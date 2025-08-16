Un râs adus din Polonia și plimbat cu lesa de către un bărbat din Iași pe Fălticeni a scăpat. Autoritățile din județul Suceava sunt în alertă

15:10

Poți să donezi lucrurile pe care nu le mai folosești. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 17 august 2025. Berbec Astăzi ar putea fi o zi plină de emoții puternice. Poate că nu este ceva nou, deoarece, în general, ai tendința de a simți lucrurile profund. Uneori, ți-ar putea fi greu să […]