B1TV: Rugăciunea de Adormirea Maicii Domnului care, potrivit tradiției, îndeplinește orice dorință
Newsweek.ro, 15 august 2025 15:40
Pe 15 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari săr...
Acum 5 minute
15:50
Pensii speciale de 40.000 lei, deși au contribuit pentru doar 10.000 lei. Cu cât rămân după tăieri? # Newsweek.ro
Penisile speciale vor fi tăiate. Calculele arată că pensiile speciale vor rămâne mari și după tăieri...
15:50
Doi foști concurenți la Insula Iubirii, bătuți pe ringul de dans al unui club. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Cristina Petre şi Andrei Rotaru, doi foști concurenți la reality show-ul TV Insula Iubirii, au fost ...
Acum 15 minute
15:40
Acum o oră
15:20
România cere NATO protecția Mării Negre împotriva Rusiei: patrule pentru energie și transport naval # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a cerut extinderea forței operative comune din Marea Neagră, for...
15:10
Moșteanu, avertisment înainte de summit-ul Trump-Putin: Pacea nu trebuie să fie o pauză pentru Putin # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska că orice ...
15:00
FOTO De ce nu a fost Nicușor Dan la Ziua Marinei? Fotografii cu președintele au împânzit Internetul # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan nu a participat la festivitățile pentru Ziua Marinei organizate la Constanț...
15:00
Spania se luptă cu 14 incendii de vegetație de amploare. Peste 150.000 de hectare, afectate # Newsweek.ro
Spania se luptă cu 14 incendii de vegetație de amploare. Șapte persoane au murit și peste 150.000 de...
Acum 2 ore
14:50
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni, crititice” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat un avertisment dur în publicația Bloomberg. România ar putea intre î...
14:40
Ce au în comun oamenii centenari? Secretele celor care trăiesc până la 100 de ani, dezvăluite # Newsweek.ro
Oamenii centenari împărtășesc anumite calități comune, ceea ce îi face să poată atinge vârsta de 100...
14:30
Trenurile au întârzieri și de 200 minute la sosirea pe litoral. Probleme la infrastructura feroviară # Newsweek.ro
Trenurile au întârzieri și de 200 minute la sosirea pe litoral. Au fost probleme la infrastructura f...
14:10
Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul # Newsweek.ro
Un tânăr de 22 de ani, băut și fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit de la fața l...
14:00
Cum poți trăi decent în Germania fără să lucrezi? Primești 2.000 €/ lună. Ce trebuie să faci? # Newsweek.ro
Germania este una dintre țările unde mulți români își doresc să se stabilească. Unii își găsesc de m...
Acum 4 ore
13:40
Se spune sau NU „La mulți ani!” de Adormirea Maicii Domnului? Când se sărbătorește numele Maria? # Newsweek.ro
Adormirea Maicii Domnului, prăznuită pe 15 august, este o sărbătoare cu profundă semnificație religi...
13:40
13:40
Românii pot pierde 500 de lei primiți de la guvern anul trecut. Ce trebuie să facă urgent # Newsweek.ro
Românii care au primit vouchere de 500 de lei de la guvern pot pierde banii dacă nu fac acest lucru....
13:20
Lockheed Martin modernizează flota F-16 a Poloniei la „Viper”, cu radare APG-83 și sisteme Sniper # Newsweek.ro
Polonia va moderniza 48 de avioane F-16 Block 52+ la configurația avansată F-16 Viper, în cadrul unu...
13:10
Drama inimaginabilă a unei familii din români în vacanță în Antalya: Le-a murit bebelușul de 10 luni # Newsweek.ro
O familie de români trece printr-o dramă inimaginabilă. A plecat în vacanță la mare în Antalya și le...
12:50
Ce s-a întâmplat pe 15 august și de ce sărbătoare e numită „Adormirea Maicii Domnului”? Ce semnifică # Newsweek.ro
Pe 15 august, creștinii celebrează Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbăto...
12:40
Supraviețuitorii bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki: „Era sfârșitul lumii” # Newsweek.ro
Supraviețuitorii bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki din 6 și 9 august 1945 au trăi...
12:20
Ilie Bolojan, discurs de Ziua Marinei: „În această perioadă dificilă niciun efort nu este prea mare” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a ținut un discurs de Ziua Marinei, la Constanța. El a trsnsmis că în „această perioadă...
12:20
NYT: Europa, Rusia și Ucraina sunt de acord. Summitul cu Trump, o mare victorie pentru Putin # Newsweek.ro
Publicația americană The New York Times notează summitul din Alaska drept „o mare victorie pentru Pu...
12:00
Probleme pe calea ferată. Trenurile au întârziat 200 de minute. Pasagerii primesc banii înapoi # Newsweek.ro
Mai multe trenuri au înregistrat întârzieri mari din cauza unor probleme pe calea ferată. CFR anunță...
Acum 6 ore
11:50
Criză? Toți angajații primăriei unei comune, la „formare”, la All-Inclusive, pe Litoral: 30.000 € # Newsweek.ro
Toată lumea vorbește despre criză, austeritate, gaura din bugetul României, lipsa banilor pentru pen...
11:40
Germania se pregătește de război. Criză militară readuce ideea armatei obligatorii. Cum e în România # Newsweek.ro
Disputa din cadrul coaliției germane între conservatorii creștin-democrați și social-democrați se in...
11:30
Ce amendă riști, dacă dai muzica tare de Sfânta Maria? Legea se aplică și în afara orelor de liniște # Newsweek.ro
Ce amendă riști, dacă dai muzica tare de Sfânta Maria? Legislația prevede sancțiuni nu doar pentru d...
11:10
Rușinea feroviară București – Giurgiu, ștearsă cu 2,1 miliarde lei. Când va merge trenul ca în 1869? # Newsweek.ro
Acum 156 de ani, în 1869, trenul cu aburi parcurgea 67 km între București și Giurgiu în 90 de minute...
11:00
10:40
Cât de sănătoși sunt micii de fapt și de ce să NU îi mănânci de Adormirea Maicii Domnului? # Newsweek.ro
Micii sunt delicioși și nelipsiți de la grătarele românilor, dar puțini știu cât de nocivi pot fi pe...
10:30
Trump trimite nave de război și avioane în Marea Caraibelor pentru a distruge cartelurile de droguri # Newsweek.ro
Administrația Trump a mobilizat forțe navale și aeriene în sudul mării caraibelor pentru a contracar...
10:20
Ce să faci să scapi de mahmureală după petrecerea de Sfânta Maria? Remedii pentru durerile de cap # Newsweek.ro
Românii sărbătoresc de Sfânta Maria. Însă unii au probeme după petrecere. Durerile de cap și starea ...
10:00
Ce drepturi ai, dacă ai lucrat de Sfânta Maria? 10.000 lei amendă angajatorului dacă nu respectă # Newsweek.ro
Ce drepturi ai, dacă ai lucrat de Sfânta Maria sau în orice altă zi liberă legală? Angajatorii care ...
Acum 8 ore
09:40
Ce să nu faci în ziua de Sfânta Maria pentru a fi protejat de boli și ghinion? Obiceiuri la români # Newsweek.ro
În ziua de Sfânta Maria românii au o serie de tradiții pe care le respectă cu sfințenie, sperând că ...
09:30
Ultimele 2,1 miliarde € pentru autostrăzi din PNRR merg pe A7. Despre ce segmente e vorba? # Newsweek.ro
Din pixul politic, România a băgat în PNRR autostrăzi fără număr. Dar birocrația, lentoarea licitați...
09:30
Summit în Alaska. Trump crede că Putin e „pregătit” să încheie un acord pentru războiul din Ucraina # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin este pregătit să ajungă ...
09:10
Un document rar a fost înapoiat după 500 de ani. Hoțul a scăpat de închisoare și acuzații # Newsweek.ro
FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conc...
09:10
Cum poți obține 160.000€ de la stat ca să trăiești înt-o zonă de vis? În plus mănânci doar sănătos # Newsweek.ro
În plină austeritate, guvernul vine cu o fertă pentru românii din țară și diaspora. Îți spunem cum p...
08:50
„Metoda Călin Georgescu” în Moldova. Rețele din România răspândesc propagandă pro-rusă pe TikTok # Newsweek.ro
Viorel Cernăuțeanu, șeful poliției din Republica Moldova, a declarat că înaintea alegerilor parlamen...
08:40
Avionul delegației Rusiei în Alaska, folosit în trafic de droguri. Scandalul „Cocaina din Argentina” # Newsweek.ro
Delegația Rusiei prezentă la summitul din Alaska, condusă de ministrul de Externe Serghei Lavrov a ...
08:20
Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 23.000 lei, Înalta Curte - 32.000 # Newsweek.ro
Putem face primele calcule cum vor arăta pensiile speciale după tăierile lui Bolojan: judecător trib...
08:10
Ce spune ministrul MAE despre raportul Departamentului de Stat al SUA și despre războiul hibrid # Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că raportul Departamentului de Stat al SUA, care vorebește ș...
Acum 12 ore
07:50
07:50
07:40
Amendă de 600 lei pentru șoferii care merg prea încet. O primești după ce te prinde radarul # Newsweek.ro
Crezi că mersul încet te ferește de amenzi? Legea spune altceva. Există o viteză la care nu te prind...
07:30
Fructul din grădină pe care să-l pui în lada de cartofi ca să nu mai încolțească. Țin mai mult # Newsweek.ro
Trucul vechi de gospodină care oprește cartofii din a încolți stă într-un fruct banal din grădină. P...
07:20
Horoscop 16 august. Luna în Taur aduce discuții tensionate Vărsătorilor. Săgetătorii, energici # Newsweek.ro
Horoscop 16 august. Luna în Taur aduce discuții tensionate Vărsătorilor. Săgetătorii sunt energici. ...
07:10
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii # Newsweek.ro
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii din ...
Acum 24 ore
22:10
Ce recompensă va primi un bărbat care a găsit un tezaur de monede romane? Descoperirea, în 2023 # Newsweek.ro
Ce recompensă va primi un bărbat care a găsit un tezaur de monede romane? Descoperirea a fost făcută...
21:40
Magistrații vor ieși la pensie la vârsta standard. Ce mai prevede proiectul legii pensiilor speciale # Newsweek.ro
Magistrații vor ieși la pensie la vârsta standard, conform celei existente în sistemul public de pen...
21:20
Dramatica schimbare a chipului unei tinere în timpul sarcinii. Cum arată după ce a născut? # Newsweek.ro
Chipul unei tinere a suferit o schimbare neobișnuită în timpul sarcinii. Deși are doar 28 de ani, fe...
21:00
Ilie Bolojan este oficial și viceprim-ministru. Premierul preia atribuțiile lui Dragoș Anastasiu # Newsweek.ro
Începând de joi, 14 august, Ilie Bolojan este oficial și viceprim-ministru. Premierul a preluat ca i...
