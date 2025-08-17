Aliații europeni ai Ucrainei, videoconferință după summitul Trump-Putin. Și președintele Nicușor Dan va participa
DigiFM.ro, 17 august 2025 10:00
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, 17 august, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
10:00
Aliații europeni ai Ucrainei, videoconferință după summitul Trump-Putin. Și președintele Nicușor Dan va participa # DigiFM.ro
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, 17 august, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
Acum o oră
09:40
O bunică de 87 de ani, virală pe internet după ce și-a făcut primul tatuaj, asortat cu al nepoatei: "Sărbătorim focul ei interior, curajul și autenticitatea" # DigiFM.ro
Pentru Abby Griffin, 31 de ani, și bunica ei, Elaine Jaecks, 87 de ani, o zi obișnuită s-a transformat într-un moment viral și de neuitat. Cele două și-au făcut tatuaje identice cu un colibri, iar clipul postat pe TikTok a adunat deja peste 1,3 milioane de vizualizări.
Acum 2 ore
09:20
Denzel Washington, sfat surprinzător pentru versiunea sa din tinerețe: "Roagă-te mai mult!" # DigiFM.ro
Denzel Washington știe exact ce ar spune versiunii sale mai tinere dacă ar avea ocazia.
Acum 24 ore
18:00
Ce i-a propus Donald Trump lui Zelenski, după încheierea summitului cu Putin: "Cred că suntem foarte aproape de un acord. Mai trebuie ca şi Ucraina să-l accepte" # DigiFM.ro
Donald Trump i-a propus lui Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, afirmă surse diplomatice citate de AFP şi Reuters, în timp ce premierul italian, Giorgia Meloni, a confirmat discuţii asupra acestei propuneri.
17:40
Steagul roșu arborat pe litoral. Un bărbat de 35 de ani a murit înecat în stațiunea Jupiter. Intrase în mare să salveze doi copii # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec. A reuşit să îi salveze, însă cu preţul vieţii sale. Şi în localitatea Cochirleni trei copii, aflaţi în pericol de înec, au fost scoși din apele Dunării de către un localnic.
17:30
Ministrul Sănătății anunță investiții de 120 de milioane de euro pentru dezvoltarea de ambulatorii de specialitate: "Nu mai așteptăm alți 35 de ani" # DigiFM.ro
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile, a anunţat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
17:10
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus la mănăstire și m-am rugat" # DigiFM.ro
În martie 2021, la vârsta de 40 de ani, Gina Pistol a devenit mama unei fetițe pe care ea și Smiley au botezat-o Josephine. Bucuria vedetelor a fost cu atât mai mare cu cât Ginei îi spuseseră medicii cu nu are șanse să aducă pe lume un copil.
16:20
Kate Middleton și prințul William, un nou început într-o nouă casă. Se mută cu copiii într-o reședință cu 8 dormitoare # DigiFM.ro
Familia Wales se pregătește de o nouă schimbare de casă, după ce și-a găsit reședința ideală.
15:50
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.
15:50
Un turist englez de 70 de ani a murit în Munții Bucegi, după ce a făcut un stop cardio-respirator # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, 16 august, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că turistul a făcut stop cardio-respirator, echipajele medicale sosite la faţa locului aplicându-i, fără succes, manevre de resuscitare.
14:50
Tragedie de nesuportat. Un bărbat și-a accidentat mortal fiul de doi ani, în timp ce încerca să parcheze mașina în curtea casei # DigiFM.ro
Un bărbat din județul Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul. Accidentul s-a produs în timp ce bărbatul făcea manevre pentru a parca vehiculul în curtea casei.
14:30
Donald Trump, mesaj după summitul din Alaska: Zelenski vine luni la Casa Albă. Dacă totul va funcţiona, vom programa apoi o întâlnire cu Putin # DigiFM.ro
Donald Trump a declarat, sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, ”a mers foarte bine”, la fel şi convorbirea telefonică târzie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO. Trump a spus că a fost stabilit de către toată lumea că discuţiile vor fi pentru un acord de pace, nu doar pentru o încetare a focului.
13:50
Liderii UE vor să faciliteze un summit Zelenski-Trump-Putin: "Ucraina trebuie să aibă garanţii de securitate blindate" # DigiFM.ro
Liderii europeni au afirmat sâmbătă, 16 august, că sunt pregătiţi să faciliteze un summit între Donald Trump (SUA), Volodimir Zelenski (Ucraina) şi Vladimir Putin (Rusia), după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus cu privire la conflictul din Ucraina, indică un comunicat postat pe website-ul consilium.europa.eu, citat de Agerpres.
13:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei județe și o atenționare Cod galben pentru 16 județe și municipiul București, valabile sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00.
13:40
Fox News, televiziunea de casă a lui Donald Trump, uimită că Putin a vorbit primul în conferința de presă comună: "Foarte neobișnuit. Ne aflăm pe teritoriul SUA" # DigiFM.ro
Printre cei care se străduiesc să înțeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări, care a urmat întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.
13:30
Un băiat de 18 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un cablu pe care încerca să-l monteze la un televizor # DigiFM.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
12:50
We Love Music Festival și-a deschis porțile cu o primă seară de mega distracție. Intrarea e liberă, petrecerea continuă și sâmbătă # DigiFM.ro
Festivalul „We Love Music” și-a deschis porțile pe Platoul Feteni, Râmnicu Vâlcea, vineru, 15 august, aducând în fața publicului o experiență muzicală unică, plină de energie și emoție, eveniment în parteneriat absolut cu Digi FM, UTV și Music Channel. Petrecerea continuă și sâmbătă, 16 august, iar intrarea este liberă.
12:20
Maria Zaharova, ironii către ziarele străine, după summitul Trump-Putin: "Trei ani au relatat că Rusia e izolată, iar acum au văzut covorul roșu pentru președinte" # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o ”nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.
12:00
Vremea va fi caniculară în Bucureşti, până luni dimineaţa, cu temperaturi de până la 35 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat, conform prognozei speciale pentru Capitală, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
11:20
Zelenski a discutat cu Trump după ce președintele american s-a întâlnit cu Putin: "Am început cu discuţii bilaterale, apoi li s-au alăturat şi liderii europeni" # DigiFM.ro
Donald Trump a avut o discuţie lungă cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere din Alaska la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
11:10
Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi # DigiFM.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP și News.ro.
11:10
O fetiță de 10 ani a intrat în istoria șahului! E cea mai tânără jucătoare care a reușit să învingă un mare maestru # DigiFM.ro
O fetiţă de 10 ani din Marea Britanie a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmite CNN.
10:40
The Kyiv Independent, după summitul din Alaska: "Pentru Putin, independenţa Ucrainei este un accident, iar el îl corectează" # DigiFM.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.
10:30
Pamela Anderson și Liam Neeson au avut "chimie instantanee", spune scenaristul The Naked Gun: "S-au plăcut imediat" # DigiFM.ro
Scântei au zburat din prima clipă între Pamela Anderson și Liam Neeson, potrivit co-scenaristului noului lor film, "The Naked Gun".
Ieri
09:30
Reacții la nivel înalt după summitul Trump-Putin: "A fost ca un hamburger fără nimic. A fost o ridicare din umeri" # DigiFM.ro
Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret, nu au întârziat să apară.
09:10
Melania Trump i-a scris lui Putin o scrisoare personală pe care i-a trimis-o chiar prin Donald Trump. Ce i-a transmis în ea # DigiFM.ro
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters.
09:00
Summit Trump-Putin. Nu s-a ajuns la niciun acord concret privind încetarea focului în Ucraina, președinții nu au răspuns la întrebările presei # DigiFM.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens. Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
09:00
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog: "Sunt multe mici indicii care sugerează că nu era fericit" # DigiFM.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat, pentru Sky News, Peter Collett, psiholog şi expert în limbaj non-verbal.
15 august 2025
22:30
Preşedintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au ajuns vineri în Alaska, la baza aeriană Elmendorf-Richardson, relatează AFP.
19:00
Jackie Chan: „Este foarte dificil să faci un film bun acum”. Ce reproșează studiourilor de la Hollywood # DigiFM.ro
Jackie Chan, care joacă în prezent în „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile și experienţa sa în industria cinematografică, în care a fost implicat încă din anii 1970. Actorul, acum în vârstă de 71 de ani, a fost martorul multor schimbări în lumea filmului, prima dintre acestea vizând modul de lucru ale studiourilor.
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan nu a participat la ceremoniile de Ziua Marinei. A fost prezent la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a lipsit vineri de la festivitățile de Ziua Marinei. El a ales să meargă pe 15 august la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, din judeţul Braşov. Lipsa lui a fost criticată de o parte a opiniei publice. Sâmbăta de Sus se află la mai puţin de 20 de kilometri distanţă de Făgăraş, oraşul natal al șefului statului.
18:30
Nicuşor Dan, „relativ pesimist” cu privire la întâlnirea Trump-Putin: N-am văzut vreun semn că Rusia ar dori pacea # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat, vineri, "relativ pesimist" cu privire la rezultatele întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir Putin privind războiul din Ucraina, punctând că nu a văzut până acum vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea.
17:30
Summit în Alaska. Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei, sunt aici să-i aduc la masa negocierilor # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters.
16:00
Prinţesa Anne, la 75 de ani. Povestea singurei fiice a regretatei regine Elisabeta a II-a. Sora regelui Charles, considerată cel mai activ membru al familiei regale # DigiFM.ro
Prinţesa Anne s-a născut pe 15 august 1950 la Londra. Este singura fiică şi al doilea copil al reginei Elisabeta a II-a (1926-2022) şi al ducelui de Edinburgh (1921-2021); este sora regelui Charles al III-lea (încoronat la 6 mai 2023) şi a prinţului Edward.
15:50
Summit Trump - Putin. Cei doi președinți se întâlnesc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson # DigiFM.ro
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, la o bază militară a cărei importanţă strategică a atins apogeul în timpul Războiului Rece.
15:20
Bulgaria va găzdui o nouă bază NATO ca parte a consolidării flancului estic. Ce capacitate va avea și unde va fi amplasată # DigiFM.ro
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, informează EFE.
14:00
Sumele virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 mai pot fi cheltuite până pe 31 august 2025 # DigiFM.ro
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până pe 31 august 2025, reaminteşte Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care face apel la părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele necesare pentru noul an şcolar.
14:00
Eşec răsunător la Geneva. Negocierile pentru stabilirea unui tratat internaţional împotriva poluării cu plastic s-au încheiat fără un acord # DigiFM.ro
Cele 185 de ţări reunite la Geneva nu au reuşit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internaţional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic. Zece zile de discuţii diplomatice tensionate s-au încheiat vineri, în zori, cu un eşec răsunător pentru mediu şi diplomaţie, transmite AFP.
13:40
Cea mai mare captură de cocaină de anul acesta, în România. Unde au descoperit polițiștii drogurile de 3,5 milioane de euro # DigiFM.ro
Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest, a anunțat vineri Poliţia Română. Două persoane au fost reţinute.
13:10
Întârzieri de până la 200 de minute la sosirea trenurilor pe litoral, în urma unor probleme de infrastructură între staţiile Feteşti-Cernavodă # DigiFM.ro
Circulaţia trenurilor de călători spre litoral a fost perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti şi Cernavodă, din noaptea de 15 august, astfel că acestea au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute.
12:10
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Marinei Române: Este o zi a unităţii naţionale, pentru că acest moment special reuşeşte să ne apropie oriunde ne-am afla # DigiFM.ro
Ziua Marinei este o zi a unităţii naţionale şi cât timp stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici, afirmă preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis vineri.
12:00
Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în care joacă împreună. Alături de actor s-a aflat și fiul său, Dylan # DigiFM.ro
Helen Mirren și Pierce Brosnan au oferit imagini încântătoare pe covorul roșu, la premiera noului lor film, „The Thursday Murder Club”. Cei doi actori s-au distrat fantastic la proiecția acestei pelicule, în New York, alături de colegii lor de distribuție.
11:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie "clară şi uşor de înţeles", informează vineri dpa.
11:10
Bolojan, de Ziua Marinei Române: Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în Portul Constanţa, că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi.
11:00
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire în rolul Jack Sparrow, în franciza „Piraţii din Caraibe”, potrivit Entertainment Weekly.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, scanate la cazare, furate de hackeri de pe serverele unor hoteluri din Italia # DigiFM.ro
Zeci de mii acte de identitate scanate aparţinând turiştilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark web, a anunţat Agenţia italiană de informaţii digitale, relatează AFP.
09:50
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după victoria cu FC Drita. Va înfrunta echipa scoţiană Aberdeen FC. Programul meciurilor # DigiFM.ro
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins formaţia kosovară FC Drita cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul ''Fadil Vokrri'' din Prishtina, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.
09:50
O nouă zi caniculară în 24 de judeţe, inclusiv în Capitală. Temperaturi de până la 37 de grade Celsius. Valul de căldură va persista și sâmbătă # DigiFM.ro
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.
09:30
Ziua Marinei Române 2025. Evenimente organizate în mai multe oraşe din țară. Premierul Bolojan merge la Constanţa # DigiFM.ro
Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, pentru a promova valorile şi tradiţiile marinarilor militari.
09:20
15 august - Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare. Istoricul sărbătorii, tradiții și obiceiuri # DigiFM.ro
Creştinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, în fiecare an, la 15 august, una dintre cele mai mari sărbători din an. Maica Domnului este şi ocrotitoarea marinarilor. De această zi sunt legate tradiţii, obiceiuri şi superstiţii, care pot fi întâlnite şi astăzi în diverse zone ale ţării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.