Atenționare de călătorie - Țările cu risc crescut de incendii

Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie ”împărţite” teritorii, Citește mai departe...