Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”.