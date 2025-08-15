Pastila lui Cristoiu de la ora 23:00: Întâlnirea din Alaska – Primele impresii
Gândul, 15 august 2025 23:30
Gazetarul Ion Cristoiu comentează, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 23.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Am comentat pe Cristoiu TV în direct, 10.000 de urmăritori, am transmis ceremonia de început a întâlnirii. Cel mai important moment l-a reprezentat știrea potrivit căreia între cei doi nu va […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
23:30
Gazetarul Ion Cristoiu comentează, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 23.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Am comentat pe Cristoiu TV în direct, 10.000 de urmăritori, am transmis ceremonia de început a întâlnirii. Cel mai important moment l-a reprezentat știrea potrivit căreia între cei doi nu va […]
23:30
Presa internațională tratează pe larg despre summitul președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, notând că așteptările sunt în sensul unui armistițiu în Ucraina.
Acum 30 minute
23:10
La sosirea sa în Anchorage, președintele rus Vladimir Putin nu a răspuns dacă va fi de acord cu un armistițiu, așa cum își dorește președintele Donald Trump. Jurnaliștii prezenți pe aeroport le-au adresat întrebări ambilor președinți. Întrebat dacă va „înceta să ucidă civili”, Putin a părut să facă un gest că nu poate auzi întrebarea. […]
Acum o oră
23:00
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin se petrece chiar în aceste momente, la Anchorage, Alaska. Sala de presă este deja pregătită. Cei doi au dat mâna când s-au văzut și și-au zâmbit. Un expert în limbajul non-verbal a analizat gesturile celor doi. „Veți mai comite crime în randul civililor? De ce ar trebui ca […]
23:00
Sean Kingston, condamnat la închisoare! Artistul ar fi păcălit mai multe companii / Prejudiciu de un milion de dolari # Gândul
Rapper-ul Sean Kingston a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru o fraudă pe internet de un milion de dolari. Kingston, în vârstă de 35 de ani, a fost condamnat după ce a păcălit mai multe reprezentanțe auto, magazine de bijuterii și chiar o companie de saltele, printr-o fraudă electronică de proporții, […]
22:50
Avionul prezidențial american Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord. După ce a coborât, președintele american s-a întâlnit cu președintele Rusie, Vladimir Putin. Cei doi lideri s-au salutat, au făcut fotografii și și-au vorbit. La întâlnirea crucială cu Putin de la baza Elmendorf-Richardson, Trump este însoțit de secretarul de Stat […]
Acum 2 ore
21:40
Demi Moore este una dintre cele mai mari vedete ale Hollywood-ului, în special acum, după revenirea care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea remarcabilă din The Substance. Dar înainte de a devein faimoasă, numele ei era Demi Gene Guines, un nume fără o rezonanță atât de mare. Însă numele de familie i s-a […]
21:40
Avertismentul lui Trump înaintea întâlnirii cu PUTIN /„Cred că se va derula bine, dacă nu, voi reveni acasă” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, s-a delarat încrezător că întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, se va derula bine, dar a avertizat că va pleca ”rapid” de la summit dacă simte că nu poate ajunge la un acord. Întrebat, în aeronava Air Force One, ce impresii are și care crede că va fi rezultatul summitului, […]
Acum 4 ore
21:10
Cum se prepară cea mai bună înghețată de casă. Te poți inspira din această rețetă simplă, bazată pe vanilie și cinci ingrediente, pentru a transforma frigiderul într-o gelaterie ca în Italia. Mulți sunt de părere că la baza unei înghețate trebuie să fie gălbenușul de ou, însă secretul din această rețetă este crema de brânză. […]
21:10
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici # Gândul
„Din câte știți, în noaptea aceasta are loc un summit la nivel înalt dintre doi șefi de stat. Știți programul. Eu fiind patriot, hai să citesc presa noastră. Și m-am uitat să văd ce face presa noastră din perspectiva acestei întâlniri. Primul lucru pe care l-am constatat este că presa noastră stă cu cracii în […]
20:50
Avertismentul alarmant lansat de un fost ofițer KGB care a fost coleg de școală cu dictatorul Rusiei: Putin a câștigat deja. Trump a pierdut totul! # Gândul
În timp ce toată atenția lumii este îndreptată spre Summitul din Alaska, un fost ofițer KGB a lansat un avertisment alarmant privind rezultatele discuțiilor care ar urma să aibă loc între Donald Trump și Vladimir Putin în această seară, de la ora 22:00, sub pretextul încheierii războiului din Ucraina. Fostul spion sovietic, Serghei Jirnov, care […]
20:40
Accident feroviar în Danemarca: Mai mulți răniți, după ce un tren a deraiat. Localnicii au auzit o „bubuitură puternică” # Gândul
Un tren din Danemarca a deraiat, provocând „răniri multiple” în timp ce se îndrepta spre Sonderborg din Copenhaga, via Fredericia, a dezvăluit poliția, în timp ce localnicii au raportat zgomote puternice și mirosuri ciudate. Mai multe persoane sunt grav rănite în urma deraierii unui tren de pasageri în Danemarca. „Suntem prezenți la un accident feroviar […]
20:20
Alertă în spitalele de pediatrie: enterovirusuri agresive și peste 120 de copii internați într-o zi # Gândul
Sezonul cald aduce cu el nu doar vacanțe, ci și un val de infecții virale la copii, atrag atenția medicii. În ultimele zile, spitalele de pediatrie s-au confruntat cu un număr record de internări, multe dintre cazuri fiind diagnosticate cu enterovirusuri. Aceste infecții, care se transmit ușor și pot duce la complicații serioase, precum meningite, […]
20:10
O vacanță în Lefkada s-a încheiat ca într-un „film prost” pentru un turist român: „Nevasta mă ÎNJURĂ de 4 ore” # Gândul
Lefkada este o insulă învecinată cu Ithaca, insula pe care a condus-o regele Ulise, unul dintre participanții la Războiul Troian și cel care a venit cu ideea construirii Calului Troian din lemn. Insula a devenit o colonie corintiană în perioada clasică. În Lefkada era dedicat un cult dedicat zeului Apollo Leucatos. Potrivit legendelor, de pe […]
20:10
Alexandra a murit, la 36 de ani, în Italia. A căzut de la 200 de metri înălțime, împreună cu colegul ei, în Masivul Castore # Gândul
Alexandra Gheorghe a murit, la vârsta de 36 de ani, urmându-și pasiunea, și anume, alpinismul. S-a mutat cu familia în Italia, imediat după Revoluția din 1989, în speranța unei vieți mai bune. A terminat facultatea și și-a urmat pasiunea pentru sport, făcând parte din Federația Italiană de Atletism (FIDAL). Tânăra a murit pe munte Castore […]
20:00
Trump anunță OBIECTIVUL principal al întâlnirii cu Vladimir Putin /„Nu îmi spune mie Europa ce să fac, dar vor fi implicați” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că are obiectivul obținerii unui armistițiu între Rusia și Ucraina la summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, subliniind că el nu cedează exigențelor țărilor europene, deși acestea vor fi implicate în negocieri. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
19:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa ar urma să ofere garanții de securitate Ucrainei, însă numai în colaborare cu partenerii europeni. În declarațiile oferite înainte de a pleca spre Anchorage, președintele american a spus că nu se pune problema în acest moment ca Ucraina să adere la NATO și, astfel, să […]
19:40
Ce a pățit o femeie din București care a comandat o carte pentru fetița ei. A avut șoc când a ajuns la Easybox # Gândul
O femeie din București a comandat o carte pentru fiica ei, în vârstă de 3 ani, iar când a ajuns la Easybox să ridice coletul, a avut un șoc. Femeia din București a povestit că a comandat o cărticică pentru fiica sa de pe un site de vânzări online. Cartea era vândută de un distribuitor […]
Acum 6 ore
19:20
Trump ar putea părăsi brusc SUMMITUL din Alaska dacă observă că Putin nu vrea niciun acord privind Ucraina # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, ar putea părăsi brusc summitul cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, dacă va observa că liderul rus nu este serios în acceptarea unui acord de oprire a războiului din Ucraina, afirmă un oficial din cadrul Administrației de la Washington. ”Se mențin toate opțiunile, inclusiv cea a plecării președintelui SUA de […]
19:10
Avionul lui Vladimir Putin se îndreaptă spre Anchorage, Alaska. Au mai rămas câteva ore până la întâlnirea cu Donald Trump # Gândul
Avionul președintelui rus, Vladimir Putin, se îndreaptă, în aceste momente, spre Anchorage, Alaska. Au mai rămas câteva ore până la întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump. Conform datelor oferite de site-ul Flight Radar 24, avionul a decolat de la Magadan, din Rusia, la ora 12:00 AM (ora locală a Rusiei), unde liderul rus făcuse o […]
19:00
Universitatea Craiova trăiește periculos. Meci de povestit nepoților cu Spartak Trnava. Mirel Rădoi: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui” # Gândul
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, după ce a fost învinsă de Spartak Trnava cu 4-3. Au fost prelungiri pe Stadionul „Antona Malatinskeho” din Trnava, în meciul din manșa secundă a turului al treilea preliminar. Universitatea s-a impus în Bănie cu 3-0, iar în retur a deschis scorul și avea 4-0 la general. […]
19:00
România, vedetă într-un documentar BBC. Imagini cu locul în care se varsă Dunărea, prezentat de o actriță care joacă în Wednesday # Gândul
Povestea Dunării, transpusă într-un documentar de excepție la BBC, a fost prezentat pentru prima dată în România, chiar în locul în care Dunărea se varsă în Marea Neagră. Documentarul este prezentat de Joanna Lumley, actrița care joacă în rolul lui Grandmama, bunica personajului principal din serialul Wednesday. Autorul recomandă: „Wednesday” revine: Netflix lansează trailerul sezonului […]
18:40
PROTEST în fața Ambasadei SUA de la Kiev. Manifestanții se opun unui acord fără participarea Ucrainei # Gândul
Zeci de persoane au participat, vineri, la un protest în fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Kiev. Potrivit Le Figaro, manifestanții se opun ideii unui acord în contextul în care Ucraina nu este reprezentată la summit-ul la care participă președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Protestatarii, printre care se […]
18:30
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că va discuta despre schimburi teritoriale la summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, precizând însă că deciziile vor aparține Ucrainei. ”Se va discuta despre schimburi teritoriale. Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie și cred că vor lua o decizie adecvată. Eu nu mă aflu aici […]
18:30
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului – o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine […]
18:20
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă” # Gândul
Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, a lansat un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de acesta cu privire la buget și la incapacitatea de plată. Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. „Dacă ai da jumătate din banii ăștia pentru școli, spitale, drumuri, […]
18:20
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns” # Gândul
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summit-ului istoric. Șeful diplomației ruse a fost surprins pe camerele video, purtând în mod sfidător un pulover alb pe care era scris „СССР” ) versiunea rusă a „URSS” = acronimul de la Uniunea Republicilor Sovietice […]
18:20
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș” # Gândul
Și Banatul are, de câțiva ani, un Transfăgărășan al lui. Se numește Transluncani și este un drum șerpuit care urcă muntele, croit prin stâncă, pe urmele unui fost drum agricol pe care numai carele trase cu boi puteau ajunge. Traseul de cinci km este acum un drum asfaltat și căutat de turiști pentru peisajul mirific, […]
18:20
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita” # Gândul
După ce a participat la festivitățile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei, Ilie Bolojan, premierul României, a făcut o vizită și la Academia de Fotbal Gigă Hagi și la Baza Sportivă Farul Constanța. Mai apoi, Gheorghe Hagi a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii din timpul vizitei și un mesaj scurt. […]
18:10
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat fabrica de producție a capsulelor cu omega-3 „Omega-Si” din Magadan, anunță Kremlinul. Se menționează că întreprinderea funcționează din 2023. Acolo se prelucrează și se rafinează ulei de pește, iar apoi se produc capsule cu omega-3. În Rusia, aceasta este prima întreprindere care produce trigliceride reesterificate din pește alb (sardine […]
18:10
Un incendiu puternic a izbucnit în localitatea Clinceni, județul Ilfov. Pentru informarea populației a fost emis și un mesaj RO-Alert. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha și există pericolul de propagare la case. „Acționează 20 de autospeciale de stingere. Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagarii incendiului în […]
18:10
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție” # Gândul
Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, critică proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică joi de Ministerul Muncii. Fostul preșdinte al CCR l-a catalogat ca fiind „brutal” și „dăunător per total.” Acesta a avertizat că adoptarea legii ar putea genera un val de pensionări înainte de 1 octombrie 2025. „Vor pleca […]
18:10
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, taxezi suplimentar, săracii de care nu-ți pasă” # Gândul
Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, a lansat un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de acesta cu privire la buget și la incapacitatea de plată. Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. „Dacă ai da jumătate din banii ăștia pentru școli, spitale, drumuri, […]
18:00
CNA își depășește atribuțiile! „Am putea avea alegeri anticipate! E un scenariu pe care îl avem în vedere” # Gândul
Valentin Juncan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a transmis că este nevoie de creșterea sancțiunilor pentru dezinformare, în contextul în care, spune acesta „am putea avea alegeri anticipate”, scenariu plauzibil, având în vedere că PSD ia în considerare ieșirea de la guvernare. Consiliul Național al Audiovizualului se pregătește încă de pe acum pentru posibilitate ca […]
17:50
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizitat o fabrică de ulei de pește # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat fabrica de producție a capsulelor cu omega-3 „Omega-Si” din Magadan, anunță Kremlinul. Se menționează că întreprinderea funcționează din 2023. Acolo se prelucrează și se rafinează ulei de pește, iar apoi se produc capsule cu omega-3. În Rusia, aceasta este prima întreprindere care produce trigliceride reesterificate din pește alb (sardine […]
17:40
Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America” # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care se declară încrezător în șansele de reușită ale președintelui american privind medierea negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia. În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se îndreaptă spre Alaska, ucrainenii își întăresc linia frontului în jurul orașului Pokrovsk. Președintele […]
Acum 8 ore
17:30
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, chiar de Sfânta Maria, deoarece a preferat să meargă la slujba hramului Mănăstirii Sâmbătă de Sus, din județul Brașov, situată la poalele Făgărașului. Lăcașul de cult este, de fapt, unde Fundația neolegionară „Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri de […]
17:20
Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil” # Gândul
Dacă Trump ar fi „arhitectul păcii”, Hillary Clinton l-ar nominaliza pentru Premierul Nobel. Fosta adversară democrată a lui Donald Trump, Hillary Clinton, l-a tachinat pe președintele american cu Premiul Nobel pentru Pace, recunoscând că ar face această propunere, dacă liderul de la Casa Albă va ajuta la încheierea războiului din Ucraina. Însă, fără a-i permite președintelui […]
17:10
Muncitorii străini din România rămân dependenți de birocrația hibridă a autorităților, care prelungește timpii de așteptare și întârzie integrarea pe piața muncii, atrage atenția Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFM). Organizația solicită implementarea unor proceduri exclusiv online pentru schimbarea angajatorului și a funcției, considerând măsura vitală pentru protecția lucrătorilor și eficiența angajatorilor. […]
17:10
Donald Trump a avut o DISCUȚIE MINUNATĂ cu „respectatul președinte al Belarusului”, Aleksandr Lukașenko / Ce au vorbit cei doi # Gândul
Înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin, Donald Trump a discutat cu „respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko”. Președintele american spune că a fost o „discuție minunată”. Trump l-a sunat pe Lukașenko să-i mulțumească „pentru eliberarea a 16 prizonieri”. Acesta a scris pe Truth Social că așteaptă „cu nerăbdare” să-l întâlnească pe Lukashenko în viitor. „Am […]
17:10
Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii # Gândul
Iată ce s-a ales de bărbatul care a câștigat peste un milion de euro la loto. Pe ce a dat banii, de fapt. Bărbatul a mărturisit că a făcut o donație, precizând în ce anume a investit premiul. Davie Crowder este renumit acum pentru că a câștigat fabuloasa sumă de 1,02 milioane de lire sterline. […]
17:00
Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există respect de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta # Gândul
Președintele american Donald Trump a făcut declarații pentru reporteri în timp ce se află în Air Force One, în drum spre Anchorage, Alaska, destinația unde se va întâlni cu Vladimir Putin. Trump susține că a remarcat prezența multor oameni de afaceri ruși la summit și se declară încântat de șansele de reușită ale întâlnirii cu […]
16:50
Cum poți obține până la 200.000 de euro de la stat. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin # Gândul
Într-o perioadă în care auzim des cuvintele „austeritate” și „deficit”, iată că agricultura românească primește o gură de oxigen. Astfel, tinerii fermieri din România, cu vârsta de până la 41 de ani, vor putea să acceseze, începând cu luna octombrie, fonduri europene de până la 200.000 de euro, pentru a-și dezvolta și consolida propriile ferme. […]
16:50
Papa Leon al XIV-lea, MESAJ pentru Putin și Trump, înaintea întâlnirii din Alaska: „Eforturile diplomatice, nu violența, nu armele” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a vorbit, vineri 15 august, reporterilor, adunați la porțile reședinței papale de vară de la Villa Barberini din Castel Gandolfo, și a transmis un mesaj important, înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, transmite Mediafax. Papa Leon a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump […]
16:40
Întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, „o cursă contracronometru” pentru serviciile de securitate # Gândul
Serviciile de securitate din Statele Unite ale Americii și Federația Rusă au o misiune dificilă azi: să le asigure paza președintelui american Donald Trump și a președintelui rus Vladimir Putin, liderii celor mai puternice puteri nucleare. Cei doi lideri se vor întâlni la cea mai mare bază militară din Alaska, Joint Base Elmendorf-Richardson, pentru a […]
16:30
Ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanța au fost umbrite de un moment tensionat, după ce premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit din public chiar în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul. Prezent la eveniment alături de oficialități și reprezentanți ai Armatei Române, Bolojan nu a reușit să-și înceapă discursul fără […]
16:30
Scene înfricoșătoare au avut loc în după-amiaza zilei de vineri, la o moschee din Suedia, unde s-a înregistrat un atac armat. Conform primelor informații, mai mulți oameni au fost răniți. Potrivit SVT News, mai multe focuri de armă au fost raportate în această după-amiază, în apropiere de o moschee din orașul Orebro, la vest de […]
16:30
CNA aruncă nucleara pe scena POLITICĂ din România! „Am putea avea alegeri anticipate! E un scenariu pe care îl avem în vedere” # Gândul
Valentin Juncan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a transmis că este nevoie de creșterea sancțiunilor pentru dezinformare, în contextul în care, spune acesta „am putea avea alegeri anticipate”, scenariu plauzibil, având în vedere că PSD ia în considerare ieșirea de la guvernare. Consiliul Național al Audiovizualului se pregătește încă de pe acum pentru posibilitate ca […]
16:20
Ilie Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi, de la Constanța. „Regele” a pus poze cu premierul # Gândul
Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, premierul Ilie Bolojan i-a făcut o vizită regelui neîncoronat al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi. Premierul Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi, la sediul Academiei sale de fotbal, de la Constanța, baza sportivă Farul Constanța, pe care fostul tricolor o deține, în asociere cu Ciprian Marica. „La Baza Sportivă […]
16:20
EXCLUSIV (VIDEO) / Momentul cu Ilie Bolojan, huiduit și fluierat de mulțime, la ziua Marinei # Gândul
Ceremomniile de Ziua Marinei de la Constanța au fost umbrite de un moment tensionat, după ce premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit din public chiar în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul. Prezent la eveniment alături de oficialități și reprezentanți ai Armatei Române, Bolojan nu a reușit să-și înceapă discursul fără […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.