Un fals polițist a jefuit un om pe bulevardul Cantemir din București. L-a bătut, l-a pus la pământ, l-a imobilizat și i-a furat banii. Acum, are de-a face cu polițiștii adevărați
B365.ro, 14 august 2025 18:30
Un bărbat s-a dat drept polițist şi a imobilizat un cetățean pe bulevardul Cantemir din București. Apoi i-a furat bani din buzunar şi l-a lovit apoi cu pumnii în faţă. Bărbatul a fost arestat preventiv […] Articolul Un fals polițist a jefuit un om pe bulevardul Cantemir din București. L-a bătut, l-a pus la pământ, l-a imobilizat și i-a furat banii. Acum, are de-a face cu polițiștii adevărați apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 5 minute
18:30
Un fals polițist a jefuit un om pe bulevardul Cantemir din București. L-a bătut, l-a pus la pământ, l-a imobilizat și i-a furat banii. Acum, are de-a face cu polițiștii adevărați # B365.ro
Un bărbat s-a dat drept polițist şi a imobilizat un cetățean pe bulevardul Cantemir din București. Apoi i-a furat bani din buzunar şi l-a lovit apoi cu pumnii în faţă. Bărbatul a fost arestat preventiv […] Articolul Un fals polițist a jefuit un om pe bulevardul Cantemir din București. L-a bătut, l-a pus la pământ, l-a imobilizat și i-a furat banii. Acum, are de-a face cu polițiștii adevărați apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
18:00
Avertismentul PS6: Razii și amenzi pentru șoferii care circulă pe noua bandă STB de pe Bulevardul Uverturii. Iar amenzile pot depăși 1.600 de lei # B365.ro
Un nou avertisment pentru șoferi, de la Primăria Sectorului 6: conductorii auto care o iau pe STBanda de pe Bulevardul Uverturii vor fi amendați. Doar în decursul a o oră, polițiștii au dat șase amenzi […] Articolul Avertismentul PS6: Razii și amenzi pentru șoferii care circulă pe noua bandă STB de pe Bulevardul Uverturii. Iar amenzile pot depăși 1.600 de lei apare prima dată în B365.
Acum o oră
17:40
FOTO | Centrul Vechi intră în curățenie generală. Se șmotruiesc străzi și stații STB, se repară bănci, se rerface pavajul, se schimbă becuri, anunță Bujduveanu # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar ala Capitalei, a informat bucureștenii că au început lucrările de curățenie în oraș. Prima zonă în care echipele au lucrat a fost Centru Vechi al Capitalei. Curățenie generală astăzi în Centru […] Articolul FOTO | Centrul Vechi intră în curățenie generală. Se șmotruiesc străzi și stații STB, se repară bănci, se rerface pavajul, se schimbă becuri, anunță Bujduveanu apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
17:00
Când se mută Traian Băsescu la loc într-o vilă de protocol din București, după ce a fost evacuat din Primăverii. Guvernul anunță că aflăm, probabil, săptămâna viitoare # B365.ro
Fostul președinte, Traian Băsescu ar putea primi casa promisă în săptămâna ce urmează. Astăzi, 14 august, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul pentru alocarea imobilului de protocol lui Traian Băsescu […] Articolul Când se mută Traian Băsescu la loc într-o vilă de protocol din București, după ce a fost evacuat din Primăverii. Guvernul anunță că aflăm, probabil, săptămâna viitoare apare prima dată în B365.
17:00
ESENȚIAL | Bucureștenii din Greenfield, câștigă în instanță drumul forestier din Pădurea Băneasa. Cererile ONG-urilor de suspendare a contractului, respinse la tribunal # B365.ro
Federația Greefield anunță că a câștigat procesul pentru drumul forestier din Pădurea Băneasa. Astfel, acesta va putea fi folosi de locuitorii cartierului rezidențial pentru a traversa mai ușor zona. Mai multe ONG-uri au contestat accesul […] Articolul ESENȚIAL | Bucureștenii din Greenfield, câștigă în instanță drumul forestier din Pădurea Băneasa. Cererile ONG-urilor de suspendare a contractului, respinse la tribunal apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
16:00
Târg de Sfântă Marie organizat, în acest weekend, în Ciolpani. STB: Autobuzele liniei 444 nu mai ajung în localitatea Piscu # B365.ro
An de an în comuna Ciolpani din județul Ilfov are loc un Târg de Sf. Maria. Locuitorii de acolo se bucură anual de acea atmosferă și participă la o mulțime de activități. Iar Târgul de […] Articolul Târg de Sfântă Marie organizat, în acest weekend, în Ciolpani. STB: Autobuzele liniei 444 nu mai ajung în localitatea Piscu apare prima dată în B365.
15:50
Oală pentru CapitalăDoamna de la televizor care dorește să fie primar general la București pune cratițele pe foc. Episodul 1: gem de zmeură, cu Anca Alexandrescu # B365.ro
Pe lista încă în construcție a candidaților și a potențialilor candidați la funcția de primar general al Capitalei a intrat, deocamdată cu creionul, nu cu pixul care nu se șterge, și doamna Anca Alexandrescu de […] Articolul Oală pentru CapitalăDoamna de la televizor care dorește să fie primar general la București pune cratițele pe foc. Episodul 1: gem de zmeură, cu Anca Alexandrescu apare prima dată în B365.
15:50
Vremea în București în minivacanța de Sfântă Mărie️ ANM anunță căldură mare, dar nu extremă. Detalii în prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
În acest weekend prelungit, mare parte dintre locuitorii Capitalei vor fi plecați la munte sau la mare, însă pentru cei care nu pleacă din oraș în minivacanța de Sfântă Mărie, ANM vine cu vești bune: […] Articolul Vremea în București în minivacanța de Sfântă Mărie️ ANM anunță căldură mare, dar nu extremă. Detalii în prognoza specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
15:50
O avarie termo încurcă grav traficul pe Șoseaua Mihai Bravu. Până luni, sunt restricții de trafic, cu circulație redirecționată pe șinele de tramvai # B365.ro
Pentru următoarele zile, se anunță restricții de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsurile de circulație vor fi impuse pentru că echipele competente intervin asupra unei avarii la rețeaua de termoficare, localizată pe Șos. Mihai Bravu, […] Articolul O avarie termo încurcă grav traficul pe Șoseaua Mihai Bravu. Până luni, sunt restricții de trafic, cu circulație redirecționată pe șinele de tramvai apare prima dată în B365.
14:50
Întrebare de 100 de puncte: locul de parcare se transferă ca fotbaliștii? Un bucureștean trăiește dilema în Sectorul 6, unde își cumpără un apartament # B365.ro
Locurile de parcare sunt mereu o problemă pentru șoferii din București. O soluție pentru aceștia este să-și cumpere un loc de parcre de reședință, dar cererile rapid iar șoferii așteaptă prea mult. Un bucureștean este […] Articolul Întrebare de 100 de puncte: locul de parcare se transferă ca fotbaliștii? Un bucureștean trăiește dilema în Sectorul 6, unde își cumpără un apartament apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Tărăboi la bloc, la parterul cu Magazin care a pare c-a avut un strămoș Restaurant. Un bucureștean iritat de mesele scoase pe trotuar a intervenit ferm în chestiune # B365.ro
Un bucureștean care se ocupă de administrarea de blocuri și de una dintre asociațiile unui bloc din Capitală a avut parte de o experiență mai puțin obișnuită cu angajații unui supermarket. Magazinul se află la […] Articolul VIDEO | Tărăboi la bloc, la parterul cu Magazin care a pare c-a avut un strămoș Restaurant. Un bucureștean iritat de mesele scoase pe trotuar a intervenit ferm în chestiune apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
14:20
Mormântul Iuliei Hașdeu, cel mai jefuit din cavou din Cimitirul Bellu, va fi pus în siguranță. Monumentul, la care n-a s-a intervenit de peste un secol, stă acum să cadă # B365.ro
Reprezentanții Cimitirului Bellu – Muzeu în Aer Liber au anunțat că Mormântul Poema al Iuliei Hașdeu va fi pus în siguranță. Astfel că, acesta va avea o șansă de a supraviețuii timpului și de fascina […] Articolul Mormântul Iuliei Hașdeu, cel mai jefuit din cavou din Cimitirul Bellu, va fi pus în siguranță. Monumentul, la care n-a s-a intervenit de peste un secol, stă acum să cadă apare prima dată în B365.
13:50
Calea ferată București – Giurgiu va fi modernizată. Contractul de 2,1 miliarde de lei a fost semnat oficial, lucrările vor dura doi ani și jumătate # B365.ro
CFR Infrastructura transmite că va fi modernizată complet linia de cale ferată București – Jilava – Giurgiu Nord Frontieră. Viitorul șantier ar dura 30 de luni, iar acestea sunt de o valoare totală de 2,1 […] Articolul Calea ferată București – Giurgiu va fi modernizată. Contractul de 2,1 miliarde de lei a fost semnat oficial, lucrările vor dura doi ani și jumătate apare prima dată în B365.
13:50
Blugii reușesc să rămână mereu relevanți, indiferent de trenduri sau anotimpuri. Fiecare bărbat se bazează pe cel puțin o pereche în garderobă, tocmai pentru că se adaptează ușor la orice program – de la întâlniri […] Articolul Top 5 modele de blugi bărbătești care nu se demodează niciodată (P) apare prima dată în B365.
13:00
Bujduveanu îi invită pe bucureșteni, diseară, la discuții despre Piața Revoluției și viitorul ei, chiar la locul faptei. Și asta după marele scandal cu „Parcarea MAI” # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a făcut un anunț către toți bucureștenii. Astăzi, 14 august, va avea loc o discuție deschisă în Piața Revoluției despre viitorul spațiului. Edilul vrea să asculte ce au oamenii […] Articolul Bujduveanu îi invită pe bucureșteni, diseară, la discuții despre Piața Revoluției și viitorul ei, chiar la locul faptei. Și asta după marele scandal cu „Parcarea MAI” apare prima dată în B365.
12:50
Cătălin Drulă, preferatul lui Nicușor Dan să-i fie succesor la PMB, se propune pe sine însuși drept candidat comun PNL – USR la alegerile parțiale din București # B365.ro
Cătălin Drulă, fost Ministru al Transporturilor, canidează la PMB, fiind susținut de USR. Acesta a spus de mai multe ori că se consideră un candidat potrivit pentru funcția de Primar General al Capitalei, lăsată liberă […] Articolul Cătălin Drulă, preferatul lui Nicușor Dan să-i fie succesor la PMB, se propune pe sine însuși drept candidat comun PNL – USR la alegerile parțiale din București apare prima dată în B365.
12:50
Adrian, eroul din București. De ziua lui, a salvat viața unui om care a căzut de la etajul 2. „Un alt fel de la mulți ani!”️ # B365.ro
Intervenția voluntarilor, chiar salvează vieți: a fost și cazul lui Adrian, voluntarul din programul Există un erou în fiecare dintre voi” care a intervenit în cazul unui bărbat ce căzuse de la etajul 2 al […] Articolul Adrian, eroul din București. De ziua lui, a salvat viața unui om care a căzut de la etajul 2. „Un alt fel de la mulți ani!”️ apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
12:10
O veste concomitent și bună, și rea. Restricții de trafic impuse pentru minivacanța de Sfântă Mărie. Dacă vrei să pleci de la București la mare, probabil te vor încânta # B365.ro
Minivacanța de Sfântă Mărie, perioadă pentru care au fost impuse restricțiile de trafic despre care vorbim imediat, se anunță cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc, litoral care a a=vut, probabil, unul dintre cele […] Articolul O veste concomitent și bună, și rea. Restricții de trafic impuse pentru minivacanța de Sfântă Mărie. Dacă vrei să pleci de la București la mare, probabil te vor încânta apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Călătorie SF cu dl. Băluță, care a încălecat pe TikTok spre viitor, să stea un pic de vorbă cu nepoții săi. Le povestește faptele de vrednicie de la Primărie # B365.ro
Daniel Băluță a început să se gândească la viitor, la anul 2050 și la discuțiile pe care le va avea cu nepoții săi despre perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 4. Edilul […] Articolul VIDEO | Călătorie SF cu dl. Băluță, care a încălecat pe TikTok spre viitor, să stea un pic de vorbă cu nepoții săi. Le povestește faptele de vrednicie de la Primărie apare prima dată în B365.
11:10
Magie de miracol pe A1 Singura condiție care trebuie îndeplinită ca să trăiești nebănuită satisfacție auto pe autostrada de la București la Pitești # B365.ro
Bună ziua, București, la această magie de miracol de pe A1 am ajuns în doi pași. Primul a fost un întâmplător sondaj neconvențional realizat în microuniversul B365 ne-a oferit urrmătoarea realitate: printre concetățenii chestionați care […] Articolul Magie de miracol pe A1 Singura condiție care trebuie îndeplinită ca să trăiești nebănuită satisfacție auto pe autostrada de la București la Pitești apare prima dată în B365.
11:00
Cum reușesc unele spații să pară atât de atrăgătoare, deși mobilierul nu este deloc complicat? Totul ține de combinații. Alegerea corectă de culori ale scaunelor de bar poate face diferența între un decor banal și […] Articolul 6 combinații de culori care pun în valoare scaunele de bar (P) apare prima dată în B365.
10:40
VIDEO | Cum va arătă anul acesta West Side Hallo Fest, festivalul Bu-hu-hu din Sectorul 6 Ediția 2025 va fi la baza digului Lacului Morii # B365.ro
Primăria Sectorului 6 le-a transmis bucureștenilor cu va arăta anul acesta unul dintre cele mai așteptate evenimente, West Side Hallo Fest. Târgul de Halloween nu va mai fi ținut pe Insula Lacul Morii, deoarece aceasta […] Articolul VIDEO | Cum va arătă anul acesta West Side Hallo Fest, festivalul Bu-hu-hu din Sectorul 6 Ediția 2025 va fi la baza digului Lacului Morii apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
10:00
VIDEO | Primăria Sectorului 1 dezminte zvonurile despre Piața Domenii. „Nu se închide, doar florăriile și construcțiile ilegal de pe trotuar vor fi demolate” # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a făcut un anunț prin care vrea să îi liniștească atât pe bucureștenii care locuiesc pe lângă Piața Domenii, cât și pe comercianții care își vând produsele aici: piața nu va fi […] Articolul VIDEO | Primăria Sectorului 1 dezminte zvonurile despre Piața Domenii. „Nu se închide, doar florăriile și construcțiile ilegal de pe trotuar vor fi demolate” apare prima dată în B365.
09:20
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Este vorba despre o cameră tehnică din Unitatea 2 # B365.ro
Alarma de incendiu a fost declanșată joi, 14 august 2025, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, focul având loc în cadrul undei clădiri administrative din Unitatea 2. La acest moment, mai multe echipaje de pompieri […] Articolul Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Este vorba despre o cameră tehnică din Unitatea 2 apare prima dată în B365.
08:30
Primele accidente, la prima oră, pe A2 București-Constanța. Se anunță un weekend infernal pe autostradă și mega aglomerat pe litoral # B365.ro
Cu toate că bucureștenii abia au început să plece spre mare pentru a petrece minivacanța de Sfântă Mărie pe litoral, au avut loc deja primele accidente de pe A2. Din cauza acestora, traficul pe sensul […] Articolul Primele accidente, la prima oră, pe A2 București-Constanța. Se anunță un weekend infernal pe autostradă și mega aglomerat pe litoral apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
03:10
Ce putem face în București în minivacanța de Sfânta Marie. Avem weekend cu Cinema Sub Stele, plimbări cu bărcuțele pe Dâmbovița, ceremonie pentru Ziua Marinei și multe altele # B365.ro
Iute, ca vântul și ca gândul au trecut și zilele și am ajuns din nou la weeekend. Se întâmplă foarte multe lucruri în acest sfârșit de săptămână în Capitală. Dacă nu te-ai hotărât încă cu […] Articolul Ce putem face în București în minivacanța de Sfânta Marie. Avem weekend cu Cinema Sub Stele, plimbări cu bărcuțele pe Dâmbovița, ceremonie pentru Ziua Marinei și multe altele apare prima dată în B365.
13 august 2025
19:40
Cumpărăm cât mai apucăm, de la București și din țară ️ Taxa Shein și Temu, o nouă măsură fiscală luată de Guvern. Cât o să plătim în plus pentru coletele ieftine # B365.ro
Taxa Shein și Temu este o nouă măsură fiscală ce va fi introdusă de Guvernul României: cumpărătorii vor plăti 25 de lei pentru coletele ieftine, sub 150 de euro. Vizată este și platforma Aliexpress, iar […] Articolul Cumpărăm cât mai apucăm, de la București și din țară ️ Taxa Shein și Temu, o nouă măsură fiscală luată de Guvern. Cât o să plătim în plus pentru coletele ieftine apare prima dată în B365.
19:20
ESENȚIAL | S-a decis momentul pentru recepția Pasajului Basarab. Șoferii și trecătorii mai au de așteptat un an și jumătate # B365.ro
O veste importantă pentru bucureșteni a fost dată acum puțin timp. Pasajul Basarab va fi recepționat la finalul anului viitor. Această construcție așteaptă recepția de 14 ani, deși zilnic trec mii de șoferi pe acolo. […] Articolul ESENȚIAL | S-a decis momentul pentru recepția Pasajului Basarab. Șoferii și trecătorii mai au de așteptat un an și jumătate apare prima dată în B365.
19:10
Șansele elevilor din București de a ajunge la un colegiu național nu sunt egale. Sunt diferențe între performanța școlilor din Nordul și Sudul Capitalei, chiar și între cartiere vecine # B365.ro
Un raport al platformei AIParte arată care sunt șansele elevilor să ajungă la un liceu bun din București, în funcție de cartiere. Raportul analizează și impactul alegerii unui liceu pentru viitorul tinerilor. Un clasament al […] Articolul Șansele elevilor din București de a ajunge la un colegiu național nu sunt egale. Sunt diferențe între performanța școlilor din Nordul și Sudul Capitalei, chiar și între cartiere vecine apare prima dată în B365.
Ieri
18:20
Piața Amzei devine pietonală, iar artiștii stradali din București sunt invitați să se înscrie pentru obținerea autorizațiilor. Proiectul, parte din „Străzi Deschise”, are loc între 18 – 31 august # B365.ro
Piața Amzei se închide pentru șoferi și se deschide pentru pietoni, în perioada 18 – 31 august, iar municipalitatea îi invită pe artiștii stradali din București să se înscrie pentru obținerea autorizațiilor. „Am redeschis procesul”, […] Articolul Piața Amzei devine pietonală, iar artiștii stradali din București sunt invitați să se înscrie pentru obținerea autorizațiilor. Proiectul, parte din „Străzi Deschise”, are loc între 18 – 31 august apare prima dată în B365.
18:00
VIDEO | Mii de șoferi circulă zilnic pe Pasajul Basarab, deși se așteaptă recepția construcției de 14 ani. Este un adevărat pericol pentru bucureșteni # B365.ro
Pasajul de la Basarab rămâne în continuare fără recepție, deși de 14 ani șoferii circulă prin această zonă. Acest punct rutier intens circulat zilnic se află într-o stare degradată, iar șoferii și cei care circulă […] Articolul VIDEO | Mii de șoferi circulă zilnic pe Pasajul Basarab, deși se așteaptă recepția construcției de 14 ani. Este un adevărat pericol pentru bucureșteni apare prima dată în B365.
17:20
Pet ️ pentru pet continuă în București: 10 noi dispozitive pentru hrănirea pisicilor de pe stradă, în schimbul sticlelor reciclabile, amplasate în puncte-cheie din oraș # B365.ro
În puncte importante din București au fost amplasate 10 noi dispozitive pentru hrănirea pisicilor fără stăpân, în schimbul sticlelor reciclabile. În total, acum, în oraș sunt 15 astfel de automate pentru hrănirea felinelor. Cum funcționează […] Articolul Pet ️ pentru pet continuă în București: 10 noi dispozitive pentru hrănirea pisicilor de pe stradă, în schimbul sticlelor reciclabile, amplasate în puncte-cheie din oraș apare prima dată în B365.
16:40
Colecție de NFT-uri lansată pentru super show-ul aviatic BIAS 2025 ️ Ilustrațiile digitale sunt cu aeronavele de la evenimentul din perioada 29 – 31 august de pe Aeroportul Băneasa # B365.ro
La ediția Bucharest Internațional Air Show (BIAS) din acest an se va lansa și o colecție exclusivă de NFT-uri. Ulterior, aceasta va fi disponibilă online, ilustrațiile digitale vor fi cu aeronavele și demonstrațiile de acrobațe […] Articolul Colecție de NFT-uri lansată pentru super show-ul aviatic BIAS 2025 ️ Ilustrațiile digitale sunt cu aeronavele de la evenimentul din perioada 29 – 31 august de pe Aeroportul Băneasa apare prima dată în B365.
15:30
Bătălia PMB vs FRF de pe Arena Națională. Federația de Fotbal insistă să preia stadionul, Primăria rezistă. Bujduveanu: Suntem capabili să ne ocupăm foarte bine # B365.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) repetă că vrea să ia în administrare Arena Națională. Dar Primăria Generală nu vrea să o cedeze. Edilul Capitalei a explicat și de ce nu vor să o predea. Cluburile […] Articolul Bătălia PMB vs FRF de pe Arena Națională. Federația de Fotbal insistă să preia stadionul, Primăria rezistă. Bujduveanu: Suntem capabili să ne ocupăm foarte bine apare prima dată în B365.
15:30
VIDEO | 3 probleme cu potențial letal într-o secundă de trafic din București. O trecere de pietoni cu marcaj evaporat, traversare pe bicicletă și copil apărut de niciunde, tot pe biclă # B365.ro
În București trebuie să fii cu ochii-n patru, în permanență: într-o secundă de trafic din oraș, au apărut, brusc, 3 probleme cu potențial letal, arată un conducător auto într-o înregistrare surprinsă de camera sa de […] Articolul VIDEO | 3 probleme cu potențial letal într-o secundă de trafic din București. O trecere de pietoni cu marcaj evaporat, traversare pe bicicletă și copil apărut de niciunde, tot pe biclă apare prima dată în B365.
15:10
Dacă visezi la o vacanță all inclusive în Turcia în vreme ce te hâțână tramvaiul pe Moșilor, te poți trezi. Varianta e pe cale de dispariție din cauza unei monumentale risipe alimentare # B365.ro
Turcia a făcut un anunț devastator pentru bucureștenii care plănuiau ca anul viitor să își petreacă vacanța în Antalya, Izmir sau o altă stațiune iubită de români: sejururile all inclusive ar putea dispărea. Motivul pentru […] Articolul Dacă visezi la o vacanță all inclusive în Turcia în vreme ce te hâțână tramvaiul pe Moșilor, te poți trezi. Varianta e pe cale de dispariție din cauza unei monumentale risipe alimentare apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | Fix ce lipsea din dificila intersecție dintre Strada Traian și Călușei: un TIR parcat cât să nu m ai vezi nimic. O zi de vară obișnuită în traficul din București # B365.ro
O bucureșteancă a atras atenția celorlalți internauți în legătutră cu staționarea unui TIR într-o zonă extrem de periculoasă din Capitală. Femeia povestește că acest tir este parcat la intersecția dezastruasă dintre Traian și Călușei. Un […] Articolul FOTO | Fix ce lipsea din dificila intersecție dintre Strada Traian și Călușei: un TIR parcat cât să nu m ai vezi nimic. O zi de vară obișnuită în traficul din București apare prima dată în B365.
14:10
David Popovici a semnat un contract senzațional: e primul ambasador Porsche din țară. „Copilul din mine se bucură!”️ PS Nu știm ce părere are domnul CTP despre acest lucru # B365.ro
David Popovici a semnat un nou contract și anunță, cu mândrie, că este primul ambasador Porsche din România. Înotătorul legendar din Pantelimon anunță că se bucură ca un copil, sentimentele sale fiind autentice. Bucureșteanul spune […] Articolul David Popovici a semnat un contract senzațional: e primul ambasador Porsche din țară. „Copilul din mine se bucură!”️ PS Nu știm ce părere are domnul CTP despre acest lucru apare prima dată în B365.
14:00
Un șantier blochează traficul din Piața Sudului. Un bucureștean ne avertizează că se circulă pe o singură bandă spre Vitan – Bârzești, mai bine ocolim zona # B365.ro
Șoferii care tranzitează zona Piața Sudului trebuie să știe că traficul este blocat în zona respectivă. Un martor spune că se fac lucrări lângă stația de tramvai de acolo. De asemenea, șoferii sunt informați de […] Articolul Un șantier blochează traficul din Piața Sudului. Un bucureștean ne avertizează că se circulă pe o singură bandă spre Vitan – Bârzești, mai bine ocolim zona apare prima dată în B365.
13:50
Programul Balkanik Festival 2025 e gata, cu tot cu lista artiștilor care vor urca pe scenă la Grădina Uranus. Festivalul ajunge acum la a 12-a ediție # B365.ro
La început de toamnă, bucureștenii sunt așteptați să se distreze și să petreacă timp alături de cei dragi în cadrul Balkanik Festival. Evenimentul îndrăgit de mulți dintre locuitorii Capitalei va avea loc în perioada 5 […] Articolul Programul Balkanik Festival 2025 e gata, cu tot cu lista artiștilor care vor urca pe scenă la Grădina Uranus. Festivalul ajunge acum la a 12-a ediție apare prima dată în B365.
13:10
Termo Alert activat. Una din trei clădiri din București nu are apă caldă. E recordul verii: peste 3.000 de clădiri au această problemă # B365.ro
Este recordul acestei veri în ceea ce privește avariile din sistemul de termoficare: peste 3.000 de blocuri din București fie nu au apă caldă deloc, fie primesc deficitar. Termoenergetica are lista avariilor din oraș și […] Articolul Termo Alert activat. Una din trei clădiri din București nu are apă caldă. E recordul verii: peste 3.000 de clădiri au această problemă apare prima dată în B365.
13:10
Weekendul acesta bucureștenii pot ieși iar cu bărcuțele pe Dâmbovița♀️ Punctul de întâlnire este Debarcaderul Națiunilor Unite # B365.ro
Vremea frumoasă se menține în Capitală și deși uneori avem parte de călduri extrem de mari atmosfera de vară nu lasă bucureștenii să râmână în case. În acest weekend, se va desfășura din nou evenimentul […] Articolul Weekendul acesta bucureștenii pot ieși iar cu bărcuțele pe Dâmbovița♀️ Punctul de întâlnire este Debarcaderul Națiunilor Unite apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | Dacă dai în gropile de pe Șoseaua Fundeni, poți merge direct la service-ul auto de lângă. „Șoferii își rup roțile mașinilor aici”, spune o bucureșteancă # B365.ro
Șoferii din București trec în fiecare zi prin zone avariate de mai multe cratare pe carosabil. Aceasta este și situația unor gropi pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Fundeni. O bucureșteancă semnalează problema, […] Articolul FOTO | Dacă dai în gropile de pe Șoseaua Fundeni, poți merge direct la service-ul auto de lângă. „Șoferii își rup roțile mașinilor aici”, spune o bucureșteancă apare prima dată în B365.
12:40
FOTO | Doi căței au căzut într-un canal fără capac de pe strada Iuliu Hațieganu, mândria de infrastructură a dlui Negoiță. Au fost salvați de echipaje ASPA # B365.ro
Doi sărmani căței au fost, din fericire, salvați de echipele din cadrul ASPA după ce au căzut într-un canal descoperit. Patrupezii în vârstă de aproximativ 2 și 10 ani au ajuns din întâmplare în „capcana” […] Articolul FOTO | Doi căței au căzut într-un canal fără capac de pe strada Iuliu Hațieganu, mândria de infrastructură a dlui Negoiță. Au fost salvați de echipaje ASPA apare prima dată în B365.
12:20
Big STBrother: Toate troleibuzele, tramvaiele și autobuzele din București trebuie să aibă camere video de monitorizare, spune primarul general interimar # B365.ro
În cadrul transmisiuni live de pe pagina lui de Facebook, Sebastian Bujduveanu a anunțat că vor fi monitorizate video atât stațiile cât și toate mijloacele de transport. Practic, toate troleibuzele, tramvaiele și autobuzele din București […] Articolul Big STBrother: Toate troleibuzele, tramvaiele și autobuzele din București trebuie să aibă camere video de monitorizare, spune primarul general interimar apare prima dată în B365.
11:20
VIDEO | Start lucrări de schimbare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Chișinău, unde calea de rulare e zob. Bujduveanu: Toată această zonă va fi atent monitorizată # B365.ro
Stelian Bujduveanul, primarul intermiar al Capitalei a anunțat că vor începe lucrările la lotul 9 de tramvai pe Bd. Chișnău. Acest proiect va include reabilitarea completă a 825 m de cale dublă de rulare. Inclusiv […] Articolul VIDEO | Start lucrări de schimbare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Chișinău, unde calea de rulare e zob. Bujduveanu: Toată această zonă va fi atent monitorizată apare prima dată în B365.
11:10
Societate de Transport București (STB) a anunțat că la acest moment linia de tramvai cu indicativul 21 este blocată pe Calea Moșilor. Motivul pentru care aceasta nu poate înainte este că un șofer și-a lăsat […] Articolul O mașină parcată pe șine pe Calea Moșilor a blocat tramvaiele. STB: Linia 21, deviată apare prima dată în B365.
11:00
Siguranța și aspectul băii influențează direct confortul fiecărei familii. Dacă vrei să aduci un plus de rafinament spațiului de acasă, cabina de duș reprezintă un element central. Pentru a atinge un echilibru între design și […] Articolul Ce trebuie să știi despre sticla securizată la cabinele de duș (P) apare prima dată în B365.
11:00
Secretul lui Polichinelle, peste drum de Cișmigiu: Stelian Bujduveanu nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei. Vede un pericol mare care planează asupra Bucureștiului # B365.ro
Până la planurile lui Stelian Bujduveanu de a candida alegerile pentru Primăria Capitalei, care a rămas fără „șef plin” de când Nicușor Dan a devenit președintele României, să ne oprim asupra celor au două mari […] Articolul Secretul lui Polichinelle, peste drum de Cișmigiu: Stelian Bujduveanu nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei. Vede un pericol mare care planează asupra Bucureștiului apare prima dată în B365.
10:50
VIDEO | Dl. Negoiță revine la prima iubire: pavelele. Cu sunet, vă rugăm, veți afla că bucățelele de beton bicolore sunt, practic, viitorul omenirii # B365.ro
Primarul din Sectorul 3, Robert Negoiță, a revenit în această dimineață la o pasiune mai veche de-a sa și le explică bucureștenilor despre pavelele pe care le-a pus pe aproape toate străzile din aria administrată. […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță revine la prima iubire: pavelele. Cu sunet, vă rugăm, veți afla că bucățelele de beton bicolore sunt, practic, viitorul omenirii apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.