Jurnalista disidentă Maria Ponomarenko este în stare gravă, după a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia
Digi24.ro, 15 august 2025 23:30
O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie după trei tentative de suicid, au anunţat vineri avocatul ei şi agenţia RusNews, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
23:30
„Rusia nu e invincibilă. Victoria Poloniei asupra bolșevicilor demonstrează asta”, afirmă președintele Poloniei # Digi24.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Rusia nu este invincibilă, dar rămâne o „amenințare constantă” la adresa securității poloneze. Karol Nawrocki a făcut aceste declarații în timpul ceremoniilor de aniversare a înfrângerii istorice a forțelor sovietice în bătălia de la Varșovia din 1920. La 15 august, capitala Poloniei a găzduit o paradă militară de amploare pentru a marca Ziua Forțelor Armate și pentru a marca victoria care a contribuit la asigurarea independenței Republicii Polone, aflată la începuturile sale, scrie TVPWorld.
23:30
Jurnalista disidentă Maria Ponomarenko este în stare gravă, după a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia # Digi24.ro
O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie după trei tentative de suicid, au anunţat vineri avocatul ei şi agenţia RusNews, relatează AFP.
Acum 30 minute
23:20
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin # Digi24.ro
Vladimir Putin a fost întâmpinat joi de președintele SUA, Donald Trump, la baza aeriană Elmendorf din Alaska pe un covor roșu flancat de patru avioane de luptă F-22 „stealth” (greu detectabile pe radar). De asemenea, în momentul în care cei doi șefi de stat se deplasau pe covor, deasupra lor a trecut, la joasă înălțime, un bombardier strategic B-2, flancat de alte patru avioane de luptă.
Acum 2 ore
22:10
Administrația Trump, dată în judecată de procurorul general al Washington DC. „Acţiunile sale sunt în mod evident ilegale” # Digi24.ro
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Trump pentru a opri ceea ce a numit „preluarea ostilă” de către preşedintele american a controlului asupra forţelor de poliţie din capitala SUA, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.
22:00
Gluma controversată despre alegeri pe care a făcut-o președintele SUA la ultima întâlnire Trump-Putin, în 2019 # Digi24.ro
Multe s-au schimbat de la ultima întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ultima dată, cei doi s-au întâlnit la summitul G20 de la Osaka, în Japonia, pe 28 iunie 2019, amintește Sky News. Care aduce în prim-plan acum o glumă controversată făcută de Trump cu acea ocazie.
Acum 4 ore
21:20
Operațiune de salvare dificilă în Hunedoara: Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului # Digi24.ro
Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului.
21:00
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press, preluată de news.ro.
20:40
Un tren a deraiat în sudul Danemarcei. Mai multe persoane au fost rănite, operațiunea de salvare este în curs # Digi24.ro
Un tren a deraiat în apropierea orașului danez Sønderborg. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost rănite, iar operațiunile de salvare sunt în curs, anunță focus.de și berlingske.dk.
20:40
Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.
20:20
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a transmis, vineri, un mesaj video, pe Facebook, cu puțin timp înainte de summitul din Alaska, unde Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta despre războiul din Ucraina. Președintele ucrainean acuză Moscova că își continuă atacurile, chiar și în ziua în care ar trebui să negocieze pacea. „Și asta spune multe”, susține Zelenski.
20:20
Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită # Digi24.ro
Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el admiţând că a falsificat documente pentru a accesa fonduri europene pe care le-a folosit pentru a face o fabrică de lactate.
20:10
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă aceasta # Digi24.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati din Thailanda este spitalizată din 2022. Vineri, palatul regal a anunțat că aceasta a dezvoltat o infecție severă a sângelui și rămâne sub îngrijire medicală. Este primul comunicat privind starea ei de sănătate din 2023 până azi, informează Reuters.
20:00
Ucrainenii susțin că un lunetist al Kievului a stabilit un nou record, după ce a eliminat doi ruși de la 4 kilometri, cu ajutorul AI # Digi24.ro
Presa ucraineană a anunțat că un lunetist ucrainean a reușit să stabilească un nou record mondial, după ce a eliminat doi soldați ruși de la o distanță de 4 kilometri. Conform surselor ucrainene, lunetistul a folosit un sistem de tragere „indirectă” - fără a vedea direct ținta - în vreme ce tirul său a fost reglat cu ajutorul unei drone și al unei aplicații de Inteligență Artificială (AI) folosite la dirijarea focului.
19:50
Stareţul Mănăstirii Putna cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi: „Trăiesc vremuri dificile. Datori suntem” # Digi24.ro
Stareţul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii din regiunea Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile”.
Acum 6 ore
19:40
Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi veniți la un târg tradiţional organizat de Sfânta Maria, în județul Dâmbovița # Digi24.ro
Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu ei cuţite, topoare şi coase. Jandarmii i-au oprit când au constatat că au un comportament ostil.
19:40
Cea mai înaltă clădire din Coreea de Nord este un hotel abandonat, care nu a avut niciun client. Povestea „Hotelului Pierzaniei” # Digi24.ro
Hotelul Ryugyong din Phenian, capitala Coreei de Nord, este una dintre cele mai înalte clădiri nelocuite din lume. Construcția „Hotelului Pierzaniei” a început în 1987. De atunci, proiectul a fost oprit și reluat de mai multe ori. Între timp, o latură a clădirii de înalte 325 de metri a fost dotată cu ecrane folosite pentru spectacole de lumini.
19:00
Premierul Ilie Bolojan, care a fost la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei, a vizitat, vineri, baza sportivă a Farului și a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Chiar Gheorghe Hagi a făcut anunțul, într-o postare pe Facebook.
19:00
Care este starea Laviniei, pacienta cu arsuri infectată la Floreasca și transferată în Belgia. Anunţul surorii sale: „Rămâne un mister” # Digi24.ro
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special. Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, a anunţat pe pagina sa de Facebook că sora sa se temea că va „trăi” aceeaşi durere ca în spitalul bucureştean dacă va încerca să se ridice, însă acest lucru nu s-a întâmplat.
18:30
Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale # Digi24.ro
Selecționerul Echipei Naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista convocărilor preliminare pentru următoarele două meciuri, un amical cu Canada și duelul din preliminariile Campionatului Mondial 2026 cu Cipru.
18:30
După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat, vineri, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat agenţia oficială de ştiri belarusă Belta, înaintea unui summit între preşedinţii SUA şi Rusiei în Alaska, relatează AFP, potrivit Agerpres.
18:20
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”.
18:00
Radu Șerbănescu: „Patriotismul nu se apără cu pumnul strâns, ci cu mintea deschisă”
18:00
Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” pe diaspora Republicii Moldova. Semnalul de alarmă tras de președinta de la Chișinău # Digi24.ro
Diaspora Republicii Moldova se află sub presiuni „fără precedent” din partea forțelor ostile, înaintea alegerilor parlamentare, a declarat președinta Maia Sandu, la Congresul Diasporei 2025. Aceasta a atras atenția asupra tentativelor de corupere a alegătorilor și a avertizat în privința conturilor false de pe rețelele sociale, folosite pentru a răspândi mesaje anti-UE, a contesta reformele din ultimii ani și a submina statul Republica Moldova, care își intensifică activitatea, scrie Newsmaker.md.
18:00
Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul de propagare la case”. A fost emis un mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov au transmis că intervin în cursul zilei de vineri, 15 august, pentru a stinge un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de 3 hectare în localitatea Clinceni, din județul Ilfov. Autoritățile subliniază că există pericolul ca incendiul să se extindă la casele din zonă și au emis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zonă.
17:50
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua Marinei. „Nu am vrut să fac anunț” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei. El a mers, de Sfânta Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal. El a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.
17:50
„Fiecare picătură contează”. Locuitorii capitalei Suediei, îndemnaţi să economisească apa, după o lună iulie caniculară # Digi24.ro
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri neobişnuit de calde, transmite vineri Reuters.
Acum 8 ore
17:40
Aproape 4,7 milioane de pensionari erau înregistrați în România la finele lunii iulie 2025. Cu cât a scăzut numărul față de iunie # Digi24.ro
Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres, Pensia medie în România este de 2.769 de lei.
17:40
Iulia Navalnaia, mesaj pentru Trump și Putin înainte de summitul de la Alaska: „Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă” # Digi24.ro
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, a transmis vineri un mesaj, în care le cere lui Vladimir Putin și Donald Trump să ia o „decizie ireversibilă” la summitul din Alaska.
17:20
Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu # Digi24.ro
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una dificilă, fiind îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu.
17:00
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg: „Următoarele sașe luni sunt cruciale. Am fi avut un colaps total” # Digi24.ro
Noul prim-ministru al României a avertizat că țara ar putea intra în incapacitate de plată dacă guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani. Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu acordat Bloomberg News, că apreciază următoarele șase luni cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii crescânde a populației și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.
17:00
Aglomerație pe șoselele spre mare și munte și blocaj pe calea ferată, de Sf. Maria. Cum a arătat începutul minivacanței pe austostrăzi # Digi24.ro
Startul minivacanței de Sfânta Maria a însemnat aglomeratie pe șoselele spre mare și spre munte. Nici pe calea ferată nu s-a circulat mai bine. Din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică, unele trenuri au înregistrat peste 3 ore de întârziere.
16:50
China a declarat, vineri, că se opune noilor sancţiuni pe care trioul european Germania, Franţa şi Regatul Unit ameninţă să le reimpună Iranului dacă nu se găseşte o soluţie diplomatică la programul său nuclear până la sfârşitul lunii august, relatează AFP, potrivit Agerpres.
16:30
Operațiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie # Digi24.ro
Operațiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie
16:20
Focuri de armă în apropierea unei moschei din Suedia. Cel puțin două persoane au fost rănite # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite vineri într-un schimb de focuri în apropierea unei moschei din orașul suedez Orebro, a declarat poliția într-un comunicat, adăugând că acest caz este investigat ca tentativă de omor, relatează Reuters.
16:10
Cod galben de furtuni puternice în șase județe din țară. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM # Digi24.ro
Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava pe durata orei următoare.
16:00
Mihai Fifor: Nu îmi amintesc ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile Zilei Marinei # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile organizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. „Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel”, comentează Fifor.
15:50
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația # Digi24.ro
O explozie care a avut loc, vineri, 15 august, a distrus atelierul unei fabrici de praf de pușcă din regiunea Ryazan, Rusia, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind 20, a raportat agenția de știri rusă RIA Novosti, citată de Kyiv Independent.
Acum 12 ore
15:10
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane” # Digi24.ro
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump s-au plâns de condițiile de cazare oferite de americani, spunând că au fost cazați pe un stadion. Ei vorbesc despre condițiile „spartane”, „ca de Crucea Roșie”. Gazdele au explicat că, din cauza sezonului turistic și a pregătirilor pentru întâlnirea celor doi președinți, nu au găsit rapid alte opțiuni pentru grupul de peste 50 de persoane.
15:00
Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele # Digi24.ro
Aproximativ 120.000 de ucraineni care au sosit în Statele Unite în cadrul programului „Uniting for Ukraine” își vor pierde treptat statutul temporar de ședere legală începând cu 15 august, ceea ce ar putea duce la arestarea și deportarea lor dacă administrația Trump nu prelungește perioada de protecție umanitară.
14:30
Echipa de fotbal care interzice consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadion. „Trebuie să garantăm sănătatea în tribune” # Digi24.ro
Clubul spaniol de fotbal FC Valencia nu va mai permite consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla, conform unui comunicat dat publicităţii vineri, explicând că va face acest lucru pentru „a asigura sănătatea în tribune”, informează EFE.
14:30
„Greii” lui Putin și novicii lui Trump: membrii delegațiilor rusă și americană care se văd în Alaska # Digi24.ro
Când Vladimir Putin va ajunge vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului - o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine de două decenii. În schimb, Donald Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare şi un novice în politica externă, remarcă The Guardian şi Sky News.
14:20
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters.
14:20
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Imagini cu președintele și familia sa la o mănăstire # Digi24.ro
Nicușor Dan a mers, de Sfânta Maria, la o mănăstire, motiv pentru care a lipsit de la evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei. Președintele apare în imagini alături de familia sa la Sâmbăta de Sus, Brașov, în apropierea orașului natal.
14:00
Copil de 11 ani, prins la volanul unei mașini în județul Dolj. Polițiștii l-au urmărit pe străzi după ce minorul a fugit de ei # Digi24.ro
Un copil în vârstă de 11 ani a fost prins la volanul unei mașini, gonind pe o stradă dintr-o comună din județul Dolj. La vederea polițiștilor, minorul a accelerat, după care a abandonat mașina și a fugit într-o curte.
13:50
Pericol de explozie în Iași: incendiu puternic lângă o benzinărie. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit la un depozit din Iași, aflat în apropierea unei benzinării. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, avertizând asupra degajărilor mari de fum.
13:40
Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei Istanbul, inclusiv primarul districtului central Beyoglu şi mai mulţi din consilierii săi apropiaţi, a relatat presa turcă.
13:40
Un șofer din Teleorman, fără permis, a avariat o mașină a Poliţiei, încercând să scape de control. A fost oprit cu focuri de armă # Digi24.ro
Un tânăr de 22 de ani din judeţul Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să şofeze fără permis de conducere, a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control.
13:30
Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România # Digi24.ro
Un avion de vânătoare rus Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți, a declarat Marina ucraineană.
13:30
Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea dintre Trump și liderul rus: „Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin să se reînarmeze” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat pentru Digi24, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, că orice discuţie despre pace trebuie să includă Ucraina, partenerii europeni, SUA şi Rusia. El a avertizat că încetarea focului nu trebuie să îi ofere liderului rus timp pentru „a-şi trage sufletul” și pentru a pregăti un nou război.
13:00
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska # Digi24.ro
Pregătirile Serviciului Secret al SUA pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska „au devenit o cursă contra cronometru”, scrie bloomberg.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.