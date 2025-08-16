Fiica lui Pepe împlinește 13 ani! Cum își sărbătorește Maria ziua de naștere | FOTO

22:20

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, fiind din nou îndrăgostită și bucurându-se din plin de povestea de iubire cu medicul Auday. Cu toate acestea, problemele din fosta căsnicie nu au dispărut complet. Tânăra îi dă un ultimatum fostului soț, după acuzațiile dure pe care acesta i le-a adus pe rețelele de socializare. Delia Salchievici spune adevărul despre căsnicia cu Lino Golden, explică ce s-a întâmplat, de fapt, și ce decizie a luat în privința acestui scandal.