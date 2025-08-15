Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr

20:00

Malcom Edjouma a fost titularizat în premieră la FCSB în acest sezon, pentru returul cu Drita. Partida din turul trei preliminar de Europa League va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Darius Olaru este rezervă pentru duelul de la Priştina, deşi Gigi Becali anunţa că s-a refăcut complet. Pe bancă […]