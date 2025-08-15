Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există respect de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta
Gândul, 15 august 2025 17:00
Președintele american Donald Trump a făcut declarații pentru reporteri în timp ce se află în Air Force One, în drum spre Anchorage, Alaska, destinația unde se va întâlni cu Vladimir Putin. Trump susține că a remarcat prezența multor oameni de afaceri ruși la summit și se declară încântat de șansele de reușită ale întâlnirii cu […]
• • •
Acum 5 minute
17:10
Muncitorii străini din România rămân dependenți de birocrația hibridă a autorităților, care prelungește timpii de așteptare și întârzie integrarea pe piața muncii, atrage atenția Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFM). Organizația solicită implementarea unor proceduri exclusiv online pentru schimbarea angajatorului și a funcției, considerând măsura vitală pentru protecția lucrătorilor și eficiența angajatorilor. […]
17:10
Donald Trump a avut o DISCUȚIE MINUNATĂ cu „respectatul președinte al Belarusului”, Aleksandr Lukașenko / Ce au vorbit cei doi # Gândul
Înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin, Donald Trump a discutat cu „respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko”. Președintele american spune că a fost o „discuție minunată”. Trump l-a sunat pe Lukașenko să-i mulțumească „pentru eliberarea a 16 prizonieri”. Acesta a scris pe Truth Social că așteaptă „cu nerăbdare” să-l întâlnească pe Lukashenko în viitor. „Am […]
17:10
Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii # Gândul
Iată ce s-a ales de bărbatul care a câștigat peste un milion de euro la loto. Pe ce a dat banii, de fapt. Bărbatul a mărturisit că a făcut o donație, precizând în ce anume a investit premiul. Davie Crowder este renumit acum pentru că a câștigat fabuloasa sumă de 1,02 milioane de lire sterline. […]
Acum 10 minute
17:00
Acum 30 minute
16:50
Cum poți obține până la 200.000 de euro de la stat. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin # Gândul
Într-o perioadă în care auzim des cuvintele „austeritate” și „deficit”, iată că agricultura românească primește o gură de oxigen. Astfel, tinerii fermieri din România, cu vârsta de până la 41 de ani, vor putea să acceseze, începând cu luna octombrie, fonduri europene de până la 200.000 de euro, pentru a-și dezvolta și consolida propriile ferme. […]
16:50
Papa Leon al XIV-lea, MESAJ pentru Putin și Trump, înaintea întâlnirii din Alaska: „Eforturile diplomatice, nu violența, nu armele” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a vorbit, vineri 15 august, reporterilor, adunați la porțile reședinței papale de vară de la Villa Barberini din Castel Gandolfo, și a transmis un mesaj important, înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, transmite Mediafax. Papa Leon a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump […]
16:40
Întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, „o cursă contracronometru” pentru serviciile de securitate # Gândul
Serviciile de securitate din Statele Unite ale Americii și Federația Rusă au o misiune dificilă azi: să le asigure paza președintelui american Donald Trump și a președintelui rus Vladimir Putin, liderii celor mai puternice puteri nucleare. Cei doi lideri se vor întâlni la cea mai mare bază militară din Alaska, Joint Base Elmendorf-Richardson, pentru a […]
Acum o oră
16:30
Ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanța au fost umbrite de un moment tensionat, după ce premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit din public chiar în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul. Prezent la eveniment alături de oficialități și reprezentanți ai Armatei Române, Bolojan nu a reușit să-și înceapă discursul fără […]
16:30
Scene înfricoșătoare au avut loc în după-amiaza zilei de vineri, la o moschee din Suedia, unde s-a înregistrat un atac armat. Conform primelor informații, mai mulți oameni au fost răniți. Potrivit SVT News, mai multe focuri de armă au fost raportate în această după-amiază, în apropiere de o moschee din orașul Orebro, la vest de […]
16:30
CNA aruncă nucleara pe scena POLITICĂ din România! „Am putea avea alegeri anticipate! E un scenariu pe care îl avem în vedere” # Gândul
Valentin Juncan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a transmis că este nevoie de creșterea sancțiunilor pentru dezinformare, în contextul în care, spune acesta „am putea avea alegeri anticipate”, scenariu plauzibil, având în vedere că PSD ia în considerare ieșirea de la guvernare. Consiliul Național al Audiovizualului se pregătește încă de pe acum pentru posibilitate ca […]
16:20
Ilie Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi, de la Constanța. „Regele” a pus poze cu premierul # Gândul
Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, premierul Ilie Bolojan i-a făcut o vizită regelui neîncoronat al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi. Premierul Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi, la sediul Academiei sale de fotbal, de la Constanța, baza sportivă Farul Constanța, pe care fostul tricolor o deține, în asociere cu Ciprian Marica. „La Baza Sportivă […]
16:20
EXCLUSIV (VIDEO) / Momentul cu Ilie Bolojan, huiduit și fluierat de mulțime, la ziua Marinei # Gândul
Ceremomniile de Ziua Marinei de la Constanța au fost umbrite de un moment tensionat, după ce premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit din public chiar în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul. Prezent la eveniment alături de oficialități și reprezentanți ai Armatei Române, Bolojan nu a reușit să-și înceapă discursul fără […]
Acum 2 ore
16:00
Dan Negru a mers pe litoralul românesc, după ce s-a spus că stațiunile sunt goale. Ce a descoperit prezentatorul TV # Gândul
Dan Negru (54 de ani) a mers pe litoralul românesc, după ce s-a spus că stațiunile de la Marea Neagră sunt goale. Prezentatorul TV a postat, pe rețelele de socializare, un scurt videoclip prin care le arată prietenilor virtuali cum arată plaja din Eforie Nord, pe 14 august 2025 (joi). De-a lungul timpului, Dan Negru […]
16:00
Uniunea Europeană ar putea oferi Republicii Moldova un avans semnificativ în procesul de aderare, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, depășind astfel Ucraina pentru prima dată, potrivit surselor citate de Politico. Conform scenariului studiat de oficialii UE, țările europene ar vota pentru deschiderea unui prim „grup de negocieri” pentru Moldova – un pas juridic cheie […]
15:50
Educația renunță și ea, pe bandă, la proiecte din PNNR pentru a reduce riscul penalizărilor. Se stopează inițiative de sute de milioane de euro # Gândul
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis că, în cadrul renegocierilor între Guvern şi Comisia Europeană, pe tema PNNR-ului, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. În urma acestei strategii, Ministerul Educației şi-a redus astfel penalizarea de la 1,7 miliarde euro […]
15:50
În ziua întâlnirii Trump-Putin, președintele Nicușor Dan, aflat în concediu, dă INTERVIURI de la mănăstire # Gândul
„E o întâlnire foarte importantă pentru toată lumea”, afirmă președintele Nicușor Dan, aflat în concediu, în ziua întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele Nicuşor Dan şi familia sa se află la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov. Șeful statului, aflat la mănăstire, a fost întrebat de Antena 3 CNN, cât de […]
15:50
Mihai Fifor critică ABSENȚA președintelui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: „Un gest urât față de Armata României” # Gândul
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a criticat absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei, declarând că nu își amitește ca un șef de stat și comandant suprem al Forțelor Armate să fi lipsit vreodată de la astfel de manifestări. „Nu îmi amintesc ca un şef […]
15:40
Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false # Gândul
Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Prin intermediul acestei escrocherii, persoanele ajung să investească în criptomonede false. Acestea ajung să fie ademenite printr-o serie de mesaje atractive prin care li se „promit” câștiguri rapide și imediate. În realitate, este un mod prin care atacatorii cibernetici își „devalizează” victimele, […]
15:40
Adevărul despre cremele solare: sunt sau nu periculoase? Avertismentul lansat de medicii specialiști # Gândul
Mulți oameni se întreabă cât de sigure sunt, de fapt, cremele solare. Oferă ele, cu adevărat, protecție împotriva radiațiilor UV? Pe rețelele sociale din Marea Britanie, acolo unde acest subiect a generat discuții aprinse, unii utilizatori au ridicat semne de întrebare privind așa-numitele ingrediente „toxice”. Prins în poveste, un medic american specialist a îndemnat părinții […]
15:30
Câteva ore până la întâlnirea ce ar putea schimba lumea! Avionul lui DONALD Trump e în drum spre Alaska # Gândul
Avionul în care se află președintele Donald Trump și delegația americană a decolat spre Alaska și urmează să ajungă la Baza Comună Elmendorf-Richardson, pe aeroportul Anchorage, pentru summit-ul bilateral cu Vladimir Putin ce va avea loc azi, 15 august. Donald Trump și delegația americană se îndreaptă la acest moment spre Alaska, potrivit informațiilor oferite de […]
Acum 4 ore
15:10
15:10
Muncești din greu tot timpul, așa că astăzi relaxează-te. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 16 august 2025. Berbec Nu te mira dacă astăzi mintea ta va zbura cu o mie de kilometri pe secundă. Va fi dificil să încetinești ritmul și va trebui să găsești o modalitate de a exprima ceea […]
15:10
Marius Tucă Show – Ediție Specială – începe sâmbătă, 16 august, de la ora 18.00, live pe Gândul # Gândul
Întâlnirea care resetează lumea poate fi urmărită doar pe Gândul vineri, 15 august, de la ora 22.00, iar sâmbătă analizăm cele mai importante declarații ale celor doi lideri, Trump și Putin, dar și reacțiile europene care vor redefini geo-politica mondială a următorilor ani. În această seară se rescrie istoria contemporană în cel mai îndepărtat colț […]
15:10
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Steaua București, sâmbătă, 16 august 2025, de la ora 18.30 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Steaua București, sâmbătă, 16 august 2025, de la ora 18.30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive […]
15:00
George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă” # Gândul
George Simion, președintele AUR, este prezent vineri la Broșteni, localitate afectată grav de inundații, acolo unde a anunțat un proiect pe care partidul îl demarează „pentru toți locuitorii din Valea Bistriței”. Mai exact, liderul AUR a precizat că partidul său a cumpărat o clădire din Broșteni, pe care vrea să o transforme într-un centru comunitar […]
15:00
Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro # Gândul
Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, la începutul anilor 2000, este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Datele indică restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro, însă suma totală nu ar apărea pe platforma ANAF, arată EVZ. Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de […]
15:00
Un român în vârstă de 31 de ani este acuzat că ar fi ademenit și abuzat sexual o fetiță de numai șase ani în incinta complexului turistic Europa-Park Resort, din orașul Rust, Germania. Potrivit presei locale, bărbatul ar fi fugit deja în România. În acest sens, autoritățile naționale au declanșat o urmărire la nivel european. […]
15:00
Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet # Gândul
Guvernul Bolojan se așteaptă la 1,3 miliarde de lei din noua taxă, supranumită public „taxa Temu”. Aceasta va fi aplicată prin conlucrare cu toate companiile de curierat pentru coletele comandate de pe platformele non-UE. Ministerul Finanțelor a publicat joi noapte proiectul de lege şi nota de fundamentare privind taxele şi măsurile fiscale din pachetul 2 de […]
15:00
Situație fără precedent! Prosumatorii, principala sursă de energie a țării, azi la orele prânzului. Care sunt cauzele # Gândul
Panourile solare montate pe case reprezentau vineri, la orele prânzului, cea mai mare parte din consumul țării, potrivit datelor Transelectrica. Această situație s-a ivit în contextul în care consumul la nivel național este mai redus având în vedere că este sărbătoare legală (Sfânta Maria). Potrivit estimărilor pentru vineri, 15 august, începând cu ora 12:00, prosumatorii […]
14:40
FOTO / Otilia Bilionera face NUNTĂ. ”Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă” # Gândul
Cântăreața Otilia Bilionera face nuntă luna aceasta. Artista și soțul său turc vor avea parte de două nunți. Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o […]
14:40
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat reacțiile care au apărut în spațiul public, după ce Nicușor Dan, președintele României, nu s-a prezentat la parada organizată de Ziua Marinei. „De dimineață, în redacțiile inexistente ale presei românești, deoarece astăzi este Sfânta Maria și nu lucrează nimeni în […]
14:30
Ministerul Educației și-a redus penalizarea cu un MILIARD de euro, în urma negocierilor dintre Guvern și Comisia Europeană # Gândul
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis că, în cadrul renegocierilor între Guvern şi Comisia Europeană, pe tema PNNR-ului, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. În urma acestei strategii, Ministerul Educației şi-a redus astfel penalizarea de la 1,7 miliarde euro […]
14:20
Emilian, câștigător la „Te cunosc de undeva”, șocat de prețul unui PANINI în București: „ Când mi-a dat să plătesc…” # Gândul
Emilian, câștigător la „Te cunosc de undeva”, a avut parte de un contact șocant cu prețurile din București. Și o surpriză amară, după cum a lăsat el să se înțeleagă. Tânărul cântăreț a povestit pe TikTok ce impresie i-a lăsat Capitala, în special după ce a cumpărat ceva de mâncare. „M-am trezit târziu” Astfel, Emilian […]
14:10
14:10
În atenția românilor care au călătorit în Italia! Aproape 100.000 de documente au fost copiate de pe serverele hotelurilor și vândute pe DARK WEB # Gândul
Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti au fost furate de pe servere aparţinând unor hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenţia italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP. AGID a ”detectat o activitate de vânzare ilegală a unor […]
14:10
Putin face escală la MAGADAN înainte de întâlnirea cu Trump. Monumentul prieteniei cu SUA este pe lista de obiective # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineață la Magadan, la 6000 de kilometri est de Moscova, pentru a vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS și Statele Unite ale Americii, chiar înainte de a se deplasa în Alaska pentru întâlnirea cu omologul său american, Donald Trump. Monumentul, ridicat în anul 2020 pentru a marca […]
13:50
Deputatul PSD Mihai Ghigiu ia ATITUDINE împotriva măsurilor guvernului Bolojan din Educație: „Nu pot rămâne tăcut. Acești copii nu sunt doar cifre” # Gândul
Deputatul PSD Mihai Alexandru Ghigiu, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, a lansat un atac la adresa guvernul condus de Ilie Bolojan din cauza reducerii cu 718 milioane de euro a fondurilor PNRR pentru educație, proiecte esențiale eliminate și clase supraaglomerate. Ghigiu solicită o dezbatere reală și avertizează că Legea 141/2025 reprezintă un pas […]
13:40
FOTO / Ce intervenție estetică și-a făcut Corina Dănilă. ”Medicul care mi-a efectuat OPERAȚIA a zis că da, trebuie să facem asta” # Gândul
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Vedeta a dat detaliii despre intervenția la care a recurs. Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna […]
13:40
Clujenii se plâng din nou că un miros pestilențial bântuie prin oraș. Locuitorii susțin că nu pot nici să deschidă geamurile, nici să stea afară din cauză miasmelor. Periodic, în Cluj ajunge un aer încărcat de miresme puturoase, fie că e de la ferme de pui sau de la groapa de gunoi, iar clujenii trebuie […]
13:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cerea anul trecut arestarea lui Teodosie. Azi, a ascultat pios slujba, împreună cu alți USR-iști # Gândul
Anul trecut, din postura de purtător de cuvânt al USR, și de om doi in ierarhia partidului, Ionuț Moșteanu cerea arestarea lui ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru „corupție”. Astăzi, din postura de ministru al Apărării, asculta cuminte slujba religioasă oficiată de același înalt ierarh, cu ocazia Zilei Marinei, la Constanța, alături de alți colegi din […]
13:30
Alaska se ridică împotriva Rusiei: PROTEST pro-ucrainean organizat înaintea summitului Trump-Putin! # Gândul
Primire „specială” pentru Vladimir Putin în Alaska: zeci de manifestanți pro-ucraineni au ieșit în stradă la Anchorage, înaintea summit-ului programat între președintele american Donald Trump și liderul Rusiei. Informația a fost făcută publică de publicația The Kyiv Independent. „Alaska este alături de Ucraina” „Se întâmplă chiar acum: un miting pro-ucrainean important în Anchorage, înaintea întâlnirii […]
13:30
Cum a supraviețuit un bărbat, timp de 9 zile, după ce i s-a stricat mașina în pădure. A rămas singur, fără apă și mâncare # Gândul
Un bărbat a reușit să supraviețuiască, timp de 9 zile, după ce i s-a stricat mașina în pădure. Bărbatul în vârstă de 39 de ani se afla singur, atunci când traversa o zonă verde din Canada. Pentru că autoturismul său nu a mai funcționat, necesitând reparații serioase, bărbatul a fost nevoit să se descurce singur. […]
13:20
O nouă GAFĂ, marca TVR, în direct la Telejurnalul de seară: „Băi, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză # Gândul
Prezentatorii Eugen Rusu și Alina Stancu au fost protagoniștii unei gafe chiar în timpul principalului jurnal de știri de la Televiziunea Română difuzat joi seara. Momentul a avut loc atunci când emisia a fost reluată, după o scurtă pauză, iar cei doi crainici TV, fără să realizeze că erau în direct, au fost surprinși într-un […]
Acum 6 ore
13:10
Bulgaria va găzdui o bază militară NATO. Demersul, parte din strategia consolidării flancului estic # Gândul
Bulgaria a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de aproximativ 5.000 de soldați. Baza ar urma să facă parte din strategia de consolidare a flacului estic al NATO, strategie pornită după ce Rusia a anexat Crimeea în 2014 și a invadat Ucraina în 2022, informează Agerpres. Ministerul Apărării din Bulgaria anunță că […]
13:00
De Sfânta Maria, în data de 15 august, există câteva activități pe care creștinii nu ar trebui să le facă, pentru a nu atrage ghinionul. Se spune că anumite gesturi, care sunt interzise astăzi, pot atrage energiile rele în casă și viață. Tot în această zi, creștinii respectă anumite tradiții și obiceiuri. Adormirea Maicii Domnului […]
13:00
13:00
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a dat prognoza până pe 15 septembrie. Potrivit datelor ANM, sunt așteptate temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă. În săptămâna 18–25 august, valorile termice vor fi în general normale, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, […]
13:00
Bloomberg: Bolojan promite măsuri și mai dure de AUSTERITATE în următoarele 6 luni și avertizează că România ar putea ajunge în incapacitate de plată # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive. Bolojan a declarat că următoarele şase luni vor fi cruciale pentru ca administraţia sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulţumirii publice […]
12:50
Se lasă BEZNA peste USR! Partidul e dat în JUDECATĂ pentru că NU și-a achitat factura la energie electrică. La cât se ridică datoria # Gândul
Partidul USR, care l-a susținut pe Nicușor Dan în cursa pentru Cotroceni, a fost dat în judecată de compania E.ON Energie România S. pentru o factură restantă în valoare de 223 de euro, transmite în exclusivitate MEDIAFAX. Partidul Uniunea Salvați România are statutul de pârât într-un proces cu furnizorul de energie E.ON. Energie România SA. […]
12:50
