Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg: „Următoarele sașe luni sunt cruciale. Am fi avut un colaps total”

Când Vladimir Putin va ajunge vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului - o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine de două decenii. În schimb, Donald Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare şi un novice în politica externă, remarcă The Guardian şi Sky News.