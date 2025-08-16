În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025

08:20

O funcționară de la primărie nu va face închisoare, deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au încheiat cu femeia un acord de recunoaștere a vinovăției, care i-a adus doar o pedeapsă cu suspendare. Funcționara lua mită pentru autorizații de construire sau pentru racorduri la electricitate, indiferent dacă solicitanții aveau sau nu dreptul […]