Ieşeanul care a săpat un râs pe străzile Fălticeniului, sancţionat cu avertisment scris/ Animalul a rămas în custodia sa, până face dovada că are acte care atestă că el e proprietarul
G4Media, 17 august 2025 20:00
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
20:00
Acum 30 minute
19:40
Conceptul Elevated Velocity îți măsoară pulsul și nivelul de oxigenare, însă ar putea arăta mult mai mult: Viitorul Cadillac # G4Media
La prima vedere, Cadillac Elevated Velocity este exact ca orice concept: uși gull-wing, interior roșu, volan retractabil pentru sesiunile de condus autonom și un aranjament... G4Media.ro.
Acum o oră
19:30
Nicuşor Dan a participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei: România sprijină oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii... G4Media.ro.
19:30
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # G4Media
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani,... G4Media.ro.
19:20
Furtuni în centrul și nordul României: drumuri blocate în Bistrița-Năsăud, copac doborât în Cluj și pene de curent în Harghita – FOTO # G4Media
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit... G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:00
Șicane în trafic în București: un șofer sancționat pentru frânări periculoase pe Drumul Osiei # G4Media
Un bărbat de 29 de ani a fost sancționat de Brigada Rutieră după ce a provocat un accident minor pe Drumul Osiei, printr-un comportament agresiv... G4Media.ro.
18:40
Cercetătorii de la Caltech dezvoltă o memorie cuantică pe bază de sunet, de 30 de ori mai durabilă decât qubiții # G4Media
Cercetătorii de la California Institute of Technology (Caltech) au dezvoltat o memorie cuantică hibridă care reușește să păstreze informațiile de până la 30 de ori... G4Media.ro.
18:20
NASA revoluționează industria aerospațială cu un aliaj imprimabil 3D ce rezistă la peste 1.000°C și care are o durată de viață de 1.000 de ori mai mare decât materialele actuale # G4Media
Centrul de Cercetare NASA Glenn a câștigat premiul Commercial Invention of the Year pentru dezvoltarea unui material care promite să schimbe regulile jocului în aviație... G4Media.ro.
18:20
Peste 2.200 de utilizatori, din patru localităţi, au rămas nealimentaţi cu energie electrică, din cauza furtunii care a afectat posturile de transformare. Potrivit informaţiilor furnizate... G4Media.ro.
18:10
Piața asigurărilor pentru animale de companie din SUA explodează: Noi parteneriate și lansări care fac asigurările pentru câini și pisici mai accesibile # G4Media
Două companii de asigurări pentru animale de companie fac pași importanți pentru a oferi acces mai facil proprietarilor de animale la acoperire medicală veterinară. G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:40
A șasea „zonă albastră” din lume: De ce Singapore prețuiește atât cantitatea, cât și calitatea vieții # G4Media
Când vine vorba de longevitate, puține locuri din lume au înregistrat o creștere atât de drastică a speranței de viață precum orașul-stat Singapore, din Asia... G4Media.ro.
17:40
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro, citată de News.ro.... G4Media.ro.
17:30
Paté de măsline negre, o rețetă de bază și trei variante cu un plus de arome și cremozitate: cu capere, cu ton sau cu ricotta # G4Media
Încep să apară tot mai des cutii cu paté de măsline în locațiile comerciale, dar în realitate este ceva care se poate prepara foarte rapid... G4Media.ro.
17:30
Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului / Liderii europeni se consultă duminică cu Zelenski, înainte de întâlnirea de luni cu Trump la Washington, la care vor participa # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia trebuie să pornească de la actuala linie a frontului... G4Media.ro.
17:20
Anthropic introduce o funcție prin care modelele Claude pot opri conversațiile considerate abuzive # G4Media
Anthropic introduce o nouă funcționalitate în modelele Claude, care le permite să încheie conversații considerate „dăunătoare sau abuzive”. Compania precizează că această măsură se aplică... G4Media.ro.
17:00
Avertizări meteo de vreme extremă, duminică după-amiază: Cod roșu de furtuni și grindină în două județe din România # G4Media
Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale,... G4Media.ro.
16:50
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken – CFR Cluj, din play-off-ul Conference League # G4Media
Meciul Hacken – CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich... G4Media.ro.
16:50
Protocoalele Înțelepților Sionului – un fals antisemit demascat acum peste 100 de ani care continuă să circule în mai multe colțuri ale lumii, în special în statele musulmane # G4Media
Pe 17 august 1921 cotidianul The Times din Londra dezvăluia că Protocoalele sunt copiate în mare parte dintr-o satiră politică franceză: Dialogul în iad între... G4Media.ro.
16:40
FOTO Incendiu de vegetație blochează circulația feroviară după stația CFR Medgidia – martor # G4Media
Circulația trenurilor a fost afectată duminică din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit după stația CFR Medgidia, retalează pentru G4Media un martor la evenimente. Cinci... G4Media.ro.
16:40
Marc Marquez continuă sezonul de senzație și câștigă Marele Premiu al Austriei pentru prima dată în carieră # G4Media
Marc Marquez (Ducati) s-a impus în Marele Premiu al Austriei, duminică, pe circuitul Red Bull Ring pentru prima dată în carieră, oprind cronometrul la 42:11.006,... G4Media.ro.
16:20
Tentativă de omor la Călărași: o femeie înjunghiată de fostul concubin într-un centru maternal # G4Media
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă IPJ... G4Media.ro.
16:10
BMW investește 30 de milioane de euro într-un centru care va combina producția de serie cu vopsirea manuală # G4Media
BMW investește 30 de milioane de euro pentru extinderea atelierului de vopsitorie de la uzina sa din Dingolfing (totodată cea mai mare uzină BMW din... G4Media.ro.
16:10
Alimentația potrivită pentru animalele cu afecțiuni renale: Adaptarea în funcție de stadiul bolii, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Boala cronică de rinichi este destul de frecventă la animale, mai ales la cele în vârstă. Rinichii sunt organe esențiale, responsabile de excretarea toxinelor și... G4Media.ro.
16:10
Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul în lounge-ul și restaurantul de narghilea... G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:00
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului, după avertizările meteo de Cod Portocaliu și Galben. Zonele vizate de ploi torenţiale și inundaţii # G4Media
O şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului a avut loc, duminică, în urma atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu... G4Media.ro.
16:00
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Ciprian Rău, proprietar român de restaurant din Zaragoza: „Un preparat comun ambelor bucătării? Chiftelele cu sos. Și spaniolii și românii au acest fel de mâncare” # G4Media
Ciprian, proprietarul român al unui restaurant fusion din Zaragoza, prepară și mâncare românească și din cea spaniolă. Când e întrebat de un preparat comun al... G4Media.ro.
15:50
Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mers pe jos de Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus. Președintele a urcat Valea Sâmbetei cu fiul în rucsac și a fost întâmpinat cu pâine și sare de stareț # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a urmat sâmbătă traseul de creastă de pe Valea Sâmbetei, un drum turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, unde... G4Media.ro.
15:40
În 1954, la doar câțiva ani după introducerea pe scară largă a antibioticelor, medicii erau deja conștienți de problema rezistenței. Selecția naturală însemna că folosirea... G4Media.ro.
15:20
Mii de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici după noul acord dintre Marea Britanie și Franța # G4Media
Peste 2.500 de migranți au traversat Canalul Mânecii în bărci mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu pentru... G4Media.ro.
15:10
Avionul spațial al armatei americane, X-37B, vehicul orbital de test, urmează să își înceapă cel de-al optulea zbor în spațiu pe 21 august 2025. O... G4Media.ro.
15:00
Hamas respinge planul Israelului de relocare a populației din Gaza: „O înșelătorie flagrantă” # G4Media
Gruparea teroristă Hamas a declarat, duminică faptul că planul Israelului de a reloca locuitorii din Gaza City constituie „un nou val de genocid și strămutare”... G4Media.ro.
15:00
VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția / În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare # G4Media
Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, conform informațiilor publicate... G4Media.ro.
14:50
Un bărbat din Brașov fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului # G4Media
Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu... G4Media.ro.
14:40
STUDIU Diferențe de gen în demență: bărbații au un risc de mortalitate cu 24% mai mare, femeile sunt mai predispuse la boală # G4Media
O cercetare condusă de Duke University School of Medicine arată că pacienții de sex masculin cu demență au rate mai ridicate ale mortalității și o... G4Media.ro.
14:40
Un bărbat din Constanța a fost reţinut după ce şi-a lovit şi ameninţat fosta soţie / Ulterior, femeia a refuzat ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere / Alte două cazuri de violență împotriva partenerelor, în week-end # G4Media
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În... G4Media.ro.
14:20
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa... G4Media.ro.
14:20
În 1968, Peugeot a lansat modelul 504 pentru a înlocui vechea linie 404, însă nimeni nu se gândea ce va urma. Din mai multe motive,... G4Media.ro.
14:20
Emoțiile utilizatorilor pot influența ce tip de conținut poate deveni viral pe rețelele de socializare # G4Media
În social media, nu toate sentimentele se răspândesc la fel. Un nou studiu, revizuit de experți, arată că anxietatea, dragostea și surpriza tind să propulseze... G4Media.ro.
14:10
Checklistul de siguranță pentru vacanță: 5 lucruri pe care să le faci dacă pleci în vacanță fără animalele de companie # G4Media
Atunci când plecăm în vacanță ne asigurăm întotdeauna că lăsăm lucrurile în ordine acasă pentru a avea cât mai puține griji și pentru a ne... G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:50
Şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni se vor întâlni cu Donald Trump la Casa Albă, la solicitarea președintelui Zelenski (Reuters) # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa... G4Media.ro.
13:40
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Competiţia a fost oprită # G4Media
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată... G4Media.ro.
13:30
Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari # G4Media
Polonia a demarat cea mai mare achiziție militară din istoria sa, cu un buget estimat la 66 de miliarde de dolari, însă plata armamentului ar... G4Media.ro.
13:30
Premierul Bolojan: Următoarele 6 luni sunt foarte importante pentru că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă / Să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de... G4Media.ro.
13:20
METEO Cod portocaliu şi galben de inundaţii pe râuri din 22 de de bazine hidrografice, până luni seara # G4Media
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii pe râuri din 22 de... G4Media.ro.
13:00
FOTO Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna s-au întâlnit cu salvamontiștii / Discuții despre problemele cu care se confruntă Salvamont / Deficit major de personal din structurile de salvare montană # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov... G4Media.ro.
13:00
Persoanele care consumă regulat cofeină sunt, de obicei, într-o dispoziție mai bună după o ceașcă de cafea sau o altă băutură cofeinizată – un efect... G4Media.ro.
12:30
Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la adversarul său din semifinalele de la Cincinnati: un cartonaş Pokemon # G4Media
Jannik Sinner, liderul ATP, a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon. Sinner l-a... G4Media.ro.
12:20
O echipă de cercetători susține că prevenirea utilizării inteligenței artificiale în construirea armelor biologice ar putea fi la fel de simplă precum… să nu-i înveți... G4Media.ro.
12:20
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # G4Media
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C.,... G4Media.ro.
Acum 12 ore
12:00
Hrănirea combinată la animalele de companie: Cum alternezi corect hrana uscată, umedă și recompensele # G4Media
Pentru mulți dintre noi, animalele de companie sunt membri prețioși ai familiei, iar hrănirea lor corectă este una dintre cele mai importante responsabilități. În zilele... G4Media.ro.
