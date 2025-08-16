Donald Trump, mesaj după summitul din Alaska: Zelenski vine luni la Casa Albă. Dacă totul va funcţiona, vom programa apoi o întâlnire cu Putin
DigiFM.ro, 16 august 2025 14:30
Donald Trump a declarat, sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, ”a mers foarte bine”, la fel şi convorbirea telefonică târzie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO. Trump a spus că a fost stabilit de către toată lumea că discuţiile vor fi pentru un acord de pace, nu doar pentru o încetare a focului.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
14:30
Donald Trump, mesaj după summitul din Alaska: Zelenski vine luni la Casa Albă. Dacă totul va funcţiona, vom programa apoi o întâlnire cu Putin # DigiFM.ro
Donald Trump a declarat, sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, ”a mers foarte bine”, la fel şi convorbirea telefonică târzie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO. Trump a spus că a fost stabilit de către toată lumea că discuţiile vor fi pentru un acord de pace, nu doar pentru o încetare a focului.
Acum o oră
13:50
Liderii UE vor să faciliteze un summit Zelenski-Trump-Putin: "Ucraina trebuie să aibă garanţii de securitate blindate" # DigiFM.ro
Liderii europeni au afirmat sâmbătă, 16 august, că sunt pregătiţi să faciliteze un summit între Donald Trump (SUA), Volodimir Zelenski (Ucraina) şi Vladimir Putin (Rusia), după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus cu privire la conflictul din Ucraina, indică un comunicat postat pe website-ul consilium.europa.eu, citat de Agerpres.
13:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei județe și o atenționare Cod galben pentru 16 județe și municipiul București, valabile sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00.
13:40
Fox News, televiziunea de casă a lui Donald Trump, uimită că Putin a vorbit primul în conferința de presă comună: "Foarte neobișnuit. Ne aflăm pe teritoriul SUA" # DigiFM.ro
Printre cei care se străduiesc să înțeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări, care a urmat întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.
Acum 2 ore
13:30
Un băiat de 18 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un cablu pe care încerca să-l monteze la un televizor # DigiFM.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
12:50
We Love Music Festival și-a deschis porțile cu o primă seară de mega distracție. Intrarea e liberă, petrecerea continuă și sâmbătă # DigiFM.ro
Festivalul „We Love Music” și-a deschis porțile pe Platoul Feteni, Râmnicu Vâlcea, vineru, 15 august, aducând în fața publicului o experiență muzicală unică, plină de energie și emoție, eveniment în parteneriat absolut cu Digi FM, UTV și Music Channel. Petrecerea continuă și sâmbătă, 16 august, iar intrarea este liberă.
Acum 4 ore
12:20
Maria Zaharova, ironii către ziarele străine, după summitul Trump-Putin: "Trei ani au relatat că Rusia e izolată, iar acum au văzut covorul roșu pentru președinte" # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o ”nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.
12:00
Vremea va fi caniculară în Bucureşti, până luni dimineaţa, cu temperaturi de până la 35 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat, conform prognozei speciale pentru Capitală, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
11:20
Zelenski a discutat cu Trump după ce președintele american s-a întâlnit cu Putin: "Am început cu discuţii bilaterale, apoi li s-au alăturat şi liderii europeni" # DigiFM.ro
Donald Trump a avut o discuţie lungă cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere din Alaska la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
11:10
Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi # DigiFM.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP și News.ro.
11:10
O fetiță de 10 ani a intrat în istoria șahului! E cea mai tânără jucătoare care a reușit să învingă un mare maestru # DigiFM.ro
O fetiţă de 10 ani din Marea Britanie a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmite CNN.
10:40
The Kyiv Independent, după summitul din Alaska: "Pentru Putin, independenţa Ucrainei este un accident, iar el îl corectează" # DigiFM.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
10:30
Pamela Anderson și Liam Neeson au avut "chimie instantanee", spune scenaristul The Naked Gun: "S-au plăcut imediat" # DigiFM.ro
Scântei au zburat din prima clipă între Pamela Anderson și Liam Neeson, potrivit co-scenaristului noului lor film, "The Naked Gun".
09:30
Reacții la nivel înalt după summitul Trump-Putin: "A fost ca un hamburger fără nimic. A fost o ridicare din umeri" # DigiFM.ro
Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret, nu au întârziat să apară.
09:10
Melania Trump i-a scris lui Putin o scrisoare personală pe care i-a trimis-o chiar prin Donald Trump. Ce i-a transmis în ea # DigiFM.ro
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters.
09:00
Summit Trump-Putin. Nu s-a ajuns la niciun acord concret privind încetarea focului în Ucraina, președinții nu au răspuns la întrebările presei # DigiFM.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens. Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
09:00
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog: "Sunt multe mici indicii care sugerează că nu era fericit" # DigiFM.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat, pentru Sky News, Peter Collett, psiholog şi expert în limbaj non-verbal.
Acum 24 ore
22:30
Preşedintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au ajuns vineri în Alaska, la baza aeriană Elmendorf-Richardson, relatează AFP.
19:00
Jackie Chan: „Este foarte dificil să faci un film bun acum”. Ce reproșează studiourilor de la Hollywood # DigiFM.ro
Jackie Chan, care joacă în prezent în „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile și experienţa sa în industria cinematografică, în care a fost implicat încă din anii 1970. Actorul, acum în vârstă de 71 de ani, a fost martorul multor schimbări în lumea filmului, prima dintre acestea vizând modul de lucru ale studiourilor.
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan nu a participat la ceremoniile de Ziua Marinei. A fost prezent la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a lipsit vineri de la festivitățile de Ziua Marinei. El a ales să meargă pe 15 august la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, din judeţul Braşov. Lipsa lui a fost criticată de o parte a opiniei publice. Sâmbăta de Sus se află la mai puţin de 20 de kilometri distanţă de Făgăraş, oraşul natal al șefului statului.
18:30
Nicuşor Dan, „relativ pesimist” cu privire la întâlnirea Trump-Putin: N-am văzut vreun semn că Rusia ar dori pacea # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat, vineri, "relativ pesimist" cu privire la rezultatele întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir Putin privind războiul din Ucraina, punctând că nu a văzut până acum vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea.
17:30
Summit în Alaska. Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei, sunt aici să-i aduc la masa negocierilor # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters.
16:00
Prinţesa Anne, la 75 de ani. Povestea singurei fiice a regretatei regine Elisabeta a II-a. Sora regelui Charles, considerată cel mai activ membru al familiei regale # DigiFM.ro
Prinţesa Anne s-a născut pe 15 august 1950 la Londra. Este singura fiică şi al doilea copil al reginei Elisabeta a II-a (1926-2022) şi al ducelui de Edinburgh (1921-2021); este sora regelui Charles al III-lea (încoronat la 6 mai 2023) şi a prinţului Edward.
15:50
Summit Trump - Putin. Cei doi președinți se întâlnesc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson # DigiFM.ro
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, la o bază militară a cărei importanţă strategică a atins apogeul în timpul Războiului Rece.
15:20
Bulgaria va găzdui o nouă bază NATO ca parte a consolidării flancului estic. Ce capacitate va avea și unde va fi amplasată # DigiFM.ro
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, informează EFE.
Ieri
14:00
Sumele virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 mai pot fi cheltuite până pe 31 august 2025 # DigiFM.ro
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până pe 31 august 2025, reaminteşte Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care face apel la părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele necesare pentru noul an şcolar.
14:00
Eşec răsunător la Geneva. Negocierile pentru stabilirea unui tratat internaţional împotriva poluării cu plastic s-au încheiat fără un acord # DigiFM.ro
Cele 185 de ţări reunite la Geneva nu au reuşit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internaţional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic. Zece zile de discuţii diplomatice tensionate s-au încheiat vineri, în zori, cu un eşec răsunător pentru mediu şi diplomaţie, transmite AFP.
13:40
Cea mai mare captură de cocaină de anul acesta, în România. Unde au descoperit polițiștii drogurile de 3,5 milioane de euro # DigiFM.ro
Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest, a anunțat vineri Poliţia Română. Două persoane au fost reţinute.
13:10
Întârzieri de până la 200 de minute la sosirea trenurilor pe litoral, în urma unor probleme de infrastructură între staţiile Feteşti-Cernavodă # DigiFM.ro
Circulaţia trenurilor de călători spre litoral a fost perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti şi Cernavodă, din noaptea de 15 august, astfel că acestea au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute.
12:10
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Marinei Române: Este o zi a unităţii naţionale, pentru că acest moment special reuşeşte să ne apropie oriunde ne-am afla # DigiFM.ro
Ziua Marinei este o zi a unităţii naţionale şi cât timp stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici, afirmă preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis vineri.
12:00
Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în care joacă împreună. Alături de actor s-a aflat și fiul său, Dylan # DigiFM.ro
Helen Mirren și Pierce Brosnan au oferit imagini încântătoare pe covorul roșu, la premiera noului lor film, „The Thursday Murder Club”. Cei doi actori s-au distrat fantastic la proiecția acestei pelicule, în New York, alături de colegii lor de distribuție.
11:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie "clară şi uşor de înţeles", informează vineri dpa.
11:10
Bolojan, de Ziua Marinei Române: Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în Portul Constanţa, că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi.
11:00
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire în rolul Jack Sparrow, în franciza „Piraţii din Caraibe”, potrivit Entertainment Weekly.
10:10
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, scanate la cazare, furate de hackeri de pe serverele unor hoteluri din Italia # DigiFM.ro
Zeci de mii acte de identitate scanate aparţinând turiştilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark web, a anunţat Agenţia italiană de informaţii digitale, relatează AFP.
09:50
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după victoria cu FC Drita. Va înfrunta echipa scoţiană Aberdeen FC. Programul meciurilor # DigiFM.ro
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins formaţia kosovară FC Drita cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul ''Fadil Vokrri'' din Prishtina, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.
09:50
O nouă zi caniculară în 24 de judeţe, inclusiv în Capitală. Temperaturi de până la 37 de grade Celsius. Valul de căldură va persista și sâmbătă # DigiFM.ro
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.
09:30
Ziua Marinei Române 2025. Evenimente organizate în mai multe oraşe din țară. Premierul Bolojan merge la Constanţa # DigiFM.ro
Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, pentru a promova valorile şi tradiţiile marinarilor militari.
09:20
15 august - Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare. Istoricul sărbătorii, tradiții și obiceiuri # DigiFM.ro
Creştinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, în fiecare an, la 15 august, una dintre cele mai mari sărbători din an. Maica Domnului este şi ocrotitoarea marinarilor. De această zi sunt legate tradiţii, obiceiuri şi superstiţii, care pot fi întâlnite şi astăzi în diverse zone ale ţării.
14 august 2025
16:50
Țara lovită de cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani. Cel puţin 40 de oameni au murit într-o săptămână # DigiFM.ro
Cel puţin 40 de persoane au murit într-o săptămână în Darfur, în vestul Sudanului, în cea mai gravă epidemie de holeră pe care a cunoscut-o în ultimii ani această ţară afectată de războiul civil, a anunţat joi organizaţia Medici fără Frontiere, relatează AFP.
16:20
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o familie normală, decât să duc chinul ăsta!” # DigiFM.ro
David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a fost mereu în centrul atenției și nu s-a ferit să recunoască faptul că s-a confruntat cu probleme financiare. Totuși, el afirmă că își dorește să muncească, dar nu acceptă orice loc de muncă.
16:10
Vladimir Putin salută "eforturile energice și sincere" ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina # DigiFM.ro
Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi, 14 august, "eforturile sincere" ale Statelor Unite de a pune capăt conflictului din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, relatează AFP și Reuters, agenții de presă citate de Agerpres.
16:10
Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, fost șef al NATO, acum ministru de Finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre premiul Nobel pentru Pace: "Se plimba pe stradă în Oslo când l-a sunat Trump" # DigiFM.ro
Când Donald Trump l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de Finanţe, nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg, pentru a discuta despre tarifele comerciale, președintele american l-a întrebat şi despre premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters și News.ro.
15:10
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele” # DigiFM.ro
Ajuns la 68 de ani, Irinel Columbeanu, fostul milionar cunoscut pentru viața luxoasă și relațiile cu femei celebre, trăiește acum într-un cămin de bătrâni din Ghermănești, susținut financiar de familie și prieteni. Recent, fiica sa, Irina, în vârstă de 18 ani, i-a achitat o parte din datoriile acumulate la azil, gest care a atras atât laude, cât și critici publice. Printre cei care au comentat situația se numără și Ion Lăceanu, fost solist de muzică populară, care a lansat un atac direct la adresa lui Columbeanu.
14:50
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi # DigiFM.ro
Diferențele dintre pensiile din județul Timiș ating extreme greu de imaginat. Potrivit Casei Județene de Pensii, cea mai mică sumă aflată în plată este de doar 1 leu pe lună, iar beneficiarul este o persoană care a lucrat oficial o singură zi.
14:40
Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe fiul lui Joe Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari. Ce a deranjat-o soția lui Donald Trump # DigiFM.ro
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. Avocaţii primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmaţia lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare şi provocatoare”, relatează Le Figaro.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Grindeanu, discuții cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA: „România să devină un actor important în industria de apărare europeană” # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România trebuie să devină şi un actor important în industria de apărare europeană, dincolo de rolul de factor de stabilitate pe care îl are în regiune.
13:50
Până la 100.000 de lei amendă pentru construcții fără autorizație: garaje, șoproane sau alte anexe # DigiFM.ro
Românii care construiesc garaje, șoproane, grajduri, magazii sau alte anexe gospodărești fără autorizație de construire riscă amenzi între 1.000 și 100.000 de lei, potrivit unui proiect de lege privind Reforma Administrației Publice Locale, aflat în dezbatere publică.
13:40
Detalii despre summitul Trump-Putin: Discuție privată, negocieri între delegațiile SUA și Rusia, apoi conferință de presă comună # DigiFM.ro
Întâlnirea de la Anchorage (statul Alaska) între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunțat Kremlinul, transmit AFP și Reuters.
13:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, 14 august, un decret prin care premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.