Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale
Digi24.ro, 15 august 2025 18:30
Selecționerul Echipei Naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista convocărilor preliminare pentru următoarele două meciuri, un amical cu Canada și duelul din preliminariile Campionatului Mondial 2026 cu Cipru.
• • •
Selecționerul Echipei Naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista convocărilor preliminare pentru următoarele două meciuri, un amical cu Canada și duelul din preliminariile Campionatului Mondial 2026 cu Cipru.
După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat, vineri, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat agenţia oficială de ştiri belarusă Belta, înaintea unui summit între preşedinţii SUA şi Rusiei în Alaska, relatează AFP, potrivit Agerpres.
18:20
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”.
Radu Șerbănescu: „Patriotismul nu se apără cu pumnul strâns, ci cu mintea deschisă”
Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” pe diaspora Republicii Moldova. Semnalul de alarmă tras de președinta de la Chișinău # Digi24.ro
Diaspora Republicii Moldova se află sub presiuni „fără precedent” din partea forțelor ostile, înaintea alegerilor parlamentare, a declarat președinta Maia Sandu, la Congresul Diasporei 2025. Aceasta a atras atenția asupra tentativelor de corupere a alegătorilor și a avertizat în privința conturilor false de pe rețelele sociale, folosite pentru a răspândi mesaje anti-UE, a contesta reformele din ultimii ani și a submina statul Republica Moldova, care își intensifică activitatea, scrie Newsmaker.md.
Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul de propagare la case”. A fost emis un mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov au transmis că intervin în cursul zilei de vineri, 15 august, pentru a stinge un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de 3 hectare în localitatea Clinceni, din județul Ilfov. Autoritățile subliniază că există pericolul ca incendiul să se extindă la casele din zonă și au emis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zonă.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua Marinei. „Nu am vrut să fac anunț” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei. El a mers, de Sfânta Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal. El a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.
„Fiecare picătură contează”. Locuitorii capitalei Suediei, îndemnaţi să economisească apa, după o lună iulie caniculară # Digi24.ro
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri neobişnuit de calde, transmite vineri Reuters.
Aproape 4,7 milioane de pensionari erau înregistrați în România la finele lunii iulie 2025. Cu cât a scăzut numărul față de iunie # Digi24.ro
Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres, Pensia medie în România este de 2.769 de lei.
Iulia Navalnaia, mesaj pentru Trump și Putin înainte de summitul de la Alaska: „Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă” # Digi24.ro
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, a transmis vineri un mesaj, în care le cere lui Vladimir Putin și Donald Trump să ia o „decizie ireversibilă” la summitul din Alaska.
Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu # Digi24.ro
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una dificilă, fiind îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu.
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg: „Următoarele sașe luni sunt cruciale. Am fi avut un colaps total” # Digi24.ro
Noul prim-ministru al României a avertizat că țara ar putea intra în incapacitate de plată dacă guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani. Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu acordat Bloomberg News, că apreciază următoarele șase luni cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii crescânde a populației și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.
Aglomerație pe șoselele spre mare și munte și blocaj pe calea ferată, de Sf. Maria. Cum a arătat începutul minivacanței pe austostrăzi # Digi24.ro
Startul minivacanței de Sfânta Maria a însemnat aglomeratie pe șoselele spre mare și spre munte. Nici pe calea ferată nu s-a circulat mai bine. Din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică, unele trenuri au înregistrat peste 3 ore de întârziere.
China a declarat, vineri, că se opune noilor sancţiuni pe care trioul european Germania, Franţa şi Regatul Unit ameninţă să le reimpună Iranului dacă nu se găseşte o soluţie diplomatică la programul său nuclear până la sfârşitul lunii august, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Operațiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie # Digi24.ro
Operațiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie
Focuri de armă în apropierea unei moschei din Suedia. Cel puțin două persoane au fost rănite # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite vineri într-un schimb de focuri în apropierea unei moschei din orașul suedez Orebro, a declarat poliția într-un comunicat, adăugând că acest caz este investigat ca tentativă de omor, relatează Reuters.
Cod galben de furtuni puternice în șase județe din țară. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM # Digi24.ro
Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava pe durata orei următoare.
Mihai Fifor: Nu îmi amintesc ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile Zilei Marinei # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile organizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. „Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel”, comentează Fifor.
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația # Digi24.ro
O explozie care a avut loc, vineri, 15 august, a distrus atelierul unei fabrici de praf de pușcă din regiunea Ryazan, Rusia, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind 20, a raportat agenția de știri rusă RIA Novosti, citată de Kyiv Independent.
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane” # Digi24.ro
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump s-au plâns de condițiile de cazare oferite de americani, spunând că au fost cazați pe un stadion. Ei vorbesc despre condițiile „spartane”, „ca de Crucea Roșie”. Gazdele au explicat că, din cauza sezonului turistic și a pregătirilor pentru întâlnirea celor doi președinți, nu au găsit rapid alte opțiuni pentru grupul de peste 50 de persoane.
Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele # Digi24.ro
Aproximativ 120.000 de ucraineni care au sosit în Statele Unite în cadrul programului „Uniting for Ukraine” își vor pierde treptat statutul temporar de ședere legală începând cu 15 august, ceea ce ar putea duce la arestarea și deportarea lor dacă administrația Trump nu prelungește perioada de protecție umanitară.
Echipa de fotbal care interzice consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadion. „Trebuie să garantăm sănătatea în tribune” # Digi24.ro
Clubul spaniol de fotbal FC Valencia nu va mai permite consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla, conform unui comunicat dat publicităţii vineri, explicând că va face acest lucru pentru „a asigura sănătatea în tribune”, informează EFE.
„Greii” lui Putin și novicii lui Trump: membrii delegațiilor rusă și americană care se văd în Alaska # Digi24.ro
Când Vladimir Putin va ajunge vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului - o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine de două decenii. În schimb, Donald Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare şi un novice în politica externă, remarcă The Guardian şi Sky News.
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters.
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Imagini cu președintele și familia sa la o mănăstire # Digi24.ro
Nicușor Dan a mers, de Sfânta Maria, la o mănăstire, motiv pentru care a lipsit de la evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei. Președintele apare în imagini alături de familia sa la Sâmbăta de Sus, Brașov, în apropierea orașului natal.
Copil de 11 ani, prins la volanul unei mașini în județul Dolj. Polițiștii l-au urmărit pe străzi după ce minorul a fugit de ei # Digi24.ro
Un copil în vârstă de 11 ani a fost prins la volanul unei mașini, gonind pe o stradă dintr-o comună din județul Dolj. La vederea polițiștilor, minorul a accelerat, după care a abandonat mașina și a fugit într-o curte.
Pericol de explozie în Iași: incendiu puternic lângă o benzinărie. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit la un depozit din Iași, aflat în apropierea unei benzinării. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, avertizând asupra degajărilor mari de fum.
Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei Istanbul, inclusiv primarul districtului central Beyoglu şi mai mulţi din consilierii săi apropiaţi, a relatat presa turcă.
Un șofer din Teleorman, fără permis, a avariat o mașină a Poliţiei, încercând să scape de control. A fost oprit cu focuri de armă # Digi24.ro
Un tânăr de 22 de ani din judeţul Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să şofeze fără permis de conducere, a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control.
Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România # Digi24.ro
Un avion de vânătoare rus Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți, a declarat Marina ucraineană.
Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea dintre Trump și liderul rus: „Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin să se reînarmeze” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat pentru Digi24, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, că orice discuţie despre pace trebuie să includă Ucraina, partenerii europeni, SUA şi Rusia. El a avertizat că încetarea focului nu trebuie să îi ofere liderului rus timp pentru „a-şi trage sufletul” și pentru a pregăti un nou război.
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska # Digi24.ro
Pregătirile Serviciului Secret al SUA pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska „au devenit o cursă contra cronometru”, scrie bloomberg.
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei. Unde va fi amplasată și ce capacitate va avea # Digi24.ro
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, informează EFE.
Eșec în lupta împotriva poluării cu plastic. Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit să adopte tratatul global # Digi24.ro
După zece zile de discuții tensionate, cele 185 de state participante la negocierile de la Geneva nu au reușit să adopte un tratat internațional obligatoriu împotriva poluării cu plastic, pe fondul divergențelor majore dintre țările producătoare de petrol și tabăra care cere măsuri drastice pentru reducerea producției globale.
Municipiul Bucureşti se va afla, vineri, sub atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar şi la 36 de grade Celsius, în cursul zilei de vineri, conform prognozei de specialitate, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Pacienți trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii: cel puţin 100 de persoane au murit în spitalele din Argentina # Digi24.ro
Guvernul argentinian a estimat joi la cel puţin 100 numărul pacienţilor decedaţi după ce au fost trataţi în diverse spitale cu fentanil medical care era contaminat cu bacterii, o criză sanitară ce provoacă nemulţumiri crescânde în ţara din America Latină care se pregăteşte de alegeri.
Întârzieri de sute de minute pentru trenurile care merg spre litoral: probleme la rețeaua de contact între Fetești și Cernavodă # Digi24.ro
Circulaţia trenurilor de călători spre litoral a fost perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti şi Cernavodă, din noaptea de 15 august, astfel că acestea au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute.
Andreea Dumitrescu: „Încerc de fiecare dată să mă pun în pielea celor care sunt afectați sau vizați de opiniile mele. Încearcă și tu” # Digi24.ro
Andreea Dumitrescu: „Încerc de fiecare dată să mă pun în pielea celor care sunt afectați sau vizați de opiniile mele. Încearcă și tu"
Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul din Manchester. „Tot avionul a tremurat – a fost o lovitură puternică” # Digi24.ro
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian, scrie News.ro.
Ministerul Educației: România și-a redus penalizările în PNRR cu aproape 1 miliard de euro. Ce urmează pentru proiectele rămase # Digi24.ro
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, în urma renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) între Guvern și Comisia Europeană, a reușit să reducă penalizarea estimată de la aproximativ 1,7 miliarde de euro la 718 milioane de euro. Potrivit instituției, au fost păstrate doar investițiile și proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi finalizate până la 31 august 2026, restul urmând să fie mutate pe surse alternative de finanțare.
Cum vrea un extremist din guvernul israelian să îngroape ideea unui stat palestinian. Planul de colonizare al lui Bezalel Smotrich # Digi24.ro
Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o va separa de Ierusalimul de Est, o măsură care, potrivit cabinetului său, va „îngropa” ideea unui stat palestinian. Guvernul palestinian, aliaţii şi grupurile de lobby au condamnat proiectul, afirmând că este ilegal şi că fragmentarea teritoriului va distruge planurile de pace pentru regiune, relatează Reuters.
Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska. Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov # Digi24.ro
Într-un gest aparent de sfidare față de delegația americană, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summit-ului istoric Putin-Trump, purtând un pulover pe care se pare că era scris „СССР” - versiunea rusă a „URSS”. Imaginile respective au fost postate pe rețelele sociale.
Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene. „Criminalul de război se află aici” # Digi24.ro
Câteva sute de persoane s-au adunat pentru un miting pro-Ucraina în Anchorage, Alaska, unde președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri.
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag # Digi24.ro
Președintele Vladimir Putin a sosit vineri în orașul Magadan din Extremul Orient rus, înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska.
Nicușor Dan, marele absent de la ceremoniile de Ziua Marinei Române: „Acest moment special ne apropie oriunde ne-am afla” # Digi24.ro
Nicușor Dan, absent la ceremonia organizată la Constanța de Ziua Marinei Române, a transmis, într-un mesaj prezentat de consilierul Cristian Diaconescu, că statul va continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, mulțumindu-le și marinarilor militari pentru sacrificiile pe care le fac în timpul carierei. Președintele se află în concediu, după cum a transmis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Mii de vizitatori au rămas blocaţi peste noapte la Expoziţia Mondială de la Osaka. Câteva zeci au fost spitalizați # Digi24.ro
Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au fost spitalizaţi joi, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului.
Peste 60 de drone rusești, doborâte de Ucraina noaptea trecută. O femeie a murit la Kursk, în Rusia, într-un atac ucrainean # Digi24.ro
Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, în timp ce un atac ucrainean cu dronă a ucis o femeie într-o clădire rezidenţială din oraşul rus Kursk.
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025 # Digi24.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei reamintesc părinţilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025.
Președintele sud-coreean anunță că vrea să stabilească o „încredere militară” cu regimul de la Phenian al lui Kim Jong-un # Digi24.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a angajat vineri „să respecte” sistemul politic nord-coreean şi să instaureze o „încredere militară”, a doua zi după ce Phenianul a declarat că nu are niciun plan de a îmbunătăţi relaţiile cu Seulul, transmite agenția de presă Anadolu.
