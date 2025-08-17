Armata SUA testează GPS-ul cuantic pe un avion spațial
G4Media, 17 august 2025 15:10
Avionul spațial al armatei americane, X-37B, vehicul orbital de test, urmează să își înceapă cel de-al optulea zbor în spațiu pe 21 august 2025. O... G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
15:20
Mii de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici după noul acord dintre Marea Britanie și Franța # G4Media
Peste 2.500 de migranți au traversat Canalul Mânecii în bărci mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu pentru... G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:10
Avionul spațial al armatei americane, X-37B, vehicul orbital de test, urmează să își înceapă cel de-al optulea zbor în spațiu pe 21 august 2025. O... G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:00
Hamas respinge planul Israelului de relocare a populației din Gaza: „O înșelătorie flagrantă” # G4Media
Gruparea teroristă Hamas a declarat, duminică faptul că planul Israelului de a reloca locuitorii din Gaza City constituie „un nou val de genocid și strămutare”... G4Media.ro.
15:00
VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția / În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare # G4Media
Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, conform informațiilor publicate... G4Media.ro.
Acum o oră
14:50
Un bărbat din Brașov fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului # G4Media
Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu... G4Media.ro.
14:40
STUDIU Diferențe de gen în demență: bărbații au un risc de mortalitate cu 24% mai mare, femeile sunt mai predispuse la boală # G4Media
O cercetare condusă de Duke University School of Medicine arată că pacienții de sex masculin cu demență au rate mai ridicate ale mortalității și o... G4Media.ro.
14:40
Un bărbat din Constanța a fost reţinut după ce şi-a lovit şi ameninţat fosta soţie / Ulterior, femeia a refuzat ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere / Alte două cazuri de violență împotriva partenerelor, în week-end # G4Media
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În... G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:20
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa... G4Media.ro.
14:20
În 1968, Peugeot a lansat modelul 504 pentru a înlocui vechea linie 404, însă nimeni nu se gândea ce va urma. Din mai multe motive,... G4Media.ro.
14:20
Emoțiile utilizatorilor pot influența ce tip de conținut poate deveni viral pe rețelele de socializare # G4Media
În social media, nu toate sentimentele se răspândesc la fel. Un nou studiu, revizuit de experți, arată că anxietatea, dragostea și surpriza tind să propulseze... G4Media.ro.
14:10
Checklistul de siguranță pentru vacanță: 5 lucruri pe care să le faci dacă pleci în vacanță fără animalele de companie # G4Media
Atunci când plecăm în vacanță ne asigurăm întotdeauna că lăsăm lucrurile în ordine acasă pentru a avea cât mai puține griji și pentru a ne... G4Media.ro.
13:50
Şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni se vor întâlni cu Donald Trump la Casa Albă, la solicitarea președintelui Zelenski (Reuters) # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa... G4Media.ro.
13:40
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Competiţia a fost oprită # G4Media
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată... G4Media.ro.
13:30
Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari # G4Media
Polonia a demarat cea mai mare achiziție militară din istoria sa, cu un buget estimat la 66 de miliarde de dolari, însă plata armamentului ar... G4Media.ro.
13:30
Premierul Bolojan: Următoarele 6 luni sunt foarte importante pentru că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă / Să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de... G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:20
METEO Cod portocaliu şi galben de inundaţii pe râuri din 22 de de bazine hidrografice, până luni seara # G4Media
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii pe râuri din 22 de... G4Media.ro.
13:00
FOTO Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna s-au întâlnit cu salvamontiștii / Discuții despre problemele cu care se confruntă Salvamont / Deficit major de personal din structurile de salvare montană # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov... G4Media.ro.
13:00
Persoanele care consumă regulat cofeină sunt, de obicei, într-o dispoziție mai bună după o ceașcă de cafea sau o altă băutură cofeinizată – un efect... G4Media.ro.
12:30
Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la adversarul său din semifinalele de la Cincinnati: un cartonaş Pokemon # G4Media
Jannik Sinner, liderul ATP, a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon. Sinner l-a... G4Media.ro.
12:20
O echipă de cercetători susține că prevenirea utilizării inteligenței artificiale în construirea armelor biologice ar putea fi la fel de simplă precum… să nu-i înveți... G4Media.ro.
12:20
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # G4Media
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C.,... G4Media.ro.
12:00
Hrănirea combinată la animalele de companie: Cum alternezi corect hrana uscată, umedă și recompensele # G4Media
Pentru mulți dintre noi, animalele de companie sunt membri prețioși ai familiei, iar hrănirea lor corectă este una dintre cele mai importante responsabilități. În zilele... G4Media.ro.
11:40
Deși este tentant să alegi liftul sau scările rulante în locul treptelor, chiar și urcarea câtorva etaje pe zi îți poate aduce beneficii pentru sănătate... G4Media.ro.
11:30
Operatorul global de centre de date Equinix face un pas important către energia nucleară, în contextul cererii tot mai mari de electricitate generată de tehnologiile... G4Media.ro.
11:30
Şeful Salvamont Braşov: Număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace / Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă # G4Media
Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti... G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:20
Hansi Flick, după victoria Barcelonei cu Mallorca, care a terminat meciul în nouă oameni, scor 3-0: „Nu mi-a plăcut meciul” # G4Media
FC Barcelona s-a impus fără emoții în primul meci al acestora din LaLiga, pe stadionul Son Moix, sâmbătă seară, scor 3-0, în fața unei echipe... G4Media.ro.
11:20
Rețetele Juanitei | Orez cu lapte, rețeta tradițională asturiană/ Calitatea laptelui și fierberea îndelungată la foc mic fac diferența față de rețeta pe care o știm cu toții # G4Media
Sunt multe popoare și regiuni care revendică acest desert, orez cu lapte, ca fiind al lor, și Asturia, o provincie a Spaniei, nu face excepție. G4Media.ro.
11:10
Modul în care pot coexista crocodilii și canoiștii la Jocurile Olimpice 2032 din Australia: „Nu sunt flămânzi, îi hrănim tot timpul” # G4Media
Cea mai mare reptilă vie din lume își revendică din nou râul Fitzroy din Queensland, Australia, iar în timp ce unii spun că sportivii nu... G4Media.ro.
11:00
AI-ul va lucra alături de noi în lumea fizică / MIT dezvoltă roboți umanoizi care învață de la oameni # G4Media
Inteligența artificială a demonstrat deja pe ecranele noastre că poate genera artă, purta conversații și sprijini redactarea de texte. Următorul pas? AI-ul va lucra alături... G4Media.ro.
11:00
Regizorul „Singur Acasă” consideră o greșeală refacerea filmelor clasice:”Trebuie lăsate în pace” # G4Media
În timp ce filmul original „Singur Acasă” se pregătește să-și sărbătorească a 35-a aniversare în luna noiembrie, regizorul seriei de filme, Chris Columbus, se pronunță... G4Media.ro.
11:00
METEO Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe, duminică # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe situate în Transilvania... G4Media.ro.
11:00
Președintele Donald Trump l-a mustrat pe președintele Volodimir Zelenski în Biroul Oval, începe o analiză a Annei Applebaum pentru publicația americană The Atlantic, redată integral... G4Media.ro.
10:50
În timpul secetei din 2022, Londra a fost periculos de aproape să rămână fără apă. Companiile de apă și guvernul s-au rugat disperat pentru ploaie,... G4Media.ro.
10:50
UPDATE Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump / La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # G4Media
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald... G4Media.ro.
10:30
Lionel Messi a reușit un gol și un assist în primele cinci minute de fotbal de la revenirea sa din accidentare, duminică dimineață, în victoria... G4Media.ro.
10:20
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni # G4Media
Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor. G4Media.ro.
10:20
Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal se unesc pentru a promova fotbalul din mediul rural # G4Media
Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal (FRF) au demarat o colaborare prin care fotbalul să fie promovat în comunitățile rurale din județul Vaslui, potrivit... G4Media.ro.
10:00
Compania californiană Radiant a semnat un acord istoric cu Defense Innovation Unit și Departamentul Forțelor Aeriene ale SUA, în ceea ce reprezintă primul contract destinat... G4Media.ro.
10:00
Câinii ciobănești românești, pe cale de dispariție. Doi crescători transformă pasiunea pentru tradiție într-o misiune națională de salvare: „Românii nu cunosc rasele, foarte mulți nici nu știu că există” # G4Media
Olivia Pamfil, crescătoare pasionată de Ciobănesc Românesc Carpatin, și Dragoș Bălășoiu, dedicat creșterii Ciobănescului Românesc Corb, au pus bazele unei asociații cu scop nobil: conservarea... G4Media.ro.
09:50
Inteligența artificială „tip Spotify” descoperă o supernovă unică / O stea gigantică a explodat în timp ce încerca să devoreze o gaură neagră # G4Media
O echipă internațională de astronomi a identificat, cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială inspirat de sistemul de recomandări Spotify, un fenomen cosmic nemaivăzut: o... G4Media.ro.
09:50
UPDATE 11 persoane, din care nouă copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Grupul a fost salvat / Adulții nu însoțeau copiii, ci au vrut să-i întoarcă din drum pentru că mergeau pe un traseu dificil / Acţiunea Salvamont a fost dificilă din cauza întunericului # G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii... G4Media.ro.
09:50
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile... G4Media.ro.
09:40
Ieșirile în oraș în timpul week-end-ului pot cauza apnee în somn / De ce afecțiunea este subestimată # G4Media
Nopțile târzii, consumul de alcool și fumatul în week-end ar putea face mai mult decât să ruineze diminețile de luni. Cercetătorii de la Universitatea Flinders... G4Media.ro.
09:30
Povestea femeii care construiește o armată de roboți tereștri pentru Ucraina / Liuba Șipovici a renunțat la o viață confortabilă de antreprenor în SUA pentru a-și apăra țara de origine # G4Media
Liuba Șipovici, fost inginer software și antreprenor în domeniul tehnologiei, a renunțat la o viață confortabilă din Statele Unite pentru a se întoarce în Ucraina... G4Media.ro.
09:30
Scenarista „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, în curs de producție, spune că atenția fanilor care au ”campat” în fața locului unde se filmează este ”o onoare” # G4Media
Scenarista filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, Aline Brosh McKenna, este la fel de entuziasmată ca fanii în legătură cu fotografiile de pe... G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:20
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa / E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii / Dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi” # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se... G4Media.ro.
09:20
Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din spitalele publice în cabinetele private, de la 1 septembrie, susține ministrul Sănătății # G4Media
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public, transmite News.ro.... G4Media.ro.
09:10
”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice pentru cei 50 de ostatici răpiți de teroriștii Hamas în masacrul din 7 octombrie 2023 / Sunt perturbate transportul, școlile și afacerile # G4Media
”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice au loc la nivel național pentru cei 50 de ostatici ținuți de teroriștii Hamas de... G4Media.ro.
08:50
Oamenii de știință americani au dezvoltat un nou cip pentru calculare ultra-rapidă / Cipul „microwave brain” oferă aceeași precizie ca rețelele neuronale digitale # G4Media
Universitatea Cornell din New York a dezvoltat un microcip cu un consum redus de energie, numit microwave brain. Conform publicației Interesting Engineering, noul cip poate calcula atât... G4Media.ro.
08:50
Lamborghini Fenomeno: Cel mai puternic model creat vreodată de constructorul italian este înțesat de calități unice # G4Media
Constructorul italian de modele supersport din Sant’Agata Bolognese a prezentat Fenomeno, iar acesta promite să respecte îndeaproape denumirea care i-a fost dată. G4Media.ro.
