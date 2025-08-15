Coco Gauff s-a calificat în sferturile de finală la Cincinnati
Stiripesurse.ro, 15 august 2025 10:30
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 2 mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152. Citește mai departe...
Acum 5 minute
11:00
Minivacanța de 15 august aduce haos pe străzi. Șoferii se confruntă cu timpi mari de așteptare la Podul Prieteniei # Stiripesurse.ro
Centrul Infotrafic anunță că pe DN 5, pe sensul de ieșire din țară, traficul este îngreunat din cauza lucrărilor de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei. Citește mai departe...
11:00
La câteva zile după transferul portarului Lucas Chevalier la Paris Saint-Germain, Lille a anunţat, joi, recrutarea înlocuitorului său, internaţionalul turc Berke Ozer, care a semnat cu gruparea franceză un contract pe patru sezoane, informează AFP. Citește mai departe...
11:00
Moment rar în istoria recentă a României: Ce mesaj le-a transmis marinarilor președintele absent de la festivitățile de Ziua Marinei # Stiripesurse.ro
În premieră pentru ultimii 10 ani, șeful statului nu a fost prezent la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române la Constanța. Citește mai departe...
Acum 30 minute
10:40
Scandal uriaș în Conference League: Bannerul fanilor israelieni care a stârnit reacția Poloniei # Stiripesurse.ro
Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul unui meci împotriva echipei poloneze Rakow, joi, provocând indignare în Polonia. Citește mai departe...
10:40
Un român înarmat a stârnit teamă și haos în Italia: Evadat de la închisoare, a luat doi ostatici într-o farmacie, apoi a încercat să scape deghizat # Stiripesurse.ro
O după-amiază obișnuită în centrul orașului Belluno, Italia, s-a transformat într-o scenă de panică și teamă, după ce un român de 46 de ani, aflat în regim semi-deschis la închisoarea locală, a intrat înarmat într-o farmacie și a luat două persoane ostatice. Citește mai departe...
Acum o oră
10:30
VIDEO Proteste violente în Serbia - Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat # Stiripesurse.ro
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters, Citește mai departe...
10:30
10:30
Diana Buzoianu e somată să trimită control la Gara de Mediu Timiș: Două firme teroriează Timișoara cu miros, sub protecția inspectorilor # Stiripesurse.ro
Ziua și scandalul la Timișoara! După ce zilele trecute locuitorii de la Gara de Nord au ieșit în stradă acuzând că în zona lor e plin de oameni ai străzii care îi terorizează cu gălăgie și mizerie, tot în zona de Nord a Timișoarei, una selectă de altfel dacă ne luăm după Citește mai departe...
10:20
Ziua de 15 august aduce bucurie pentru mii de români care poartă prenume asociate Fecioarei Maria. Specialiștii au făcut cunoscută situația statistică pentru anul 2025, evidențiind cât de mulți români își sărbătoresc onomastica cu ocazia Adormirii Maicii Domnului. Citește mai departe...
10:10
Cursuri de vară la 2.000 de euro: cum învață angajații primăriei din Dârmănești să plătească vacanțe din bani publici # Stiripesurse.ro
Primăria din Dârmănești, o comună de sub 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis angajații la „formare profesională” pe litoral, cheltuind aproape 30.000 de euro. Edilul susține că merită, pentru că salariile lor sunt mici. Citește mai departe...
10:10
La 22 de ani, Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, va descoperi fotbalul european. Internaţionalul argentinian de tineret a jucat deja pe terenurile din ţara sa, în tricoul Argentinos Juniors, clubul la care a jucat tatăl său, Fernando. Citește mai departe...
Acum 2 ore
10:00
Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri găzduiește expoziția 'Împărăția grădinii' a lui Constantin Flondor # Stiripesurse.ro
Expoziţia "Împărăţia grădinii" / "Garden Empire", dedicată artistului Constantin Flondor, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti, va fi vernisată sâmbătă, la 18:30, la Casa Regelui Charles al III-lea de la Citește mai departe...
10:00
În cât timp se văd rezultatele dacă bei cantitatea necesară de apă: Corpul se transformă în mod spectaculos # Stiripesurse.ro
Știm cu toții că apa este esențială pentru viață, dar puțini conștientizăm cât de rapid se pot observa rezultatele atunci când ne hidratăm corect. Citește mai departe...
10:00
Scene incredibile pe A1: Doi sârbi au fost săltați direct - Transportau cocaină de trei milioane de euro! # Stiripesurse.ro
Scene de film pe A1, unde doi sârbi au fost ridicați direct de oamenii legii. Transportau cocaină de trei milioane de euro, iar politia i-a reținut fără să mai stea pe gânduri. Citește mai departe...
09:40
VIDEO Proteste pro-ucrainene la Anchorage, înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: Ucraina și Alaska - Rusia niciodată # Stiripesurse.ro
Manifestanții pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, pe 14 august, înaintea unui summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc a doua zi. Citește mai departe...
09:40
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Cincinnati Open, ajungând la 25 de victorii consecutive pe hard # Stiripesurse.ro
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri. Citește mai departe...
09:40
În cea mai puternică țară din lume scade consumul de alcool: e cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată # Stiripesurse.ro
În cea mai puternică țară din lume - SUA - cetățenii au redus cunsumul de alcool. Interesant este că nu a fost înlocuit cu alte substanțe. Citește mai departe...
09:40
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire a lui Jack Sparrow în „Piraţii din Caraibe”, potrivit Entertainment Weekly.„Dacă îi place modul în care este scris rolul, cred că o va face. Citește mai departe...
09:40
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus, notează news.ro. Citește mai departe...
09:30
A apărut pastila care dezarmează cancerul! Descoperirea care ar putea rescrie regulile chimioterapiei: Chiar și cele mai rezistente tumori răspund la tratament # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la King's College London au dezvoltat un medicament experimental care ar putea transforma modul în care sunt tratate cancerele rezistente la chimioterapie, deschizând calea către terapii mai eficiente și mai puțin agresive. Citește mai departe...
09:10
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, notează Agerpres. Citește mai departe...
09:10
La Mănăstirea Comana, PS Ambrozie a hirotesit întru citeț pe tatăl a zece copii, membru al Grupului Psaltic Tronos # Stiripesurse.ro
Joi seara, la Mănăstirea Voievodală Comana, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit rânduiala hirotesiei în treapta de citeț pentru Marius Mădălin Aldea, membru al Grupului Psaltic „Tronos” și cântăreț al așezământului monahal. Citește mai departe...
09:10
Dispeceratul Național Salvamont a gestionat, în ultimele 24 de ore, 17 intervenții de urgență în zonele montane, salvând 16 persoane, dintre care patru au fost transportate la spital. Totodată, au fost primite 34 de apeluri pentru sfaturi și informații despre trasee turistice. Citește mai departe...
Acum 4 ore
09:00
De la începutul războiului din Ucraina și pe fondul amenințărilor venite dinspre Rusia, întrebarea despre cum ar arăta lumea după un conflict nuclear devine tot mai actuală. Citește mai departe...
08:50
Lăsați pe dinafară la discuțiile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace injustă: Nici eu, nici camarazii mei nu suntem pregătiți pentru asta # Stiripesurse.ro
Ei numesc asta „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față a ceea ce este acum cea mai mare amenințare la adresa vieții unui soldat ucrainean pe câmpul de luptă – dronele, notează BBC. Citește mai departe...
08:40
Este haos la această oră, pe drumul spre mare! Un accident petrecut pe sensul de mers București-Constanța, în zona Borcea, a paralizat traficul. Și pe A0 se circulă cu dificultate. Citește mai departe...
08:40
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora. Citește mai departe...
08:30
Grindina și furtunile puternice pot provoca avarii serioase mașinilor, de la parbrize sparte la îndoirea caroseriei. În funcție de tipul asigurării, procesul de despăgubire poate fi simplu sau anevoios. Citește mai departe...
08:20
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni - Cum va fi vremea la început de toamnă # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă, notează Mediafax. Citește mai departe...
08:20
Valentino rămâne fără director general: Jacopo Venturini pleacă din fruntea casei de modă # Stiripesurse.ro
Jacopo Venturini, director general al casei de lux Valentino, a părăsit compania, a anunţat joi brandul italian, precizând că decizia a fost luată de comun acord şi este motivată de raţiuni personale, transmite Reuters. Citește mai departe...
08:10
Economist, atac la Ministerul Finanțelor cu privire la taxarea multinaționalelor: O glumă proastă! Ai pus sigla de Mercedes pe un Logan fără frână de mână # Stiripesurse.ro
Economistul Marius Stroescu critică dur planul Ministerului Finanțelor de a înlocui impozitul minim pe cifra de afaceri cu o taxă pe anumite cheltuieli către firme afiliate. Citește mai departe...
07:50
VIDEO Dronele ucrainene lovesc la aproape o mie de kilometri în spatele frontului - O rafinărie este în flăcări # Stiripesurse.ro
O rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia a luat foc în urma unui atac cu drone asupra instalației în noaptea de 15 august, a relatat presa locală.Syzran, #Samara region — oh look, the Syzran oil refinery just got a “delivery” ???? pic.twitter. Citește mai departe...
07:40
Dezvăluire șocantă de la Kiev: Agenții ucraineni își schimbă fața după misiuni secrete. 'S-a întâmplat de mai multe ori' # Stiripesurse.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a ajuns să apeleze la chirurgi plasticieni cu reputație internațională pentru a salva viața agenților săi sub acoperire întorși din misiuni extrem de periculoase. Citește mai departe...
07:20
Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă - Pe agenda preşedintelui Nicuşor Dan nu este trecut niciun eveniment # Stiripesurse.ro
Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi aproximativ 20 aeronave participă, vineri, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanţa. La acestea şi-a anunţat prezenţa şi premierul Ilie Bolojan, notează news.ro. Citește mai departe...
07:10
Doliul ca reflex ancestral: Un studiu recent arată cum pierderea cuiva drag activează aceleași circuite neuronale ca frica de moarte # Stiripesurse.ro
Doliul este mai mult decât o emoție – este un proces psihologic complex prin care trecem după pierderea unei persoane dragi. Citește mai departe...
Acum 6 ore
07:00
Lumea întreagă este cu ochii pe Alaska - Ce atitudine va adopta liderul de la Casa Albă la negocierile cu Putin # Stiripesurse.ro
Când preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliaţii SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a luat partea liderului rus în faţa propriilor agenţii de informaţii cu privire la Citește mai departe...
06:50
Aceste zodii trec prin cea mai mare transformare din ultimii ani: Unii scapă definitiv de trecut, sub dansul cosmic al Lunii și al lui Jupiter # Stiripesurse.ro
Astrologii anunță zile pline de emoții intense și schimbări profunde pentru trei semne zodiacale, aflate sub influența unor aspecte astrale puternice. Citește mai departe...
06:40
Creștinii prăznuiesc la 15 august sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare. Sărbătoarea Sfintei Marii este considerată ziua care desparte zilele călduroase de cele reci. Citește mai departe...
06:40
Președintelele Coreei de Sud, Lee Jaye Myung va încerca să reia cooperarea inter-coreeană și să restabilească acordul din 2018 privind suspendarea activităților militare la granița cu Coreea de Nord, informează Reuters, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
06:40
Japonia comemorează 80 de ani de la capitulare - Ministrul japonez al Agriculturii a vizitat controversatul sanctuar Yasukuni # Stiripesurse.ro
Shinjiro Koizumi, ministrul Agriculturii, a vizitat vineri sanctuarul Yasukuni din Tokyo, cu ocazia comemorării a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, relatează Reuters, potrivit Mediafax.Sanctuarul Yasukuni comemorează aproximativ 2. Citește mai departe...
06:30
Inteligența artificială a ajuns 'la butoane': Ultimele modele AI pot influența opiniile politice ale utilizatorilor în doar câteva minute (studiu) # Stiripesurse.ro
Un studiu realizat de AI Security Institute împreună cu universități de top precum Oxford și MIT arată că modelele de inteligență artificială dezvoltate de OpenAI, Meta, xAI și Alibaba pot influența opiniile politice ale utilizatorilor în mai puțin de 10 minute de conversație, Citește mai departe...
06:20
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investiţiilor în aşa-numitele ”gigaproiecte”, precum Neom, potrivit raportului anual al instituţiei, citat de CNBC. Citește mai departe...
06:10
Intervenție majoră: motivul pentru care SUA trimit forțe navale și aeriene în sudul Mării Caraibelor # Stiripesurse.ro
Administrația Trump a ordonat desfășurarea de forțe militare americane în sudul Mării Caraibelor, pentru a contracara amenințările reprezentate de cartelurile de droguri care se află sun caracterizare de grupări teroriste, au declarat surse pentru Reuters, scrie Mediafax. Citește mai departe...
06:00
Un adolescent din Marea Britanie suspect de viol și crimă a fost arestat după moarte unei fete de 13 ani # Stiripesurse.ro
Un adolescent de 16 ani a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată de 13 ani a fost găsită inconștientă și a murit la spital, informează Sky News, citat de Mediafax. Citește mai departe...
05:50
O cercetare recentă dezvăluie cât de multă informație pierdem din internet din cauza limbii # Stiripesurse.ro
Internetul, perceput adesea ca o sursă universală de informații, este de fapt un spațiu digital fragmentat de bariere lingvistice și culturale. Citește mai departe...
05:40
Sunt cu adevărat periculoase cremele solare sau radiațiile UV? Ce spun specialiștii după cel mai recent studiu al FDA # Stiripesurse.ro
În Marea Britanie, dezbaterile online au readus în atenție siguranța cremelor de protecție solară, unele voci avertizând asupra așa-numitelor ingrediente „toxice”. Citește mai departe...
05:20
Ce se tem unii oficiali europeni că se va întâmpla în cadrul întânirii Trump-Putin # Stiripesurse.ro
Unii oficiali europeni și-au exprimat îngrijorarea că preşedintele american Donald Trump ar putea fi în continuare influențat de preşedintele rus Vladimir Putin, chiar dacă președintele american și-a exprimat frustrările tot mai mari față de omologul său rus și a indicat că nu Citește mai departe...
05:10
Air Canada a anulat vineri majoritatea zborurilor înaintea unei greve a însoţitorilor de bord # Stiripesurse.ro
Compania aeriană Air Canada se așteaptă să anuleze, vineri, majoritatea celor aproximativ 700 de zboruri zilnice ale sale, înainte de greva planificată pentru sâmbătă de însoțitorii de bord, lăsând aproximativ 100. Citește mai departe...
05:10
Proiect amplu în Capitala: Centrul Bucureștiului va fi împânzit de camere de supraveghere # Stiripesurse.ro
Centrul Vechi al Bucureștiului va fi dotat cu un sistem modern de camere de supraveghere, în cadrul unui proiect pilot destinat reducerii criminalității, a anunțat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, într-un interviu pentru RFI. Citește mai departe...
Acum 8 ore
04:50
'Nu se va pune cu mine': ce asigurări dă Donald Trump cu privire la întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska # Stiripesurse.ro
Donald Trump dă asigurări joi că Vladimir Putin ”nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska, şi repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski, dacă este posibil ”foarte rapid” în viitoare negocieri de pace, relatează AFP, citat de news.ro. Citește mai departe...
