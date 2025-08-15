Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există respect de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta

13:00

Circulația feroviară pe ruta Fetești-Cernavodă a fost grav afectată vineri, după ce o defecțiune la infrastructura feroviară a oprit mai multe trenuri spre litoral. Pasagerii au rămas blocați în trenuri timp de peste trei ore. Mai multe trenuri care circulau astăzi pe ruta Fetești-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative de până la trei ore, totul din […]