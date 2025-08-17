Anghel (ANPC), imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord: Un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă”
News.ro, 17 august 2025 21:10
Paul Anghel, director General la Direcţia Generală de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) prezintă duminică imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord, despre care spune că reprezintă un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte, probabil, dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:10
„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”, afirmă Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi înaintea întâlnirii cu Donald Trump de la Casa Albă.
21:10
Discuţii cruciale Donald Trump – Volodimir Zelenski, luni, la Casa Albă. Liderii europeni care vor fi prezenţi alături de cei doi şi relaţiile lor cu Trump # News.ro
O serie de lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor participa luni, la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, menite să contureze perspectivele unui acord de pace. BBC prezintă o sinteză a relaţiilor liderilor respectivi cu Trump.
21:10
Anghel (ANPC), imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord: Un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă” # News.ro
Paul Anghel, director General la Direcţia Generală de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) prezintă duminică imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord, despre care spune că reprezintă un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte, probabil, dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă”.
Acum 15 minute
21:00
„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”, afirmp Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi înaintea întâlnirii cu Donald Trump de la Casa Albă.
Acum o oră
20:40
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga.
20:30
Superliga: Remiză în confruntarea CFR Cluj – FC Botoşani: 3-3. Clujenii au condus de trei ori # News.ro
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă.
20:30
Preşedintele Nicuşor Dan: Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Invit pe români să îşi petreacă vacanţele şi în România - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a postat duminică seara un clip video cu zonele pe care le-a vizitat la munte, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Şeful statului a făcut un apel către români să îşi petreacă concediile în ţara noastră.
20:20
Dragoş Pîslaru, apel către părinţi: Fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august / Mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august. Ministrul precizează că peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de sprijinul european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă. Ministrul atrage atenţia că mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de aproximativ 33 milioane lei.
20:20
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN.
Acum 2 ore
20:10
Termoenergetica: Avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii / Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu / Remedierea avariei, în cursul nopţii de luni spre marţi # News.ro
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice. Se estimează că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopţii de luni spre marţi, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă.
20:10
Marco Rubio respinge ipoteza că liderii europeni vin la Casa Albă alături de Zelenski pentru ca acesta să nu fie „intimidat”: "Este o teorie stupidă a mass-media" # News.ro
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că liderii europeni vor participa luni la întâlnirea din Biroul Oval nu pentru ca Volodimir Zelenski să nu fie "intimidat" să accepte un acord nefavorabil, ci pentru că au jucat un rol esenţial în discuţiile care au avut loc pe parcursul negocierilor de pace, relatează CNN.
20:00
FRAS anunţă identitatea celui care a murit în accidentul de la etapa de Autocross de la Câmpulung: pilotul Dan Bodea, campion la clasa H4 în 2017 # News.ro
Federaţia Română de Automobilism Sportiv anunţă că în accidentul din timpul etapei de Autocross de la Câmpulung a murit pilotul Dan Bodea.
19:40
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a VI-a din Superliga:
19:40
Israelienii protestează din nou: „Nu câştigăm un război pe cadavrele ostaticilor”. Poliţia a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane # News.ro
Poliţia israeliană a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane, duminică, în timp ce mii de protestatari care cereau eliberarea ostaticilor din Gaza încercau să paralizeze ţara printr-o grevă de o zi, blocând drumurile şi închizând magazinele, relatează AP.
19:20
UPDATE - Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. A participat şi Nicuşor Dan / Macron: "Există un singur agresor, Rusia" / Mesajele transmise la final # News.ro
Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – s-a încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.
19:20
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate. Potrivit lui Nicuşor Dan, ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate. Preşedintele a mai afirmat că oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.
19:20
Ieşeanul care a scăpat un râs pe străzile Fălticeniului, sancţionat cu avertisment scris/ Animalul a rămas în custodia sa, până face dovada că are acte care atestă că el e proprietarul # News.ro
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea animalelor cu potenţial periculos. Animalul sălbatic i-a fost lăsat în custodie până luni, când va trebui să facă dovada că îl deţine legal.
19:20
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # News.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru presa britanică.
19:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, duminică, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că există un singur agresor şi acela este Rusia, relatează Ouest France.
Acum 4 ore
19:10
UPDATE - Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. A participat şi Nicuşor Dan / Mesajele transmise la final # News.ro
Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – s-a încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.
19:10
UPDATE - Pagube provocate de furtună, în mai multe zone / Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud iar la Cluj un copac a fost doborât de vânt - VIDEO # News.ro
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit cu aluviuni, după ce o viitură puternică s-a format, iar la Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt. Autorităţile au anunţat că drumul dintre Rebra şi Parva a fost deblocat.
19:10
Spania trimite trupe suplimentare pentru a lupta împotriva a 20 de incendii de vegetaţie majore # News.ro
Temperaturile caniculare au îngreunat duminică eforturile de stingere a nu mai puţin de 20 de incendii de vegetaţie în Spania, forţând guvernul să trimită 500 de soldaţi suplimentari din unitatea de urgenţă a armatei pentru a sprijini operaţiunile, relatează Reuters.
19:00
Pagube provocate de furtună, în mai multe zone / Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud iar la Cluj un copac a fost doborât de vânt - VIDEO # News.ro
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit cu aluviuni, după ce o viitură puternică s-a format, iar la Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt.
19:00
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.
18:50
Pagube provocate de furtună, în mai multe zone / Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud iar la Cluj un copac a fost doborât de vânt # News.ro
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit cu aluviuni, după ce o viitură puternică s-a format, iar la Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt.
18:40
Kuweit: 67 de persoane arestate pentru producerea ilegală de alcool, după moartea a 23 de oameni # News.ro
Autorităţile din Kuweit au arestat 67 de persoane acuzate că au produs şi distribuit băuturi alcoolice fabricate ilegal, care au provocat moartea a 23 de persoane în ultimele zile, a anunţat Ministerul de Interne, transmite Reuters.
18:40
CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” pare să se fi încheiat. Mesajul preşedintelui Finlandei / La reuniune a participat şi Nicuşor Dan # News.ro
Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – pare să se fi încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.
18:20
Gorj: Amendă de peste 1000 de lei şi permis suspendat pentru un tânăr filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei - VIDEO # News.ro
Poliţiştii din judeţul Gorj au amendat cu peste 1000 de lei şi au suspendat permisul de conducere al unui bărbat filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei, imaginile fiind postate pe TikTok.
18:20
Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.
18:20
Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital - FOTO # News.ro
Un accident în lanţ, în care au fost implicare şase autovehicule, a avut loc duminică după amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu. În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, fiind preluate de ambulanţe şi duse la spital.
18:10
Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League.
18:00
Anchetă a poliţiştilor de la Protecţia Animalelor Argeş, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează # News.ro
Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş au demarat o anchetă, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari legaţi de autovehicul. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează. Dosarul a fost deschis în condiţiile în care poliţiştii s-au autosesizat, după ce imagini cu cele două animale trase de maşină au fost postate online.
18:00
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de graniţa cu Belarus, transmite Reuters.
17:50
Argeş: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv pentru ultraj, după ce au lovit un poliţist şi au avariat o autospecială. Au făcut scandal pentru că poliţiştii l-au imobilizat pe fratele lor, care intrase ilegal într-o locuinţă # News.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv într-un dosar de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere, după ce au lovit un poliţist şi au avariat o autospecială a Poliţiei. Ei au devenit agresivi cu echipajul de poliţie, după ce poliţiştii l-au imobilizat pe fratele lor, care fusese prins intrând ilegal într-o locuinţă.
17:50
Zelenski cere claritate asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparenţă în privinţa ”garanţiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.
17:40
Steve Witkoff: Putin a acceptat garanţii de securitate pentru Ucraina din partea SUA şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord să includă ”garanţii de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, într-un interviu pentru CNN.
17:40
Dolj: Adolescent de 17 ani, arestat preventiv sub acuzaţia pe viol săvârşit asupra unui minor. Victima este o fată de 12 ani şi este mătuşa agresorului, mama lui fiind cel care a reclamat fapta la Poliţie # News.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, din judeţul Dolj a fost arestat preventiv sub acuzaţia pe viol săvârşit asupra unui minor, victima fiind o fată de 12 ani care este sora mamei agresorului. Mama agresorului este cea care a reclamat fapta la Poliţie, după ce bunica agresorului l-a prins în camera fetei.
17:30
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro.
17:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică un armistiţiu înainte ca negocierile pentru un acord de pace cu Rusia să poată începe, cu o zi înaintea întâlnirii sale cu preşedintele american Donald Trump la Washington, transmite CNN.
17:20
Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).
17:20
Trafic feroviar blocat temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetaţie # News.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. CFR anunţă că, din motive de siguranţă, la ora 16:17, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime.
Acum 6 ore
17:10
Von der Leyen: ”Ucraina trebuie să devină un arici de oţel”, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, la o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să devină ”un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori”.
17:00
Zelenski: Negocierile pentru pace trebuie să implice ”doar” liderii Ucrainei, Rusiei şi SUA # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice ”doar” pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite, relatează CNN.
16:50
Avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara. Sunt anunţate ploi torenţiale şi furtuni # News.ro
Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină. Pentru alte judeţe au fost emise avertizări cod portocaliu.
16:50
Spaniolul Marc Marquez (Ducati), lider detaşat în clasamentul mondial MotoGP, a câştigat duminică în Austria al şaselea Grand Prix consecutiv, pe circuitul Red Bull Ring, unde s-a disputat a 13-a etapă din cele 22 ale sezonului. De şase ori campion mondial, Marquez l-a devansat conaţionalul său Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), care a terminat pe locul al doilea şi a obţinut cel mai bun rezultat din cariera sa în MotoGP, în primul său sezon în elita motociclismului mondial.
16:40
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League # News.ro
Meciul Hacken - CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru.
16:40
Peste 2200 de gospodării din judeţul Harghita au rămas fără alimentare cu energie electrică, duminică după amiază, după ce o furtună a provocat avarii pe reţeaua de electricitate.
16:30
Bolojan: Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung / Ce spune despre discuţii în care spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung, el arătând că a asistat la discuţii în care ”spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”. Bolojan mai spune că a întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul şi i s-a răspuns că ”zicem ca ei şi facem ca noi”, adăugând că le-a transmis că nu merge această chestiune şi mai bine le spunem asta nu se poate şi doar atât putem face.
16:30
CNN: Liderii europeni care se alătură luni lui Zelenski la discuţiile cu Donald Trump de la Casa Albă # News.ro
O serie de lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor participa luni, la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, menite să contureze perspectivele unui acord de pace, relatează CNN.
16:30
Dan Tanasă (AUR): România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii # News.ro
Deputatul Dan Tanasă (AUR) declară că România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii, arătând că ţara noastră e ignorată pentru că ”are conducători slabi, obedienţi, incapabili să îşi apere poporul, pentru că are un preşedinte absent, un guvern trădător şi o clasă politică vândută intereselor străine”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.