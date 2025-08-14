Olympique Lyon s-a despărţit de Nemanja Matic

Primasport.ro, 14 august 2025 22:30

Olympique Lyon s-a despărţit de Nemanja Matic

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
22:50
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Politic îşi trece numele pe tabela de scor Primasport.ro
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Politic îşi trece numele pe tabela de scor
Acum 15 minute
22:30
Olympique Lyon s-a despărţit de Nemanja Matic Primasport.ro
Olympique Lyon s-a despărţit de Nemanja Matic
22:30
VIDEO | Braga - CFR Cluj, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar face ”dubla” Primasport.ro
VIDEO | Braga - CFR Cluj, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar face ”dubla”
Acum 30 minute
22:20
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Gazdele reduc din diferenţă Primasport.ro
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Gazdele reduc din diferenţă
Acum o oră
22:10
VIDEO | Momente tensionate în Portugalia! Braga deschide scorul dintr-un penalty contestat vehement de CFR Primasport.ro
VIDEO | Momente tensionate în Portugalia! Braga deschide scorul dintr-un penalty contestat vehement de CFR
22:10
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii egalează rapid Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii egalează rapid
22:10
VIDEO | Braga - CFR Cluj 1-0, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar transformă un penalty extrem de uşor acordat Primasport.ro
VIDEO | Braga - CFR Cluj 1-0, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar transformă un penalty extrem de uşor acordat
22:00
Cum intenţionează UEFA să revoluţioneze Supercupa Europei Primasport.ro
Cum intenţionează UEFA să revoluţioneze Supercupa Europei
22:00
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii trec pe lângă deschidere scorului Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii trec pe lângă deschidere scorului
21:50
VIDEO | Braga - CFR Cluj 1-0, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar transformă un penalty extre de uşor acordat Primasport.ro
VIDEO | Braga - CFR Cluj 1-0, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar transformă un penalty extre de uşor acordat
Acum 2 ore
21:10
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Campioana României deschide scorul în minutul 1 Primasport.ro
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Campioana României deschide scorul în minutul 1
20:50
Motivul pentru care Darius Olaru este rezervă în returul cu Drita: „Au luat o decizie comună” | EXCLUSIV Primasport.ro
Motivul pentru care Darius Olaru este rezervă în returul cu Drita: „Au luat o decizie comună” | EXCLUSIV
20:50
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 21:30, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 21:30, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
Acum 4 ore
20:40
”A simţit nişte înţepături la ultimul antrenament”. Pierdere mare suferită de Universitatea Craiova pentru returul cu Trnava Primasport.ro
”A simţit nişte înţepături la ultimul antrenament”. Pierdere mare suferită de Universitatea Craiova pentru returul cu Trnava
20:20
Patru echipe sunt interesate de Andrei Coubiş. Una dintre acestea e din Superliga Primasport.ro
Patru echipe sunt interesate de Andrei Coubiş. Una dintre acestea e din Superliga
20:10
Matteo Berettini s-a retras de la US Open Primasport.ro
Matteo Berettini s-a retras de la US Open
20:10
Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu arbitrează meciurile de vineri din Superligă Primasport.ro
Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu arbitrează meciurile de vineri din Superligă
19:00
VIDEO EXCLUSIV | Mărturia soţiei fotbalistului de la FCU Craiova ce a fost bătută de doi bărbaţi. Scenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Mărturia soţiei fotbalistului de la FCU Craiova ce a fost bătută de doi bărbaţi. Scenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova
18:50
VIDEO | Mărturia soţiei fotbalistului de la FCU Craiova ce a fost bătută de doi bărbaţi. Scenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova Primasport.ro
VIDEO | Mărturia soţiei fotbalistului de la FCU Craiova ce a fost bătută de doi bărbaţi. Scenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova
18:50
Presa din Kosovo, consternată de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: „Face situaţia şi mai ridicolă” Primasport.ro
Presa din Kosovo, consternată de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: „Face situaţia şi mai ridicolă”
18:50
Louis Munteanu şi şansa carierei! Se face transferul de 30 de milioane de euro Primasport.ro
Louis Munteanu şi şansa carierei! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Acum 6 ore
18:40
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma. ”Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume” Primasport.ro
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma. ”Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”
18:30
VIDEO | Soţia fostului fotbalist român, bătută de doi bărbaţi. Şcenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova Primasport.ro
VIDEO | Soţia fostului fotbalist român, bătută de doi bărbaţi. Şcenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova
18:20
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată chiar în ziua returului cu Braga! Se face transferul de 30 de milioane de euro Primasport.ro
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată chiar în ziua returului cu Braga! Se face transferul de 30 de milioane de euro
18:10
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată! Transferul de 30 de milioane de euro a intrat în linie dreaptă Primasport.ro
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată! Transferul de 30 de milioane de euro a intrat în linie dreaptă
18:00
Cătălin Gogor, fosta speranţă a celor de la FCSB, a ajuns la un club cu mari pretenţii din Liga 3. Debutul a fost cu ghinion Primasport.ro
Cătălin Gogor, fosta speranţă a celor de la FCSB, a ajuns la un club cu mari pretenţii din Liga 3. Debutul a fost cu ghinion
18:00
Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000 Primasport.ro
Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000
17:20
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă Primasport.ro
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă
17:10
OFICIAL | Andrei Gheorghiţă a fost cedat de FCSB la alt club din Superliga Primasport.ro
OFICIAL | Andrei Gheorghiţă a fost cedat de FCSB la alt club din Superliga
17:00
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un titular e OUT pentru duelul cu UTA Arad: „Nu e apt” Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un titular e OUT pentru duelul cu UTA Arad: „Nu e apt”
17:00
George Puşcaş, aproape să schimbe echipa. S-a aflat unde este dorit atacantul român Primasport.ro
George Puşcaş, aproape să schimbe echipa. S-a aflat unde este dorit atacantul român
16:50
Conducerea Rapidului, acuze la adresa presei din România: „Dezinformări şi titluri mincinoase, cu scopul clar de a destabiliza şi de a crea tensiuni” Primasport.ro
Conducerea Rapidului, acuze la adresa presei din România: „Dezinformări şi titluri mincinoase, cu scopul clar de a destabiliza şi de a crea tensiuni”
Acum 8 ore
16:30
Primul 11 pe care FCSB îl va alinia în returul cu Drita! Decizia luată de Elias Charlambous în privinţa lui Darius Olaru Primasport.ro
Primul 11 pe care FCSB îl va alinia în returul cu Drita! Decizia luată de Elias Charlambous în privinţa lui Darius Olaru
16:30
Adi Popa are o funcţie nouă. ”Mă ocup în special de integrarea celor care vin la echipa mare” Primasport.ro
Adi Popa are o funcţie nouă. ”Mă ocup în special de integrarea celor care vin la echipa mare”
16:10
Derby CS Dinamo - Steaua în Liga 2. Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie + Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start Primasport.ro
Derby CS Dinamo - Steaua în Liga 2. Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie + Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start
16:00
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap Primasport.ro
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap
16:00
CFR Cluj vrea să amâne încă un meci Primasport.ro
CFR Cluj vrea să amâne încă un meci
15:00
Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa! Primasport.ro
Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa!
15:00
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra şi direct de la intrarea festivalului Primasport.ro
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra şi direct de la intrarea festivalului
14:50
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României va avea loc marţi Primasport.ro
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României va avea loc marţi
Acum 12 ore
14:40
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz Primasport.ro
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz
14:10
Seară europeană la Prima Sport cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show Primasport.ro
Seară europeană la Prima Sport cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show
13:30
Jovan Markovic a fost prezentat la noua echipă! "Să câştig campionatul" Primasport.ro
Jovan Markovic a fost prezentat la noua echipă! "Să câştig campionatul"
13:00
Chelsea, gest superb pentru familia lui Diogo Jota Primasport.ro
Chelsea, gest superb pentru familia lui Diogo Jota
13:00
Mutare spectaculoasă! Internaţionalul român a semnat cu echipa lui Cristi Chivu Primasport.ro
Mutare spectaculoasă! Internaţionalul român a semnat cu echipa lui Cristi Chivu
12:30
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă Primasport.ro
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă
12:00
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Rapid - FCSB Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Rapid - FCSB
11:20
Mircea Lucescu nu va convoca doi jucători importanţi! Care este motivul Primasport.ro
Mircea Lucescu nu va convoca doi jucători importanţi! Care este motivul
10:50
Giovanni Leoni, aproape de transferul în Premier League Primasport.ro
Giovanni Leoni, aproape de transferul în Premier League
10:20
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, de la ora 21:30, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie Primasport.ro
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, de la ora 21:30, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.