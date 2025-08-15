Premierul Ilie Bolojan a vizitat Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi. Mesajul lui Gheorghe Hagi
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi, au anunţat gruparea constănţeană şi Gheorghe Hagi.
Alba: Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu # News.ro
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una dificilă, fiind îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu.
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea. Fără sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”.
Zelenski anunţă trimiterea de întăriri în estul Ucrainei pentru a opri înaintarea forţelor ruse # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că trimite întăriri în estul Ucrainei, acolo unde în ultimele zile forţele ruse câştigă tot mai mult teren.
Maramureş: Şase persoane, rănite după ce o maşină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan # News.ro
Şase persoane au fost rănite, vineri după-amiază, după ce maşina de teren în care se aflau s-a răsturnat pe un traseu montan din judeţul Maramureş. Primele date de la faţa locului arată că două dintre victime sunt în stare gravă.
Două persoane au fost rănite vineri după ce au fost împuşcături lângă o moschee din Örebro, un oraş din sudul Suediei, a informat poliţia suedeză, relatează AFP.
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Şeful Casei Albe este în drum spre Alaska. „Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina”, a declarat el la bordul Air Force One # News.ro
Avionul Air Force One care îl transporta pe preşedintele american Donald Trump a părăsit vineri dimineaţa (ora locală) baza Andrews, cu destinaţia Alaska, unde va avea loc un summit crucial cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează CNN,
Scandal în ciclismul feminin: Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS # News.ro
Turul Romandiei feminine a început vineri la Huémoz în condiţii ireale, cu descalificarea a cinci echipe din pluton, printre care Visma-Lease a bike şi Canyon-SRAM. Motivul: un conflict cu UCI privind instalarea unui dispozitiv GPS la o ciclistă din fiecare echipă din motive de siguranţă, relatează L'Equipe.
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti, victorie cu Dunărea Brăila, în primul meci la Cupa Corona # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, vineri, primul meci de la Cupa Corona, scor 29-24 (17-9), cu Dunărea Brăila. A doua partidă a zilei le opune pe Corona Braşov şi Rapid Bucureşti.
Ministrul pentru securitate internă din Israel, extremistul Itamar Ben Gvir, publică un video în care ameninţă un lider palestinian în celula sa - VIDEO # News.ro
Ministrul israelian de extremă dreapta însărcinat cu securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, a difuzat vineri dimineaţă pe reţelele sociale un videoclip în care îl ia la rost şi îl intimidează, în celula sa, pe deţinutul Marwan Barghouti, un lider palestinian încarcerat încă din 2002, relatează AFP.
Bistriţa-Năsăud: Bărbat reţinut, după ce a împuşcat ilegal un căprior. El a fost prins în pădure, în timp ce tranşa animalul # News.ro
Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, după ce a împuşcat ilegal un căprior, cu o armă de vânătoare pe care o deţine legal. El a fost prins în pădure, în timp ce tranşa animalul.
Liga 2: FC Bihor, 3-2 cu CSC Dumbrăviţa, cu revenire de la 0-2 / Sâmbătă are loc confruntarea Dinamo – Steaua, capul de afiş al rundei # News.ro
Formaţia FC Bihor Oradea a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa CSC Dumbrăviţa, în primul meci al etapei a treia a Ligii 2 Casa Pariurilor. Învingătorii au revenit de la 0-2.
MotoGP: "Nu sunt căsătorit pe viaţă cu Yamaha”, spune Fabio Quartararo după o jumătate dificilă de sezon # News.ro
La trei ani după ultimul său succes în MotoGP, francezul Fabio Quartararo are o singură dorinţă, aceea de „a câştiga din nou”, a declarat el într-un interviu acordat AFP înaintea Marelui Premiu al Austriei.
Un nou studiu internaţional arată că persoanele care au avut Covid-19 prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta afecţiuni inflamatorii ale căilor respiratorii, precum astmul, sinuzita cronică şi febra fânului. Cercetătorii subliniază însă că vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala, nu doar reduce riscul de îmbolnăvire, ci pare să protejeze şi împotriva unor astfel de complicaţii respiratorii pe termen lung.
Trafic rutier blocat complet pe DN11 Bacău-Oneşti, din cauza unui accident cu trei victime. Sunt implicate un autoturism şi un autotren # News.ro
Traficul rutier este blocat complet, la această oră, pe DN11 Bacău - Oneşti, din cauza unui accident soldat cu trei victime, petrecut vineri după-amiază în apropierea localităţii Măgura, din judeţul Bacău. În accident au fost implicate un autoturism şi un autotren. Poliţiştii rutieri estimează că circulaţia va fi reluată după ora 16.00.
Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele doar gândite, fără intenţia de a fi rostite. Această descoperire ar putea transforma modul în care persoanele cu dizabilităţi de vorbire comunică, dar ridică şi întrebări sensibile despre confidenţialitatea minţii umane.
Construirea celei mai mari centrale solare din Azerbaidjan, care va avea o capacitate totală de 445 MW, a început în districtul Bilasuvar, scrie publicaţia azeră News.az.
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Locul de întâlnire, baza militară Elmendorf-Richardson, este un loc strategic pentru armata SUA # News.ro
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, la o bază militară a cărei importanţă strategică a atins apogeul în timpul Războiului Rece. Istoria bazei militare Elmendorf-Richardson, situată în apropierea oraşului Anchorage, principalul oraş din Alaska, începe în 1940-1941. Aceasta a jucat iniţial un rol crucial în operaţiunile militare americane împotriva Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar abia după 1945, când tensiunile dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite au crescut, activitatea sa a atins apogeul, scrie AFP.
Fifor (PSD): Nu îmi amintesc ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei /Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile orgabnizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. ”Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel”, comentează Fifor.
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Petrolul – Hermannstadt, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21.30, în etapa a şasea a Superligii.
Un film documentar despre ultimul turneu Depeche Mode, în cinematografe în această toamnă - VIDEO # News.ro
La mai bine de un an de la încheierea turneului mondial „Memento Mori”, trupa britanică Depeche Mode a anunţat, pe reţelele sale de socializare, că filmul documentar „Depeche Mode: M” va fi proiectat în cinematografe.
Intervenţie a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie # News.ro
Salvamontiştii din Maramureş intervin, vineri după amiază, pentru recuperarea unui tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care se află află de patru nopţi pe munte, este deshidratat şi în hipotermie.
Şofer cu aproape 1,5 la mie alcoolemie în aerul expirat, filmat în timp ce conduce haotic pe un drum naţional. El a fost oprit de către poliţişti - VIDEO # News.ro
Un şofer aflat sub influenţa alcoolului a fost filmat în timp ce conduce haotic, pe drumul naţional 17C, în judeţul Bistriţa Năsăud. Poliţiştii, alertaţi cu privire la faptul că maşina la volanul căreia bărbatul se afla trece de o bandă pe alta au intervenit şi l-au oprit pe şofer constatând că acesta avea o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat
George Simion, la Broşteni: Vom construi un centru de prim ajutor, un centru de zi şi un centru educaţional, o şcoală de meserii pentru locuitorii din toată Valea Bistriţei # News.ro
Parlamentari ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au anunţat, vineri, la Broşteni, în judeţul Suceava, că vor construi un centru medical, un centru social şi o şcoală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriţei, afectaţi de inundaţiile recente. Centrele ar urma să fie amenajate în locul unei foste fabrici de confecţii, care a fost construită în anul 1967 şi care este abandonată, AUR cumpărând terenul respectiv. Iniţiatorii invocă „spiritul vasiliadei”, operele de binefacere ale Sfântului Vasile cel Mare, şi cer simpatizanţilor AUR să meargă în zonă pentru a ajuta.
Imagini cu preşedintele Nicuşor Dan şi familia sa la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, apărute pe reţelele de socializare/ Şeful statului a lipsit de la manifestările de Ziua Marinei, de la Constanţa/ Explicaţiile lui Ionuţ Moşteanu # News.ro
Imagini cu preşedintele Nicuşor Dan şi familia sa la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, au apărut, vineri, de praznicul Sfintei Marii, pe reţelele de socializare. Şeful statului a lipsit de la manifestările prilejuite de Ziua Marinei, de la Constanţa, unde a fost reprezentat de consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu. La malul mării, s-au aflat, în schimb, premierul Ilie Bolojan şi ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta din urmă a anunţat că Nicuşor Dan este în concediu şi nu va veni la Constanţa, dar se va afla „alături de români în altă parte”. În mod tradiţional, de Ziua Marinei, preşedintele României participa la ceremoniile de pe faleza Comandamentului Flotei.
INTERVIU - Valentin Jucan (CNA): România e atacată în haită, trebuie să ne organizăm /E o schimbare a mecanismelor de propagandă, se doreşte reorientarea românilor către ieşirea din UE /Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară # News.ro
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidenţiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei ruseşti în România, dezvăluie Valentin Jucan, vicepreşedinte al instituţiei, într-un dialog cu News.ro. Rusia a urmărit în campania electorală nişte obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat pe schimbarea opţiunilor strategice ale poporului român.
„Madrigal la Răsărit” - o ediţie record cu peste 6.500 de spectatori pe litoralul românesc # News.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, a susţinut în această dimineaţă impresionantul eveniment-concept Madrigal la Răsărit, înregistrând un nou record la ZooM Beach, Constanţa. Peste 6.500 de spectatori au întâmpinat răsăritul soarelui pe acordurile live ale Corului Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, într-o experienţă imersivă în care frumuseţea şi graţia muzicii s-au împletit cu spectacolul grandios al naturii - un dar pe care Madrigalul îl face publicului de pe litoral al treilea an consecutiv, de Ziua Marinei Române şi Sfânta Maria.
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? În timp ce Rusia îşi trimite „greii”, SUA se bazează pe novici. Componenta economică atrage atenţia # News.ro
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului - o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine de două decenii. În schimb, Donald Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare şi un novice în politica externă, remarcă The Guardian şi Sky News.
Petiţie pentru anularea concursului de tracţiune pentru cai dintr-o comună din Covasna: Viaţa cailor nu este un spectacol şi nu trebuie pusă în pericol pentru divertisment # News.ro
Comunitatea Declic cere Primăriei Barcani din judeţul Covasna să renunţe la cursa de cai organizată anual în cadrul unui festival local, cursă în cadrul căreia proprietarii de cai îşi pot înscrie animalele pentru ca acestea să tracteze buşteni de mari dimensiuni. „Viaţa cailor nu este un spectacol şi nu trebuie pusă în pericol pentru divertisment. (...) Acest concurs, în forma sa actuală, pune în pericol bunăstarea şi integritatea fizică a cailor. Conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi principiilor europene referitoare la bunăstarea acestora, orice formă de cruzime faţă de animale este interzisă şi sancţionată”, susţine Declic, care a lansat o petiţie în acest sens.
Incendiu puternic la un depozit din municipiul Iaşi, aflat în apropierea unei hale pentru reparaţii auto/ Pentru stingerea focului acţionează 8 autospeciale cu apă şi spumă, dar şi alte echipaje specializate # News.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după-amiază, la un depozit din municipiul Iaşi, aflat în apropierea unei hale pentru reparaţii auto. Potrivit ISU Iaşi, pentru stingerea focului, acţionează opt autospeciale cu apă şi spumă, dar şi alte echipaje specializate, printre care unul CBRN şi o autospecială de roboţi pentru intervenţii. Din primele date, depozitul unde a izbucnit incendiul ar aparţine unei firme de curierat. Din cauza fumului dens, în zonă a fost emis mesaj RO-Alert.
UPDATE - Intervenţie a salvamontiştilor în Bucegi, pentru preluarea unei persoane care acuză dureri în piept şi frisoane / A fost preluată de un elicopter SMURD şu dusă la spital - FOTO # News.ro
Echipe din cadrul Salvamont intervin, vineri, pe un traseu din munţii Bucegi pentru preluarea unei persoane care acuză probleme de sănătate.
Teleorman: Un bărbat cunoscut că şofează fără permis a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. Poliţiştii au folosit focuri de armă pentru a-l opri. El a fost reţinut # News.ro
Un tânăr de 22 de ani din judeţul Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să şofeze fără permis de conducere, a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. Când a constatat că nu poate părăsi locul cu maşina, a abandonat autovehiculul şi a fugit, fiind prins şi reţinut, după o urmărire prin curţile localnicilor şi după ce poliţiştii au tras două focuri de armă.
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu Kosovo şi San Marino, din luna septembrie # News.ro
Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Noul selecţioner al reprezentativei U21, Costin Curelea, a anunţat vineri lista preliminară a stranierilor pentru cele două confruntări.
Moşteanu, despre summit-ul Trump-Putin: Orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă. Sunt foarte importante garanţiile de securitate. Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul şi a reporni un război # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, în legătură cu summit-ul Trump - Putin, din Alaska, de vineri seară, că orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă, cu partenerul american la masă şi „şi bineînţeles cu ruşii”. În opinia ministrului, pacea „nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul, pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război”. „Trebuie să ne asigurăm că (n. red. Putin) nu va mai avea curajul să atace nicio ţară”, a subliniat Moşteanu.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie „URSS” - VIDEO # News.ro
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi preşedintele american Donald Trump. El purta un pulover pe care scria mare, la mijloc, „CCCP”, acronimul chirilic pentru „URSS”, relatează BFM TV.
Volei masculin: Jucător de 2.14 metri înălţime, din naţionala Sloveniei, transferat de Arcada Galaţi # News.ro
Echipa Aracda Galaţi anunţă, sâmbătă, ”o lovitură pe piaţa transferurilor”, prin aducerea centrului Sašo Štalekar, component al naţionalei Sloveniei. Sašo Štalekar are 2.14 metri înălţime şi a semnat un contract valabil în sezonul 2025-2026.
Hollywood-ul a devenit mai degrabă un paradis pentru „oameni de afaceri” decât pentru cineaşti, spune Jackie Chan # News.ro
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al şaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale şi despre experienţa sa din industria cinematografică, în care a fost implicat încă din anii 1970. Actorul, acum în vârstă de 71 de ani, a fost martorul multor schimbări în lumea cinematografiei, prima dintre acestea vizând metodele de lucru ale studiourilor. „Zilele în care regizorii făceau filme din dragoste pentru a şaptea artă par să fi apus de mult”, a explicat specialistul în arte marţiale în cadrul unei conferinţe de presă la Festivalul de la Locarno din Elveţia, la care a participat presa de limbă engleză, inclusiv Deadline.
Circulaţie feroviară afectată în zona Feteşti-Cernavodă din cauza unor probleme la infrastructura feroviară/Unele trenuri au întârzieri de peste 3 ore, altele au programul modificat # News.ro
Mai multe trenuri care circulă pe ruta Feteşti-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative, în unele cazuri acestea depăşind trei ore, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. În zonă se circulă, în prezent, cu locomotive diesel, CFR Călători anunţând că pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă.
AC Milan a anunţat, vineri, transferul fotbalistului Zachary Christopher Athekame de la BSC Young Boys. Fundaşul elveţian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030.
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian.
Intervenţie a salvamontiştilor în Bucegi, pentru preluarea unei persoane care acuză dureri în piept şi frisoane # News.ro
Echipe din cadrul Salvamont intervin, vineri, pe un traseu din munţii Bucegi pentru preluarea unei persoane care acuză probleme de sănătate.
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru meciurile împotriva Canadei şi Ciprului. Dintre cei 19 jucători de pe listă, Răzvan Sava nu are nicio selecţie la prima reprezentativă # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului.
Fentanil medical contaminat cu bacterii în Argentina: cel puţin 100 de pacienţi au decedat # News.ro
Guvernul argentinian a estimat joi la cel puţin 100 numărul pacienţilor decedaţi după ce au fost trataţi în diverse spitale cu fentanil medical care era contaminat cu bacterii, o criză sanitară ce provoacă nemulţumiri crescânde în ţara din America Latină care se pregăteşte de alegeri, relatează AFP.
Ministerul Educaţiei: În urma renegocierii PNRR, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. MEC şi-a redus penalizarea de la 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) precizează că, îÎn urma renegocierii PNRR, între Guvern şi Comisia Europeană, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. MEC şi-a redus astfel penalizarea de la 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro. Iniţial, ministerul gestiona17 investiţii şi 7 reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro, pentru perioada 2021 - 2026.
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: Marinarii noştri sunt cartea noastră de vizită. Îi asigur pe comandanţii forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului. Am încredere în români şi în România/ Ce le-a transmis constănţenilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că m Marinarii români sunt „cartea de vizită” a României pe „mările lumii”. „Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi şi îi asigur pe comandanţii forţelor naostre navale de sprijinul Guvernului României”, a spus Bolojan. Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi potenţialul oamenilor din această parte de ţară. Bolojan a mai spus că în „această perioadă dificilă”, „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani. „Am încredere în români şi am încredere în România”, a subliniat Bolojan.
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord. Franţa se declară „dezamăgită” şi „furioasă” # News.ro
Delegaţii care au negociat primul tratat cu caracter juridic obligatoriu la nivel mondial pentru combaterea poluării cu plastic nu au reuşit să ajungă la un consens, au anunţat vineri diplomaţii, exprimându-şi dezamăgirea şi chiar furia faţă de faptul că negocierile care au durat 10 zile nu au reuşit să ducă la niciun acord, relatează Reuters.
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm raportează un profit net mai mare cu peste 16%, în primul semestru, de 48,81 milioane lei # News.ro
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm a realizat în primul semestru al anului un profit net mai mare cu peste 16%, de 48,81 milioane lei, de la 41,99 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan de Ziua Marinei: Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci sunt sigur că şi viitorul va fi mai bun pentru România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a exprimat certitutdine, în mesajul transmis vineri, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci şi viitorul va fi mai bun pentru România. ”Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi şi oamenii extraordinari dedicaţi acestei cariere, dar onorăm şi simbolurile naţiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici”, a mai afirmat preşedintele în mesajul transmis la ceremoniile organizate la Constanţa şi prezentat de consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu.
