China își etalează forța amfibie în manevre militare cu foc real, ce sugerează scenarii de cucerire a insulelor
G4Media, 15 august 2025 07:30
China a transmis un nou semnal de forță în regiunea Asia-Pacific, după ce Armata Populară de Eliberare (PLA) a desfășurat pe 13 iulie un exercițiu... G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
08:00
România – al treilea an consecutiv fără prezență în top 1000 al reputatului clasament internațional al universităților Shanghai 2025
România nu este reprezentată de nicio universitate în ediția pe 2025 a reputatului clasament internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking, publicat vineri. Este al...
08:00
Sute de persoane, afectate de toxiinfecţie alimentară în Indonezia, după ce au mâncat prânzul gratuit din şcoli / 1000 de cazuri de îmbolnăvire în programul gigant al președintelui Sragen, cu 15 milioane de beneficiari
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în oraşul indonezian Sragen din centrul Javei, după ce au mâncat prânzul din şcoli, a anunţat, joi, un oficial,...
08:00
Craiova s-a calificat cu emoţii în play-off-ul Conference League / După ce a avut 3-0 în meciul tur cu Spartak Trnava, a intrat în prelungiri, în retur / „Ne-am panicat în foarte multe momente„
Echipa Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, în deplasare, scor 3-4 după prelungiri, în faţa slovacilor de...
07:50
De câte a ori a fost Putin în SUA și ce s-a întâmplat în alte ocazii / Liderul de la Kremlin, primul președinte rus care vizitează Alaska
Vladimir Putin este primul preşedinte rus care vizitează Alaska, un teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Aceasta ar...
Acum 15 minute
07:40
Ce are „pălăria" cu Sfânta Maria / De la coborâtul oilor de la munte la aflarea ursitului – tradiții și obiceiuri
Creştinii prăznuiesc, vineri, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai mari sărbători din an. Maica Domnului este şi ocrotitoarea marinarilor. De...
07:40
Fondul suveran al Arabiei Saudite pierde 8 miliarde dolari din cauza gigaproiectelor / Prețul petrolului a scăzut, iar deficitul bugetar al regatului a crescut
Fondul suveran, Public Investment Fund (PIF), al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii...
Acum 30 minute
07:30
Prima casă, cu prietenul patruped – cei mai mulți pui de câini și pisici sunt crescuți de tineri
În a doua săptămână din august, două zile internaționale atrag atenția asupra unor cauze importante: dificultățile cu care se confruntă tinerii și soarta animalelor fără...
07:30
07:30
SUA returnează Mexicului un manuscris valorors, vechi de 500 de ani / Documentul fusese furat și recuperat de FBI
FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conchistadorul spaniol Hernán Cortés l-a semnat şi la zeci de...
07:30
Trei oameni au murit până acum în incendiile devastatoare din Spania / 500.000 de hectare de teren, distruse de flăcări în Europa, în această vară
Incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Spania au provocat moartea unei a treia persoane, în timp ce valul de căldură intensă persistă în mare...
Acum o oră
07:20
Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti,...
Acum 12 ore
23:30
CFR Cluj cedează în Portugalia și este eliminată din Europa League de Braga după 1-4 la general
CFR Cluj a pierdut duelul din Portugalia cu Sporting Braga în al doilea meci din turul trei preliminar Europa League, scor 0-2, și a fost...
23:20
Consilier la Guvern, Răzvan Marian Pîrcălăbescu a fost desemnat director al Companiei Naţionale Romarm/ Ministerul Economiei: Autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern şi fost membru în Consiliul de Administraţie al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naţionale...
23:20
PAOK Salonic şi Răzvan Lucescu sunt în play-off-ul Europa League, după 1-0 cu Wolfsberger AC
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0,...
23:10
Moldovencele pro-ruse Irina Vlah și Victoria Furtună, surprinse la Aeroport după ce s-ar fi întors din Federația Rusă
Președinta partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acolită a fugarului Ilan Șor, au fost surprinse la Aeroportul Internațional Chișinău...
23:00
Pentagonul anunţă că cei 800 de rezervişti din Garda Naţională mobilizaţi de Trump să „cureţe" Washingtonul se află în capitală
Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale mobilizată de către Donald Trump să "cureţe" Washingtonul, aşa cum anunţa la începutul săptămânii locatarul Casei Albe, se...
22:50
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva companiilor A7, A71 și A7 Agent, controlate de oligarhul fugar Ilan Șor și de banca rusească „Promsviazbank"....
22:40
Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, transmite Agerpres. "Începând cu...
22:30
Hunter Biden susţine că Epstein i-a făcut cunoştinţă lui Trump cu Melania / Soția președintelui SUA neagă şi ameninţă că-l va acționa în instanţă pe Hunter Biden
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, unul dintre fiii fostului preşedinte democrat Joe Biden,...
22:30
Kremlinul anunţă că nu e prevăzut un comunicat comun după summitul Trump-Putin / Peskov: Ar fi o greşeală să se încerce să se anticipeze rezultatul întâlnirii
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că un comunicat comun nu este prevăzut după summitul dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi...
22:20
Trump nu exclude să invite şi lideri europeni la un summit ulterior cu Putin şi Zelenski, după summitul din Alaska
Preşedintele american Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir...
22:20
Un bărbat arestat la Washington după ce aruncă cu un sandvici într-un agent federal. "Bandă de fascişti!", a strigat bărbatul, care riscă un an de închisoare
Un bărbat care a aruncat cu un sandvici într-un agent al Vămii şi Protecţiei Frontierelor, la Washington, a fost arestat şi riscă să fie condamnat...
22:10
BMW pregătește un SUV off-road de lux, care va concura cu Mercedes Clasa G și Land Rover Defender
BMW pregătește un SUV de mari dimensiuni, cu dotări de lux și capacități off-road, care va concura cu Mercedes Clasa G și Land Rover Defender,...
22:00
Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis – 4,7 milioane lei
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe anunţă, joi seară, că, după ce anul trecut a depus la ANAF Sibiu o solicitare prin care cerea instituţiei executarea silită...
22:00
Circulaţia trenurilor, întreruptă pe ruta Stânceni – Lunca Bradului, județul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată
Traficul feroviar este întrerupt, joi seară, pe ruta Stânceni-Lunca Bradului, judeţul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată. Un tren de călători...
21:50
Simion, comentariu despre întâlnirea premierului Bolojan cu primarii: „Comisia mi-a spus, tandru, Ilie, dacă vrei să vă lăsăm în continuare să vă jucați cu miliardele, trebuie să ne facem că facem ordine"
Liderul extremist AUR, George Simion, șir de ironii la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta s-a întâlnit cu primarii, anunțându-i că e obligat să stopeze...
21:50
Magazinul Cazinoului din Constanța a fost inaugurat / Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere și ajung la aproape 1000 de lei pentru un parfum de colecție
Magazinul Cazinoului a fost inaugurat, joi seară, având două colecții capsulă, semnate de Eshte și Irina Marinescu. La inaugurarea magazinului au asistat: directorul Cazinoului din...
21:50
Câinele tău îți poate citi emoțiile mai bine decât oamenii: Când suferi, știe. Când râzi, se bucură
Când câinele tău își înclină capul când plângi, se agită neliniștit când ești stresat sau apare brusc lângă tine în cele mai dificile momente, nu...
21:50
Un turist scoţian în vârstă de 51 de ani a fost acuzat că a încercat să fure artefacte din Pompeii în timpul unei vizite la...
21:40
Președintele Donald Trump a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, la Casa Albă, în ajunul întâlnirii cu președintele Rusiei, afirmând despre Vladimir Putin că „nu se va pune...
21:30
Ucraina estimează că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Doneţk unde trupele ruse au reuşit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare,...
21:20
Atenţionări de călătorie: Risc ridicat de incendii de vegetaţie în Grecia/ În Albania, sunt peste 30 de focare de incendii de vegetaţie
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenţionări de călătorie pentru Grecia şi Albania, în contextul incendiilor de vegetaţie din aceste ţări. În Grecia, riscul de...
21:10
46 de decese şi peste 200 de persoane dispărute în urma ploilor torenţiale înregistrate în Kashmirul indian
Cel puţin 46 de persoane au murit şi peste 200 sunt date dispărute în urma unor ploi torenţiale fulgerătoare produse în Kashmirul indian, au anunţat...
21:00
Polonia a semnat un acord în valoare de 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare F-16, a anunţat ministrul Apărării, Władysław...
21:00

Cancelaria premierului a transmis, din dispoziția șefului Guvernului, adrese către 13 instituții, prin care li se solicită ca în termen de 5 zile să transmită... G4Media.ro.
20:50
BREAKING Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale: magistrații vor ieși la pensie la vârsta standard, pensia se limitează la 70% din venitul net în ultima lună de activitate # G4Media
Guvernul a lansat în dezbatere publică proiectul de reformă a pensiilor speciale. Proiectul de lege Proiectul de act normativ propune: ➢ stabilirea vârstei de pensionare... G4Media.ro.
20:50
ONU include gruparea teroristă Hamas pe lista neagră după ce a verificat violențele sexuale comise în masacrul din 7 octombrie # G4Media
Raportul secretarului general al ONU adaugă gruparea teroristă Hamas pe „lista neagră” a grupurilor care comit violențe sexuale în conflicte, citând violuri, mutilări genitale și... G4Media.ro.
20:40
FCSB întâlnește Drita pentru returul din dubla manșă a turului trei preliminar Europa League, joi seară, în Kosovo, după ce la București, roș-albaștrii au câștigat... G4Media.ro.
20:00
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat, joi, într-un comunicat de presă, că în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027 a fost atinsă... G4Media.ro.
20:00
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii privind dreptul de autor # G4Media
Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi... G4Media.ro.
19:30
VIDEO Motorul termic bate electricul / Koenigsegg Jesko recucerește recordul mondial 0–400–0 km/h, detronând Rimac Nevera R # G4Media
Koenigsegg Jesko a reușit să revendice din nou un record mondial care, pentru scurt timp, a aparținut rivalului său croat, Rimac Nevera R. Hypercar-ul suedez... G4Media.ro.
19:30
Trump a spus într-un interviu că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina şi că examinează posibilitatea unui summit tripartit cu Zelenski # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în... G4Media.ro.
19:20
Joel Haas, omul care a încercat o mie de restaurante Michelin. „Într-un an am cheltuit 130.000 de euro, plătesc tot și las și bacșiș generos. Este modul meu de a mă simți viu” # G4Media
Există o persoană pasionată de cine în restaurante Michelin, pe care le colecționează așa cum unii colecționează timbre, discuri sau magneți de frigider. Este vorba... G4Media.ro.
19:10
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat proiectul privind al doilea pachet de măsuri fiscale: taxare schimbată pentru multinaționale, capital social majorat pentru SRL, o nouă taxă pe colete, bază de calcul mai mare pentru CASS, impozite mai mari la câștigurile de pe bursă # G4Media
Ministerul Finanțelor a publicat joi seară proiectul privind doilea pachet de măsuri fiscale, care include măsuri privind taxarea multinaționalelor, majorarea capitalului social pentru SRL, introducerea... G4Media.ro.
19:10
EXCLUSIV Gab Pavolux, firmă deținută formal de un fotomodel din Dubai cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a obținut contracte de milioane de euro pentru servicii de catering în școli de stat # G4Media
Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe... G4Media.ro.
19:10
Germania şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit: Ar facilita enorm călătoriile şi ar creşte în mod considerabil atracţia trenului”, # G4Media
Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania,... G4Media.ro.
19:10
Exclusiv | Câinele tău te manipulează zilnic – și probabil îi iese de fiecare dată: Sfaturile unui expert în comportament canin pentru a înțelege și gestiona trucurile subtile ale blănosului (VIDEO) # G4Media
Dacă ai avut vreodată senzația că patrupedul tău te convinge să faci exact ce își dorește, nu ți s-a părut. „Cred că toți câinii fac... G4Media.ro.
19:00
Primarul Slatinei despre eşalonarea plăţilor prin „Anghel Saligny”: Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan # G4Media
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului „Anghel Saligny”, arătând că se va „lupta”... G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
Inteligența artificială creează două antibiotice împotriva superbacteriilor / „AI ne poate ajuta să găsim rapid și ieftin molecule” # G4Media
Inteligența artificială a creat două potențiale antibiotice capabile să combată gonoreea rezistentă la medicamente și MRSA (Staphylococcus aureus rezistent la meticilină), potrivit unui studiu realizat... G4Media.ro.
18:50
Guvernul a suplimentat finanţarea pentru finalizarea unui cămin studenţesc la Universitatea de Vest din Timişoara / Valoare totală a investiţiei este de 230,4 milioane lei # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, alocarea unei sume suplimentare pentru finalizarea proiectului de investiţii „Construire Cămin Studenţesc – Universitatea de Vest din Timişoara”,... G4Media.ro.
