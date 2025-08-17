Anchetă a poliţiştilor de la Protecţia Animalelor Argeş, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează
News.ro, 17 august 2025 18:00
Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş au demarat o anchetă, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari legaţi de autovehicul. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează. Dosarul a fost deschis în condiţiile în care poliţiştii s-au autosesizat, după ce imagini cu cele două animale trase de maşină au fost postate online.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
18:10
Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League.
Acum 10 minute
18:00
18:00
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de graniţa cu Belarus, transmite Reuters.
Acum 30 minute
17:50
Argeş: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv pentru ultraj, după ce au lovit un poliţist şi au avariat o autospecială. Au făcut scandal pentru că poliţiştii l-au imobilizat pe fratele lor, care intrase ilegal într-o locuinţă # News.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv într-un dosar de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere, după ce au lovit un poliţist şi au avariat o autospecială a Poliţiei. Ei au devenit agresivi cu echipajul de poliţie, după ce poliţiştii l-au imobilizat pe fratele lor, care fusese prins intrând ilegal într-o locuinţă.
17:50
Zelenski cere claritate asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparenţă în privinţa ”garanţiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.
17:40
Steve Witkoff: Putin a acceptat garanţii de securitate pentru Ucraina din partea SUA şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord să includă ”garanţii de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, într-un interviu pentru CNN.
17:40
Dolj: Adolescent de 17 ani, arestat preventiv sub acuzaţia pe viol săvârşit asupra unui minor. Victima este o fată de 12 ani şi este mătuşa agresorului, mama lui fiind cel care a reclamat fapta la Poliţie # News.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, din judeţul Dolj a fost arestat preventiv sub acuzaţia pe viol săvârşit asupra unui minor, victima fiind o fată de 12 ani care este sora mamei agresorului. Mama agresorului este cea care a reclamat fapta la Poliţie, după ce bunica agresorului l-a prins în camera fetei.
Acum o oră
17:30
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro.
17:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică un armistiţiu înainte ca negocierile pentru un acord de pace cu Rusia să poată începe, cu o zi înaintea întâlnirii sale cu preşedintele american Donald Trump la Washington, transmite CNN.
17:20
Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).
17:20
Trafic feroviar blocat temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetaţie # News.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. CFR anunţă că, din motive de siguranţă, la ora 16:17, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime.
17:10
Von der Leyen: ”Ucraina trebuie să devină un arici de oţel”, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, la o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să devină ”un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori”.
Acum 2 ore
17:00
Zelenski: Negocierile pentru pace trebuie să implice ”doar” liderii Ucrainei, Rusiei şi SUA # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice ”doar” pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite, relatează CNN.
16:50
Avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara. Sunt anunţate ploi torenţiale şi furtuni # News.ro
Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină. Pentru alte judeţe au fost emise avertizări cod portocaliu.
16:50
Spaniolul Marc Marquez (Ducati), lider detaşat în clasamentul mondial MotoGP, a câştigat duminică în Austria al şaselea Grand Prix consecutiv, pe circuitul Red Bull Ring, unde s-a disputat a 13-a etapă din cele 22 ale sezonului. De şase ori campion mondial, Marquez l-a devansat conaţionalul său Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), care a terminat pe locul al doilea şi a obţinut cel mai bun rezultat din cariera sa în MotoGP, în primul său sezon în elita motociclismului mondial.
16:40
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League # News.ro
Meciul Hacken - CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru.
16:40
Peste 2200 de gospodării din judeţul Harghita au rămas fără alimentare cu energie electrică, duminică după amiază, după ce o furtună a provocat avarii pe reţeaua de electricitate.
16:30
Bolojan: Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung / Ce spune despre discuţii în care spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung, el arătând că a asistat la discuţii în care ”spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”. Bolojan mai spune că a întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul şi i s-a răspuns că ”zicem ca ei şi facem ca noi”, adăugând că le-a transmis că nu merge această chestiune şi mai bine le spunem asta nu se poate şi doar atât putem face.
16:30
CNN: Liderii europeni care se alătură luni lui Zelenski la discuţiile cu Donald Trump de la Casa Albă # News.ro
O serie de lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor participa luni, la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, menite să contureze perspectivele unui acord de pace, relatează CNN.
16:30
Dan Tanasă (AUR): România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii # News.ro
Deputatul Dan Tanasă (AUR) declară că România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii, arătând că ţara noastră e ignorată pentru că ”are conducători slabi, obedienţi, incapabili să îşi apere poporul, pentru că are un preşedinte absent, un guvern trădător şi o clasă politică vândută intereselor străine”.
16:10
Mii de migranţi au traversat Canalul Mânecii după un nou acord dintre Marea Britanie şi Franţa privind imigraţia # News.ro
Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord ”unu la unu” dintre Marea Britanie şi Franţa, arată datele Ministerului de Interne britanic, citate de BBC.
Acum 4 ore
16:00
Bistriţa-Năsăud: Două persoane, rănite după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă şi a rămas pe plafon # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat, a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat într-o râpă, rămânând pe plafon, la Bistriţa Bârgăului. Alte trei persoane aflate în maşină au scăpat nevătămate.
16:00
Călăraşi: O femeie a fost înjunghiată de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipi / A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor. # News.ro
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă IPJ Călăraşi. Victima a fost transportată la spital iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor, bărbatul fiind identificat la domiciliul său şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi.
15:20
Şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, ca urmare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu şi Cod galben transmise de ANM # News.ro
O şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului a avut loc, duminică, în urma atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu şi Cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
15:20
Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din oraşul Gaza reprezintă ”un nou val de genocid şi strămutare” pentru sute de mii de oameni, trasmite Reuters.
15:20
MotoGP: Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei # News.ro
Pilotul spaniol Maverick Vinales, care s-a retras de la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP din acest weekend, nu va participa nici la următoarea cursă din Ungaria.
15:00
Neamţ: Un bărbat care a stat trei luni şi jumătate în arest preventiv, pentru că şi-a agresat mama şi a încălcat ordinul de protecţie, a mers din nou la victimă, după ce a fost liberat. El a ajuns iar după gratii # News.ro
Un bărbat din Săbăoani, judeţul Neamţ, care a petrecut ultimele trei luni şi jumătate în arest preventiv pentru că şi-a agresat mama şi apoi a încălcat ordinul de protecţie care îi interzicea să se apropie de aceasta a mers din nou la mama sa, la nici două zile după ce instanţa de judecată a înlocuit măsura arestului cu controlul judiciar. Bărbatul a fost arestat din nou.
15:00
Dâmboviţa: Zece bărbaţi, reţinuţi în urma unei bătăi în stradă, la Corbii Mari. Poliţiştii, nevoiţi să tragă focuri de avertisment pentru a-i calma pe scandalagii # News.ro
Poliţiştii dâmboviţeni au reţinut, duminică, zece bărbaţi implicaţi într-o bătaie în stradă care a avut loc sâmbătă, în localitatea Corbii Mari. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana scandalul, au fost nevoiţi să tragă focuri de avertisment pentru a-i calma pe scandalagii.
14:30
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a lovit duminică dimineaţă regiunea centrală Sulawesi din Indonezia, provocând rănirea a zeci de persoane, a anunţat agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB), transmite Reuters.
14:20
Constanţa: Bărbat reţinut după ce şi-a lovit şi ameninţat fosta soţie/ Femeia a refuzat ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere # News.ro
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În condiţiile în care poliţiştii au constatat că reprezintă un risc iminent pentru femeie, aceştia au propus ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere, însă femeia a refuzat.
14:20
Braşov: Un bărbat fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului # News.ro
Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu maşina în zidul unui imobil, pe raza municipiului Făgăraş. Autovehiculul a ars complet, iar şoferul a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de către poliţişti.
14:10
Alba: Salvamontiştii avertizează că, pe unele trasee montane, mai ales pe cele care străbat zone de canion şi chei înguste, există riscul producerii de viituri spontane # News.ro
Salvamontiştii din judeţul Alba îi avertizează pe turiştii aflaţi la munte asupra faptului că, pe unele trasee montane, în special pe cele care străbat zone de canion şi chei înguste, există riscul producerii de viituri spontane. Avertismentul vine în condiţiile în care meteorologii au anunţat ploi abundente în zona montană a acestui judeţ.
Acum 6 ore
14:00
UPDATE - Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Competiţia a fost oprită / Dosar penal deschis în urma accidentului # News.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
14:00
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de furt, cea a îmbrăţişării. La Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut s-a dus la el şi l-a luat în braţe # News.ro
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte. În acest weekend, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut s-a dus la el şi l-a luat în braţe, într-o staţie de autobuz.
13:50
Ilie Bolojan anunţă buget multianual pentru programele finanţate de la bugetul naţional: Fiecare autoritate, fiecare constructor va şti câţi bani va primi şi va putea face o planificare, încât să-şi dimensioneze şantierele - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România a programat investiţii a căror valoare depăşeşte capacitatea ţării şi anunţă că programele finanţate de la bugetul naţional vor fi derulate în baza unei programări multianuale, în aşa fel încât şi autorităţile locale, şi constructorii interesaţi să deruleze contracte cu acestea să poată şti care sunt bugetele pe anii următori.
13:40
Şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen: La solicitarea preşedintelui Zelenski, voi participa luni la întâlnirea cu preşedintele Trump şi alţi lideri europeni ,la Casa Albă # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.
13:30
Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail.
13:30
13:30
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Competiţia a fost oprită # News.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
13:20
Ministerul rus al Apărării a declarat duminică că forţele sale au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei. Anunţul vine în contextul luptelor intense din regiunea Doneţk, unde trupele ucrainene încearcă să oprească avansul rusesc, relatează Reuters.
13:00
Vâlcea: A treia zi de intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu de fond forestier care afectează o suprafaţă de trei hectare - FOTO # News.ro
Pompierii din judeţul Vâlcea intervin, duminică, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea unui incendiu forestier care s-a extins pe trei hectare, în zona localităţii Mălaia. Vineri şi sâmbătă, pompieri şi lucrători silvici au acţionat pentru stingerea focului, sâmbătă în zonă a plouat, însă duminică dimineaţă forţele de intervenţie au constatat că buturugi cuprinse de flăcări zilele trecute încă mai fumegă.
13:00
Cel puţin opt persoane au murit şi alte patru sunt date dispărute în urma unei inundaţii produse sâmbătă seara în regiunea autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei, a relatat duminică media de stat, citată de Reuters.
13:00
Concordia Chiajna a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a treia a Ligii a II-a.
12:50
Bolojan: Următoarele şase luni sunt foarte importante pentru că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă/ Să menţinem deciziile care înseamnă decizii sănătoase, să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor, subliniind că, după această perioadă, Guvernul trebuie să creeze condiţii pentru relansarea economică.
12:20
FC Barcelona a învins Mallorca, scor 3-0, dar Hansi Flick este nemulţumit: Nu mi-a plăcut meciul # News.ro
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză.
Acum 8 ore
12:00
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # News.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă, transmite Reuters.
11:50
Argeş: Anchetă a Poliţiei, după ce un bărbat a fost văzut aruncându-se într-un râu. El a fost scos mort din apă # News.ro
Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă. Pe malul râului au fost găsite obiecte personale, însă niciun act care să arate identitatea bărbatului.
11:50
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
11:40
Bolojan: Pachetul 2 şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat / Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă. Primul ministru susţine că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcţie, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, ”veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta”, în timp ce ”la veştile bune e totdeauna înghesuială mare”.
11:30
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.
