Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
DCNews, 15 august 2025 15:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
• • •
Alte ştiri de DCNews
Acum 30 minute
15:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15:40
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO # DCNews
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15:30
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO # DCNews
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
Acum 2 ore
14:00
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
Acum 4 ore
13:50
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO # DCNews
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
13:20
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș" # DCNews
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
13:00
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor” # DCNews
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”
12:50
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin # DCNews
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin
12:50
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon # DCNews
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon
12:20
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
Acum 6 ore
11:20
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi # DCNews
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
10:50
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață # DCNews
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață
10:40
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin # DCNews
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
10:10
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
Acum 8 ore
09:30
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
09:30
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru” # DCNews
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
09:00
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri
09:00
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri # DCNews
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
08:50
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
Acum 12 ore
07:20
Bancuri de Sfânta Maria
04:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție
Acum 24 ore
23:40
Două persoane luate de curenți în Marea Neagră au fost salvate de jandarmi
23:00
Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse # DCNews
Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse
22:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție Lead # DCNews
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție Lead
22:20
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
22:10
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga # DCNews
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga
21:20
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit # DCNews
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
20:20
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța # DCNews
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
20:00
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului # DCNews
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
19:50
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
19:00
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video # DCNews
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
18:50
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute” # DCNews
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
18:30
Adormirea Maicii Domnului 2025. De ce postim și vineri, mai mult cu o zi în acest an
18:20
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
18:10
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii # DCNews
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
17:50
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său # DCNews
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
17:20
Matematica este din nou „la modă”: peste 112.000 de elevi au ales-o ca specializare
16:40
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu” # DCNews
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu”
16:40
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul # DCNews
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
16:20
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
16:10
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
16:00
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
Ieri
15:50
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest # DCNews
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
15:30
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
15:10
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște # DCNews
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14:40
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin # DCNews
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
14:30
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB. # DCNews
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB.
14:20
Accident mortal în Iași, între un autoturism şi un TIR
14:00
Măsuri la frontieră în minivacanța de Sfânta Maria
13:30
Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți # DCNews
Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.