Conceptul Elevated Velocity îți măsoară pulsul și nivelul de oxigenare, însă ar putea arăta mult mai mult: Viitorul Cadillac
G4Media, 17 august 2025 19:40
La prima vedere, Cadillac Elevated Velocity este exact ca orice concept: uși gull-wing, interior roșu, volan retractabil pentru sesiunile de condus autonom și un aranjament...
Acum 5 minute
19:40
Acum 15 minute
19:30
Nicuşor Dan a participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei: România sprijină oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii...
19:30
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman" şi „Priscilla, regina deşertului", a murit duminică la vârsta de 87 de ani,...
Acum 30 minute
19:20
Furtuni în centrul și nordul României: drumuri blocate în Bistrița-Năsăud, copac doborât în Cluj și pene de curent în Harghita – FOTO
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit...
Acum o oră
19:00
Șicane în trafic în București: un șofer sancționat pentru frânări periculoase pe Drumul Osiei
Un bărbat de 29 de ani a fost sancționat de Brigada Rutieră după ce a provocat un accident minor pe Drumul Osiei, printr-un comportament agresiv...
Acum 2 ore
18:40
Cercetătorii de la Caltech dezvoltă o memorie cuantică pe bază de sunet, de 30 de ori mai durabilă decât qubiții
Cercetătorii de la California Institute of Technology (Caltech) au dezvoltat o memorie cuantică hibridă care reușește să păstreze informațiile de până la 30 de ori...
18:20
NASA revoluționează industria aerospațială cu un aliaj imprimabil 3D ce rezistă la peste 1.000°C și care are o durată de viață de 1.000 de ori mai mare decât materialele actuale
Centrul de Cercetare NASA Glenn a câștigat premiul Commercial Invention of the Year pentru dezvoltarea unui material care promite să schimbe regulile jocului în aviație...
18:20
Peste 2.200 de utilizatori, din patru localităţi, au rămas nealimentaţi cu energie electrică, din cauza furtunii care a afectat posturile de transformare. Potrivit informaţiilor furnizate...
18:10
Piața asigurărilor pentru animale de companie din SUA explodează: Noi parteneriate și lansări care fac asigurările pentru câini și pisici mai accesibile
Două companii de asigurări pentru animale de companie fac pași importanți pentru a oferi acces mai facil proprietarilor de animale la acoperire medicală veterinară.
Acum 4 ore
17:40
A șasea „zonă albastră" din lume: De ce Singapore prețuiește atât cantitatea, cât și calitatea vieții
Când vine vorba de longevitate, puține locuri din lume au înregistrat o creștere atât de drastică a speranței de viață precum orașul-stat Singapore, din Asia...
17:40
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro, citată de News.ro....
17:30
Paté de măsline negre, o rețetă de bază și trei variante cu un plus de arome și cremozitate: cu capere, cu ton sau cu ricotta
Încep să apară tot mai des cutii cu paté de măsline în locațiile comerciale, dar în realitate este ceva care se poate prepara foarte rapid...
17:30
Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului / Liderii europeni se consultă duminică cu Zelenski, înainte de întâlnirea de luni cu Trump la Washington, la care vor participa
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia trebuie să pornească de la actuala linie a frontului...
17:20
Anthropic introduce o funcție prin care modelele Claude pot opri conversațiile considerate abuzive
Anthropic introduce o nouă funcționalitate în modelele Claude, care le permite să încheie conversații considerate „dăunătoare sau abuzive". Compania precizează că această măsură se aplică...
17:00
Avertizări meteo de vreme extremă, duminică după-amiază: Cod roșu de furtuni și grindină în două județe din România
Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale,...
16:50
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken – CFR Cluj, din play-off-ul Conference League
Meciul Hacken – CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich...
16:50
Protocoalele Înțelepților Sionului – un fals antisemit demascat acum peste 100 de ani care continuă să circule în mai multe colțuri ale lumii, în special în statele musulmane
Pe 17 august 1921 cotidianul The Times din Londra dezvăluia că Protocoalele sunt copiate în mare parte dintr-o satiră politică franceză: Dialogul în iad între...
16:40
FOTO Incendiu de vegetație blochează circulația feroviară după stația CFR Medgidia – martor
Circulația trenurilor a fost afectată duminică din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit după stația CFR Medgidia, retalează pentru G4Media un martor la evenimente. Cinci...
16:40
Marc Marquez continuă sezonul de senzație și câștigă Marele Premiu al Austriei pentru prima dată în carieră
Marc Marquez (Ducati) s-a impus în Marele Premiu al Austriei, duminică, pe circuitul Red Bull Ring pentru prima dată în carieră, oprind cronometrul la 42:11.006,...
16:20
Tentativă de omor la Călărași: o femeie înjunghiată de fostul concubin într-un centru maternal
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă IPJ...
16:10
BMW investește 30 de milioane de euro într-un centru care va combina producția de serie cu vopsirea manuală
BMW investește 30 de milioane de euro pentru extinderea atelierului de vopsitorie de la uzina sa din Dingolfing (totodată cea mai mare uzină BMW din...
16:10
Alimentația potrivită pentru animalele cu afecțiuni renale: Adaptarea în funcție de stadiul bolii, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea
Boala cronică de rinichi este destul de frecventă la animale, mai ales la cele în vârstă. Rinichii sunt organe esențiale, responsabile de excretarea toxinelor și...
16:10
Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul în lounge-ul și restaurantul de narghilea...
16:00
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului, după avertizările meteo de Cod Portocaliu și Galben. Zonele vizate de ploi torenţiale și inundaţii
O şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului a avut loc, duminică, în urma atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu...
16:00
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Ciprian Rău, proprietar român de restaurant din Zaragoza: „Un preparat comun ambelor bucătării? Chiftelele cu sos. Și spaniolii și românii au acest fel de mâncare"
Ciprian, proprietarul român al unui restaurant fusion din Zaragoza, prepară și mâncare românească și din cea spaniolă. Când e întrebat de un preparat comun al...
15:50
Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mers pe jos de Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus. Președintele a urcat Valea Sâmbetei cu fiul în rucsac și a fost întâmpinat cu pâine și sare de stareț
Președintele României, Nicușor Dan, a urmat sâmbătă traseul de creastă de pe Valea Sâmbetei, un drum turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, unde...
Acum 6 ore
15:40
În 1954, la doar câțiva ani după introducerea pe scară largă a antibioticelor, medicii erau deja conștienți de problema rezistenței. Selecția naturală însemna că folosirea...
15:20
Mii de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici după noul acord dintre Marea Britanie și Franța
Peste 2.500 de migranți au traversat Canalul Mânecii în bărci mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu pentru...
15:10
Avionul spațial al armatei americane, X-37B, vehicul orbital de test, urmează să își înceapă cel de-al optulea zbor în spațiu pe 21 august 2025. O...
15:00
Hamas respinge planul Israelului de relocare a populației din Gaza: „O înșelătorie flagrantă"
Gruparea teroristă Hamas a declarat, duminică faptul că planul Israelului de a reloca locuitorii din Gaza City constituie „un nou val de genocid și strămutare"...
15:00
VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția / În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare
Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, conform informațiilor publicate...
14:50
Un bărbat din Brașov fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului
Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu...
14:40
STUDIU Diferențe de gen în demență: bărbații au un risc de mortalitate cu 24% mai mare, femeile sunt mai predispuse la boală
O
14:40
Un bărbat din Constanța a fost reţinut după ce şi-a lovit şi ameninţat fosta soţie / Ulterior, femeia a refuzat ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere / Alte două cazuri de violență împotriva partenerelor, în week-end # G4Media
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În... G4Media.ro.
14:20
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa... G4Media.ro.
14:20
În 1968, Peugeot a lansat modelul 504 pentru a înlocui vechea linie 404, însă nimeni nu se gândea ce va urma. Din mai multe motive,... G4Media.ro.
14:20
Emoțiile utilizatorilor pot influența ce tip de conținut poate deveni viral pe rețelele de socializare # G4Media
În social media, nu toate sentimentele se răspândesc la fel. Un nou studiu, revizuit de experți, arată că anxietatea, dragostea și surpriza tind să propulseze... G4Media.ro.
14:10
Checklistul de siguranță pentru vacanță: 5 lucruri pe care să le faci dacă pleci în vacanță fără animalele de companie # G4Media
Atunci când plecăm în vacanță ne asigurăm întotdeauna că lăsăm lucrurile în ordine acasă pentru a avea cât mai puține griji și pentru a ne... G4Media.ro.
13:50
Şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni se vor întâlni cu Donald Trump la Casa Albă, la solicitarea președintelui Zelenski (Reuters) # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa... G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:40
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Competiţia a fost oprită # G4Media
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată... G4Media.ro.
13:30
Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari # G4Media
Polonia a demarat cea mai mare achiziție militară din istoria sa, cu un buget estimat la 66 de miliarde de dolari, însă plata armamentului ar... G4Media.ro.
13:30
Premierul Bolojan: Următoarele 6 luni sunt foarte importante pentru că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă / Să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de... G4Media.ro.
13:20
METEO Cod portocaliu şi galben de inundaţii pe râuri din 22 de de bazine hidrografice, până luni seara # G4Media
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii pe râuri din 22 de... G4Media.ro.
13:00
FOTO Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna s-au întâlnit cu salvamontiștii / Discuții despre problemele cu care se confruntă Salvamont / Deficit major de personal din structurile de salvare montană # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov... G4Media.ro.
13:00
Persoanele care consumă regulat cofeină sunt, de obicei, într-o dispoziție mai bună după o ceașcă de cafea sau o altă băutură cofeinizată – un efect... G4Media.ro.
12:30
Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la adversarul său din semifinalele de la Cincinnati: un cartonaş Pokemon # G4Media
Jannik Sinner, liderul ATP, a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon. Sinner l-a... G4Media.ro.
12:20
O echipă de cercetători susține că prevenirea utilizării inteligenței artificiale în construirea armelor biologice ar putea fi la fel de simplă precum… să nu-i înveți... G4Media.ro.
12:20
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # G4Media
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C.,... G4Media.ro.
12:00
Hrănirea combinată la animalele de companie: Cum alternezi corect hrana uscată, umedă și recompensele # G4Media
Pentru mulți dintre noi, animalele de companie sunt membri prețioși ai familiei, iar hrănirea lor corectă este una dintre cele mai importante responsabilități. În zilele... G4Media.ro.
Acum 12 ore
11:40
Deși este tentant să alegi liftul sau scările rulante în locul treptelor, chiar și urcarea câtorva etaje pe zi îți poate aduce beneficii pentru sănătate... G4Media.ro.
