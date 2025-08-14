Liga Europa: Drita – FCSB 1-3 şi bucureştenii sunt în play-off

16:00

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat, joi, că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ. Astfel, potrivit lui Arafat, se iau în calcul trei situaţii: persoane care deţin autorizaţie de construire sau cărora nu le trebuie - casa fiind construită înaintea adoptării legislaţiei referitoare la autorizaţii - şi care au şi asigurare pentru locuinţa respectivă, persoane care au autorizaţie de construire, dar nu au asigurare şi persoane care nu au nici una, nici alta. Şeful DSU a spus că mai sunt şi cazuri în care există asigurare, dar nu şi autorizaţie de construire a locuinţei. Sumele acordate ca despăgubiri diferă în funcţie de aceste criterii, a precizat Arafat.