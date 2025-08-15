Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO

DCNews, 15 august 2025 14:00

Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO

Acum 5 minute
14:00
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO DCNews
Acum 15 minute
13:50
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO DCNews
Acum o oră
13:20
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș" DCNews
Acum 2 ore
13:00
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor” DCNews
12:50
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin DCNews
12:50
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon DCNews
12:20
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska DCNews
Acum 4 ore
11:20
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi DCNews
10:50
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață DCNews
10:40
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin DCNews
10:10
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria DCNews
Acum 6 ore
09:30
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal" DCNews
09:30
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru” DCNews
09:00
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri DCNews
09:00
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri DCNews
08:50
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska DCNews
Acum 8 ore
07:20
Bancuri de Sfânta Maria DCNews
Acum 12 ore
04:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție DCNews
Acum 24 ore
23:40
Două persoane luate de curenți în Marea Neagră au fost salvate de jandarmi DCNews
23:00
Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse DCNews
22:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție Lead DCNews
22:20
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk DCNews
22:10
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga DCNews
21:20
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit DCNews
20:20
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța DCNews
20:00
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului DCNews
19:50
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români DCNews
19:00
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video DCNews
18:50
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute” DCNews
18:30
Adormirea Maicii Domnului 2025. De ce postim și vineri, mai mult cu o zi în acest an DCNews
18:20
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin DCNews
18:10
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii DCNews
17:50
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său DCNews
17:20
Matematica este din nou „la modă”: peste 112.000 de elevi au ales-o ca specializare DCNews
16:40
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu” DCNews
16:40
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul DCNews
16:20
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august DCNews
16:10
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă DCNews
16:00
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă DCNews
15:50
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest DCNews
15:30
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump DCNews
15:10
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște DCNews
14:40
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin DCNews
14:30
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB. DCNews
14:20
Accident mortal în Iași, între un autoturism şi un TIR DCNews
Ieri
14:00
Măsuri la frontieră în minivacanța de Sfânta Maria DCNews
13:30
Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți DCNews
13:20
Nouă înșelătorie în România: Cetățenii, avertizați să nu cadă în capcana laptopurilor gratuite DCNews
12:50
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post DCNews
12:50
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean DCNews
