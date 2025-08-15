Ce ne-ar spune Fecioara Maria despre participanții de la Insula Iubirii

14:00

Șoferii care tranzitează zona Piața Sudului trebuie să știe că traficul este blocat în zona respectivă. Un martor spune că se fac lucrări lângă stația de tramvai de acolo. De asemenea, șoferii sunt informați de […] Articolul Un șantier blochează traficul din Piața Sudului. Un bucureștean ne avertizează că se circulă pe o singură bandă spre Vitan – Bârzești, mai bine ocolim zona apare prima dată în B365.