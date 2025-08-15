Nicușor Dan: Daca nu am fi ajutat Ucraina, am fi fost vecini cu Putin

Newsweek.ro, 15 august 2025 17:00

Nicușor Dan: Daca nu am fi ajutat Ucraina, am fi fost vecini cu Putin. Ce spun actualul președinte a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
17:00
Nicușor Dan: Daca nu am fi ajutat Ucraina, am fi fost vecini cu Putin Newsweek.ro
Nicușor Dan: Daca nu am fi ajutat Ucraina, am fi fost vecini cu Putin. Ce spun actualul președinte a...
Acum o oră
16:40
Un șofer băut a fost prins de polițiști cu o alcoolemie de 1,46 mg/l. Conducea haotic Newsweek.ro
Un șofer băut a fost prins de polițiști cu o alcoolemie de 1,46 mg/l. Conducea haotic. De unde a ple...
16:20
Întârzieri de până la 200 de minute pentru românii care merg la mare cu trenul. Aglomerație mare Newsweek.ro
Întârzieri de până la 200 de minute pentru românii care merg la mare cu trenul. Aglomerație mare. Ca...
Acum 2 ore
16:10
VIDEO Povestea celei mai vândute dube din istorie: 60 de ani, peste 13.000.000 unități Newsweek.ro
August 1965 - August 2025. 60 de ani au trecut de când primul model al celei mai vândute dube din is...
15:50
Pensii speciale de 40.000 lei, deși au contribuit pentru doar 10.000 lei. Cu cât rămân după tăieri? Newsweek.ro
Penisile speciale vor fi tăiate. Calculele arată că pensiile speciale vor rămâne mari și după tăieri...
15:50
Doi foști concurenți la Insula Iubirii, bătuți pe ringul de dans al unui club. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Cristina Petre şi Andrei Rotaru, doi foști concurenți la reality show-ul TV Insula Iubirii, au fost ...
15:40
B1TV: Rugăciunea de Adormirea Maicii Domnului care, potrivit tradiției, îndeplinește orice dorință Newsweek.ro
Pe 15 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari săr...
15:20
România cere NATO protecția Mării Negre împotriva Rusiei: patrule pentru energie și transport naval Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a cerut extinderea forței operative comune din Marea Neagră, for...
Acum 4 ore
15:10
Moșteanu, avertisment înainte de summit-ul Trump-Putin: Pacea nu trebuie să fie o pauză pentru Putin Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska că orice ...
15:00
FOTO De ce nu a fost Nicușor Dan la Ziua Marinei? Fotografii cu președintele au împânzit Internetul Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan nu a participat la festivitățile pentru Ziua Marinei organizate la Constanț...
15:00
Spania se luptă cu 14 incendii de vegetație de amploare. Peste 150.000 de hectare, afectate Newsweek.ro
Spania se luptă cu 14 incendii de vegetație de amploare. Șapte persoane au murit și peste 150.000 de...
14:50
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni, crititice” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat un avertisment dur în publicația Bloomberg. România ar putea intre î...
14:40
Ce au în comun oamenii centenari? Secretele celor care trăiesc până la 100 de ani, dezvăluite Newsweek.ro
Oamenii centenari împărtășesc anumite calități comune, ceea ce îi face să poată atinge vârsta de 100...
14:30
Trenurile au întârzieri și de 200 minute la sosirea pe litoral. Probleme la infrastructura feroviară Newsweek.ro
Trenurile au întârzieri și de 200 minute la sosirea pe litoral. Au fost probleme la infrastructura f...
14:10
Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul Newsweek.ro
Un tânăr de 22 de ani, băut și fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit de la fața l...
14:00
Cum poți trăi decent în Germania fără să lucrezi? Primești 2.000 €/ lună. Ce trebuie să faci? Newsweek.ro
Germania este una dintre țările unde mulți români își doresc să se stabilească. Unii își găsesc de m...
13:40
Se spune sau NU „La mulți ani!” de Adormirea Maicii Domnului? Când se sărbătorește numele Maria? Newsweek.ro
Adormirea Maicii Domnului, prăznuită pe 15 august, este o sărbătoare cu profundă semnificație religi...
13:40
Incendiu puternic la un depozit Sameday din Iași. A fost emis Ro-Alert Newsweek.ro
Incendiu puternic la un depozit Sameday din Iași. A fost emis Ro-Alert. Nu se cunoaște cauza produce...
13:40
Românii pot pierde 500 de lei primiți de la guvern anul trecut. Ce trebuie să facă urgent Newsweek.ro
Românii care au primit vouchere de 500 de lei de la guvern pot pierde banii dacă nu fac acest lucru....
13:20
Lockheed Martin modernizează flota F-16 a Poloniei la „Viper”, cu radare APG-83 și sisteme Sniper Newsweek.ro
Polonia va moderniza 48 de avioane F-16 Block 52+ la configurația avansată F-16 Viper, în cadrul unu...
Acum 6 ore
13:10
Drama inimaginabilă a unei familii din români în vacanță în Antalya: Le-a murit bebelușul de 10 luni Newsweek.ro
O familie de români trece printr-o dramă inimaginabilă. A plecat în vacanță la mare în Antalya și le...
12:50
Ce s-a întâmplat pe 15 august și de ce sărbătoare e numită „Adormirea Maicii Domnului”? Ce semnifică Newsweek.ro
Pe 15 august, creștinii celebrează Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbăto...
12:40
Supraviețuitorii bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki: „Era sfârșitul lumii” Newsweek.ro
Supraviețuitorii bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki din 6 și 9 august 1945 au trăi...
12:20
Ilie Bolojan, discurs de Ziua Marinei: „În această perioadă dificilă niciun efort nu este prea mare” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a ținut un discurs de Ziua Marinei, la Constanța. El a trsnsmis că în „această perioadă...
12:20
NYT: Europa, Rusia și Ucraina sunt de acord. Summitul cu Trump, o mare victorie pentru Putin Newsweek.ro
Publicația americană The New York Times notează summitul din Alaska drept „o mare victorie pentru Pu...
12:00
Probleme pe calea ferată. Trenurile au întârziat 200 de minute. Pasagerii primesc banii înapoi Newsweek.ro
Mai multe trenuri au înregistrat întârzieri mari din cauza unor probleme pe calea ferată. CFR anunță...
11:50
Criză? Toți angajații primăriei unei comune, la „formare”, la All-Inclusive, pe Litoral: 30.000 € Newsweek.ro
Toată lumea vorbește despre criză, austeritate, gaura din bugetul României, lipsa banilor pentru pen...
11:40
Germania se pregătește de război. Criză militară readuce ideea armatei obligatorii. Cum e în România Newsweek.ro
Disputa din cadrul coaliției germane între conservatorii creștin-democrați și social-democrați se in...
11:30
Ce amendă riști, dacă dai muzica tare de Sfânta Maria? Legea se aplică și în afara orelor de liniște Newsweek.ro
Ce amendă riști, dacă dai muzica tare de Sfânta Maria? Legislația prevede sancțiuni nu doar pentru d...
Acum 8 ore
11:10
Rușinea feroviară București – Giurgiu, ștearsă cu 2,1 miliarde lei. Când va merge trenul ca în 1869? Newsweek.ro
Acum 156 de ani, în 1869, trenul cu aburi parcurgea 67 km între București și Giurgiu în 90 de minute...
11:00
Ce mesaj a transmis SRI marinarilor de Sfânta Maria? Postarea a devenit virală Newsweek.ro
Serviciul Român de Informații a transmis o urare marinarilor cu ocazia Zilei Marinei, sărbătorită de...
10:40
Cât de sănătoși sunt micii de fapt și de ce să NU îi mănânci de Adormirea Maicii Domnului? Newsweek.ro
Micii sunt delicioși și nelipsiți de la grătarele românilor, dar puțini știu cât de nocivi pot fi pe...
10:30
Trump trimite nave de război și avioane în Marea Caraibelor pentru a distruge cartelurile de droguri Newsweek.ro
Administrația Trump a mobilizat forțe navale și aeriene în sudul mării caraibelor pentru a contracar...
10:20
Ce să faci să scapi de mahmureală după petrecerea de Sfânta Maria? Remedii pentru durerile de cap Newsweek.ro
Românii sărbătoresc de Sfânta Maria. Însă unii au probeme după petrecere. Durerile de cap și starea ...
10:00
Ce drepturi ai, dacă ai lucrat de Sfânta Maria? 10.000 lei amendă angajatorului dacă nu respectă Newsweek.ro
Ce drepturi ai, dacă ai lucrat de Sfânta Maria sau în orice altă zi liberă legală? Angajatorii care ...
09:40
Ce să nu faci în ziua de Sfânta Maria pentru a fi protejat de boli și ghinion? Obiceiuri la români Newsweek.ro
În ziua de Sfânta Maria românii au o serie de tradiții pe care le respectă cu sfințenie, sperând că ...
09:30
Ultimele 2,1 miliarde € pentru autostrăzi din PNRR merg pe A7. Despre ce segmente e vorba? Newsweek.ro
Din pixul politic, România a băgat în PNRR autostrăzi fără număr. Dar birocrația, lentoarea licitați...
09:30
Summit în Alaska. Trump crede că Putin e „pregătit” să încheie un acord pentru războiul din Ucraina Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin este pregătit să ajungă ...
Acum 12 ore
09:10
Un document rar a fost înapoiat după 500 de ani. Hoțul a scăpat de închisoare și acuzații Newsweek.ro
FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conc...
09:10
Cum poți obține 160.000€ de la stat ca să trăiești înt-o zonă de vis? În plus mănânci doar sănătos Newsweek.ro
În plină austeritate, guvernul vine cu o fertă pentru românii din țară și diaspora. Îți spunem cum p...
08:50
„Metoda Călin Georgescu” în Moldova. Rețele din România răspândesc propagandă pro-rusă pe TikTok Newsweek.ro
Viorel Cernăuțeanu, șeful poliției din Republica Moldova, a declarat că înaintea alegerilor parlamen...
08:40
Avionul delegației Rusiei în Alaska, folosit în trafic de droguri. Scandalul „Cocaina din Argentina” Newsweek.ro
Delegația Rusiei prezentă la summitul din Alaska, condusă de ministrul de Externe Serghei Lavrov a ...
08:20
Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 23.000 lei, Înalta Curte - 32.000 Newsweek.ro
Putem face primele calcule cum vor arăta pensiile speciale după tăierile lui Bolojan: judecător trib...
08:10
Ce spune ministrul MAE despre raportul Departamentului de Stat al SUA și despre războiul hibrid Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că raportul Departamentului de Stat al SUA, care vorebește ș...
07:50
Presa din Rusia, în delir: Trump vrea să-l ia ostatic pe Putin ca să încheie războiul Newsweek.ro
La 15 august, potențialul „Ostatic numărul 1”, președintele Rusiei, va sosi pe teritoriul SUA. Acoli...
07:50
Spectacole de Ziua Marinei în mai multe orașe din țară. Care este programul festiv? Newsweek.ro
Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de eveni...
07:40
Amendă de 600 lei pentru șoferii care merg prea încet. O primești după ce te prinde radarul Newsweek.ro
Crezi că mersul încet te ferește de amenzi? Legea spune altceva. Există o viteză la care nu te prind...
07:30
Fructul din grădină pe care să-l pui în lada de cartofi ca să nu mai încolțească. Țin mai mult Newsweek.ro
Trucul vechi de gospodină care oprește cartofii din a încolți stă într-un fruct banal din grădină. P...
07:20
Horoscop 16 august. Luna în Taur aduce discuții tensionate Vărsătorilor. Săgetătorii, energici Newsweek.ro
Horoscop 16 august. Luna în Taur aduce discuții tensionate Vărsătorilor. Săgetătorii sunt energici. ...
07:10
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii Newsweek.ro
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii din ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.