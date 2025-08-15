Summitul Puțin – Trump: Cine sunt membrii DELEGAȚIILOR care se vor întâlni în Alaska

14:40

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat reacțiile care au apărut în spațiul public, după ce Nicușor Dan, președintele României, nu s-a prezentat la parada organizată de Ziua Marinei. „De dimineață, în redacțiile inexistente ale presei românești, deoarece astăzi este Sfânta Maria și nu lucrează nimeni în […]