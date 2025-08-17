Horia Mladinovici şi Florin Andrei, arbitrii partidelor de luni, din Superliga
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a VI-a din Superliga:
Israelienii protestează din nou: „Nu câştigăm un război pe cadavrele ostaticilor”. Poliţia a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane # News.ro
Poliţia israeliană a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane, duminică, în timp ce mii de protestatari care cereau eliberarea ostaticilor din Gaza încercau să paralizeze ţara printr-o grevă de o zi, blocând drumurile şi închizând magazinele, relatează AP.
UPDATE - Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. A participat şi Nicuşor Dan / Macron: "Există un singur agresor, Rusia" / Mesajele transmise la final # News.ro
Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – s-a încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate. Potrivit lui Nicuşor Dan, ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate. Preşedintele a mai afirmat că oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.
Ieşeanul care a scăpat un râs pe străzile Fălticeniului, sancţionat cu avertisment scris/ Animalul a rămas în custodia sa, până face dovada că are acte care atestă că el e proprietarul # News.ro
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea animalelor cu potenţial periculos. Animalul sălbatic i-a fost lăsat în custodie până luni, când va trebui să facă dovada că îl deţine legal.
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # News.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru presa britanică.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, duminică, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că există un singur agresor şi acela este Rusia, relatează Ouest France.
UPDATE - Pagube provocate de furtună, în mai multe zone / Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud iar la Cluj un copac a fost doborât de vânt - VIDEO # News.ro
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit cu aluviuni, după ce o viitură puternică s-a format, iar la Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt. Autorităţile au anunţat că drumul dintre Rebra şi Parva a fost deblocat.
Spania trimite trupe suplimentare pentru a lupta împotriva a 20 de incendii de vegetaţie majore # News.ro
Temperaturile caniculare au îngreunat duminică eforturile de stingere a nu mai puţin de 20 de incendii de vegetaţie în Spania, forţând guvernul să trimită 500 de soldaţi suplimentari din unitatea de urgenţă a armatei pentru a sprijini operaţiunile, relatează Reuters.
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit cu aluviuni, după ce o viitură puternică s-a format, iar la Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt.
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.
Kuweit: 67 de persoane arestate pentru producerea ilegală de alcool, după moartea a 23 de oameni # News.ro
Autorităţile din Kuweit au arestat 67 de persoane acuzate că au produs şi distribuit băuturi alcoolice fabricate ilegal, care au provocat moartea a 23 de persoane în ultimele zile, a anunţat Ministerul de Interne, transmite Reuters.
CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” pare să se fi încheiat. Mesajul preşedintelui Finlandei / La reuniune a participat şi Nicuşor Dan # News.ro
Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – pare să se fi încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.
Gorj: Amendă de peste 1000 de lei şi permis suspendat pentru un tânăr filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei - VIDEO # News.ro
Poliţiştii din judeţul Gorj au amendat cu peste 1000 de lei şi au suspendat permisul de conducere al unui bărbat filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei, imaginile fiind postate pe TikTok.
Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.
Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital - FOTO # News.ro
Un accident în lanţ, în care au fost implicare şase autovehicule, a avut loc duminică după amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu. În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, fiind preluate de ambulanţe şi duse la spital.
Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League.
Anchetă a poliţiştilor de la Protecţia Animalelor Argeş, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează # News.ro
Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş au demarat o anchetă, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari legaţi de autovehicul. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează. Dosarul a fost deschis în condiţiile în care poliţiştii s-au autosesizat, după ce imagini cu cele două animale trase de maşină au fost postate online.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de graniţa cu Belarus, transmite Reuters.
Argeş: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv pentru ultraj, după ce au lovit un poliţist şi au avariat o autospecială. Au făcut scandal pentru că poliţiştii l-au imobilizat pe fratele lor, care intrase ilegal într-o locuinţă # News.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv într-un dosar de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere, după ce au lovit un poliţist şi au avariat o autospecială a Poliţiei. Ei au devenit agresivi cu echipajul de poliţie, după ce poliţiştii l-au imobilizat pe fratele lor, care fusese prins intrând ilegal într-o locuinţă.
Zelenski cere claritate asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparenţă în privinţa ”garanţiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.
Steve Witkoff: Putin a acceptat garanţii de securitate pentru Ucraina din partea SUA şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord să includă ”garanţii de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, într-un interviu pentru CNN.
Dolj: Adolescent de 17 ani, arestat preventiv sub acuzaţia pe viol săvârşit asupra unui minor. Victima este o fată de 12 ani şi este mătuşa agresorului, mama lui fiind cel care a reclamat fapta la Poliţie # News.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, din judeţul Dolj a fost arestat preventiv sub acuzaţia pe viol săvârşit asupra unui minor, victima fiind o fată de 12 ani care este sora mamei agresorului. Mama agresorului este cea care a reclamat fapta la Poliţie, după ce bunica agresorului l-a prins în camera fetei.
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică un armistiţiu înainte ca negocierile pentru un acord de pace cu Rusia să poată începe, cu o zi înaintea întâlnirii sale cu preşedintele american Donald Trump la Washington, transmite CNN.
Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).
Trafic feroviar blocat temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetaţie # News.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. CFR anunţă că, din motive de siguranţă, la ora 16:17, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime.
Von der Leyen: ”Ucraina trebuie să devină un arici de oţel”, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, la o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să devină ”un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori”.
Zelenski: Negocierile pentru pace trebuie să implice ”doar” liderii Ucrainei, Rusiei şi SUA # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice ”doar” pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite, relatează CNN.
Avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara. Sunt anunţate ploi torenţiale şi furtuni # News.ro
Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină. Pentru alte judeţe au fost emise avertizări cod portocaliu.
Spaniolul Marc Marquez (Ducati), lider detaşat în clasamentul mondial MotoGP, a câştigat duminică în Austria al şaselea Grand Prix consecutiv, pe circuitul Red Bull Ring, unde s-a disputat a 13-a etapă din cele 22 ale sezonului. De şase ori campion mondial, Marquez l-a devansat conaţionalul său Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), care a terminat pe locul al doilea şi a obţinut cel mai bun rezultat din cariera sa în MotoGP, în primul său sezon în elita motociclismului mondial.
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League # News.ro
Meciul Hacken - CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru.
Peste 2200 de gospodării din judeţul Harghita au rămas fără alimentare cu energie electrică, duminică după amiază, după ce o furtună a provocat avarii pe reţeaua de electricitate.
Bolojan: Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung / Ce spune despre discuţii în care spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung, el arătând că a asistat la discuţii în care ”spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”. Bolojan mai spune că a întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul şi i s-a răspuns că ”zicem ca ei şi facem ca noi”, adăugând că le-a transmis că nu merge această chestiune şi mai bine le spunem asta nu se poate şi doar atât putem face.
CNN: Liderii europeni care se alătură luni lui Zelenski la discuţiile cu Donald Trump de la Casa Albă # News.ro
O serie de lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor participa luni, la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, menite să contureze perspectivele unui acord de pace, relatează CNN.
Dan Tanasă (AUR): România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii # News.ro
Deputatul Dan Tanasă (AUR) declară că România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii, arătând că ţara noastră e ignorată pentru că ”are conducători slabi, obedienţi, incapabili să îşi apere poporul, pentru că are un preşedinte absent, un guvern trădător şi o clasă politică vândută intereselor străine”.
Mii de migranţi au traversat Canalul Mânecii după un nou acord dintre Marea Britanie şi Franţa privind imigraţia # News.ro
Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord ”unu la unu” dintre Marea Britanie şi Franţa, arată datele Ministerului de Interne britanic, citate de BBC.
Bistriţa-Năsăud: Două persoane, rănite după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă şi a rămas pe plafon # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat, a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat într-o râpă, rămânând pe plafon, la Bistriţa Bârgăului. Alte trei persoane aflate în maşină au scăpat nevătămate.
Călăraşi: O femeie a fost înjunghiată de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipi / A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor. # News.ro
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă IPJ Călăraşi. Victima a fost transportată la spital iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor, bărbatul fiind identificat la domiciliul său şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi.
Şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, ca urmare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu şi Cod galben transmise de ANM # News.ro
O şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului a avut loc, duminică, în urma atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu şi Cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din oraşul Gaza reprezintă ”un nou val de genocid şi strămutare” pentru sute de mii de oameni, trasmite Reuters.
MotoGP: Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei # News.ro
Pilotul spaniol Maverick Vinales, care s-a retras de la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP din acest weekend, nu va participa nici la următoarea cursă din Ungaria.
Neamţ: Un bărbat care a stat trei luni şi jumătate în arest preventiv, pentru că şi-a agresat mama şi a încălcat ordinul de protecţie, a mers din nou la victimă, după ce a fost liberat. El a ajuns iar după gratii # News.ro
Un bărbat din Săbăoani, judeţul Neamţ, care a petrecut ultimele trei luni şi jumătate în arest preventiv pentru că şi-a agresat mama şi apoi a încălcat ordinul de protecţie care îi interzicea să se apropie de aceasta a mers din nou la mama sa, la nici două zile după ce instanţa de judecată a înlocuit măsura arestului cu controlul judiciar. Bărbatul a fost arestat din nou.
Dâmboviţa: Zece bărbaţi, reţinuţi în urma unei bătăi în stradă, la Corbii Mari. Poliţiştii, nevoiţi să tragă focuri de avertisment pentru a-i calma pe scandalagii # News.ro
Poliţiştii dâmboviţeni au reţinut, duminică, zece bărbaţi implicaţi într-o bătaie în stradă care a avut loc sâmbătă, în localitatea Corbii Mari. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana scandalul, au fost nevoiţi să tragă focuri de avertisment pentru a-i calma pe scandalagii.
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a lovit duminică dimineaţă regiunea centrală Sulawesi din Indonezia, provocând rănirea a zeci de persoane, a anunţat agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB), transmite Reuters.
Constanţa: Bărbat reţinut după ce şi-a lovit şi ameninţat fosta soţie/ Femeia a refuzat ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere # News.ro
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În condiţiile în care poliţiştii au constatat că reprezintă un risc iminent pentru femeie, aceştia au propus ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere, însă femeia a refuzat.
Braşov: Un bărbat fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului # News.ro
Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu maşina în zidul unui imobil, pe raza municipiului Făgăraş. Autovehiculul a ars complet, iar şoferul a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de către poliţişti.
Alba: Salvamontiştii avertizează că, pe unele trasee montane, mai ales pe cele care străbat zone de canion şi chei înguste, există riscul producerii de viituri spontane # News.ro
Salvamontiştii din judeţul Alba îi avertizează pe turiştii aflaţi la munte asupra faptului că, pe unele trasee montane, în special pe cele care străbat zone de canion şi chei înguste, există riscul producerii de viituri spontane. Avertismentul vine în condiţiile în care meteorologii au anunţat ploi abundente în zona montană a acestui judeţ.
