Jackie Chan: „Este foarte dificil să faci un film bun acum”. Ce reproșează studiourilor de la Hollywood

Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. Avocaţii primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmaţia lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare şi provocatoare”, relatează Le Figaro.