Real Madrid domină fotbalul Desemnat cel mai valoros club din lume, pentru al doilea an consecutiv! Cum arată Top 10
Golazo.ro, 15 august 2025 18:30
Real Madrid a fost desemnat cel mai valoros club de fotbal din lume, pentru al doilea an consecutiv.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
18:30
18:20
Campionul din snooker, judecat Acuzat de pedofilie, nu s-a prezentat în fața instanței: „Invenții! Nu există niciun adevăr!” # Golazo.ro
Graeme Dott va fi judecat sub acuzația de abuz sexual asupra copiilor. Campion mondial în 2006, scoțianul este acuzat de comportament obscen și libidinos față de doi copii între 1993 și 2010.
Acum o oră
18:10
Aflat la Constanta, de Ziua Marinei, premierul României, Ilie Bolojan, nu a ratat ocazia de a se întâlni cu Gheorghe Hagi (60 de ani).
17:50
Voyo reacționează Ce le oferă abonaților după ce platforma Pro TV a picat la Drita - FCSB # Golazo.ro
Voyo a decis să le ofere abonaților 5 luni gratuite de abonament.
Acum 4 ore
16:40
Rapid are o nouă bază de pregătire Primele imagini de la antrenamentul giuleștenilor la noua construcție din Ștefănești # Golazo.ro
Jucătorii de la Rapid au efectuat primul antrenament la noua lor bază de pregătire din Ștefănești.
16:10
Boxerul agresor, arestat Medaliatul de la Europene a fost reținut de poliție în Bacău după ce a băgat în spital un alt sportiv # Golazo.ro
Renato Nica (16 ani), medaliat cu bronz la Europenele de juniori din 2023 la categoria 54 kg, a fost arestat de poliția din Bacău.
16:00
Rotaru, trăiri intense Finanțatorul celor de la U Craiova nu se aștepta la „thrillerul” cu Spartak Trnava: „O nebunie!” # Golazo.ro
Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3 d.prel (0-3 în tur). Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a vorbit despre stările prin care a trecut, când scorul a devenit egal la general.
15:50
„Suntem în lumea a 4-a” Gabi Balint analizează, pentru GOLAZO.ro, prestațiile echipelor românești în cupele europene. „FCSB are șanse mari” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Gabi Balint, fostul internațional, pentru a afla care sunt concluziile lui despre partidele jucate, precum și despre șansele pe care le au echipele românești în play-off-urile din Conference League, respectiv Europa League.
15:40
Când joacă FCSB, CFR și Craiova în Europa UEFA a stabilit orele meciurilor din play-off-ul Europa League și Conference League # Golazo.ro
FCSB, CFR Cluj și U Craiova au aflat când vor juca meciurile din play-off-ul Europa League, respectiv Conference League.
15:20
Dinamo - UTA Arad Live de la 21:30. „Câinii” încearcă să obțină victoria în a doua partidă a etapei #6 » Echipele probabile # Golazo.ro
Dinamo și UTA Arad se întâlnesc astăzi, 15 august, de la ora 21:30, în al doilea meci al etapei 6.
15:00
Iordănescu dă vina pe oboseală Antrenorul formației Legia Varșovia, despre cauzele eliminării din Europa League: „AEK a avut un avantaj” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul formației Legia Varșovia, a vorbit despre cauzele eliminării suferite de echipa sa în turul 3 preliminar din Europa League, în fața lui AEK Larnaca, scor 5-3 la general.
Acum 6 ore
14:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre platforma Voyo, a Pro TV, care nu a funcționat pentru o parte din abonați, la meciul Drita - FCSB
13:50
Liga 1, etapa #6 Ce meciuri se joacă azi în Superliga + Programul complet al rundei și clasamentul actualizat # Golazo.ro
Etapa 6 din Superliga debutează azi, 15 august, cu două partide: Unirea Slobozia - Metaloglobus și Dinamo - UTA Arad.
13:40
Nicolescu, contrazis Comunicatul clubului Metalul Buzău, în legătură cu transferul lui Valentin Robu la Dinamo: „Ofertă de 5 ori mai mică” # Golazo.ro
Metalul Buzău a emis un comunicat în care infirmă declarațiile făcute de Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, în legătură cu transferul lui Valentin Robu (22 de ani).
13:30
Stranierii convocați de Curelea Selecționerul naționalei U21 a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027 # Golazo.ro
Costin Curelea, selecționerul României U21, a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027.
13:20
Pro TV, anunț important După colapsul Voyo la meciul Drida - FCSB 1-3, reprezentanții companiei dezvăluie că iau în calcul o măsură de impact pentru toți abonații # Golazo.ro
Returul „dublei” Drita - FCSB, din turul trei preliminar al Europa League, ar fi trebuit să fie transmis doar online, de Voyo.
13:10
Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A # Golazo.ro
Christos Papadopolous (20 de ani), mijlocaș grec, legitimat la Genoa, se pregătește alături de Rapid.
13:00
„Vrem să câștigăm meciul cu FCSB” Rapid are așteptări mari de la acest sezon: „Să umplem stadionul!” # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Cătălin Vulturar (21 de ani) a vorbit despre startul bun de sezon al giuleștenilor.
Acum 8 ore
12:30
S-a dezabonat de la Voyo Gabi Balint, enervat la culme de transmisia de la Drita - FCSB. A postat un mesaj, apoi l-a șters! # Golazo.ro
Gabi Balint, fost jucător la FCSB, a reacționat imediat după ce Voyo a picat.
11:40
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru amicalul cu Canada, respectiv jocul cu Cipru, din calificările pentru CM 2026.
11:20
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga # Golazo.ro
Istvan Kovacs va arbitra derby-ul etape 6 dintre Rapid și FCSB.
11:10
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră” # Golazo.ro
Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a privit cu emoții meciul oltenilor din Slovacia.
11:10
„Copilul meu a fost operat pe inimă” Marian Aliuță, despre momentul de cumpănă din viața personală: „Cred că Dumnezeu există” # Golazo.ro
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre un moment de cumpănă din viața personală, când fiul său a fost operat pe cord.
11:00
LIVE FC Bihor - CSC Dumbrăvița , în deschiderea rundei #3 din Liga 2 » Clasamentul la zi # Golazo.ro
FC Bihor - CSC Dumbrăvița se întâlnesc ACUM, în deschiderea rundei #3 din Liga 2..Toate partidele sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Acum 12 ore
10:40
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor # Golazo.ro
Andrei Coubiș (21 de ani), fotbalistul româno-italian legitimat în prezent la AC Milan, a atras atenția mai multor cluburi în această perioadă de mercato, iar italienii scriu că de serviciile sale ar fi interesată și o echipă din Cluj.
10:20
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League # Golazo.ro
Răzvan Marin (29 de ani) a marcat primul său gol în tricoul lui AEK Atena, în victoria cu Aris Limassol, scor 5-3 la general, și s-a calificat în play-off-ul Conference League.
10:00
Liverpool e și mai tare! Azi începe Premier League. Campioana e favorită la titlu. Se vor opune Arsenal, City și Chelsea? # Golazo.ro
Premier League demarează vineri seară, cu Liverpool - Bournemouth, într-o prima etapă dominată de meciul de foc Manchester United - Arsenal, duminică.
09:50
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Dennis Politic (25 de ani) și David Miculescu (24 de ani) au vorbit despre „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
Acum 24 ore
02:00
Vârf surpriză cu Rapid! Nemulțumit după victoria cu Drita, patronul FCSB anunță schimbări importante pentru derby: „Sacrificăm campionatul momentan” # Golazo.ro
Drita - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League și a anunțat schimbări importante pentru derby-ul cu Rapid.
01:20
„Ne-am panicat!” Mirel Rădoi a explicat căderea incredibilă cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui” # Golazo.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a explicat că jucătorii s-au relaxat prea devreme în returul „dublei” cu Spartak Trnava: „Nu au crezut că vor da 4 goluri”.
01:10
„S-a văzut superioritatea” Mario Camora, descumpănit după înfrângerea cu Braga: „Am luat gol mult prea ușor” # Golazo.ro
Braga - CFR Cluj 2-0 (2-1 în tur). Mario Camora (38 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre înfrângerea din turul #3 al preliminariilor Europa League.
01:00
Scandal pe „Ilie Oană” Suporterii lui Beitar Ierusalim n-au putut afișa la Ploiești un banner în care cereau ca Hamas să eliberez un ostatic # Golazo.ro
Decizia UEFA de a interzice afișarea unui banner la partida dintre Beitar Ierusalim și Riga FC, din turul #3 preliminar al Conference League, a stârnit furia israelienilor.
00:50
„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți” # Golazo.ro
Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, consideră că arbitrul a dictat mult prea ușor penalty pentru Braga, în manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor”.
00:40
Gol cât o calificare! Foto. Execuție senzațională reușită de Tudor Băluță în meciul cu Spartak Trnava # Golazo.ro
Spartak Trnava - U Craiova 4-3 (4-6 la general). Tudor Băluță (26 de ani) i-a readus pe olteni în avantaj, în minutul 100 al partidei, cu o reușită superbă. Deșii elevii lui Rădoi au condus cu 4-0, slovacii au reușit să egaleze situația pe tabelă și să ducă meciul în prelungiri.
00:30
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
00:10
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League # Golazo.ro
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova luptă pentru accederea în play-off-ul Europa League, respectiv Conference League. Toate cele trei formații și-au aflat deja adversarele pentru meciurile din play-off.
00:10
Răzvan Lucescu da, Edi ba PAOK s-a calificat dramatic în play-off-ul Europa League » Victoria obținută de Legia lui Iordănescu, insuficientă # Golazo.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 1-0 la general, după prelungiri, cu Wolfsberger.
00:00
„Nu s-a schimbat nimic în 20 de ani” 185 de jucători au dat în judecată World Rugby. Carl Hayman: „Nu ni se spune adevărul despre gravitatea leziunilor cerebrale” # Golazo.ro
Carl Hayman (45 de ani) s-a alăturat procesului împotriva World Rugby, pentru adopta măsuri de siguranță pentru jucători.
14 august 2025
23:30
„Mă bucur că le-am închis gura!” Politic susține că s-a confruntat cu „înjurături și comentarii rasiste” în Kosovo + Ce spune despre Aberdeen # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (3-6 la general). Dennis Politic (25 de ani) susține că fanii kosovari l-au înjurat și i-au adresat comentarii rasiste: „Mă bucur că le-am închis gura”.
23:30
„Și-au arătat caracterul” Charalambous, primele concluzii după calificarea în play-off: „Asta a făcut diferența cu Drita” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
22:30
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac # Golazo.ro
Braga - CFR Cluj. Portughezii au deschis scorul, în minutul 19, prin Zalazar, după ce arbitrul Stegemann a dictat un penalty la o fază controversată.
22:30
FCSB, tricou inedit FOTO. Echipamentul campoanei României, modificat de legea din Kosovo la returul cu Drita # Golazo.ro
Drita - FCSB. Campioana României joacă fără sponsorul principal pe tricou la Priștina
22:20
Au încălcat regulamentul! FC Bacău, programată să joace în Cupa României la mai puțin de 48 de ore de ultimul meci! # Golazo.ro
FC Bacău a fost programată să dispute meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, din runda #3 a Cupei României, la 46 de ore distanță de ultimul joc oficial.
22:10
„Pătează fotbalul spaniol” Front comun împotriva disputării la Miami a duelului Villarreal - Barcelona # Golazo.ro
Mai multe voci din fotbalul spaniol dezaprobă decizia Federației Spaniole de Fotbal de a organiza duelul dintre Villarreal și FC Barcelona, din etapa 20 a La Liga, la Miami.
22:00
Cuvinte de laudă pentru Cîrstea Iga Swiatek, după victoria de la Cincinnati: „Am avut mereu meciuri dificile cu Sorana” # Golazo.ro
Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA) a lăudat-o pe Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA), după ce a învins-o (6-4, 6-3) și a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului Cincinnati Open.
22:00
21:20
Voyo a clacat! Drita - FCSB nu se vede în România! Aplicația Pro TV nu funcționează pe niciun dispozitiv! Fanii campioanei au luat foc! # Golazo.ro
Platforma Voyo, care deține drepturile exclusive pentru difuzarea meciului dintre Drita și FCSB în România, întâmpină probleme tehnice. Între timp, partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
21:10
Problemele lui Târnovanu Bogdan Stelea l-a analizat pe portarul FCSB și a identificat două «defecte» : „Nu o să îi convină dacă îl critic” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), fost portar al naționalei României, a vorbit despre capitolele la care Ștefan Târnovanu (25 de ani) ar trebui să-și îmbunătățească jocul.
20:20
Venus Williams revine la US Open A primit un wild-card și va juca în ultimul Grand Slam al anului » Ce jucătoare au mai fost invitate # Golazo.ro
Venus Williams (45 de ani, #577 WTA), una dintre cele mai emblematice jucătoare din istoria tenisului și sora Serenei Williams (43 de ani), va reveni pe teren în cadrul turneului US Open.
