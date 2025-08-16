Moscova anunță că atmosfera este „EXCELENTĂ” după încheierea întâlnirii președinților Putin și Trump

17:20

Dacă Trump ar fi „arhitectul păcii”, Hillary Clinton l-ar nominaliza pentru Premierul Nobel. Fosta adversară democrată a lui Donald Trump, Hillary Clinton, l-a tachinat pe președintele american cu Premiul Nobel pentru Pace, recunoscând că ar face această propunere, dacă liderul de la Casa Albă va ajuta la încheierea războiului din Ucraina. Însă, fără a-i permite președintelui […]