Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”
Gândul, 16 august 2025 11:00
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut sâmbătă dimineață o primă reacție după întâlnirea dintre Donald Trump, președintele SUA, și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Acesta a transmis, într-o postare pe X, că a vorbit aproximativ o oră cu liderul de la Casa Albă și că luni va merge la Washington pentru a discuta față în față […]
Mihai Rotaru a dezvăluit DISCUȚIA avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează” # Gândul
Fotbalul românesc are trei formații în Europa, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Dar, Gigi Becali le-a transmis rivalilor din Superliga că nu vrea ca echipele lor să se califice în competițiile europene. Universitatea Craiova și CFR Cluj trebuie să mai treacă de un tur pentru a ajunge în Conference League, iar FCSB luptă pentru […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 680. Israelul ar avea nevoie de 100.000 de rezerviști pentru a cuceri orașul Gaza # Gândul
Israelul ar trebui să mobilizeze până la 100.000 de rezerviști pentru campania sa militară extinsă în Fâșia Gaza, potrivit cotidianului israelian Yedioth Ahronoth. Publicația a citat informații din planurile aprobate de șeful Statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir. Ținta israelienilor: orașul Gaza Ofensiva planificată are în vedere capturarea orașului Gaza, din nordul enclavei palestiniene, […]
Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, l-a sunat pe Volodimir Zelenski în timpul zborului său din Alaska înapoi în Washington DC, a anunțat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Aceasta a precizat că cei doi au avut o conversație „lungă”. La rândul său, Kiev-ul a confirmat convorbirea dintre cei doi președinți. Pe lângă discuția pe […]
Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control? # Gândul
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-/F3, dar păstrează perspectiva negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și creșterea rapidă a datoriei. Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă. Finanțele publice, marea îngrijorare Agenția își […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu a tras concluzia, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 10.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin. Astfel, potrivit acestuia, acordul de la Alaska este gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar […]
Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord” # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, a acordat un interviu pentru Fox News, după întâlnirea pe care a avut-o în Alaska cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Liderul american a declarat că evaluează summitul „cu nota 10 din 10”. Acesta a mai adăugat că a vorbit cu omologul său rus inclusiv despre schimburi de teritorii, dar și despre […]
Continuă să zâmbești și să te bucuri de această zi de sâmbătă! Se zice că unii băieți au replici de agățat pregătite pentru orice situație. Dar alții își fac upgrade la replici din mers. Uite un exemplu: – Bună! Numele meu este Mihai şi vreau să îți spun că eşti incredibil de frumoasă. Mi-ar plăcea […]
„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump # Gândul
După întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Peter Collett, psiholog și expert în limbaj non-verbal, a declarat pentru Sky News că președintele SUA era dezamăgit la conferința de presă de după summit. El a mai adăugat că între întâlnirea de pe pistă, atunci când Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin, și conferința […]
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a spus cum l-a adus pe Hakim Abdallah la UTA. Atacantul care a jucat la Dinamo a fost dorit la formația din Arad din iarnă, când era încă jucătorul „câinilor”. Cum a fost Dinamo – UTA 1-1, meciul în care Hakim Abdallah a marcat primul său gol pentru arădeni. […]
În prima zi de weekend, GÂNDUL vă oferă un banc care să vă însenineze dimineața. Mersul la pește nu este întotdeauna ce pare a fi, mai ales că nu știi niciodată ce se poate prinde. – Bulă, mai știi ştiucile alea pe care le-ai prins asta vară, când ai fost la pescuit cu prietenul tău, Ștrulă? – […]
Dinamo – UTA, 1-1. Gazdele au terminat meciul în nouă jucători. Zeljko Kopic cere transferuri # Gândul
UTA a terminat la egalitate, 1-1, meciul cu Dinamo din etapa a şasea din Superliga. Gazdele au avut doi jucători eliminaţi, pe Georgi Milanov – minutul 84 și Cristian Mihai – minutul 90+1. Au marcat Mamoudou Karamoko (59), respectiv Hakim Abdallah (33). UTA e pe locul doi, cu 12 puncte, iar Dinamo e pe 6, […]
Scrisoarea misterioasă pe care Melania Trump i-a trimis-o lui PUTIN. Ce mesaj a avut Prima Doamnă a Americii # Gândul
Melania Trump, soția președintelui SUA, a transmis o scrisoare personală liderului rus Vladimir Putin, în care a abordat problema copiilor ucraineni ajunși în Rusia sau în regiunile ocupate din estul Ucrainei, informează Reuters. Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin scrisoarea soției sale în timpul summit-ului de la Anchorage, Alaska, au precizat doi oficiali ai Casei […]
Reacțiile liderilor EUROPENI după întâlnirea Trump-Putin: Discuțiile nu au pus în valoare interesele Ucrainei # Gândul
Aliații europeni ai Ucrainei și Statelor Unite au reacționat mixt în urma discuțiilor purtate de președinții Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, pe tema războiului ruso-ucrainean. Președintele american Donald Trump a ținut să susțină în fața presei, la finalul întâlnirii cu omologul său rus, Vladimir Putin, că discuțiile au fost productive și reprezintă un […]
„Doamna GINA de la Primărie” nu face pușcărie, deși a fost dovedită că a primit mită. Cum a scăpat funcționara # Gândul
O funcționară de la primărie nu va face închisoare, deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au încheiat cu femeia un acord de recunoaștere a vinovăției, care i-a adus doar o pedeapsă cu suspendare. Funcționara lua mită pentru autorizații de construire sau pentru racorduri la electricitate, indiferent dacă solicitanții aveau sau nu dreptul […]
Balansul MORTAL al rulotei: Cum putea fi evitată tragedia de la Târgu Frumos / „Șoferița trebuia să fie foarte atentă!” # Gândul
Tragedia de la Târgu Frumos, care a îndoliat o familie, a fost provocată de balansul unei rulote, atașată la un SUV. Cum eviți asemenea situații periculoase? Iată sfaturile unui instructor auto din Iași. O clipă de neatenție sau viteza prea mare transformă o călătorie în tragedie, scrie Ziarul de Iași. Un instructor auto avertizează după […]
Vladimir Putin a depus o coroană de flori la un cimitir din ALASKA unde se află rămășițele unor piloți sovietici # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a depus o coroană de flori la un cimitir din Alaska unde se află rămășițele unor piloți sovietici care au murit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Liderul de la Kremlin a vizitat cimitirul imediat după summitul cu omologul său american, Donald Trump, care a avut loc la baza militară […]
Jackie Bezos, mama miliardarului Jeff Bezos și totodată unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon, a murit joi la Miami, la vârsta de 78 de ani. Într-un anunț pe Instagram, Jeff Bezos a precizat că mama sa suferea de „demență cu corpi Lewy”, o tulburare neurologică. Jackie Bezos l-a născut pe Jeff la vârsta […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1270. Armata lui Zelenski anunță că a recucerit șase sate din estul țării, unde rușii au avansat puternic # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 16 august 2025, în a 1.270-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ucraina anunță că a recucerit șase sate dintr-un sector strategic din est, pe care unitățile rusești îl cuceriseră în ultimele zile în cursul unui avans deosebit de rapid. Vestea a fost dată publicității […]
16 AUGUST, calendarul zilei: Madonna împlinește 67 de ani/ Se naște Charles Bukowski/ Se stinge Elvis Presley # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 16 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Madonna Louise Ciccone, născută pe 16 august 1958 în Bay City, Michigan, este una dintre cele mai influente artiste din istorie. Supranumită adesea “Regina muzicii pop”, și-a început cariera în anii ‘80, […]
Aproape trei ore a durat marea întâlnire, în format restrâns, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Dejunul de lucru a fost anulat, iar Vladimir Putin a decolat din Alaska, în mai puțin de o oră după conferința de presă comună. Înainte de a ieși la declarațiile de presă, Trump și Putin au mai zăbovit, […]
Trump se va CONSULTA cu aliații din NATO și cu Zelenski, după summitul cu Putin /„Depinde de ei să accepte” # Gândul
Donald Trump, președintele Statelor Unite, a afirmat, după întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, că va discuta cu liderii anumitor țări europene din cadrul NATO și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a stabili avansarea negocierilor în sensul unui acord de oprire a războiului din Ucraina. ”Ca să spun foarte rapid, o să încep […]
Putin salută întâlnirea „PRODUCTIVĂ” cu Trump /O „soluție durabilă” în Ucraina trebuie să țină cont de „preocupările legitime” ale Rusiei # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că a avut o întâlnire ”productivă” cu omologul său american, Donald Trump, declarându-se încrezător că poate ajunge la o soluție de oprire a conflictului din Ucraina, dar prin eliminarea cauzelor crizei și prin reconfigurarea arhitecturii europene de securitate. ”Delegațiile noastre au discutat de mai multe ori, am avut discuții […]
Marius Tucă Show – Ediție Specială – începe sâmbătă, 16 august, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitați: Ion Cristoiu și Dan Dungaciu # Gândul
Invitații zilei sunt Ion Cristoiu, scriitor și publicist și prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Moscova anunță că atmosfera este „EXCELENTĂ” după încheierea întâlnirii președinților Putin și Trump # Gândul
Atmosfera dintre Moscova și Washington este ”excelentă” la finalul întâlnirii în format restrâns a președinților Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump. ”Atmosfera este aceeași de fiecare dată, excelentă”, a declarat Andrei Belusov, ministrul rus al Apărării, citat de agenția de presă Interfax. Andrei Belusov face parte din delegația Rusiei prezentă la summitul […]
Despre război și pace se discută, în aceste momente, la summit-ul din Alaska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Tabloidele lumii titrează, pe prima pagină, despre întâlnirea istorică dintre cei doi lideri mondiali. Potrivit ultimelor informații, întâlnirea dintre cei doi președinți de stat s-ar fi încheiat. Tabloidul Daily Mail are următorul titlu pe prima pagină: […]
Un bombardier stealth B-2 flancat de avioane F-35, care a bombardat instalațiile nucleare iraniene, a „defilat” deasupra lui Putin și Trump # Gândul
Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe un covor roșu, la baza aeriană Elmendorf din statul Alaska. Cei doi lideri erau flancați de patru avioane de luptă F-22 „stealth”. Când cei doi lideri s-au deplasat pe covorul roșu, deasupra lor s-a desfășurat o paradă aeriană, la joasă înălțime: un bombardier strategic B-2, flancat de […]
Air Force One și avionul prezidențial rus Tupolev au aterizat la Anchorage: Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe covorul roșu # Gândul
Avionul prezidențial american Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord. După ce a coborât, președintele american s-a întâlnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Zâmbitori, cei doi s-au salutat și și-au dat mâna. Liderul rus, deși este urmărit internațional pentru crime de război împotriva umanității din 2023, având mandat de arestare […]
Mesajul transmis de Casa Albă chiar în momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska # Gândul
A trecut mai bine de o oră de la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, la Anchorage, în Alaska. Este o întâlnire extrem de important, iar rezultatele summit-ului sunt așteptate de întreaga planetă. Nu mai puțin de șase ore ar urma să dureze această întâlnire, iar tensiunea e la cote maxime. Casa Albă […]
„Bestia”: Povestea din spatele LIMUZINEI prezidențiale Cadillac în care s-au urcat Trump și Putin înainte de Summitul din Alaska # Gândul
La șase ani de la ultima lor întâlnire, Donald Trump și Vladimir Putin se află din nou față în față. Președintele rus și-a adus limuzina „Aurus”, fiind observată pe pista de aterizare lângă avioane. Însă, contrar protocolului, președintele rus a urcat în limuzina prezidențială americană, supranumită „Bestia”, alături de președintele Trump. Președintele rus a fost […]
Avertismentul alarmant lansat de un fost ofițer KGB care a fost coleg de școală cu președintele Rusiei: Putin a câștigat deja. Trump a pierdut totul! # Gândul
În timp ce toată atenția lumii este îndreptată spre Summitul din Alaska, un fost ofițer KGB a lansat un avertisment alarmant privind rezultatele discuțiilor care ar urma să aibă loc între Donald Trump și Vladimir Putin în această seară, de la ora 22:00, sub pretextul încheierii războiului din Ucraina. Fostul spion sovietic, Serghei Jirnov, care […]
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: Mesajul transmis de Ambasada Rusiei în România # Gândul
A început de ceva timp întâlnirea lui Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Iată ce mesaj a transmis Ambasada Rusiei în România. Toți ochii sunt ațintiți pe această întâlnire istorică dintre liderul american și liderul rus. De asemenea, Ambasada Rusiei în România a transmis un mesaj pe pagina de Facebook. În mesaj se arată […]
Gazetarul Ion Cristoiu comentează, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 23.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Am comentat pe Cristoiu TV în direct, 10.000 de urmăritori, am transmis ceremonia de început a întâlnirii. Cel mai important moment l-a reprezentat știrea potrivit căreia între cei doi nu va […]
Presa internațională tratează pe larg despre summitul președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, notând că așteptările sunt în sensul unui armistițiu în Ucraina.
La sosirea sa în Anchorage, președintele rus Vladimir Putin nu a răspuns dacă va fi de acord cu un armistițiu, așa cum își dorește președintele Donald Trump. Jurnaliștii prezenți pe aeroport le-au adresat întrebări ambilor președinți. Întrebat dacă va „înceta să ucidă civili”, Putin a părut să facă un gest că nu poate auzi întrebarea. […]
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin se petrece chiar în aceste momente, la Anchorage, Alaska. Sala de presă este deja pregătită. Cei doi au dat mâna când s-au văzut și și-au zâmbit. Un expert în limbajul non-verbal a analizat gesturile celor doi. „Veți mai comite crime în randul civililor? De ce ar trebui ca […]
Sean Kingston, condamnat la închisoare! Artistul ar fi păcălit mai multe companii / Prejudiciu de un milion de dolari # Gândul
Rapper-ul Sean Kingston a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru o fraudă pe internet de un milion de dolari. Kingston, în vârstă de 35 de ani, a fost condamnat după ce a păcălit mai multe reprezentanțe auto, magazine de bijuterii și chiar o companie de saltele, printr-o fraudă electronică de proporții, […]
Avionul prezidențial american Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord. După ce a coborât, președintele american s-a întâlnit cu președintele Rusie, Vladimir Putin. Cei doi lideri s-au salutat, au făcut fotografii și și-au vorbit. La întâlnirea crucială cu Putin de la baza Elmendorf-Richardson, Trump este însoțit de secretarul de Stat […]
Demi Moore este una dintre cele mai mari vedete ale Hollywood-ului, în special acum, după revenirea care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea remarcabilă din The Substance. Dar înainte de a devein faimoasă, numele ei era Demi Gene Guines, un nume fără o rezonanță atât de mare. Însă numele de familie i s-a […]
Avertismentul lui Trump înaintea întâlnirii cu PUTIN /„Cred că se va derula bine, dacă nu, voi reveni acasă” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, s-a delarat încrezător că întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, se va derula bine, dar a avertizat că va pleca ”rapid” de la summit dacă simte că nu poate ajunge la un acord. Întrebat, în aeronava Air Force One, ce impresii are și care crede că va fi rezultatul summitului, […]
Cum se prepară cea mai bună înghețată de casă. Te poți inspira din această rețetă simplă, bazată pe vanilie și cinci ingrediente, pentru a transforma frigiderul într-o gelaterie ca în Italia. Mulți sunt de părere că la baza unei înghețate trebuie să fie gălbenușul de ou, însă secretul din această rețetă este crema de brânză. […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici # Gândul
„Din câte știți, în noaptea aceasta are loc un summit la nivel înalt dintre doi șefi de stat. Știți programul. Eu fiind patriot, hai să citesc presa noastră. Și m-am uitat să văd ce face presa noastră din perspectiva acestei întâlniri. Primul lucru pe care l-am constatat este că presa noastră stă cu cracii în […]
Avertismentul alarmant lansat de un fost ofițer KGB care a fost coleg de școală cu dictatorul Rusiei: Putin a câștigat deja. Trump a pierdut totul! # Gândul
În timp ce toată atenția lumii este îndreptată spre Summitul din Alaska, un fost ofițer KGB a lansat un avertisment alarmant privind rezultatele discuțiilor care ar urma să aibă loc între Donald Trump și Vladimir Putin în această seară, de la ora 22:00, sub pretextul încheierii războiului din Ucraina. Fostul spion sovietic, Serghei Jirnov, care […]
Accident feroviar în Danemarca: Mai mulți răniți, după ce un tren a deraiat. Localnicii au auzit o „bubuitură puternică” # Gândul
Un tren din Danemarca a deraiat, provocând „răniri multiple” în timp ce se îndrepta spre Sonderborg din Copenhaga, via Fredericia, a dezvăluit poliția, în timp ce localnicii au raportat zgomote puternice și mirosuri ciudate. Mai multe persoane sunt grav rănite în urma deraierii unui tren de pasageri în Danemarca. „Suntem prezenți la un accident feroviar […]
Alertă în spitalele de pediatrie: enterovirusuri agresive și peste 120 de copii internați într-o zi # Gândul
Sezonul cald aduce cu el nu doar vacanțe, ci și un val de infecții virale la copii, atrag atenția medicii. În ultimele zile, spitalele de pediatrie s-au confruntat cu un număr record de internări, multe dintre cazuri fiind diagnosticate cu enterovirusuri. Aceste infecții, care se transmit ușor și pot duce la complicații serioase, precum meningite, […]
O vacanță în Lefkada s-a încheiat ca într-un „film prost” pentru un turist român: „Nevasta mă ÎNJURĂ de 4 ore” # Gândul
Lefkada este o insulă învecinată cu Ithaca, insula pe care a condus-o regele Ulise, unul dintre participanții la Războiul Troian și cel care a venit cu ideea construirii Calului Troian din lemn. Insula a devenit o colonie corintiană în perioada clasică. În Lefkada era dedicat un cult dedicat zeului Apollo Leucatos. Potrivit legendelor, de pe […]
Alexandra a murit, la 36 de ani, în Italia. A căzut de la 200 de metri înălțime, împreună cu colegul ei, în Masivul Castore # Gândul
Alexandra Gheorghe a murit, la vârsta de 36 de ani, urmându-și pasiunea, și anume, alpinismul. S-a mutat cu familia în Italia, imediat după Revoluția din 1989, în speranța unei vieți mai bune. A terminat facultatea și și-a urmat pasiunea pentru sport, făcând parte din Federația Italiană de Atletism (FIDAL). Tânăra a murit pe munte Castore […]
Trump anunță OBIECTIVUL principal al întâlnirii cu Vladimir Putin /„Nu îmi spune mie Europa ce să fac, dar vor fi implicați” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că are obiectivul obținerii unui armistițiu între Rusia și Ucraina la summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, subliniind că el nu cedează exigențelor țărilor europene, deși acestea vor fi implicate în negocieri. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa ar urma să ofere garanții de securitate Ucrainei, însă numai în colaborare cu partenerii europeni. În declarațiile oferite înainte de a pleca spre Anchorage, președintele american a spus că nu se pune problema în acest moment ca Ucraina să adere la NATO și, astfel, să […]
