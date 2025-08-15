În cea mai puternică țară din lume scade consumul de alcool: e cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată
15 august 2025
În cea mai puternică țară din lume - SUA - cetățenii au redus cunsumul de alcool. Interesant este că nu a fost înlocuit cu alte substanțe. Citește mai departe...
• • •
VIDEO Proteste pro-ucrainene la Anchorage, înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: Ucraina și Alaska - Rusia niciodată
Manifestanții pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, pe 14 august, înaintea unui summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc a doua zi. Citește mai departe...
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Cincinnati Open, ajungând la 25 de victorii consecutive pe hard
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri. Citește mai departe...
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire a lui Jack Sparrow în „Piraţii din Caraibe", potrivit Entertainment Weekly.„Dacă îi place modul în care este scris rolul, cred că o va face.
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus, notează news.ro.
A apărut pastila care dezarmează cancerul! Descoperirea care ar putea rescrie regulile chimioterapiei: Chiar și cele mai rezistente tumori răspund la tratament
Cercetătorii de la King's College London au dezvoltat un medicament experimental care ar putea transforma modul în care sunt tratate cancerele rezistente la chimioterapie, deschizând calea către terapii mai eficiente și mai puțin agresive. Citește mai departe...
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, notează Agerpres.
La Mănăstirea Comana, PS Ambrozie a hirotesit întru citeț pe tatăl a zece copii, membru al Grupului Psaltic Tronos
Joi seara, la Mănăstirea Voievodală Comana, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit rânduiala hirotesiei în treapta de citeț pentru Marius Mădălin Aldea, membru al Grupului Psaltic „Tronos” și cântăreț al așezământului monahal. Citește mai departe...
Dispeceratul Național Salvamont a gestionat, în ultimele 24 de ore, 17 intervenții de urgență în zonele montane, salvând 16 persoane, dintre care patru au fost transportate la spital. Totodată, au fost primite 34 de apeluri pentru sfaturi și informații despre trasee turistice.
De la începutul războiului din Ucraina și pe fondul amenințărilor venite dinspre Rusia, întrebarea despre cum ar arăta lumea după un conflict nuclear devine tot mai actuală.
Lăsați pe dinafară la discuțiile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace injustă: Nici eu, nici camarazii mei nu suntem pregătiți pentru asta
Ei numesc asta „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față a ceea ce este acum cea mai mare amenințare la adresa vieții unui soldat ucrainean pe câmpul de luptă – dronele, notează BBC. Citește mai departe...
Este haos la această oră, pe drumul spre mare! Un accident petrecut pe sensul de mers București-Constanța, în zona Borcea, a paralizat traficul. Și pe A0 se circulă cu dificultate.
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora.
Grindina și furtunile puternice pot provoca avarii serioase mașinilor, de la parbrize sparte la îndoirea caroseriei. În funcție de tipul asigurării, procesul de despăgubire poate fi simplu sau anevoios.
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni - Cum va fi vremea la început de toamnă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă, notează Mediafax. Citește mai departe...
Valentino rămâne fără director general: Jacopo Venturini pleacă din fruntea casei de modă
Jacopo Venturini, director general al casei de lux Valentino, a părăsit compania, a anunţat joi brandul italian, precizând că decizia a fost luată de comun acord şi este motivată de raţiuni personale, transmite Reuters. Citește mai departe...
Economist, atac la Ministerul Finanțelor cu privire la taxarea multinaționalelor: O glumă proastă! Ai pus sigla de Mercedes pe un Logan fără frână de mână
Economistul Marius Stroescu critică dur planul Ministerului Finanțelor de a înlocui impozitul minim pe cifra de afaceri cu o taxă pe anumite cheltuieli către firme afiliate. Citește mai departe...
VIDEO Dronele ucrainene lovesc la aproape o mie de kilometri în spatele frontului - O rafinărie este în flăcări
O rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia a luat foc în urma unui atac cu drone asupra instalației în noaptea de 15 august, a relatat presa locală.Syzran, #Samara region — oh look, the Syzran oil refinery just got a “delivery” ???? pic.twitter. Citește mai departe...
Dezvăluire șocantă de la Kiev: Agenții ucraineni își schimbă fața după misiuni secrete. 'S-a întâmplat de mai multe ori'
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a ajuns să apeleze la chirurgi plasticieni cu reputație internațională pentru a salva viața agenților săi sub acoperire întorși din misiuni extrem de periculoase. Citește mai departe...
Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă - Pe agenda preşedintelui Nicuşor Dan nu este trecut niciun eveniment
Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi aproximativ 20 aeronave participă, vineri, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanţa. La acestea şi-a anunţat prezenţa şi premierul Ilie Bolojan, notează news.ro. Citește mai departe...
Doliul ca reflex ancestral: Un studiu recent arată cum pierderea cuiva drag activează aceleași circuite neuronale ca frica de moarte
Doliul este mai mult decât o emoție – este un proces psihologic complex prin care trecem după pierderea unei persoane dragi. Citește mai departe...
Lumea întreagă este cu ochii pe Alaska - Ce atitudine va adopta liderul de la Casa Albă la negocierile cu Putin
Când preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliaţii SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a luat partea liderului rus în faţa propriilor agenţii de informaţii cu privire la Citește mai departe...
Aceste zodii trec prin cea mai mare transformare din ultimii ani: Unii scapă definitiv de trecut, sub dansul cosmic al Lunii și al lui Jupiter
Astrologii anunță zile pline de emoții intense și schimbări profunde pentru trei semne zodiacale, aflate sub influența unor aspecte astrale puternice. Citește mai departe...
Creștinii prăznuiesc la 15 august sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare. Sărbătoarea Sfintei Marii este considerată ziua care desparte zilele călduroase de cele reci.
Președintelele Coreei de Sud, Lee Jaye Myung va încerca să reia cooperarea inter-coreeană și să restabilească acordul din 2018 privind suspendarea activităților militare la granița cu Coreea de Nord, informează Reuters, potrivit Mediafax.
Japonia comemorează 80 de ani de la capitulare - Ministrul japonez al Agriculturii a vizitat controversatul sanctuar Yasukuni
Shinjiro Koizumi, ministrul Agriculturii, a vizitat vineri sanctuarul Yasukuni din Tokyo, cu ocazia comemorării a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, relatează Reuters, potrivit Mediafax.Sanctuarul Yasukuni comemorează aproximativ 2. Citește mai departe...
Inteligența artificială a ajuns 'la butoane': Ultimele modele AI pot influența opiniile politice ale utilizatorilor în doar câteva minute (studiu)
Un studiu realizat de AI Security Institute împreună cu universități de top precum Oxford și MIT arată că modelele de inteligență artificială dezvoltate de OpenAI, Meta, xAI și Alibaba pot influența opiniile politice ale utilizatorilor în mai puțin de 10 minute de conversație, Citește mai departe...
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investiţiilor în aşa-numitele "gigaproiecte", precum Neom, potrivit raportului anual al instituţiei, citat de CNBC.
Intervenție majoră: motivul pentru care SUA trimit forțe navale și aeriene în sudul Mării Caraibelor
Administrația Trump a ordonat desfășurarea de forțe militare americane în sudul Mării Caraibelor, pentru a contracara amenințările reprezentate de cartelurile de droguri care se află sun caracterizare de grupări teroriste, au declarat surse pentru Reuters, scrie Mediafax. Citește mai departe...
Un adolescent din Marea Britanie suspect de viol și crimă a fost arestat după moarte unei fete de 13 ani
Un adolescent de 16 ani a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată de 13 ani a fost găsită inconștientă și a murit la spital, informează Sky News, citat de Mediafax. Citește mai departe...
O cercetare recentă dezvăluie cât de multă informație pierdem din internet din cauza limbii
Internetul, perceput adesea ca o sursă universală de informații, este de fapt un spațiu digital fragmentat de bariere lingvistice și culturale. Citește mai departe...
Sunt cu adevărat periculoase cremele solare sau radiațiile UV? Ce spun specialiștii după cel mai recent studiu al FDA
În Marea Britanie, dezbaterile online au readus în atenție siguranța cremelor de protecție solară, unele voci avertizând asupra așa-numitelor ingrediente „toxice”. Citește mai departe...
Ce se tem unii oficiali europeni că se va întâmpla în cadrul întânirii Trump-Putin
Unii oficiali europeni și-au exprimat îngrijorarea că preşedintele american Donald Trump ar putea fi în continuare influențat de preşedintele rus Vladimir Putin, chiar dacă președintele american și-a exprimat frustrările tot mai mari față de omologul său rus și a indicat că nu Citește mai departe...
Air Canada a anulat vineri majoritatea zborurilor înaintea unei greve a însoţitorilor de bord
Compania aeriană Air Canada se așteaptă să anuleze, vineri, majoritatea celor aproximativ 700 de zboruri zilnice ale sale, înainte de greva planificată pentru sâmbătă de însoțitorii de bord, lăsând aproximativ 100. Citește mai departe...
Proiect amplu în Capitala: Centrul Bucureștiului va fi împânzit de camere de supraveghere
Centrul Vechi al Bucureștiului va fi dotat cu un sistem modern de camere de supraveghere, în cadrul unui proiect pilot destinat reducerii criminalității, a anunțat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, într-un interviu pentru RFI. Citește mai departe...
'Nu se va pune cu mine': ce asigurări dă Donald Trump cu privire la întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska
Donald Trump dă asigurări joi că Vladimir Putin ”nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska, şi repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski, dacă este posibil ”foarte rapid” în viitoare negocieri de pace, relatează AFP, citat de news.ro. Citește mai departe...
Inovație: Un spray nazal cu insulină, noua 'armă' împotriva Alzheimerului. Medicamentul e preluat instant de creier iar efectul e garantat
Un spray nazal cu insulină ar putea schimba radical viitorul tratamentelor pentru boala Alzheimer, potrivit unei cercetări realizate de Universitatea Wake Forest din Statele Unite. Citește mai departe...
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat joi organizarea unui referendum pe 4 noiembrie pentru un plan de restructurarea a circumscripțiilor electorale, inițiativa ce vine ca răspuns demersurilor făcute de republicanii din Texas, informează AP News, citat de Mediafax.
Poate fi România următoarea pe listă, după cutremurul devastator din Kamceatka? Răspunsul lui Gheorghe Mărmureanu
Pe data de 30 iulie 2025, un cutremur devastator cu magnitudinea de 8,8 grade pe scara Richter a zguduit largul peninsulei Kamceatka, situată în Extremul Orient al Rusiei. Citește mai departe...
Sporting Braga - CFR Cluj: 'S-a văzut diferenţa de valoare / Adversarii nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor' - Dan Petrescu
Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după confruntarea din Liga Europa cu Sporting Braga, pierdută cu 0-2, că adversarii nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor, el considerând că portughezii au primit foarte uşor un penalti, scrie news.ro. Citește mai departe...
Tragedie cumplită din cauza neglijenței. Un anestezic contaminat cu bacterii a ucis cel puțin 87 de pacienți în spitalele din Argentina
O umbră întunecată s-a lăsat asupra spitalelor din Argentina: cel puțin 87 de pacienți au pierit după ce fentanilul administrat le-a fost contaminat cu bacterii, transformând un tratament medical într-un instrument mortal, în timp ce familiile își plâng pierderile și cer disperate Citește mai departe...
Noi dezvăluiri despre 'Domul de Aur': care sunt cele trei componente speciale ale proiectului gândit de Trump
Conturul ”Domului de Aur”, un proiect al unui scut antirachetă inspirat după ”Domul de Fier” din Israel, cu care Donald Trump vrea să apere tot teritoriul Americii, a fost prezentat zilele trecute unui număr de 3. Citește mai departe...
Spartak Trnava-Universitatea Craiova: 'Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă' - Mirel Rădoi
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a ţinut să reamintească joi seară faptul că el a avertizat, după meciul tur cu Spartak Trnava, că oltenii nu erau deja calificaţi în play-off-ul Conference League, scrie news.ro. Citește mai departe...
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenţionări de călătorie pentru Grecia şi Albania, în contextul incendiilor de vegetaţie din aceste ţări.
Mijlocaşul român Răzvan Marin a marcat primul său gol pentru echipa AEK Atena, care s-a calificat în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, după 3-1 cu Aris Limassol, la capătul prelungirilor, joi seara, în manşa secundă a turului al treilea preliminar, scrie AGERPRES.
VIDEO A fost inaugurată cea mai mare gară din lume: Aspect SF, suprafață de peste 1 milion de metri pătrați și investiție colosală
China a deschis oficial Gara Chongqing Est, considerată cea mai mare gară de mare viteză din lume, amplasată în districtul Nan’an, din vestul țării. Citește mai departe...
Presiune maximă asupra redutei Pokrovsk - Cu o zi înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, trupele ucrainene au reușit să stabilizeze frontul în regiunea estică Donețk, după o înaintare surprinzătoare a forțelor ruse pe două culoare înguste, pe o distanță de
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoţii în play-off-ul Conference League, deşi a avut 3-0 în meciul tur cu Spartak Trnava
Echipa Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, în deplasare, scor 3-4 după prelungiri, în faţa slovacilor de la Spartak Trnava, scrie news.ro. Citește mai departe...
Horoscopul zilei de 16 august 2025. Taurii renunță la încăpățânare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Stelele se aliniază pentru a aduce creștere financiară și dezvoltare în carieră. Citește horoscopul zilei de 16 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii ar trebui să urmărească o evoluție pe plan profesional, în timp ce Taurii renunță la încăpățânare. Citește mai departe...
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii privind dreptul de autor
Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi reorganizarea unor autorităţi publice din sectorul cultural. Citește mai departe...
