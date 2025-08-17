Horia Mladinovici şi Florin Andrei, arbitrii partidelor de luni, din Superliga

16:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung, el arătând că a asistat la discuţii în care ”spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”. Bolojan mai spune că a întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul şi i s-a răspuns că ”zicem ca ei şi facem ca noi”, adăugând că le-a transmis că nu merge această chestiune şi mai bine le spunem asta nu se poate şi doar atât putem face.