Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…”

00:20

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras concluziile după ce campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 în returul din Kosovo şi se pregăteşte de duelul cu Aberdeen, din play-off. Nu prea schimbă, noi când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea […] The post Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita – FCSB 1-3: “Toată lumea comenta” appeared first on Antena Sport.