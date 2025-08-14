Drita - FCSB, 1-3. Campioana României se califică în play-off-ul Europa League
Drita - FCSB, 1-3. Campioana României se califică în play-off-ul Europa League
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii îşi majorează avantajul # Primasport.ro
Drita - FCSB, 1-3. Campioana României se califică în play-off-ul Europa League
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii trec în avantaj # Primasport.ro
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Politic îşi trece numele pe tabela de scor # Primasport.ro
Olympique Lyon s-a despărţit de Nemanja Matic
VIDEO | Braga - CFR Cluj, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar face ”dubla”
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Gazdele reduc din diferenţă
VIDEO | Momente tensionate în Portugalia! Braga deschide scorul dintr-un penalty contestat vehement de CFR # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii egalează rapid # Primasport.ro
VIDEO | Braga - CFR Cluj 1-0, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar transformă un penalty extrem de uşor acordat # Primasport.ro
Cum intenţionează UEFA să revoluţioneze Supercupa Europei
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Slovacii trec pe lângă deschidere scorului # Primasport.ro
VIDEO | Braga - CFR Cluj 1-0, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zalazar transformă un penalty extre de uşor acordat # Primasport.ro
LIVE TEXT | Drita - FCSB, live text pe PrimaSport.ro! Campioana României deschide scorul în minutul 1 # Primasport.ro
Motivul pentru care Darius Olaru este rezervă în returul cu Drita: „Au luat o decizie comună” | EXCLUSIV # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 21:30, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
”A simţit nişte înţepături la ultimul antrenament”. Pierdere mare suferită de Universitatea Craiova pentru returul cu Trnava # Primasport.ro
Patru echipe sunt interesate de Andrei Coubiş. Una dintre acestea e din Superliga
Matteo Berettini s-a retras de la US Open
Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu arbitrează meciurile de vineri din Superligă
VIDEO EXCLUSIV | Mărturia soţiei fotbalistului de la FCU Craiova ce a fost bătută de doi bărbaţi. Scenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova # Primasport.ro
VIDEO | Mărturia soţiei fotbalistului de la FCU Craiova ce a fost bătută de doi bărbaţi. Scenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova # Primasport.ro
Presa din Kosovo, consternată de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: „Face situaţia şi mai ridicolă” # Primasport.ro
Louis Munteanu şi şansa carierei! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma. ”Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume” # Primasport.ro
VIDEO | Soţia fostului fotbalist român, bătută de doi bărbaţi. Şcenele şocante au avut loc într-un supermarket din Craiova # Primasport.ro
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată chiar în ziua returului cu Braga! Se face transferul de 30 de milioane de euro # Primasport.ro
Louis Munteanu a primit vestea mult aşteptată! Transferul de 30 de milioane de euro a intrat în linie dreaptă # Primasport.ro
Cătălin Gogor, fosta speranţă a celor de la FCSB, a ajuns la un club cu mari pretenţii din Liga 3. Debutul a fost cu ghinion # Primasport.ro
Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000 # Primasport.ro
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă # Primasport.ro
OFICIAL | Andrei Gheorghiţă a fost cedat de FCSB la alt club din Superliga
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un titular e OUT pentru duelul cu UTA Arad: „Nu e apt” # Primasport.ro
George Puşcaş, aproape să schimbe echipa. S-a aflat unde este dorit atacantul român
Conducerea Rapidului, acuze la adresa presei din România: „Dezinformări şi titluri mincinoase, cu scopul clar de a destabiliza şi de a crea tensiuni” # Primasport.ro
Primul 11 pe care FCSB îl va alinia în returul cu Drita! Decizia luată de Elias Charlambous în privinţa lui Darius Olaru # Primasport.ro
Adi Popa are o funcţie nouă. ”Mă ocup în special de integrarea celor care vin la echipa mare” # Primasport.ro
Derby CS Dinamo - Steaua în Liga 2. Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie + Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start # Primasport.ro
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap # Primasport.ro
CFR Cluj vrea să amâne încă un meci
Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa!
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra şi direct de la intrarea festivalului # Primasport.ro
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României va avea loc marţi
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz # Primasport.ro
Seară europeană la Prima Sport cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show # Primasport.ro
Jovan Markovic a fost prezentat la noua echipă! "Să câştig campionatul"
Chelsea, gest superb pentru familia lui Diogo Jota
Mutare spectaculoasă! Internaţionalul român a semnat cu echipa lui Cristi Chivu
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă # Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Rapid - FCSB
