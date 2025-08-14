VIDEO | Soţia fostului fotbalist român, bătută de doi bărbaţi. Şcenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova

Primasport.ro, 14 august 2025 18:30

VIDEO | Soţia fostului fotbalist român, bătută de doi bărbaţi. Şcenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
18:30
VIDEO | Soţia fostului fotbalist român, bătută de doi bărbaţi. Şcenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova Primasport.ro
VIDEO | Soţia fostului fotbalist român, bătută de doi bărbaţi. Şcenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova
Acum 15 minute
18:20
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată chiar în ziua returului cu Braga! Se face transferul de 30 de milioane de euro Primasport.ro
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată chiar în ziua returului cu Braga! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Acum 30 minute
18:10
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată! Transferul de 30 de milioane de euro a intrat în linie dreaptă Primasport.ro
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată! Transferul de 30 de milioane de euro a intrat în linie dreaptă
Acum o oră
18:00
Cătălin Gogor, fosta speranţă a celor de la FCSB, a ajuns la un club cu mari pretenţii din Liga 3. Debutul a fost cu ghinion Primasport.ro
Cătălin Gogor, fosta speranţă a celor de la FCSB, a ajuns la un club cu mari pretenţii din Liga 3. Debutul a fost cu ghinion
18:00
Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000 Primasport.ro
Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000
Acum 2 ore
17:20
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă Primasport.ro
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă
17:10
OFICIAL | Andrei Gheorghiţă a fost cedat de FCSB la alt club din Superliga Primasport.ro
OFICIAL | Andrei Gheorghiţă a fost cedat de FCSB la alt club din Superliga
17:00
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un titular e OUT pentru duelul cu UTA Arad: „Nu e apt” Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un titular e OUT pentru duelul cu UTA Arad: „Nu e apt”
17:00
George Puşcaş, aproape să schimbe echipa. S-a aflat unde este dorit atacantul român Primasport.ro
George Puşcaş, aproape să schimbe echipa. S-a aflat unde este dorit atacantul român
16:50
Conducerea Rapidului, acuze la adresa presei din România: „Dezinformări şi titluri mincinoase, cu scopul clar de a destabiliza şi de a crea tensiuni” Primasport.ro
Conducerea Rapidului, acuze la adresa presei din România: „Dezinformări şi titluri mincinoase, cu scopul clar de a destabiliza şi de a crea tensiuni”
Acum 4 ore
16:30
Primul 11 pe care FCSB îl va alinia în returul cu Drita! Decizia luată de Elias Charlambous în privinţa lui Darius Olaru Primasport.ro
Primul 11 pe care FCSB îl va alinia în returul cu Drita! Decizia luată de Elias Charlambous în privinţa lui Darius Olaru
16:30
Adi Popa are o funcţie nouă. ”Mă ocup în special de integrarea celor care vin la echipa mare” Primasport.ro
Adi Popa are o funcţie nouă. ”Mă ocup în special de integrarea celor care vin la echipa mare”
16:10
Derby CS Dinamo - Steaua în Liga 2. Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie + Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start Primasport.ro
Derby CS Dinamo - Steaua în Liga 2. Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie + Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start
16:00
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap Primasport.ro
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap
16:00
CFR Cluj vrea să amâne încă un meci Primasport.ro
CFR Cluj vrea să amâne încă un meci
15:00
Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa! Primasport.ro
Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa!
15:00
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra şi direct de la intrarea festivalului Primasport.ro
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra şi direct de la intrarea festivalului
14:50
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României va avea loc marţi Primasport.ro
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României va avea loc marţi
14:40
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz Primasport.ro
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz
Acum 6 ore
14:10
Seară europeană la Prima Sport cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show Primasport.ro
Seară europeană la Prima Sport cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show
13:30
Jovan Markovic a fost prezentat la noua echipă! "Să câştig campionatul" Primasport.ro
Jovan Markovic a fost prezentat la noua echipă! "Să câştig campionatul"
13:00
Chelsea, gest superb pentru familia lui Diogo Jota Primasport.ro
Chelsea, gest superb pentru familia lui Diogo Jota
13:00
Mutare spectaculoasă! Internaţionalul român a semnat cu echipa lui Cristi Chivu Primasport.ro
Mutare spectaculoasă! Internaţionalul român a semnat cu echipa lui Cristi Chivu
Acum 8 ore
12:30
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă Primasport.ro
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă
12:00
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Rapid - FCSB Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Rapid - FCSB
11:20
Mircea Lucescu nu va convoca doi jucători importanţi! Care este motivul Primasport.ro
Mircea Lucescu nu va convoca doi jucători importanţi! Care este motivul
10:50
Giovanni Leoni, aproape de transferul în Premier League Primasport.ro
Giovanni Leoni, aproape de transferul în Premier League
Acum 12 ore
10:20
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, de la ora 21:30, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie Primasport.ro
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, de la ora 21:30, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
10:20
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Oltenii sunt aproape calificaţi Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Oltenii sunt aproape calificaţi
10:20
Derapaje rasiste la adresa lui Mathys Tel! Tottenham va lua măsuri legale Primasport.ro
Derapaje rasiste la adresa lui Mathys Tel! Tottenham va lua măsuri legale
10:00
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie Primasport.ro
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
10:00
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport şi PrimaPlay. Oltenii sunt aproape calificaţi Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport şi PrimaPlay. Oltenii sunt aproape calificaţi
10:00
LIVE TEXT | Drita - FCSB, ASTĂZI, de la 21:00, pe PrimaSport.ro! Campioana României e favorită la calificare Primasport.ro
LIVE TEXT | Drita - FCSB, ASTĂZI, de la 21:00, pe PrimaSport.ro! Campioana României e favorită la calificare
09:40
Florin Tănase, reclamat la Comisia de Disciplină! Fotbalistul ar putea primi o suspendare drastică Primasport.ro
Florin Tănase, reclamat la Comisia de Disciplină! Fotbalistul ar putea primi o suspendare drastică
09:30
Cristi Balaj, mesaj dur pentru Mihai Stoica! "Depăşim limita bunului simţ" Primasport.ro
Cristi Balaj, mesaj dur pentru Mihai Stoica! "Depăşim limita bunului simţ"
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | PSG - Tottenham 2-2 (4-3 la penalty-uri). Starurile Parisului revin fabulos şi cuceresc Supercupa Europei Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 2-2 (4-3 la penalty-uri). Starurile Parisului revin fabulos şi cuceresc Supercupa Europei
00:00
VIDEO | PSG - Tottenham 2-2. Ramos egalează în prelungiri! Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 2-2. Ramos egalează în prelungiri!
13 august 2025
23:50
VIDEO | PSG - Tottenham 1-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Supercupa Europei s-a aprins pe final! Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 1-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Supercupa Europei s-a aprins pe final!
23:20
VIDEO | PSG - Tottenham 0-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Romero înscrie în startul reprizei secunde Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Romero înscrie în startul reprizei secunde
23:00
Sprinterul american Fred Kerley a fost suspendat provizoriu pentru că nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea Primasport.ro
Sprinterul american Fred Kerley a fost suspendat provizoriu pentru că nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea
22:50
VIDEO | PSG - Tottenham 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Van de Ven deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Van de Ven deschide scorul
22:40
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de Richarlison Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de Richarlison
22:20
Andrei Nicolescu e convins! Motivul pentru care Dinamo a fost la un pas să se facă de râs cu Metaloglobus: „Le-a fost foarte greu” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu e convins! Motivul pentru care Dinamo a fost la un pas să se facă de râs cu Metaloglobus: „Le-a fost foarte greu” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Vlad Răfăilă şi şansa carierei! Portarul a plecat de la Farul şi a semnat într-un campionat de top Primasport.ro
Vlad Răfăilă şi şansa carierei! Portarul a plecat de la Farul şi a semnat într-un campionat de top
22:00
Şoc în fotbalul francez! Un club de mare tradiţie a fost exclus din toate competiţiile naţionale Primasport.ro
Şoc în fotbalul francez! Un club de mare tradiţie a fost exclus din toate competiţiile naţionale
22:00
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
21:50
Direct de la Priştina, MM Stoica a oferit ultimele detalii înaintea returului cu Drita! Singura incertitudine pe care o are FCSB: „Acolo este una dintre întrebări” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Direct de la Priştina, MM Stoica a oferit ultimele detalii înaintea returului cu Drita! Singura incertitudine pe care o are FCSB: „Acolo este una dintre întrebări” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
”Nu accept un alt rezultat decât victoria şi calificarea”. Antrenorul Dritei are ambiţii mari la returul cu FCSB Primasport.ro
”Nu accept un alt rezultat decât victoria şi calificarea”. Antrenorul Dritei are ambiţii mari la returul cu FCSB
21:20
VIDEO | România - Macedonia de Nord 79-66. ”Tricolorii” acced în calificările Cupei Mondiale 2027 Primasport.ro
VIDEO | România - Macedonia de Nord 79-66. ”Tricolorii” acced în calificările Cupei Mondiale 2027
21:20
Partizan Belgrad a fost sancţionată de UEFA pentru bannerul cu Kosovo, afişat de fani Primasport.ro
Partizan Belgrad a fost sancţionată de UEFA pentru bannerul cu Kosovo, afişat de fani
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.