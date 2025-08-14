Ministerul Sănătăţii şi UNSAR, parteneriat pentru o strategie naţională de prevenţie şi screening
Bursa, 15 august 2025 00:00
Ministerul Sănătăţii şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) au avut o întâlnire strategică, menită să pună bazele primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
00:00
Transportul public din Geneva a devenit gratuit, temporar, începând din această săptămână, ca parte a unui protocol de urgenţă menit să combată creşterea alarmantă a poluării cu ozon.
00:00
Capitala găzduieşte ediţia a XV-a a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB), între 15 şi 21 septembrie, care se deschide la Biblioteca Centrală Universitară and #8222;Carol I and #8221;.
00:00
Ministerul Sănătăţii şi UNSAR, parteneriat pentru o strategie naţională de prevenţie şi screening # Bursa
Ministerul Sănătăţii şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) au avut o întâlnire strategică, menită să pună bazele primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să se situeze în jurul pragului critic de 80 de unităţi, iar în regiunile vestice să îl depăşească uşor.
00:00
Temperaturile extreme înregistrate în aceste zile confirmă un fenomen tot mai îngrijorător: multiplicarea şi intensificarea valurilor de căldură în Europa, un efect direct al schimbărilor climatice, potrivit oamenilor de ştiinţă.
00:00
* O navă programată să fie finalizată şi livrată în primul semestru a fost livrată clientului la finele lunii iulie 2025 din cauza unor întârzieri în lanţul de aprovizionare, potrivit companiei * Şantierul Naval Orşova a încheiat luna trecută contracte în valoare de 31 de milioane de euro pentru construcţia a şapte nave fluviale
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) a scăzut la 5,74%, de la 5,75%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,05 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0628 lei/euro.
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor din regiune.
00:00
Presa internaţională a prezentat nenumărate puncte de vedere privind semnificaţia şi posibilele consecinţe ale întâlnirii dintre Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska. Cea mai mare parte se concentrează asupra unei înţelegeri prin care să se pună capăt războiului din Ucraina.
00:00
Euractiv: Războiul hibrid global al Beijingului şi Kremlinului ameninţă democraţia occidentală # Bursa
În faţa ameninţărilor venite dinspre Beijing şi Kremlin, Occidentul pierde teren deoarece reacţionează haotic, fără o strategie comună şi cu sisteme politice fragile, avertizează Chris Kremidas-Courtney, cercetător senior la European Policy Centre şi cercetător asociat la Geneva Centre for Security Policy, într-un articol publicat pe site-ul Euractiv.
00:00
Aquila Part Prod Com SA şi-a consolidat poziţia de lider pe segmentul FMCG în primul semestru din 2025 prin integrarea achiziţiilor din 2024 şi intrarea pe piaţa din Ungaria.
00:00
Raportul anual, 2024, asupra stării drepturilor omului. În speţă, România.
00:00
IMM România avertizează: and #8221;Majorarea capitalului social pentru SRL la 8.000 lei va bloca antreprenoriatul and #8221; # Bursa
Consiliul Naţional al Întrepriderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM România) afirmă, într-o luare de poziţie publicată ieri pe site-ul confederaţiei patronale, că planul Ministerului Finanţelor din Pachetul 2 al reformei fiscale, care propune majorarea capitalului social pentru societăţile cu răspundere limitată(SRL) de la 1 leu la 8.000 lei la înfiinţare, riscă să blocheze accesul la antreprenoriat în România şi să lovească direct în microîntreprinderi şi start-up-uri.
00:00
Guvernul Ilie Bolojan se află în mijlocul unei crize politice şi administrative generate de controversatul proiect de ordonanţă de urgenţă privind suspendarea proiectelor din PNRR fără finanţare asigurată.
00:00
Transilvania Broker de Asigurare recuperează pierderea din primul trimestru şi trece pe profit # Bursa
Profitabilitatea Transilvania Broker de Asigurare (TBK) s-a diminuat drastic în prima jumătate a anului, de la 2,3 milioane lei în primele şase luni din 2024 la 0,05 milioane de lei în intervalul ianuarie-iune 2025, chiar dacă veniturile au crescut cu 3,5%, până la 55,2 milioane lei, potrivit raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
00:00
*(Interviu cu Alexandr Jeleascov, Managing Director la Packeta Romania)Reporter: Ultimul an a fost unul foarte complicat, atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Cum aţi simţit această perioadă?Alexandr Jeleascov: Într-adevăr, anul trecut a fost marcat de incertitudine politică şi economică, dar noi, Packeta Romania, am reuşit să menţinem o direcţie stabilă.
00:00
* Tranzacţii de 108 milioane lei, peste cele din şedinţa anterioară
00:00
Lumea anului 2025 este marcată de o succesiune de crize globale care, în loc să apropie umanitatea prin cooperare, o fragmentează şi o radicalizează.
Acum 4 ore
21:00
Ministerul Finanţelor majorează (în mod echilibrat) impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţiile bursiere # Bursa
* Pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an, impozitul creşte de la 1% la 2%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 4%* Varianta actuală este mai echilibrată decât cele propuse anterior, de 10% şi 16%
20:50
Trump subliniază, cu o zi înainte să se întâlnească cu Putin, că un acord de pace se va face doar cu Zelenski # Bursa
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui t and #234;te- and #224;-t and #234;te în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie and #8221;împărţite and #8221; teritorii
Acum 6 ore
20:10
Rompetrol Rafinare, creşteri operaţionale semnificative şi îmbunătăţire a indicatorilor financiari, în prima jumătate din 2025 # Bursa
Rompetrol Rafinare anunţă că a înregistrat în primul semestru din 2025 o creştere operaţională semnificativă şi o îmbunătăţire a indicatorilor financiari, pe fondul creşterii volumelor de materii prime procesate, dar şi a produselor petroliere comercializate pe plan intern şi internaţional
20:00
Autoritatea Vamală Română a finalizat dotarea completă cu sisteme moderne de scanare a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi - Giurgiuleşti # Bursa
Autoritatea Vamală Română continuă demersurile pentru consolidarea unui sistem vamal modern, aliniat standardelor europene şi astfel în data de 12 august 2025 la biroul vamal de frontieră Galaţi-Giurgiuleşti a fost instalat un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport greu (camioane/containere) care împreună cu sistemul de scanare cu raze X a autovehiculelor de mici dimensiuni realizează dotarea completă pentru al 3-lea birou vamal de frontier
19:40
* Pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an, impozitul creşte de la 1% la 2%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 4%* Varianta actuală este mai echilibrată decât cele propuse anterior, de 10% şi 16%
18:50
La data de 29 iulie 2025, la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., a avut loc şedinţa Adunării Generale a Creditorilor SC PRIER C.D. INVEST SRL (CUI 6005716), convocată prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16644/22.07.2025
18:50
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 363/1285/2025 privind procedura insolvenţei debitoarei METALAX CONSTRUCŢII SRL (CUI 30484298, cu sediul în comuna Mociu, jud. Cluj), a consemnat în procesul-verbal al Adunării Creditorilor din 28 iulie 2025 confirmarea C.I.I. Cupşa Ioana-Monica în calitate de administrator judiciar.
18:50
Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 1694/102/2023, a dispus intrarea în procedura falimentului în formă simplificată faţă de societatea EXCASAP URBAN S.R.L. (CUI 36722726, cu sediul în comuna Sâncraiu de Mureş, jud. Mureş)
18:40
Armata israeliană anunţă joi că a interceptat o rachetă din Yemen, de unde rebelii huthi vizează cu regularitate Israelul, în susţinerea populaţiei palestiniene în Războiul din Fâşia Gaza, susţin ei
18:40
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare and #8222;schimbarea regimului la Budapesta and #8221;
Acum 8 ore
18:10
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump # Bursa
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump
18:00
În şedinţa de astăzi a executivului, a fost adoptat un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
18:00
Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii, nu sunt contractate încă
17:00
Analiză eToro: Industria cărnii de porc se confruntă cu boli şi incertitudini la nivel mondial # Bursa
Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, analizează contextul dificil în care se află industria globală a cărnii de porc, marcat de tensiuni comerciale, reglementări mai stricte, boli şi schimbări în consum, evidenţiind efectele asupra pieţelor din SUA, UE şi România şi performanţa peste aşteptări a Smithfield Foods
16:50
ARMO avertizează: dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit şi mai multe colete # Bursa
Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) anunţă că salută iniţiativa Ministerului Finanţelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 EUR, dar avertizează că excepţia propusă pentru coletele procesate de autorităţile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiţă fiscală de proporţii, exploatată rapid de giganţii asiatici din e-commerce, fără niciun beneficiu pentru economia naţională
16:40
Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, atrage atenţia că majorarea cotei de TVA la 21% în tranzacţiile imobiliare, coroborată cu condiţiile restrictive pentru aplicarea cotei reduse, impune cumpărătorilor şi dezvoltatorilor o atenţie sporită la clauzele contractuale şi o colaborare strânsă cu un avocat imobiliare, avocat TVA şi avocat fiscal pentru a evita litigii şi pierderi financiare
16:40
ANCOM: Staţiile walkie-talkie, microfoanele fără fir şi sistemele de sonorizare au făcut obiectul unei campanii naţionale de control # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), anunţă că în perioada 19 iunie 2025 - 11 iulie 2025 a desfăşurat o campanie naţională tematică de control pe piaţa echipamentelor radio
16:30
Wizz Air are plăcerea de a anunţa cea mai importantă extindere a reţelei sale din ţară de până acum pentru sezonul de iarnă din 2025
16:20
ASF atrage atenţia asupra escrocheriilor de tip and #8222;grup de investiţii and #8221; pe WhatsApp şi Telegram # Bursa
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înşelăciune complexă, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunităţi cu caracter educaţional şi investiţional
Acum 12 ore
15:30
Putin laudă and #8222;eforturile sincere and #8221; ale SUA pentru încheierea conflictului din Ucraina # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat joi and #8222;eforturile sincere and #8221; ale Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina şi a sugerat posibilitatea unui nou acord privind controlul armelor nucleare, potrivit presei internaţionale.
14:50
Bolojan: Reforma administraţiei publice locale, inclusă în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, în cadrul consultărilor cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România, că reforma administraţiei publice locale va fi parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice şi corectarea inechităţilor, care urmează să fie adoptat la finalul lunii august, conform unui comunicat al Guvernului.
14:50
Ministerul Finanţelor a atras 552,3 milioane lei şi 195 milioane euro (echivalentul a 1,53 miliarde lei) prin a şaptea ofertă publică de titluri de stat Fidelis din 2025, derulată pe Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat BVB. Emisiunea, compusă din opt tranşe - patru în lei şi patru în euro - a intrat la tranzacţionare joi, 14 august, şi marchează prima ofertă cu maturitate de 10 ani în euro.
14:40
Poliţia de Frontieră Română anunţă măsuri speciale pentru perioada 15-17 august, în contextul minivacanţei de Sfânta Maria, când se aşteaptă un număr crescut de treceri ale graniţei, conform unui comunicat emis redacţiei. Aproximativ 3.500 de poliţişti de frontieră vor acţiona zilnic în punctele de trecere şi în zonele de competenţă, pentru a asigura un control rapid şi sigur.
14:40
Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care compania austriacă RZ International Beteiligungs GMBH intenţionează să preia Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria, şi filiala acesteia din România, Thermonet SRL.
14:40
Mamaia şi Constanţa se pregătesc pentru and #8222;Weekendul Weekendurilor and #8221;, un maraton de evenimente ce îmbină tradiţia, spectacolul şi energia verii, desfăşurat între 11 şi 17 august, conform instituţiei. Minivacanţa de Sfânta Maria, considerată punctul culminant al sezonului estival, aduce concerte, parade navale, focuri de artificii şi momente artistice, atrăgând turişti din toată ţara şi din străinătate.
14:30
Clujenii contractează cele mai mari credite ipotecare, timişorenii şi ieşenii plătesc cele mai mici rate # Bursa
Românii au accesat în prima jumătate a acestui an împrumuturi pentru locuinţe cu valori mai mari decât în perioada similară din 2024, pe fondul unui climat favorabil pe piaţa de creditare, arată datele Imobiliare.ro. Volumul total al creditelor acordate populaţiei pentru locuinţe s-a apropiat de 30 de miliarde de lei, cu 32% peste nivelul din 2024.
14:30
Industria cripto primeşte trei veşti majore cu potenţial de a accelera adopţia globală, arată o analiză Binance. Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC) a anunţat că tokenurile de staking lichid nu sunt clasificate ca valori mobiliare, ceea ce oferă o claritate sporită pentru piaţă şi facilitează includerea acestora în ETF-uri care încorporează mecanisme de staking. Decizia poate stimula şi alte segmente ale ecosistemului DeFi, precum bridging-ul cross-chain şi tokenurile wrapped.
14:20
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi, au descoperit în ultimele 24 de ore două autoturisme în valoare totală de aproximativ 165.000 de euro, semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Belgia şi Franţa, conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră.
14:10
Târgul Creatorilor Populari de la Muzeul ASTRA aduce la Sibiu peste 200 de meşteri din România şi Republica Moldova # Bursa
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu organizează, între 15 şi 17 august 2025, cea de-a 42-a ediţie a Târgului Creatorilor Populari din România, cunoscut şi ca and #8222;Târgul de Sfânta Maria and #8221;, reunind peste 200 de meşteri populari din toate zonele etnografice ale ţării şi din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
13:40
Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că sacrifică sprijinul pentru 650.000 de copii defavorizaţi în favoarea corporaţiilor # Bursa
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat că programul social pentru susţinerea copiilor aflaţi în situaţii defavorizate, finanţat din Fondul de Incluziune şi Demnitate Socială al UE pentru perioada 2021-2027, este gestionat deficitar, peste 100.000 de beneficiari ratând anul trecut acordarea cardurilor sociale educaţionale, într-un comunicat emis redacţiei.
13:30
Summitul Putin-Trump din Alaska va începe vineri la 22:30 cu o discuţie tete-a-tete şi se va încheia cu o conferinţă comună de presă # Bursa
Întâlnirea dintre preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele SUA, Donald Trump, va debuta vineri, 15 august, la ora 22:30 (ora Moscovei şi României), cu o discuţie tete-a-tete la care vor participa doar liderii şi traducătorii, a anunţat consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS, de la care relatăm cele ce urmează.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.