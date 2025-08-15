Din 18 august, de la ora 16:00, Mirela Vaida şi Adrian Velea revin cu un nou sezon Acces Direct, pe Antena Stars

Începând cu data de 18 august, de la ora 16:00, Mirela Vaida și Adrian Velea revin pe Antena Stars cu un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, pregătiți să ofere telespectatorilor după-amieze pline de informație, emoție și surprize. Difuzată de luni până vineri, emisiunea continuă să fie un punct de reper pentru cei care vor să fie la curent cu subiectele momentului, dar și pentru cei care caută povești de viață impresionante, care inspiră, emoționează sau provoacă dezbateri aprinse. În fiecare ediție, echipa „Acces Direct” aduce în prim-plan interviuri în exclusivitate, reportaje realizate la fața locului și investigații care scot la lumină adevăruri ascunse.

