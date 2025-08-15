Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei. Unde va fi amplasată și ce capacitate va avea

09:10

Ucrainenii aflați pe front sunt angrenați de ceva vreme în ceea ce ei numesc „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față celei mai mari amenințări la adresa vieții soldaților ucraineni pe câmpul de luptă - dronele. Aceste aparate împânzesc linia frontului și provoacă cel mai mare număr de victime, potrivit Ucrainei. Dacă Donald Trump nu reușește să-l convingă pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu la întâlnirea lor de vineri din Alaska, atunci acest antrenament din estul Ucrainei ar putea fi esențial pentru salvarea vieților pe front. Ucrainenii se tem însă că o pace care să le fie avantajoasă este doar un miraj, scrie BBC.