AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august
Antena Sport, 15 august 2025 17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 15 august. Nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League: „Mai luăm un atacant", a spus patronul campioanei, înaintea confruntării cu Aberdeen. Alegerile lui Lucescu Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru
Acum 10 minute
17:00
Acum 30 minute
16:50
Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “L-am propus la 3-4 echipe importante!” # Antena Sport
Giovanni Becali a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1. Acesta a dezvăluit că l-a propus pe fotbalist la mai multe cluburi importante din Europa, în această perioadă de mercato. Este vorba despre Ștefan Baiaram, jucătorul celor de la Universitatea Craiova. Acesta a marcat în meciul „nebun" cu Spartak Trnava,
16:50
Premierul Ilie Bolojan a fost în vizită la Academia de Fotbal "Gheorghe Hagi" din Ovidiu. Imagini de la vizita premierului au fost publicate pe conturile de socializare ale Farului şi pe contul oficial al lui Gică Hagi. Farul are un început bun de sezon. Gică Hagi a renunţat la finalul sezonului trecut să mai antreneze
Acum o oră
16:30
Adrian Ilie, fost coleg cu tatăl lui Ianis Hagi, Gică Hagi, în Generaţia de Aur, a spus ce oferte are în prezent fiul "Regelui". "Cobra" a precizat că Borussia Monchengladbach, despre care s-a mai vorbit, ar putea fi o variantă pentru Ianis Hagi, care e liber de contrat de la începutul lui iulie, de când
16:20
Cine va arbitra „dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești # Antena Sport
Elveţianul Faehndrich şi austriacul Gishamer vor arbitra meciurile dintre CFR Cluj şi formaţia suedeză BK Hacken, care vor avea loc în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, potrivit site-ului UEFA. În prima manşă, pe 21 august, pe Hisingen Arena din Goeteborg (20:00, ora României), la centru se va afla Lukas Faehndrich, iar arbitri asistenţi au
Acum 2 ore
16:00
„Dubla" dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia. Meciul din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenţi fiind delegaţi Erwin Zeinstra şi
16:00
Dan Alexa, amintire fabuloasă din perioada în care îl antrena pe Gabi Tamaș. Cum l-a găsit după o seară pierdută # Antena Sport
Dan Alexa a povestit recent o întâmplare fabuloasă din perioada în care l-a antrenat pe Gabriel Tamaș la Astra Giurgiu. "Chirurgul" a oferit detalii legate de cum a petrecut fundașul central la o terasă, după care a fost cel care a dat tonul la antrenamentul din dimineața următoare. Cei doi foști jucători de profil defensiv
Acum 4 ore
15:10
Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important” # Antena Sport
Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu
14:40
Rivalitatea Horner – Wolff, “sabie cu două tăișuri” pentru neamț: “Un nenorocit” VS “Mă simt puțin singur” # Antena Sport
Lumea motorsportului a fost marcată în acest an de demiterea lui Christian Horner de la Red Bull după 20 de ani petrecuți în rolul de șef al echipei din Milton Keynes. Recent, unul dintre cei mai mari rivali ai britanicului, Toto Wolff, a vorbit despre cum se simte pe padoc fără el și nu a
14:40
Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” # Antena Sport
Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa unui titular de la FCSB, după returul cu Drita, câștigat de campioană cu 3-1. Roș-albaștrii s-au calificat astfel în play-off-ul Europa League, unde se vor duela cu Aberdeen. Juri Cisotti a deschis scorul după doar 25 de secunde în returul de la Priștina. Italianul a
14:00
Programul etapei a doua din Liga Portugal (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ianis Stoica dă peste colosul Benfica # Antena Sport
Liga Portugal continuă cu cea de-a doua etapă, iar granzii Sporting, Benfica și Porto ies din nou la rampă. "Vulturii" vor da peste Estrela Amadora, Ianis Stoica, în timp ce campioana en-titre are meci cu Arouca, iar "dragonii" se confruntă cu Gil Vicente. Etapa va fi deschisă vineri de meciul dintre AVS și Casa Pia,
14:00
Când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. Programul anunțat de UEFA # Antena Sport
S-a aflat când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. UEFA a stabilit orele de start ale partidelor echipelor românești din Europa League, respectiv Conference League. FCSB se va duela cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală de Europa League. Turul se va disputa în Scoția, joi, 21 august, de
13:30
Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile # Antena Sport
Dinamo – UTA, duelul din etapa a șasea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Trupa lui Adrian Mihalcea se va deplasa pe Arena Națională pentru confruntarea cu „câinii" lui Zeljko Kopic. UTA este neînvinsă în acest start de sezon și ocupă locul trei în Liga 1,
13:20
Fostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA # Antena Sport
Campioana din teritoriul britanic cu doar 34.000 de locuitori, care se întinde pe circa 6,8 kilometri pătrați la capătul sudic al continentului, a scris istorie în Europa. Lincoln Red Imps s-a calificat în grupele europene, după ce a eliminat-o joi seara pe FC Noah, din Armenia. Clubul din Gibraltar va juca pentru un loc în
13:20
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor # Antena Sport
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei echipe care reprezintă în continuare România în cupele europene și după seara de joi. Dacă "roș-albaștrii" au rămas în Europa League după ce au trecut de Drita, ardelenii au "retrogradat" în Conference League după eșecul cu Braga, acolo unde au ajuns și oltenii după ce au
Acum 6 ore
12:50
Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Programul de azi # Antena Sport
Ziua de vineri marchează noi meciuri în care jucătorii și jucătoarele din România vor participa la Europe Smash – Sweden, competiția organizată în nordul Europei. Joi, din trei românce, una singură a trecut în a doua rundă de calificări, Adina Diaconu, motiv pentru care va reveni și astăzi la masă. Pe lângă meciul de pe
12:40
Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro” # Antena Sport
Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top, după calificarea Universității Craiova în play-off-ul Conference League. Mijlocașul a marcat un gol superb în returul cu Spartak Trnava, în care oltenii au avut nevoie de prelungiri pentru a obține biletele pentru faza următoare a preliminariilor, fază în care se vor duela cu Bașakșehir. Giovanni Becali, impresarul
12:10
Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr # Antena Sport
Gigi Becali a decis în această vară că nu va mai miza pe serviciile anumitor jucători, iar majoritatea dintre ei și-au găsit alte angajamente și au plecat fie la alte formații din Liga 1, fie în străinătate. Unul dintre fotbaliștii care îi dădea în continuare bătăi de cap patronului de la FCSB era Jordan Gele,
12:00
Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român # Antena Sport
Un campion olimpic român a luat decizia de a scoate la vânzare mașina primită cadou de la Ion Țiriac. Andrei Cornea a decis să renunțe la automobilul primit pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Paris. În urmă cu un an, Ion Țiriac făcea un gest uriaș pentru medaliații olimpici români. El le-a oferit
11:40
“Omul” Schumacher și “caracatița” Hamilton. Dezvăluiri oferite de omul care a lucrat cu amândoi la Mercedes # Antena Sport
Lewis Hamilton și Michael Schumacher sunt doi piloți legendari care au urcat în monopostul Mercedes, deși cei doi nu s-au "prins" la echipa germană. Cu toate acestea, în garajul constructorilor nemți au fost persoane care au colaborat cu ambii, iar unul dintre ei este actualul șef de la Williams, James Vowles. Timp de 13 ani,
11:30
Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru. Alegerile lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunțat lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru, de luna viitoare. Alexandru Mitriță se regăsește în lotul preliminar al naționalei. România va înfrunta Canada pe 5 septembrie, într-un meci amical de lux. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, „tricolorii" se vor
11:20
Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: „Eram epuizați psihic”. Ce a spus despre Gigi Becali # Antena Sport
Mihai Rotaru a oferit prima reacție, după calificarea Universității Craiova. Oltenii au eliminat-o dramatic pe Spartak Trnava, scor 6-4 la general, având nevoie de prelungiri. Pentru un loc în grupa principală de Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu Bașakșehir. Partidele se vor disputa pe 21, respectiv 28 august. Mihai Rotaru, prima reacție
11:10
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul ei meci din istorie. Povestea completă # Antena Sport
Noaptea dinspre joi spre vineri a marcat scrierea unei noi pagini de istorie din "cartea" fotbalului. La ore distanță după meciurile echipelor românești din cupele europene, naționala Insulelor Marshall a jucat primul ei meci din istorie în fața Insulelor Virgine Americane. Această țară era singura din cele 193 recunoscute de ONU care până azi-noapte nu
Acum 8 ore
10:50
„Am crezut într-un miracol”. Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League # Antena Sport
Edi Iordănescu a oferit prima reacție, după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League. AEK Larnaca s-a impus cu 5-3 la general, iar echipa fostului selecționer a fost „retrogradată" în Conference League, unde se va duela cu Hibernian. Legia Varșovia a fost învinsă în tur cu un categoric 4-1. Edi Iordănescu a dezvăluit
10:40
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după meciurile celor de la FCSB, CFR și Craiova. România a coborât # Antena Sport
Seara de joi din cupele europene a marcat trei partide ale formațiilor din Liga 1, decisive pentru calcularea coeficienților în clasamentul UEFA. FCSB a punctat datorită victoriei sale, în timp ce eșecurile CFR-ului și Universității Craiova au încurcat poziția României în ierarhie. În urma celor trei rezultate de joi seara, țara noastră a coborât un
10:10
Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri # Antena Sport
Englezii au prefațat noul sezon de Premier League și au dezvăluit cine e marea favorită la titlu. Noua stagiune din fotbalul britanic va debuta azi cu duelul dintre Liverpool, campioana en-titre, și Bournemouth. Sezonul 2025-2026 din Premier League se anunță a fi unul „de foc", având în vedere mutările de senzație efectuate de echipele de
10:00
Tudor Băluță are concurență pentru golul serii în Europa. Reușită magnifică în Dinamo City – Hajduk Split # Antena Sport
Tudor Băluță a fost unul dintre eroii Universității Craiova în meciul retur cu Spartak Trnava în seara de joi. După ce slovacii au împins miraculos meciul în prelungiri, "alb-albaștrii" aveau nevoie de un gol ca de aer, iar mijlocașul adus în vară a venit la datorie cu o execuție din foarfecă magnifică. Reușita lui Băluță
09:50
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat ce schimbare pregătește în primul 11 al FCSB-ului, pentru derby-ul cu Rapid. Patronul campioanei a anunțat că Dennis Politic va fi titularizat pe postul de atacant. FCSB se va duela cu Rapid duminică, de la ora 21:30, la câteva zile după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe
09:30
“S-au stins luminile”. Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League # Antena Sport
FCSB a reușit aseară să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a "dublei", scor 3-1. Jurnaliștii din Kosovo au acoperit meciul care a avut loc la Priștina și nu au ezitat să expună superioritatea campioanei României. Momentul în care presa din balcani a realizat că
09:20
Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit declarații despre derby-ul cu Rapid, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, scor 6-4 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției. Până la duelul tur cu scoțienii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid din
Acum 12 ore
09:00
„Suntem în grafic”. Sorin Cârțu, convins că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa de Conference League # Antena Sport
Sorin
09:00
Jannik Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati. Performanța obținută # Antena Sport
Jannik Sinner l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri. Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati Sinner a dominat, profitând de cele 29 de erori […] The post Jannik Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati. Performanța obținută appeared first on Antena Sport.
08:50
Ianis Hagi a urmărit cu sufletul la gură meciurile prietenilor săi din Europa. Postările făcute în miez de noapte # Antena Sport
Ianis Hagi încă nu și-a găsit o echipă în această perioadă de mercato, însă asta nu înseamnă că stă departe de fenomenul fotbalistic în vreun fel. Joi seara, fiul “Regelui” și-a dedicat o parte din timp pentru a-și urmării bunii prieteni și colegi de la națională, iar pe contul său de Instagram le-a dedicat postări […] The post Ianis Hagi a urmărit cu sufletul la gură meciurile prietenilor săi din Europa. Postările făcute în miez de noapte appeared first on Antena Sport.
08:40
Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga – CFR Cluj: „Nu m-am mai putut uita la meci” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj a putut primi de la Neluțu Varga, înaintea returului dintre Braga și CFR Cluj. Clujenii au fost eliminați de lusitani, după 4-1 la general, și se vor duela cu Hacken pentru un loc în grupa de Conference League. Gigi Becali a fost întrebat dacă s-a uitat la returul dintre […] The post Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga – CFR Cluj: „Nu m-am mai putut uita la meci” appeared first on Antena Sport.
08:40
Cel care a vrut foarte mult să-l aducă pe Lewis la Ferrari a fost chiar președintele Ferrari, John Elkann. Fred Vasseur, șeful echipei, a fost și el un promotor al acestei mutări. Elkann, care e prieten cu Hamilton, l-a sunat de multe ori la telefon pe englez de-a lungul anilor în care acesta evolua pentru […] The post Cu Hamilton, Ferrari pierde și câștigă appeared first on Antena Sport.
08:30
Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, “retrogradat” în Conference # Antena Sport
România nu a fost reprezentată joi în cupele europene doar de echipele din Liga 1, ci și de doi dintre antrenorii plecați în străinătate, respectiv Edi Iordănescu și Răzvan Lucescu. Selecționerul care a fost cu naționala la EURO 2024 nu a reușit să întoarcă rezultatul din tur cu AEK Larnaca și a căzut în Conference […] The post Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, “retrogradat” în Conference appeared first on Antena Sport.
08:30
„Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League # Antena Sport
Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, după o victorie cu 6-3 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală. Golurile formației lui Elias Charalambous, în meciul de la Priștina, au fost marcate de Juri Cisotti, […] The post „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
08:10
Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență # Antena Sport
FCSB a reușit aseară să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. După partida din Kosovo, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică și a abordat mai multe subiecte, inclusiv cel legat de eventualele transferuri pe care le va mai face. Pentru […] The post Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:50
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” # Antena Sport
Mirel Rădoi a răbufnit, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au avut nevoie de prelungiri în returul cu Spartak Trnava, după ce au irosit un avantaj de 4-0. În cele din urmă, trupa din Bănie s-a impus cu 6-4 la general și se va duela cu Bașakșehir pentru un […] The post Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” appeared first on Antena Sport.
01:00
“Avem o problemă!” Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: “Mi-e greu să și vorbesc” # Antena Sport
Sorin Cârțu a oferit prima reacție după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. Oficialul echipei din Bănie a tras un semnal de alarmă pentru elevii lui Mirel Rădoi, care au evitat un dezastru în prelungirile duelului din Slovacia. După manșa tur, câștigată cu 3-0, Universitatea Craiova era ca și calificată în play-off-ul Conference League. În […] The post “Avem o problemă!” Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: “Mi-e greu să și vorbesc” appeared first on Antena Sport.
01:00
Dan Petrescu, resemnat după Braga – CFR Cluj 2-0: “Pot ajunge în finală”. Avertisment pentru Hacken: “Cu tot respectul” # Antena Sport
Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a resemnat după eliminarea din preliminariile Europa League. Braga s-a impus cu 2-0 în retur şi a obţinut calificarea în play-off cu 4-1 la general. Pentru CFR Cluj aventura europeană continuă, dar în Conference League. Pentru un loc în faza principală a competiţiei, formaţia din Gruia trebuie […] The post Dan Petrescu, resemnat după Braga – CFR Cluj 2-0: “Pot ajunge în finală”. Avertisment pentru Hacken: “Cu tot respectul” appeared first on Antena Sport.
00:30
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit la finalul partidei Drita – FCSB 1-3. Patronul campioanei a „distrus” un jucător din lotul lui Elias Charalambous. FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după victoriile cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana se va lupta, în „dublă” manșă, cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală. […] The post Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” appeared first on Antena Sport.
00:20
“Era clar că e ziua noastră” Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita – FCSB: “Nu a mai jucat acolo de la juniori” # Antena Sport
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce s-a impus cu 3-1 în manşa a doua a dublei cu Drita. A fost 6-3 la general pentru campioana României, care o va întâlni pe Aberdeen în play-off, pentru faza principală a grupei principale Europa League. Chiar dacă începutul de sezon a fost unul modest, mult […] The post “Era clar că e ziua noastră” Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita – FCSB: “Nu a mai jucat acolo de la juniori” appeared first on Antena Sport.
00:20
Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita – FCSB 1-3: “Toată lumea comenta” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras concluziile după ce campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 în returul din Kosovo şi se pregăteşte de duelul cu Aberdeen, din play-off. Nu prea schimbă, noi când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea […] The post Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita – FCSB 1-3: “Toată lumea comenta” appeared first on Antena Sport.
00:10
00:10
Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava # Antena Sport
Universitatea Craiova a eliminat-o pe Spartak Trnava şi s-a calificat în play-off-ul Conference League. Oltenii se vor duela cu Başakşehir pentru un loc în grupa principală a competiţiei europene. Universitatea Craiova a învins-o cu 6-4, la general, pe Spartak Trnava. Oltenii lui Mirel Rădoi au avut nevoie de prelungiri în returul din Slovacia, după ce […] The post Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava appeared first on Antena Sport.
14 august 2025
23:30
CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală # Antena Sport
CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Europa League de Braga. Echipa portugheză s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru jucătorii lui Dan Petrescu. În ciuda acestui eşec, aventura europeană a clujenilor nu se încheie. CFR Cluj este la doar două meciuri distanţă de faza principală Conference League. Formaţia din Gruia va evolua […] The post CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală appeared first on Antena Sport.
23:20
Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: “Nu ne mulțumește Conference League-ul!” # Antena Sport
Dennis Politic a oferit prima reacție după 3-1 cu Drita. Jucătorul campioanei a transmis un mesaj de luptă și a spus că FCSB nu se mulțumește doar cu prezența în grupa principală din Conference League. Jucătorul adus de FCSB de la Dinamo a marcat în cadrul partidei cu Drita. S-a întâmplat în minutul 85, atunci […] The post Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: “Nu ne mulțumește Conference League-ul!” appeared first on Antena Sport.
23:20
David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: “Vreau echipe mai puternice în grupă” # Antena Sport
David Miculescu a oferit prima reacţie, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene. Miculescu a reuşit să marcheze un gol în victoria cu Drita, din retur, scor 3-1. Celelalte goluri ale campioanei au fost marcate […] The post David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: “Vreau echipe mai puternice în grupă” appeared first on Antena Sport.
23:00
Dennis Politic, gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă # Antena Sport
Dennis Politic a marcat un gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul adus de la Dinamo, în această perioadă de mercato, a făcut spectacol în a doua repriză a duelului din Kosovo. Dennis Politic a fost introdus pe teren în a doua repriză a duelului cu Drita. Atacantul i-a răsplătit încrederea lui Elias Charalambous și […] The post Dennis Politic, gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă appeared first on Antena Sport.
