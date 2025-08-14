Dar dacă Ucraina nu este subiectul principal al întâlnirii dintre Putin şi Trump?

14:30

Industria cripto primeşte trei veşti majore cu potenţial de a accelera adopţia globală, arată o analiză Binance. Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC) a anunţat că tokenurile de staking lichid nu sunt clasificate ca valori mobiliare, ceea ce oferă o claritate sporită pentru piaţă şi facilitează includerea acestora în ETF-uri care încorporează mecanisme de staking. Decizia poate stimula şi alte segmente ale ecosistemului DeFi, precum bridging-ul cross-chain şi tokenurile wrapped.