Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…”
Antena Sport, 15 august 2025 09:20
Mihai Stoica a oferit declarații despre derby-ul cu Rapid, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, scor 6-4 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției. Până la duelul tur cu scoțienii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid din […] The post Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
09:30
“S-au stins luminile”. Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League # Antena Sport
FCSB a reușit aseară să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Jurnaliștii din Kosovo au acoperit meciul care a avut loc la Priștina și nu au ezitat să expună superioritatea campioanei României. Momentul în care presa din balcani a realizat că […] The post “S-au stins luminile”. Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League appeared first on Antena Sport.
Acum 10 minute
09:20
Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit declarații despre derby-ul cu Rapid, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, scor 6-4 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției. Până la duelul tur cu scoțienii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid din […] The post Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:00
„Suntem în grafic”. Sorin Cârțu, convins că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa de Conference League # Antena Sport
Sorin Cârțu s-a declarat convins de faptul că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa principală de Conference League. Oltenii se vor duela cu Bașakșehir în play-off, meciurile urmând să se dispute pe 21, respectiv 28 august, cu returul în Bănie. Universitatea Craiova a avut mari emoții în returul cu Spartak Trnava, după ce a irosit […] The post „Suntem în grafic”. Sorin Cârțu, convins că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa de Conference League appeared first on Antena Sport.
09:00
Jannik Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati. Performanța obținută # Antena Sport
Jannik Sinner l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri. Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati Sinner a dominat, profitând de cele 29 de erori […] The post Jannik Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati. Performanța obținută appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
08:50
Ianis Hagi a urmărit cu sufletul la gură meciurile prietenilor săi din Europa. Postările făcute în miez de noapte # Antena Sport
Ianis Hagi încă nu și-a găsit o echipă în această perioadă de mercato, însă asta nu înseamnă că stă departe de fenomenul fotbalistic în vreun fel. Joi seara, fiul “Regelui” și-a dedicat o parte din timp pentru a-și urmării bunii prieteni și colegi de la națională, iar pe contul său de Instagram le-a dedicat postări […] The post Ianis Hagi a urmărit cu sufletul la gură meciurile prietenilor săi din Europa. Postările făcute în miez de noapte appeared first on Antena Sport.
08:40
Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga – CFR Cluj: „Nu m-am mai putut uita la meci” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj a putut primi de la Neluțu Varga, înaintea returului dintre Braga și CFR Cluj. Clujenii au fost eliminați de lusitani, după 4-1 la general, și se vor duela cu Hacken pentru un loc în grupa de Conference League. Gigi Becali a fost întrebat dacă s-a uitat la returul dintre […] The post Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga – CFR Cluj: „Nu m-am mai putut uita la meci” appeared first on Antena Sport.
08:40
Cel care a vrut foarte mult să-l aducă pe Lewis la Ferrari a fost chiar președintele Ferrari, John Elkann. Fred Vasseur, șeful echipei, a fost și el un promotor al acestei mutări. Elkann, care e prieten cu Hamilton, l-a sunat de multe ori la telefon pe englez de-a lungul anilor în care acesta evolua pentru […] The post Cu Hamilton, Ferrari pierde și câștigă appeared first on Antena Sport.
08:30
Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, “retrogradat” în Conference # Antena Sport
România nu a fost reprezentată joi în cupele europene doar de echipele din Liga 1, ci și de doi dintre antrenorii plecați în străinătate, respectiv Edi Iordănescu și Răzvan Lucescu. Selecționerul care a fost cu naționala la EURO 2024 nu a reușit să întoarcă rezultatul din tur cu AEK Larnaca și a căzut în Conference […] The post Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, “retrogradat” în Conference appeared first on Antena Sport.
08:30
„Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League # Antena Sport
Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, după o victorie cu 6-3 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală. Golurile formației lui Elias Charalambous, în meciul de la Priștina, au fost marcate de Juri Cisotti, […] The post „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:10
Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență # Antena Sport
FCSB a reușit aseară să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. După partida din Kosovo, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică și a abordat mai multe subiecte, inclusiv cel legat de eventualele transferuri pe care le va mai face. Pentru […] The post Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
01:50
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” # Antena Sport
Mirel Rădoi a răbufnit, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au avut nevoie de prelungiri în returul cu Spartak Trnava, după ce au irosit un avantaj de 4-0. În cele din urmă, trupa din Bănie s-a impus cu 6-4 la general și se va duela cu Bașakșehir pentru un […] The post Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:00
“Avem o problemă!” Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: “Mi-e greu să și vorbesc” # Antena Sport
Sorin Cârțu a oferit prima reacție după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. Oficialul echipei din Bănie a tras un semnal de alarmă pentru elevii lui Mirel Rădoi, care au evitat un dezastru în prelungirile duelului din Slovacia. După manșa tur, câștigată cu 3-0, Universitatea Craiova era ca și calificată în play-off-ul Conference League. În […] The post “Avem o problemă!” Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: “Mi-e greu să și vorbesc” appeared first on Antena Sport.
01:00
Dan Petrescu, resemnat după Braga – CFR Cluj 2-0: “Pot ajunge în finală”. Avertisment pentru Hacken: “Cu tot respectul” # Antena Sport
Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a resemnat după eliminarea din preliminariile Europa League. Braga s-a impus cu 2-0 în retur şi a obţinut calificarea în play-off cu 4-1 la general. Pentru CFR Cluj aventura europeană continuă, dar în Conference League. Pentru un loc în faza principală a competiţiei, formaţia din Gruia trebuie […] The post Dan Petrescu, resemnat după Braga – CFR Cluj 2-0: “Pot ajunge în finală”. Avertisment pentru Hacken: “Cu tot respectul” appeared first on Antena Sport.
00:30
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit la finalul partidei Drita – FCSB 1-3. Patronul campioanei a „distrus” un jucător din lotul lui Elias Charalambous. FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după victoriile cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana se va lupta, în „dublă” manșă, cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală. […] The post Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” appeared first on Antena Sport.
00:20
“Era clar că e ziua noastră” Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita – FCSB: “Nu a mai jucat acolo de la juniori” # Antena Sport
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce s-a impus cu 3-1 în manşa a doua a dublei cu Drita. A fost 6-3 la general pentru campioana României, care o va întâlni pe Aberdeen în play-off, pentru faza principală a grupei principale Europa League. Chiar dacă începutul de sezon a fost unul modest, mult […] The post “Era clar că e ziua noastră” Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita – FCSB: “Nu a mai jucat acolo de la juniori” appeared first on Antena Sport.
00:20
Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita – FCSB 1-3: “Toată lumea comenta” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras concluziile după ce campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 în returul din Kosovo şi se pregăteşte de duelul cu Aberdeen, din play-off. Nu prea schimbă, noi când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea […] The post Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita – FCSB 1-3: “Toată lumea comenta” appeared first on Antena Sport.
00:10
“Era clar că e ziua noastră” Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drida – FCSB: “Nu a mai jucat acolo de la juniori” # Antena Sport
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce s-a impus cu 3-1 în manşa a doua a dublei cu Drita. A fost 6-3 la general pentru campioana României, care o va întâlni pe Aberdeen în play-off, pentru faza principală a grupei principale Europa League. Chiar dacă începutul de sezon a fost unul modest, mult […] The post “Era clar că e ziua noastră” Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drida – FCSB: “Nu a mai jucat acolo de la juniori” appeared first on Antena Sport.
00:10
Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava # Antena Sport
Universitatea Craiova a eliminat-o pe Spartak Trnava şi s-a calificat în play-off-ul Conference League. Oltenii se vor duela cu Başakşehir pentru un loc în grupa principală a competiţiei europene. Universitatea Craiova a învins-o cu 6-4, la general, pe Spartak Trnava. Oltenii lui Mirel Rădoi au avut nevoie de prelungiri în returul din Slovacia, după ce […] The post Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava appeared first on Antena Sport.
14 august 2025
23:30
CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală # Antena Sport
CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Europa League de Braga. Echipa portugheză s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru jucătorii lui Dan Petrescu. În ciuda acestui eşec, aventura europeană a clujenilor nu se încheie. CFR Cluj este la doar două meciuri distanţă de faza principală Conference League. Formaţia din Gruia va evolua […] The post CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală appeared first on Antena Sport.
23:20
Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: “Nu ne mulțumește Conference League-ul!” # Antena Sport
Dennis Politic a oferit prima reacție după 3-1 cu Drita. Jucătorul campioanei a transmis un mesaj de luptă și a spus că FCSB nu se mulțumește doar cu prezența în grupa principală din Conference League. Jucătorul adus de FCSB de la Dinamo a marcat în cadrul partidei cu Drita. S-a întâmplat în minutul 85, atunci […] The post Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: “Nu ne mulțumește Conference League-ul!” appeared first on Antena Sport.
23:20
David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: “Vreau echipe mai puternice în grupă” # Antena Sport
David Miculescu a oferit prima reacţie, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene. Miculescu a reuşit să marcheze un gol în victoria cu Drita, din retur, scor 3-1. Celelalte goluri ale campioanei au fost marcate […] The post David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: “Vreau echipe mai puternice în grupă” appeared first on Antena Sport.
23:00
Dennis Politic, gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă # Antena Sport
Dennis Politic a marcat un gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul adus de la Dinamo, în această perioadă de mercato, a făcut spectacol în a doua repriză a duelului din Kosovo. Dennis Politic a fost introdus pe teren în a doua repriză a duelului cu Drita. Atacantul i-a răsplătit încrederea lui Elias Charalambous și […] The post Dennis Politic, gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă appeared first on Antena Sport.
23:00
Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali # Antena Sport
S-a aflat câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar, după 3-2 în manşa tur, şi 3-1 în retur. Prin prezenţa în play-off-ul Europa League, FCSB şi-a asigurat calificarea în grupa principală de Conference League. Pentru un loc în grupa de Europa […] The post Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
23:00
FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League. Toate detaliile despre scoţieni # Antena Sport
FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League. Campioana luptă pentru prezenţa în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene, după ce a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar. FCSB a învins-o cu 3-2 în tur, respectiv 2-1 în retur pe Drita, pentru a-şi securiza prezenţa în play-off-ul Europa League. Campioana […] The post FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League. Toate detaliile despre scoţieni appeared first on Antena Sport.
22:40
Răzvan Marin a înscris în meciul dintre AEK Atena şi Aris Limassol, în manşa secundă a turului 3 preliminar Conference League. Noua echipă a internaţionalului român joacă pentru calificare pe teren propriu. În meciul tur, din Cipru, Aris şi AEK au încheiat la egalitate, scor 2-2. Răzvan Marin a jucat şi în meciul tur, timp […] The post Răzvan Marin a marcat în AEK Atena – Aris! Românul a transformat un penalty appeared first on Antena Sport.
22:30
Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului # Antena Sport
Valentin Creţu a fost “spectator” la golul marcat de Drita, în returul cu FCSB din turul trei preliminar de Europa League. Fundaşul campioanei a gafat la reuşita lui Veton Tusha. FCSB luptă pentru calificarea în play-off-ul de Europa League, calificare care i-ar garanta şi prezenţa în grupa principală de Conference League. Campioana s-a impus cu […] The post Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
22:20
Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi, în formă maximă # Antena Sport
Ştefan Baiaram a marcat un gol de senzaţie în returul dintre Spartak Trnava şi Universitatea Craiova din turul trei preliminar de Conference League. Oltenii au câştigat partida tur cu 3-0 şi sunt favoriţi la calificare. Ştefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 32. Samuel Teles i-a pasat mijlocaşului, la aproximativ 30 de metri […] The post Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi, în formă maximă appeared first on Antena Sport.
21:10
Juri Cisotti a deschis scorul în Drita – FCSB! Jucătorul campioanei a avut nevoie de doar 25 de secunde, pentru a debloca tabela în partida din Kosovo! Campioana României a început partida cu prima șansă la calificare, având în vedere victoria dramatică din meciul tur. Atunci, FCSB a revenit miraculos de la 0-2 și s-a […] The post Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita – FCSB! appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Cum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Spirit de învingător appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Un poliţist a luat la pas muntele Ararat appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:20
Jurnal AntenaSport | Pe FCSB n-o sperie “iadul” de la Priştina, înaintea returului cu Drita # Antena Sport
The post Jurnal AntenaSport | Pe FCSB n-o sperie “iadul” de la Priştina, înaintea returului cu Drita appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Porţile li se deschis înainte de Rapid – FCSB appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Duce numele în toată lumea appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Să crești mare appeared first on Antena Sport.
20:00
Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon. Surprizele din echipa de start pentru returul cu Drita # Antena Sport
Malcom Edjouma a fost titularizat în premieră la FCSB în acest sezon, pentru returul cu Drita. Partida din turul trei preliminar de Europa League va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Darius Olaru este rezervă pentru duelul de la Priştina, deşi Gigi Becali anunţa că s-a refăcut complet. Pe bancă […] The post Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon. Surprizele din echipa de start pentru returul cu Drita appeared first on Antena Sport.
19:40
Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova! Detalii despre posibila adversară din UECL: “Diferență mare” # Antena Sport
Marius Șumudică a venit cu un avertisment pentru Universitatea Craivoa. Tehnicianul, în prezent liber de contract, a vorbit despre posibila adversară a oltenilor, din play-off-ul UEFA Conference League. În cazul în care o va elimina pe Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela, în play-off-ul Conference League, cu Istanbul Bașakșehir, care a trecut de Viking, […] The post Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova! Detalii despre posibila adversară din UECL: “Diferență mare” appeared first on Antena Sport.
19:10
“Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate” # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf a devenit zilele trecute noul antrenor al formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan. Destinaţia antrenorului român a fost una surprinzătoare, dar el a declarat că are planuri mari la noua sa echipă şi că vrea să câştige Liga Campionilor Africii. Nu toată lumea are încredere în planurile lui Laurenţiu Reghecampf în Sudan. Chiar declaraţiile […] The post “Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate” appeared first on Antena Sport.
19:00
“Suferim!” CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: “Am trimis o adresă” # Antena Sport
CFR Cluj vrea să se concentreze pe meciurile din cupele europene și își dorește să amâne încă o partidă din Liga 1! Cristi Balaj a fost cel care a făcut anunțul. Înaintea returului cu Braga, CFR Cluj și-a amânat deja partida din etapa a 5-a a Ligii 1, cu Csikszereda. Partida a fost reprogramată pe […] The post “Suferim!” CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: “Am trimis o adresă” appeared first on Antena Sport.
18:50
Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei # Antena Sport
Louis Munteanu a primit o veste importantă în privinţa unui posibil transfer în Ligue 1. Rennes, clubul care s-ar afla în pole-position pentru a obţine semnătura atacantului de la CFR Cluj, a ajuns la un acord pentru o mutare de 30 de milioane de euro. Concret, Louis Munteanu poate profita de plecarea lui Arnaud Kalimuendo […] The post Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei appeared first on Antena Sport.
18:10
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!” # Antena Sport
Darwin Nunez a oferit primul interviu după transferul la Al Hilal. Fostul atacant de la Liverpool a transmis că mutarea în Arabia Saudită reprezintă o „mare oportunitate”. În vârstă de 26 de ani, Nunez a plecat de la Liverpool după 3 sezoane. În această perioadă de mercato, Al Hilal l-a transferat în schimbul sumei de […] The post Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!” appeared first on Antena Sport.
18:10
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor” # Antena Sport
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Derby-ul rundei a treia din Liga a 2-a se va disputa sâmbătă, de la ora 18:30, pe arena Arcul de Triumf. Cei de la CS Dinamo au pregătit un moment special, la startul partidei. Cele două legende ale celor […] The post Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor” appeared first on Antena Sport.
18:00
Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA # Antena Sport
Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) au validat, în unanimitate, vânzarea clubului Boston Celtics lui Bill Chisholm, pentru 6,1 miliarde dolari, informează cotidianul L’Equipe. În consecinţă, ultima etapă a procesului de vânzare a fost parcursă, după ce proprietarii cluburilor din NBA au validat tranzacţia cu un vot unanim în favoarea vânzării. […] The post Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA appeared first on Antena Sport.
17:50
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă” # Antena Sport
Kosovarii au fost şocaţi de decizia luată de Gigi Becali, înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Aceştia au reacţionat ferm, după ce patronul campioanei a decis ca jucătorii să fie însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina. Nici galeria FCSB-ului nu a făcut deplasarea în Kosovo, pentru a […] The post Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă” appeared first on Antena Sport.
17:40
Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi” # Antena Sport
Franco Mastantuono este noul jucător al lui Real Madrid. Argentinianul şi-a serbat ziua de naştere în stil mare. El a fost prezentat de către formaţia de pe Santiago Bernabeu chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. Real Madrid a plătit 45 de milioane de euro pentru transferul tânărului jucător de la River Plate. […] The post Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi” appeared first on Antena Sport.
17:30
OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: “Mult succes!” # Antena Sport
FCSB a anunțat plecarea lui Andrei Gheorghiță chiar înaintea returului cu Drita. Oficialii campioanei au făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. În decursul zilei de 14 august, reprezentanții roș-albaștrilor au dezvăluit că Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la U Cluj, până la finalul sezonului competiționel. FCSB l-a împrumutat pe Andrei Gheorghiță […] The post OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: “Mult succes!” appeared first on Antena Sport.
17:00
Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român # Antena Sport
Valentina Pelinel a mers “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Actuala parteneră a milionarului român a postat fotografii din America, acolo unde locuieşte Alina Vidican. Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a milionarului Cristi Borcea. Acesta a mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea şi cu Alina Vidican, având cinci copii alături de […] The post Valentina Pelinel, “acasă” la fosta soţie a lui Cristi Borcea. Cum s-a dat de gol actuala parteneră a milionarului român appeared first on Antena Sport.
17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august, de pe site-ul AS.ro. 1. FCSB, chemată la Comisii Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de CCA pentru comentariile la adresa arbitrilor din startul sezonului. Cei doi vor da socoteală în fața Comisiei de Discplină și Etică a FRF. 2. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august appeared first on Antena Sport.
16:50
Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: “Sunt optimist!” # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit despre șansele echipelor românești în cupele europene, înainte de meciurile retur din „dublele” decisive pentru play-off-ul Europa League și, respectiv, Conference League. Antrenorul de la Legia Varșovia a venit cu un verdict pentru FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Toate echipele românești își vor juca meciurile decisive în ziua de joi. […] The post Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: “Sunt optimist!” appeared first on Antena Sport.
16:40
Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Pe cine susţine # Antena Sport
Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Patronul celor de la CFR Cluj a spus pe cine susţine în disputa privind trecerea lui Malcom Edjouma pe lista de LPF. Întregul scandalul a pornit după ce LPF a modificat o lege, pentru ca un jucător să poată fi trecut pe […] The post Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Pe cine susţine appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.