Un râs adus din Polonia și plimbat cu lesa de către un bărbat din Iași pe Fălticeni a scăpat. Autoritățile din județul Suceava sunt în alertă
Gândul, 16 august 2025 22:10
Un râs (lynx) adus din Polonia a fost pierdut pe străzile din Fălticeni, punând autoritățile din Suceava în stare de alertă. Proprietarul felinei este un bărbat din Iași. Locuitorii din Fălticeni au primit recomandări de la jandarmerie să nu se apropie de felina sălbatică, să nu o hrănească și să apeleze la 112 dacă o […]
Un râs (lynx) adus din Polonia a fost pierdut pe străzile din Fălticeni, punând autoritățile din Suceava în stare de alertă. Proprietarul felinei este un bărbat din Iași. Locuitorii din Fălticeni au primit recomandări de la jandarmerie să nu se apropie de felina sălbatică, să nu o hrănească și să apeleze la 112 dacă o […]
Dan Dungaciu: „Alaska n-a fost despre UCRAINA, ci despre resetarea relațiilor ruso-americane” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat că întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a reprezentat o surpriză, ci mai degrabă confirmarea unei înțelegeri prealabile. El a spus că miza reală a fost resetarea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
Documente confidențiale cu informații sensibile despre Vladimir Putin, uitate de Departamentul de Stat al SUA într-un hotel după summitul istoric # Gândul
Documente confidențiale ale Departamentului de Stat al SUA au fost uitate în hotelul Captain Cook, cuprinzând informații sensibile despre Vladimir Putin, precum și nume, funcții, numere de telefoane ale liderilor americani și ruși (13 persoane), precum și ale celor de la Departamentul de Stat, programul, detaliile întâlnirii și alte date sensibile. Documentele au fost descoperite […]
Ion Cristoiu: „Nu a fost o întâlnire între Trump și Putin, ci o vizită oficială a lui Putin în SUA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a explicat de ce momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu trebuie tratat ca o simplă discuție diplomatică. El a spus că a fost vorba despre o vizită oficială, cu întreg ceremonialul aferent, ceea ce a schimbat complet percepția asupra evenimentului de ieri. Urmăriți aici, […]
Zodia care se află sub steaua ascensiunii în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de dure # Gândul
Săptămâna 17-23 august 2025 se anunță a fi benefică pentru o zodie anume. În Horoscopul prezentat de Alina Bădic, va fi o cuadratură a luminariilor extrem de importantă. „Atunci când luminariile sunt cuadrate vorbim despre conflicte destul de dure”. Ar putea fi vorba despre un conflict sau ceva ce vi se pare că nu funcționează […]
Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut # Gândul
În timp ce banii trimiși în țară de românii care muncesc în străinătate sunt în scădere, muncitorii care vin din Asia să lucreze în România își întrețin familiile care au rămas în țările natale. Sumele trimise s-au triplat în ultimul timp. Muncitorii asiatici sunt tot mai căutați din cauza lipsei de personal în sectorul HoReCa […]
Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui vegetal și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație # Gândul
Mihaela Bilic a atras atenția asupra consecințelor înlocuirii laptelui de vacă din dieta alimentară cu înlocuitori pe bază de plante. Nutriționista dezvăluie valoarea nutritivă net superioară pe care îl are laptele de vacă. Laptele de origine animală, indiferent că este de la vacă, oaie sau capră, are impact semnificativ asupra digestiei, imunității și metabolismului. Înlocuitorii […]
Nicușor Dan a așteptat poziția liderilor UE pentru prima reacție după summitul din Alaska:”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță” # Gândul
În ultimul mesaj postat pe pagina de socializare X, președintele Nicușor Dan se declară încântat de eforturile președintelui american Donald Trump pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean și se declară optimist în privința negocierilor pentru o „pace justă și durabilă”. „Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această […]
Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea din partea UE și SUA # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis într-o postare pe X, că a discutat o oră cu președintele Donald Trump și a anunțat că va merge luni la Washington DC pentru mai multe discuții. Președintele ucrainean se așteaptă la o „întâlnire trilaterală între el și Vladimir Putin, sub medierea președintelui american Trump” pentru o „pace reală, […]
Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles # Gândul
După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cazarea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost plătită din bani publici în vizitele sale la Bruxelles, deși are o casă acolo, ministerul a reacționat cu un răspuns. Reprezentanții Ministerului afirmă că ministrul nu deține o locuință în capitala Belgiei. „Domnia sa a […]
Un turist englez a MURIT pe un traseu din Bucegi. Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla pe munte și nu a mai putut fi salvat # Gândul
Un turist englez, în vârstă de 70 ani, a murit – sâmbătă – în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, potrivit Salvamont Prahova. „Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții de […]
Un polițist i-a sărit în ajutor unei femei care a leșinat la o benzinărie și i-a plătit carburantul. IPJ Maramureș: Binele se face în liniște # Gândul
O femeie și-a dus mașina pentru a o realimenta cu carburant la o stație de benzinărie din Baia Mare. I s-a făcut rău și a leșinat în timp ce făcea aprovizionarea mașinii. Un bărbat, polițist care era în afara programului, i-a sărit imediat în ajutor. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 30 iulie. Nu […]
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025 # Gândul
„NATO ar trebui distrusă”, „Nu avem nicio intenție să invadăm România”, „Poate fi un fel de război civil în Europa”, „Putin este pentru totdeauna”, „Nu ne împiedicăm de legi”. Sunt câteva dintre declarațiile pe care Aleksandr Dughin, ideologul lui Vladimir Putin, le-a făcut în 2017, în România, într-un interviu pentru Digi24. Încă de atunci, Dughin […]
Discuțiile purtate în Alaska între președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, s-au încheiat cu o scurtă conferință de presă, unde jurnaliștilor nu li s-a permis să pună nicio întrebare. Ambele părți au evaluat discuțiile ca fiind pozitive și productive, dar nu au oferit mai multe detalii pe tema unui eventual acord. […]
Cum trebuie protejate animalele de companie, pe timp de CANICULĂ. Sfaturi utile pentru proprietari # Gândul
Episoadele de căldură extremă devin tot mai frecvente și intense în Europa, din cauza schimbărilor climatice, iar canicula pune în pericol sănătatea oamenilor, dar și pe cea a animalelor de companie, care nu se pot adapta foarte ușor la schimbările bruște de vreme. În acest context, The Independent oferă câteva sfaturi utile pentru proprietari. În […]
Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie # Gândul
Foccacia, originală din orașul Bari, regiunea Puglia, este o pâine pufoasă italiană plată. Are aspect brăzdat și este aromată cu ulei de măsline, presărată cu sare grunjoasă și ierburi aromatice, legume și brânză. Are o grosime de 1,25 – 2,5 centimetri, având o crustă subțire deasupra și dedesubt. Sunt mai multe sortimente, dar cel mai […]
Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul BNR și prezintă date surprinzătoare # Gândul
Sociologul Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul Băncii Naționale a României (BNR) și dezvăluie că, de peste 10 ani, „BNR permite extracția de plus valoare în străinătate prin păstrarea forțată a cursului valutar la un nivel aproape constant”. Mirel Palada analizează pe pagina sa de Facebook un paradox. „Din 2015 […]
Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte, EXPIRĂ în curând. Ce trebuie să știe părinții # Gândul
Părinții care au primit carduri educaționale, în valoare de 500 de lei, trebuie să știe că acestea expiră până la 31 august 2025. Ei bine, după această dată, fondurile rămase necheltuite vor fi retrase automat de către emitenți și, astfel, banii nu vor mai putea fi folosiți. Cardurile au fost acordate în anul școlar 2024-2025 […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „Oana Țoiu reacționează la momentul Alaska, țopăind de bucurie că Zelenski a fost invitat la Washington!” # Gândul
„Suntem deja sâmbătă după amiază. Au trecut ceva ore de la… vizita oficială a lui Vladimir Putin în America, pentru că asta a fost, nu a fost o întâlnire, un moment… față de care au reacționat toți liderii europeni și care, după părerea mea, e un moment istoric în sensul că face istorie, nu spun […]
Dan Negru, despre românul UITAT care a schimbat istoria Americii: Legătura dintre George POMUȚ și Alaska # Gândul
Dan Negru, despre românul UITAT care a schimbat istoria Americii: Legătura dintre George POMUȚ și Alaska. Dan Negru, despre românul UITAT care a schimbat istoria Americii Dan Negru a readus în atenția publică numele generalului George Pomuț, românul care a intermediat vânzarea Alaskăi de la ruși către americani. Prezentatorul TV a făcut comentariul în contextul […]
Ministrul Sănătății nu vrea ca România să mai aștepte 35 de ani: „Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate, 120 de milioane € din fonduri europene” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță o dezvoltare a ambulatoriilor de specialitate și investiții masive pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile. Ministrul Sănătății precizează că vor fi alocate 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate. […]
Supercupa României 2025 la handbal are loc la Bistrița! 4 zile cu meciuri și la feminin, și la masculin # Gândul
Orașul Bistrița va găzdui în intervalul 21–24 august 2025 meciuri de handbal la TeraPlast Arena. Federația Română de Handbal, în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria Bistrița, aduce un formai inedit cu cele mai bune 8 echipe din România (4 fete și 4 masculin). Supercupa României 2025 la handbal are loc la Bistrița! 4 […]
Dan Andronic dezvăluie faptul că Memoria Video a istoriei României a fost dată pe gratis la Google. Jurnalistul EVZ explică și care e implicarea TVR # Gândul
Jurnalistul EVZ Dan Andronic a dezvăluit faptul că Memoria Video a istoriei României, dată pe gratis la Google. De asemenea, el a explicat și cum a „exportat” TVR 10.000 de casete din Arhiva Națională, sub acoperirea unei „digitalizări gratuite”. „Memoria video a României făcută cadou. Am scris ieri (joi, 14 august – n.r.) despre situația […]
Poți să donezi lucrurile pe care nu le mai folosești. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 17 august 2025. Berbec Astăzi ar putea fi o zi plină de emoții puternice. Poate că nu este ceva nou, deoarece, în general, ai tendința de a simți lucrurile profund. Uneori, ți-ar putea fi greu să […]
Cine transmite la TV Dinamo – Steaua din Liga 2! Ce declară Ionel Dănciulescu înainte de meci # Gândul
CS Dinamo București o întâlnește pe Steaua București, sâmbătă, 16 august, de la ora 18:30, într-o partidă din etapa a 3-a din Liga 2. Duelul se dispută pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, iar meciul se poate vedea live la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cine transmite la TV Dinamo – Steaua […]
O explozie produsă, vineri, 1 august, într-o fabrică din regiunea Ryazan, la 320 km sud-est de Moscova, a ucis 11 persoane și a rănit alte 130, informează agenția de presă Reuters. Ministerul pentru Situații de Urgență din Federația Rusă a transmis că echipele de salvare continuau și sâmbătă căutările printre dărâmături pentru a găsi eventuali […]
„Suntem deja sâmbătă după amiază. Au trecut ceva ore de la… vizita oficială a lui Vladimir Putin în America, pentru că asta a fost, nu a fost o întâlnire, un moment… față de care au reacționat toți liderii europeni și care, după părerea mea, e un moment istoric în sensul că face istorie, nu spun […]
Au furat diamante, ceasuri de lux și aur de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde! Cum au dat lovitura hoții # Gândul
Patru hoți mascați au intrat cu forța într-un magazin de bijuterii din Seattle și au furat diamante, ceasuri de lux și aur în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari. Tot jaful a durat doar 90 de secunde, potrivit ABC News. Ceasuri Rolex și un colier cu smarald Jaful spectaculos a avut loc joi, 14 […]
Un cartier din București cu frecvente avarii la TERMOFICARE primește apă caldă printr-o zonă mică de rețea nouă # Gândul
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat finalizarea și darea în exploatare a unui tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare. Această conductă va alimenta cu apă caldă o parte din zona Bucur Obor. „Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea […]
Perioadele de relaxare, cum sunt concediile sau zilele libere de sărbători, reprezintă o provocare pentru persoanele care încearcă să mențină un stil de viață echilibrat. Mulți își lasă deoparte obiceiurile sănătoase atunci când pleacă în vacanță și, la final, se întorc cu câteva kilograme în plus. Potrivit nutriționistului ieșean Rada Baltag, problema pornește de la […]
Întâlnirea Trump-Putin, prima reacție de la București. Oana Țoiu: „România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru PACE” # Gândul
Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – a transmis în mediul online un mesaj după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care s-a desfășurat la Anchorage, în Alaska. Oana Țoiu a scris pe X că această întâlnire reprezintă un prim pas spre o deblocare a negocierilor menite a pune punct conflictului din […]
EVZ prezintă povestea completă a crimelor unui român care a îngrozit Italia. În urmă 18 ani, Vasile Frumuzache, născut în Nehoiu, județul Buzău, ajungea în Italia la familia sa din Trapani. Părinții acestuia sunt oameni obișnuiți, muncitori, tatăl fiind lucrător în construcții. Ei sunt și acum în Sicilia, doar fratele său mai mare s-a întors […]
Victoria FCSB-ului cu 3-1 în fața celor de la Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League, l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. După meci, latifundiarul din Pipera a scos în evidență patru fotbaliști, dar dintre aceștia unul singur a fost lăudat pentru jocul prestat. „A fost extraordinar”, l-a caracterizat Becali […]
ANM a emis cod portocaliu de caniculă în vestul țării/În ce regiuni este instabilitate atmosferică accentuate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru perioada 16-18 august avertizări de caniculă, dar și instabilitate atmosferică. Județele Bihor, Arad și Timiș sunt sub cod portocaliu de căldură. În același timp, mai multe zone din țară se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Temperaturi de 38 de grade în Banat Sâmbătă, 16 august, în […]
Ce s-a întâmplat cu fosta JURNALISTĂ care s-a aruncat de la etaj cu copilul în brațe. Decizie neașteptată a judecătorilor # Gândul
Instanța Curții de Apel București a luat o decizie neașteptată în cazul Ancăi Vlădică, fosta jurnalistă care, în luna mai a acestui an, s-a aruncat de la etajul cinci cu fetița ei de 7 ani în brațe. Atât mama, cât și fiica au supraviețuit, iar tatăl a cerut în instanță ca femeia să fie decăzută […]
Austeritate doar în România? Dragoș Pîslaru a cheltuit peste 3.000 de euro din banii statului pentru a se caza la Bruxelles, deși are o casă acolo # Gândul
De la preluarea mandatului de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, aproximativ două luni, Dragoș Pîslaru a mers de cinci ori la Bruxelles în interes de serviciu. Publicația Oficiul de Știri dezvăluie că, în urma unei solicitări, ministerul i-a transmis faptul că aceste deplasări au costat 7.405,12 euro, bani de la bugetul de stat. Dintre […]
Experții Atlantic Council, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Liderul de la Kremlin se întoarce la Moscova cu ZÂMBETUL pe buze” # Gândul
Întâlnirea dintre Trump și Putin, în Alaska, a fost prima față în față între șefii de stat ruși și americani de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Putin, în februarie 2022. Donald Trump călătorise în Alaska în speranța că va reuși să transforme în realitate un armistițiu în războiul ruso-ucrainean. Acest […]
Plimbare ieftină cu gondola, cea mai nouă atracție pentru turiștii din Veneția. Poate COSTA doar 2 euro, în loc să plătești între 80 și 120 de euro # Gândul
O plimbare cu gondola în Veneția costă, în general, între 80 și 120 de euro pentru o cursă de 25-30 de minute, în funcție de momentul zilei. Prețul este pentru întreaga gondolă, nu pentru o persoană, și poate varia în funcție de negociere sau de tarifele stabilite de operatorii gondolelor. Însă, mai nou, o plimbare […]
Muzica românească, în DOLIU! A murit o îndrăgită artistă, printre cele mai bune voci din țară # Gândul
Muzica românească este în doliu după dispariția uneia dintre cele mai apreciate voci. Emilia Istvan, cunoscută publicului sub numele de scenă „Mili de la Timișoara”, a încetat din viață joi, 14 august 2025, răpusă de o boală necruțătoare. Vestea tristă a fost un șoc pentru fani, dar și pentru prietenii îndrăgitei cântărețe. Reacții emoționante din […]
Până la un acord de pace complet, cum ar arăta un armistițiu în Ucraina? „Trebuie rezolvate LACUNELE exploatate de Rusia de-a lungul timpului” # Gândul
După întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ideea unui armistițiu pare a nu fi pe placul liderului de la Kremlin. Numai că până la un acord de încetare definitivă a focului mai este multă vreme, consideră analiștii și strategii militari, iar scenariul este unul foarte complicat. Vladimir Putin a declarat că a avut […]
Iluzie optică virală | Privește această imagine și spune ce animal se ascunde. Geniile își dau seama imediat # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune azi, 16 august 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Chiar ești cu totul special dacă ne poți spune ce animal se ascunde în această imagine! Doar cei mai inteligenți oameni îl descoperă. Geniile își dau […]
La acest sfârșit de săptămână, Gândul îți prezintă un nou test IQ, destul de ușor! Cel puțin, la prima vedere. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit, pentru a corecta ecuația… 3+1 = 8. Atenție, pentru asta, aveți la dispoziție doar 20 de secunde! Deși poate părea simplu, […]
Mircea Geoană, 5 concluzii după întâlnirea Trump-Putin: „Deschide drumul către un acord de încetare a focului, pacea e încă departe” # Gândul
Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României și fost secretar general adjunct al NATO, a formulat 5 concluzii după întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. Întâlnirea s-a încheiat „fără rezultate concrete”, notează Mircea Geoană pe pagina sa de Facebook, însă „deschide drumul către un acord de încetare […]
Bulă are probleme în căsnicie și discută acest aspect chiar cu bunul său prieten, Ștrulă. Citește acest banc și află despre ce este vorba… – Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria. Nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva? – Ne-am despărțit, Ștrulă. – De ce? – Am agățat o gagicuță în oraș, […]
Mihai Rotaru a dezvăluit DISCUȚIA avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează” # Gândul
Fotbalul românesc are trei formații în Europa, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Dar, Gigi Becali le-a transmis rivalilor din Superliga că nu vrea ca echipele lor să se califice în competițiile europene. Universitatea Craiova și CFR Cluj trebuie să mai treacă de un tur pentru a ajunge în Conference League, iar FCSB luptă pentru […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 680. Israelul ar avea nevoie de 100.000 de rezerviști pentru a cuceri orașul Gaza # Gândul
Israelul ar trebui să mobilizeze până la 100.000 de rezerviști pentru campania sa militară extinsă în Fâșia Gaza, potrivit cotidianului israelian Yedioth Ahronoth. Publicația a citat informații din planurile aprobate de șeful Statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir. Ținta israelienilor: orașul Gaza Ofensiva planificată are în vedere capturarea orașului Gaza, din nordul enclavei palestiniene, […]
Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale” # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut sâmbătă dimineață o primă reacție după întâlnirea dintre Donald Trump, președintele SUA, și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Acesta a transmis, într-o postare pe X, că a vorbit aproximativ o oră cu liderul de la Casa Albă și că luni va merge la Washington pentru a discuta față în față […]
Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, l-a sunat pe Volodimir Zelenski în timpul zborului său din Alaska înapoi în Washington DC, a anunțat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Aceasta a precizat că cei doi au avut o conversație „lungă”. La rândul său, Kiev-ul a confirmat convorbirea dintre cei doi președinți. Pe lângă discuția pe […]
Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control? # Gândul
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-/F3, dar păstrează perspectiva negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și creșterea rapidă a datoriei. Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă. Finanțele publice, marea îngrijorare Agenția își […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu a tras concluzia, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 10.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin. Astfel, potrivit acestuia, acordul de la Alaska este gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar […]
