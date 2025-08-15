FOTO | Un bucureștean cheamă Primăria Sectorului 2 la cosit iarba din jurul turnului de parașutism de lângă Arena Națională. „Buruienile au peste un metru”
Primăria Sectorului 2 promovează spațiile verzi și întreținerea lor. Cu ocazia acestei campanii, un bucureștean le amintește autorităților locale să se ocupe de iarba crescută peste măsură din jurul turnului de parașutism de lângă Arena
Acum 30 minute
20:00
FOTO | Un bucureștean cheamă Primăria Sectorului 2 la cosit iarba din jurul turnului de parașutism de lângă Arena Națională. „Buruienile au peste un metru” # B365.ro
Primăria Sectorului 2 promovează spațiile verzi și întreținerea lor. Cu ocazia acestei campanii, un bucureștean le amintește autorităților locale să se ocupe de iarba crescută peste măsură din jurul turnului de parașutism de lângă Arena
Acum o oră
19:30
Motivul absenței lui Nicușor Dan la festivitățile de Ziua Marinei. S-a dus la slujba de Sf. Maria la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din apropierea orașului lui natal # B365.ro
Nicușor Dan, Președintele României, nu a participat la festivitățile oficiale de Ziua Marinei de la Constanța, ci s-a dus la slujba Mânăstirii Sâmbăta de Sus din județul Brașov. Aceasta a fost pentru sărbătorirea Adormirii Maicii
19:30
FOTO | Doi oameni ai străzii din S3 profită de pisici vulnerabile ca să cerșească bani. „O leagă de bancă cu un șnur foarte scurt” se plânge o bucureșteancă # B365.ro
Doi oameni ai străzii pentru a câștiga bani de la bucureșteni apelează la latura lor emoțională. Aceștia iau pisici fără stăpân din zonă se prefac că au grijă de ele, dar adevărul este altul. Bărbații
Acum 4 ore
18:10
Noi detalii cu privire la dispariția adolescentei de 16 ani. „Sper ca polițiștii să urmeze noile piste și să o găsească”, spune mama fetiței # B365.ro
Noi detalii privind dispariția unei fetei în București. Ultima postare a adolescentei o arată într-o dubă/van, deși niciuna nu are legătură cu astfel de vehicule. Noua pistă este Bihor. Fata de 16 ani nu a
17:50
RO-ALERT | Incendiu de vegetație pe Centura Capitalei, lângă Domnești. Degajări mari de fum în zona Clinceni # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-a pornit un incendiu de vegetație lângă Centura Capitalei, în zona Domnești. Mai mulți șoferi semnalează că degajările de fum se extind. La fața locului au fost trimise echipaje de
17:10
VIDEO | Exotica Yucca, din deșertul american crește și în Sectorul 6. Care sunt zonele unde poate fi admirată # B365.ro
Deșertul american și Sectorul 6 au în comun o plantă spectaculoasă. Este vorba despre Yucca. Aceasta este o plantă nativă din regiunile deșertice ale Americii de Nord și Centrale și zonele stâncoase din Mexic. Yucca
16:50
Bucureștenii au seară de jazz în Piațeta Favorit, în weekend ️ Trupa Marsdelux va cânta melodii proprii, dar și piese consacrate # B365.ro
O nouă seară de weekend în care se ține un concert de jazz în Piațeta Favorit. Mâine sâmbătă, de la ora 19:00, bucureștenii se pot bucura de ritmul muzicii trupei Marsdelux. Aceste eveniment face parte
16:20
VIDEO | Fricile bucureștenilor pe timp de furtună. Oamenii se tem de tencuiala care cade de pe clădirile vechi și de copacii uscați pe care-i doboară și un vânticel # B365.ro
În ultima vreme, pe lângă canicula cu care bucureștenii sunt obișnuiți pe timp de vară, am avut parte foarte multe zile cu furtună. Având în vedere stare că în Capitală există o sumedenie de clădiri
Acum 6 ore
16:00
Concluzii după dezbaterea privind viitorul Pieței Revoluției. S-au dat soluții, dar rămân întrebări fără răspuns. Bujduveanu: Am avut un dialog constructiv despre refacerea spațiului # B365.ro
Aseară, a avut loc o discuție deschisă între autorități, asociațiile civice și cetățeni privind proiectul Grădina Revoluției. Acesta unul important pentru bucureșteni pentru că ar fi amenajată o piațetă dedicată trecătorilor. Acesta spațiu este dorit
15:20
FOTO | Două noi aparate pet ️ pentru pet pentru hrănirea pisicilor de pe stradă au fost instalate în București. Se află la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” # B365.ro
În puncte cheie din București vor fi fost amplasate 10 noi dispozitive pentru hrănirea pisicilor fără stăpân. Bucureștenii reciclează pet-uro si în schimb primesc mâncare pentru pufoșenii. Primele două au fost instalate la Muzeul Național
14:40
Wekeendul de Străzi Deschise din minivacanța de Sfântă Mărie. Bucureștenii pot participa la noi spectacole de dans, expoziții și concerte pe Calea Victoriei # B365.ro
Un nou weekend aduce o nouă serie de activități din cadrul programului Străzi deschise, între 16 – 17 august. Calea Victoriei este pietonală pentru participanți, unde aceștia se vor bucura de spectacole, concerte și sunt
Acum 8 ore
14:10
Pățania unei bucureștence care mergea liniștită pe strada Delea Nouă. Un șofer dintr-o dubiță albă a aruncat în ea cu o pungă de pufuleți: Care e distracția? # B365.ro
O bucureșteancă mergea liniștită pe stradă. Se întorcea de la o cafenea, asculta muzică, dar dintr-o dată se trezește cu o pungă de pufuleți aruncată în față dintr-o mașină. Femeia a fost mirată de gestul
14:10
Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei. Motivul pentru care președintele nu a mers la Constanța: E într-o perioadă de concedii # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan, nu a luat parte la festivitățile organizate astăzi, 15 august 2025, la Constanța pentru Ziua Marinei. Motivul pentru care șeful statului nu a fost prezent este că acesta se află într-o
13:40
FOTO | Accident auto vs trotinetă electrică pe Strada Amurgului din Sectorul 5. Martor: Criminalistica este la fața locului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident între un autoturism și o trotinetă electrică pe Strada Amurgului, Popești Leordeni, Sectorul 5 al Capitalei. La fața locului s-au deplasat specialiștii pentru a stabili
13:10
Un altfel de eveniment prin Capitală. O femeie propune un cake picnic în București „Cât de greu ar fi de organizat?” # B365.ro
Vara este în toi, iar bucureștenii ies tot mai mult la plimbări prin parcuri sau prin oraș. Totuși, câțiva ar vrea să fie mai mult de o plimbare, poate un evenimente de socializare cu alții,
13:00
Un tânăr dintr-un orășel mic vrea să facă facultatea în București, la UNATC. A fost admis, însă nu are toate resursele și apelează internauți pentru idei: Orice sfat este binevenit # B365.ro
Un băiat cu vise de actori s-a înscris la Facultatea de Arte, secția Actorie din București. Acesta a fost încercat de viață. De mic copil a învățat că e necesar să se descurce ca să
12:40
FOTO | Imaginea de pe Mihai Bravu care mută Bucureștiul pe altă planetă. Trotuar imens, fără picior de om și mașină, și o absolută pustietate în trafic. Se miră și AEUL, faimosul porc-câine # B365.ro
Cu toate că imaginea unui trotuar lat și gol (fără mașini parcate) nu este una cu care bucureștenii să fie obișnuiți, aceasta a fost transpusă în realitate pe Șoseaua Mihai Bravu, pe tronsonul cuprins între
Acum 12 ore
11:40
„Cinema sub Stele” se mută în Parcul Liniei Ce filme pot vedea bucureștenii în acest final de săptămână. PS Diseară, în program e „Maria” # B365.ro
Și în acest weekend bucureștenii se pot delecta cu un film văzut în aer liber, în Sectorul 6 al Capitalei, însă într-o locație diferită față de cea de săptămână trecută: Cinema Sub Stele se mută
10:30
VIDEO | Parcul Verdi s-a transformat într-o pajiște uscată. O bucureșteancă le cere autorităților să intervină cât mai repede: Stricăciunile vor fi, curând, iremediabile # B365.ro
O bucureșteancă din Sectorul 2 transmite un mesaj Primăriei prin care își dorește să atragă atenția asupra parcurilor și a spațiilor verzi precum Parcul Verdi, care ajung din cauza lipsei de grijă, niște pajiști aride.
10:10
VIDEO Fantastic Green în București Singurul mall de plante din țară se deschide curând pe Calea Dudești, în clădirea unde era cândva Poșta Vitan # B365.ro
Noi la București avem o relație specială și apropiată cu ideea de mare centru comercial, unde le găsești pe toate laolaltă, dar la un mall exclusiv de plante trebuie să admitem că nu ne-am prea
09:20
ALERTĂ | Trafic oprit pe A3 București-Ploiești, elicopter SMURD în misiune, accident cu 3 mașini în zona Ștefăneștii de Jos. Șofer: Nu ne mișcăm de o oră # B365.ro
Au accident a avut loc cu puțin timp în urmă pe autostrada A3, în zona localității Ștefăneștii de Jos. În acesta au fost implicate un total de 3 vehicule, o persoană fiind rănită. Traficul a
09:00
Drumurile noastre de la București spre minivacanța de Sfânta Maria: un tablou de trafic intens și descurajant, cu zeci de mii de șoferi pe A0, A1, A2 și, desigur, DN1 # B365.ro
Există predicții care se adeveresc nu numai că într-un procent de sută la sută, ci și după ceas, exact în momentul bănuit )ori calculat), cum ar fi nebunia de trafic de pe drumurile, șoselele și
08:20
„E horror pe A2! Nu se merge, se stă!” Accident cu 5 mașini pe Autostrada de la București la mare, traficul rutier e restricționat pe prima bandă # B365.ro
Un carambol a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 București-Constanța, pe sensul de mers către litoral. Un total de cinci mașini au fost implicate în incident. Traficul rutier a fost afectat, circulându-se la
Acum 24 ore
05:00
Cod galben și verde de begălș în București. NY Bagels & Burgers din Floreasca se alătură trendului # B365.ro
NY Bagels & Burgers de pe Calea Floreasca 118-122 s-a alăturat de ceva timp freneziei numite bagelși americani, alături de Cream Dream, The Bagel Bar și Michael's Bagel. Partea bună e că e loc sub
03:00
În primul și în primul rând, înainte de a ajunge la participanții de la Insula Iubirii, le-aș ura "La mulți ani!" tuturor celor care și-ar sărbători astăzi ziua numelui, doar că astăzi nu se urează
14 august 2025
22:40
Alertă de copllă dispărută în București. Ana-Maria are nevoie de urgență de tratament medical și e de negăsit de 3 zile # B365.ro
O alertă de copilă dispărută în București a fost lansată, pe mai multe canale, de către Asociația Special Rescuie Unit, ONG din Capitală a cărui misiune este aceea de a proteja și salva vieți omenești
20:30
FOTO | Cum începe pentru bucureșteni distracția la mare în minivacanța de Sfântă Mărie? Pe A2, în spatele a mii de mașini. „Hai c-ajunge până se termină liberele” # B365.ro
De mâine, 15 august bucureștenii și nu numai se vor bucura pe deplind de minivacanța de Sf. Marie. Vremea fumoasă de afară îi trimite pe aceștia cu gândul la mare sau chiar la munte. Iar
Ieri
20:10
FOTO | Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului avansează timid, puțin câte puțin. Scrioșteanu: Au început lucrările de așternere a stratului de asfalt de bază # B365.ro
Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, mută presiunea pe șantierul de la Lotul 3 Nord al Auostrăzii Bucureștiului A0. Acesta mai spune că s-a început așternarea asfaltului de bază pe aceste segment de
19:40
VIDEO | Multe mașini de pompieri, autospeciale SMURD în zona Mall Bănesa. Martor: Mobilizare masivă a echipajelor de intervenție, vin neîncetat # B365.ro
Un incident, posibil incendiu, s-a produs, cu puțin timp în urmă, în zona Mall Băneasa din București. Un cititor B365.ro, martor al desfășurării de forțe, ne-a scris că, din stația STB în care se afla,
19:30
Surpriză de la ANAF pentru Klaus Iohannis. Fostul Președinte trebuie să plătească 4,7 milioane de lei pentru închirierea vilei din Sibiu # B365.ro
Fostul Președinte al României, Klaus Iohanni a avut astăzi, 14 august parte de o surpriză de la ANAF. Acesta a primit o somație în care scria că trebuie să achite către stat banii încasați ilegal
18:50
O mașină bușită încurcă circulația pe o bandă de pe Bulevardul Aerogării. „Stă aici de o săptămână și autoritățile nu o ridică, dar i-au lăsat amendă” # B365.ro
O mașină bușită stă abandonată de o săptămână de când a fost implicată înr-un accident. Aceasta se află pe banda unu de pe Bulevardul Aerogării. Un martor spune că atrecut de mai multe ori pe
18:30
Un fals polițist a jefuit un om pe bulevardul Cantemir din București. L-a bătut, l-a pus la pământ, l-a imobilizat și i-a furat banii. Acum, are de-a face cu polițiștii adevărați # B365.ro
Un bărbat s-a dat drept polițist şi a imobilizat un cetățean pe bulevardul Cantemir din București. Apoi i-a furat bani din buzunar şi l-a lovit apoi cu pumnii în faţă. Bărbatul a fost arestat preventiv
18:00
Avertismentul PS6: Razii și amenzi pentru șoferii care circulă pe noua bandă STB de pe Bulevardul Uverturii. Iar amenzile pot depăși 1.600 de lei # B365.ro
Un nou avertisment pentru șoferi, de la Primăria Sectorului 6: conductorii auto care o iau pe STBanda de pe Bulevardul Uverturii vor fi amendați. Doar în decursul a o oră, polițiștii au dat șase amenzi
17:40
FOTO | Centrul Vechi intră în curățenie generală. Se șmotruiesc străzi și stații STB, se repară bănci, se rerface pavajul, se schimbă becuri, anunță Bujduveanu # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar ala Capitalei, a informat bucureștenii că au început lucrările de curățenie în oraș. Prima zonă în care echipele au lucrat a fost Centru Vechi al Capitalei. Curățenie generală astăzi în Centru
17:00
Când se mută Traian Băsescu la loc într-o vilă de protocol din București, după ce a fost evacuat din Primăverii. Guvernul anunță că aflăm, probabil, săptămâna viitoare # B365.ro
Fostul președinte, Traian Băsescu ar putea primi casa promisă în săptămâna ce urmează. Astăzi, 14 august, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul pentru alocarea imobilului de protocol lui Traian Băsescu
17:00
ESENȚIAL | Bucureștenii din Greenfield, câștigă în instanță drumul forestier din Pădurea Băneasa. Cererile ONG-urilor de suspendare a contractului, respinse la tribunal # B365.ro
Federația Greefield anunță că a câștigat procesul pentru drumul forestier din Pădurea Băneasa. Astfel, acesta va putea fi folosi de locuitorii cartierului rezidențial pentru a traversa mai ușor zona. Mai multe ONG-uri au contestat accesul
16:00
Târg de Sfântă Marie organizat, în acest weekend, în Ciolpani. STB: Autobuzele liniei 444 nu mai ajung în localitatea Piscu # B365.ro
An de an în comuna Ciolpani din județul Ilfov are loc un Târg de Sf. Maria. Locuitorii de acolo se bucură anual de acea atmosferă și participă la o mulțime de activități. Iar Târgul de
15:50
Oală pentru CapitalăDoamna de la televizor care dorește să fie primar general la București pune cratițele pe foc. Episodul 1: gem de zmeură, cu Anca Alexandrescu # B365.ro
Pe lista încă în construcție a candidaților și a potențialilor candidați la funcția de primar general al Capitalei a intrat, deocamdată cu creionul, nu cu pixul care nu se șterge, și doamna Anca Alexandrescu de
15:50
Vremea în București în minivacanța de Sfântă Mărie️ ANM anunță căldură mare, dar nu extremă. Detalii în prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
În acest weekend prelungit, mare parte dintre locuitorii Capitalei vor fi plecați la munte sau la mare, însă pentru cei care nu pleacă din oraș în minivacanța de Sfântă Mărie, ANM vine cu vești bune:
15:50
O avarie termo încurcă grav traficul pe Șoseaua Mihai Bravu. Până luni, sunt restricții de trafic, cu circulație redirecționată pe șinele de tramvai # B365.ro
Pentru următoarele zile, se anunță restricții de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsurile de circulație vor fi impuse pentru că echipele competente intervin asupra unei avarii la rețeaua de termoficare, localizată pe Șos. Mihai Bravu,
14:50
Întrebare de 100 de puncte: locul de parcare se transferă ca fotbaliștii? Un bucureștean trăiește dilema în Sectorul 6, unde își cumpără un apartament # B365.ro
Locurile de parcare sunt mereu o problemă pentru șoferii din București. O soluție pentru aceștia este să-și cumpere un loc de parcre de reședință, dar cererile rapid iar șoferii așteaptă prea mult. Un bucureștean este
14:30
VIDEO | Tărăboi la bloc, la parterul cu Magazin care a pare c-a avut un strămoș Restaurant. Un bucureștean iritat de mesele scoase pe trotuar a intervenit ferm în chestiune # B365.ro
Un bucureștean care se ocupă de administrarea de blocuri și de una dintre asociațiile unui bloc din Capitală a avut parte de o experiență mai puțin obișnuită cu angajații unui supermarket. Magazinul se află la
14:20
Mormântul Iuliei Hașdeu, cel mai jefuit din cavou din Cimitirul Bellu, va fi pus în siguranță. Monumentul, la care n-a s-a intervenit de peste un secol, stă acum să cadă # B365.ro
Reprezentanții Cimitirului Bellu – Muzeu în Aer Liber au anunțat că Mormântul Poema al Iuliei Hașdeu va fi pus în siguranță. Astfel că, acesta va avea o șansă de a supraviețuii timpului și de fascina
13:50
Calea ferată București – Giurgiu va fi modernizată. Contractul de 2,1 miliarde de lei a fost semnat oficial, lucrările vor dura doi ani și jumătate # B365.ro
CFR Infrastructura transmite că va fi modernizată complet linia de cale ferată București – Jilava – Giurgiu Nord Frontieră. Viitorul șantier ar dura 30 de luni, iar acestea sunt de o valoare totală de 2,1
13:50
Blugii reușesc să rămână mereu relevanți, indiferent de trenduri sau anotimpuri. Fiecare bărbat se bazează pe cel puțin o pereche în garderobă, tocmai pentru că se adaptează ușor la orice program – de la întâlniri
13:00
Bujduveanu îi invită pe bucureșteni, diseară, la discuții despre Piața Revoluției și viitorul ei, chiar la locul faptei. Și asta după marele scandal cu „Parcarea MAI” # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a făcut un an
12:50
Cătălin Drulă, preferatul lui Nicușor Dan să-i fie succesor la PMB, se propune pe sine însuși drept candidat comun PNL – USR la alegerile parțiale din București # B365.ro
Cătălin Drulă, fost Ministru al Transporturilor, canidează la PMB, fiind susținut de USR. Acesta a spus de mai multe ori că se consideră un candidat potrivit pentru funcția de Primar General al Capitalei, lăsată liberă […] Articolul Cătălin Drulă, preferatul lui Nicușor Dan să-i fie succesor la PMB, se propune pe sine însuși drept candidat comun PNL – USR la alegerile parțiale din București apare prima dată în B365.
12:50
Adrian, eroul din București. De ziua lui, a salvat viața unui om care a căzut de la etajul 2. „Un alt fel de la mulți ani!”️ # B365.ro
Intervenția voluntarilor, chiar salvează vieți: a fost și cazul lui Adrian, voluntarul din programul Există un erou în fiecare dintre voi” care a intervenit în cazul unui bărbat ce căzuse de la etajul 2 al […] Articolul Adrian, eroul din București. De ziua lui, a salvat viața unui om care a căzut de la etajul 2. „Un alt fel de la mulți ani!”️ apare prima dată în B365.
12:10
O veste concomitent și bună, și rea. Restricții de trafic impuse pentru minivacanța de Sfântă Mărie. Dacă vrei să pleci de la București la mare, probabil te vor încânta # B365.ro
Minivacanța de Sfântă Mărie, perioadă pentru care au fost impuse restricțiile de trafic despre care vorbim imediat, se anunță cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc, litoral care a a=vut, probabil, unul dintre cele […] Articolul O veste concomitent și bună, și rea. Restricții de trafic impuse pentru minivacanța de Sfântă Mărie. Dacă vrei să pleci de la București la mare, probabil te vor încânta apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Călătorie SF cu dl. Băluță, care a încălecat pe TikTok spre viitor, să stea un pic de vorbă cu nepoții săi. Le povestește faptele de vrednicie de la Primărie # B365.ro
Daniel Băluță a început să se gândească la viitor, la anul 2050 și la discuțiile pe care le va avea cu nepoții săi despre perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 4. Edilul […] Articolul VIDEO | Călătorie SF cu dl. Băluță, care a încălecat pe TikTok spre viitor, să stea un pic de vorbă cu nepoții săi. Le povestește faptele de vrednicie de la Primărie apare prima dată în B365.
