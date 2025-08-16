Cum vede MASS-MEDIA rusă întâlnirea Trump-Putin: de la succes răsunător la eșec zdrobitor
Gândul, 16 august 2025 17:30
Discuțiile purtate în Alaska între președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, s-au încheiat cu o scurtă conferință de presă, unde jurnaliștilor nu li s-a permis să pună nicio întrebare. Ambele părți au evaluat discuțiile ca fiind pozitive și productive, dar nu au oferit mai multe detalii pe tema unui eventual acord. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
17:40
Un polițist i-a sărit în ajutor unei femei care a leșinat la o benzinărie și i-a plătit carburantul. IPJ Maramureș: Binele se face în liniște # Gândul
O femeie și-a dus mașina pentru a o realimenta cu carburant la o stație de benzinărie din Baia Mare. I s-a făcut rău și a leșinat în timp ce făcea aprovizionarea mașinii. Un bărbat, polițist care era în afara programului, i-a sărit imediat în ajutor. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 30 iulie. Nu […]
Acum 15 minute
17:30
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025 # Gândul
„NATO ar trebui distrusă”, „Nu avem nicio intenție să invadăm România”, „Poate fi un fel de război civil în Europa”, „Putin este pentru totdeauna”, „Nu ne împiedicăm de legi”. Sunt câteva dintre declarațiile pe care Aleksandr Dughin, ideologul lui Vladimir Putin, le-a făcut în 2017, în România, într-un interviu pentru Digi24. Încă de atunci, Dughin […]
17:30
Discuțiile purtate în Alaska între președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, s-au încheiat cu o scurtă conferință de presă, unde jurnaliștilor nu li s-a permis să pună nicio întrebare. Ambele părți au evaluat discuțiile ca fiind pozitive și productive, dar nu au oferit mai multe detalii pe tema unui eventual acord. […]
Acum o oră
17:10
Cum trebuie protejate animalele de companie, pe timp de CANICULĂ. Sfaturi utile pentru proprietari # Gândul
Episoadele de căldură extremă devin tot mai frecvente și intense în Europa, din cauza schimbărilor climatice, iar canicula pune în pericol sănătatea oamenilor, dar și pe cea a animalelor de companie, care nu se pot adapta foarte ușor la schimbările bruște de vreme. În acest context, The Independent oferă câteva sfaturi utile pentru proprietari. În […]
17:00
Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie # Gândul
Foccacia, originală din orașul Bari, regiunea Puglia, este o pâine pufoasă italiană plată. Are aspect brăzdat și este aromată cu ulei de măsline, presărată cu sare grunjoasă și ierburi aromatice, legume și brânză. Are o grosime de 1,25 – 2,5 centimetri, având o crustă subțire deasupra și dedesubt. Sunt mai multe sortimente, dar cel mai […]
16:50
Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul BNR și prezintă date surprinzătoare # Gândul
Sociologul Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul Băncii Naționale a României (BNR) și dezvăluie că, de peste 10 ani, „BNR permite extracția de plus valoare în străinătate prin păstrarea forțată a cursului valutar la un nivel aproape constant”. Mirel Palada analizează pe pagina sa de Facebook un paradox. „Din 2015 […]
Acum 2 ore
16:20
Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte, EXPIRĂ în curând. Ce trebuie să știe părinții # Gândul
Părinții care au primit carduri educaționale, în valoare de 500 de lei, trebuie să știe că acestea expiră până la 31 august 2025. Ei bine, după această dată, fondurile rămase necheltuite vor fi retrase automat de către emitenți și, astfel, banii nu vor mai putea fi folosiți. Cardurile au fost acordate în anul școlar 2024-2025 […]
15:50
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „Oana Țoiu reacționează la momentul Alaska, țopăind de bucurie că Zelenski a fost invitat la Washington!” # Gândul
„Suntem deja sâmbătă după amiază. Au trecut ceva ore de la… vizita oficială a lui Vladimir Putin în America, pentru că asta a fost, nu a fost o întâlnire, un moment… față de care au reacționat toți liderii europeni și care, după părerea mea, e un moment istoric în sensul că face istorie, nu spun […]
15:50
Dan Negru, despre românul UITAT care a schimbat istoria Americii: Legătura dintre George POMUȚ și Alaska # Gândul
Dan Negru, despre românul UITAT care a schimbat istoria Americii: Legătura dintre George POMUȚ și Alaska. Dan Negru, despre românul UITAT care a schimbat istoria Americii Dan Negru a readus în atenția publică numele generalului George Pomuț, românul care a intermediat vânzarea Alaskăi de la ruși către americani. Prezentatorul TV a făcut comentariul în contextul […]
15:50
Ministrul Sănătății nu vrea ca România să mai aștepte 35 de ani: „Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate, 120 de milioane € din fonduri europene” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță o dezvoltare a ambulatoriilor de specialitate și investiții masive pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile. Ministrul Sănătății precizează că vor fi alocate 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate. […]
Acum 4 ore
15:40
Supercupa României 2025 la handbal are loc la Bistrița! 4 zile cu meciuri și la feminin, și la masculin # Gândul
Orașul Bistrița va găzdui în intervalul 21–24 august 2025 meciuri de handbal la TeraPlast Arena. Federația Română de Handbal, în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria Bistrița, aduce un formai inedit cu cele mai bune 8 echipe din România (4 fete și 4 masculin). Supercupa României 2025 la handbal are loc la Bistrița! 4 […]
15:30
Dan Andronic dezvăluie faptul că Memoria Video a istoriei României a fost dată pe gratis la Google. Jurnalistul EVZ explică și care e implicarea TVR # Gândul
Jurnalistul EVZ Dan Andronic a dezvăluit faptul că Memoria Video a istoriei României, dată pe gratis la Google. De asemenea, el a explicat și cum a „exportat” TVR 10.000 de casete din Arhiva Națională, sub acoperirea unei „digitalizări gratuite”. „Memoria video a României făcută cadou. Am scris ieri (joi, 14 august – n.r.) despre situația […]
15:10
Poți să donezi lucrurile pe care nu le mai folosești. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 17 august 2025. Berbec Astăzi ar putea fi o zi plină de emoții puternice. Poate că nu este ceva nou, deoarece, în general, ai tendința de a simți lucrurile profund. Uneori, ți-ar putea fi greu să […]
15:10
Cine transmite la TV Dinamo – Steaua din Liga 2! Ce declară Ionel Dănciulescu înainte de meci # Gândul
CS Dinamo București o întâlnește pe Steaua București, sâmbătă, 16 august, de la ora 18:30, într-o partidă din etapa a 3-a din Liga 2. Duelul se dispută pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, iar meciul se poate vedea live la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cine transmite la TV Dinamo – Steaua […]
15:00
O explozie produsă, vineri, 1 august, într-o fabrică din regiunea Ryazan, la 320 km sud-est de Moscova, a ucis 11 persoane și a rănit alte 130, informează agenția de presă Reuters. Ministerul pentru Situații de Urgență din Federația Rusă a transmis că echipele de salvare continuau și sâmbătă căutările printre dărâmături pentru a găsi eventuali […]
14:40
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „Oana Țoiu reacționează la momentul Alaska țopăind de bucurie că Zelenski a fost invitat la Washington!” # Gândul
„Suntem deja sâmbătă după amiază. Au trecut ceva ore de la… vizita oficială a lui Vladimir Putin în America, pentru că asta a fost, nu a fost o întâlnire, un moment… față de care au reacționat toți liderii europeni și care, după părerea mea, e un moment istoric în sensul că face istorie, nu spun […]
14:30
Au furat diamante, ceasuri de lux și aur de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde! Cum au dat lovitura hoții # Gândul
Patru hoți mascați au intrat cu forța într-un magazin de bijuterii din Seattle și au furat diamante, ceasuri de lux și aur în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari. Tot jaful a durat doar 90 de secunde, potrivit ABC News. Ceasuri Rolex și un colier cu smarald Jaful spectaculos a avut loc joi, 14 […]
14:20
Un cartier din București cu frecvente avarii la TERMOFICARE primește apă caldă printr-o zonă mică de rețea nouă # Gândul
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat finalizarea și darea în exploatare a unui tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare. Această conductă va alimenta cu apă caldă o parte din zona Bucur Obor. „Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea […]
14:10
Perioadele de relaxare, cum sunt concediile sau zilele libere de sărbători, reprezintă o provocare pentru persoanele care încearcă să mențină un stil de viață echilibrat. Mulți își lasă deoparte obiceiurile sănătoase atunci când pleacă în vacanță și, la final, se întorc cu câteva kilograme în plus. Potrivit nutriționistului ieșean Rada Baltag, problema pornește de la […]
14:00
Întâlnirea Trump-Putin, prima reacție de la București. Oana Țoiu: „România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru PACE” # Gândul
Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – a transmis în mediul online un mesaj după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care s-a desfășurat la Anchorage, în Alaska. Oana Țoiu a scris pe X că această întâlnire reprezintă un prim pas spre o deblocare a negocierilor menite a pune punct conflictului din […]
14:00
EVZ prezintă povestea completă a crimelor unui român care a îngrozit Italia. În urmă 18 ani, Vasile Frumuzache, născut în Nehoiu, județul Buzău, ajungea în Italia la familia sa din Trapani. Părinții acestuia sunt oameni obișnuiți, muncitori, tatăl fiind lucrător în construcții. Ei sunt și acum în Sicilia, doar fratele său mai mare s-a întors […]
14:00
Victoria FCSB-ului cu 3-1 în fața celor de la Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League, l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. După meci, latifundiarul din Pipera a scos în evidență patru fotbaliști, dar dintre aceștia unul singur a fost lăudat pentru jocul prestat. „A fost extraordinar”, l-a caracterizat Becali […]
13:50
ANM a emis cod portocaliu de caniculă în vestul țării/În ce regiuni este instabilitate atmosferică accentuate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru perioada 16-18 august avertizări de caniculă, dar și instabilitate atmosferică. Județele Bihor, Arad și Timiș sunt sub cod portocaliu de căldură. În același timp, mai multe zone din țară se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Temperaturi de 38 de grade în Banat Sâmbătă, 16 august, în […]
13:50
Ce s-a întâmplat cu fosta JURNALISTĂ care s-a aruncat de la etaj cu copilul în brațe. Decizie neașteptată a judecătorilor # Gândul
Instanța Curții de Apel București a luat o decizie neașteptată în cazul Ancăi Vlădică, fosta jurnalistă care, în luna mai a acestui an, s-a aruncat de la etajul cinci cu fetița ei de 7 ani în brațe. Atât mama, cât și fiica au supraviețuit, iar tatăl a cerut în instanță ca femeia să fie decăzută […]
13:50
Austeritate doar în România? Dragoș Pîslaru a cheltuit peste 3.000 de euro din banii statului pentru a se caza la Bruxelles, deși are o casă acolo # Gândul
De la preluarea mandatului de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, aproximativ două luni, Dragoș Pîslaru a mers de cinci ori la Bruxelles în interes de serviciu. Publicația Oficiul de Știri dezvăluie că, în urma unei solicitări, ministerul i-a transmis faptul că aceste deplasări au costat 7.405,12 euro, bani de la bugetul de stat. Dintre […]
Acum 6 ore
13:40
Experții Atlantic Council, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Liderul de la Kremlin se întoarce la Moscova cu ZÂMBETUL pe buze” # Gândul
Întâlnirea dintre Trump și Putin, în Alaska, a fost prima față în față între șefii de stat ruși și americani de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Putin, în februarie 2022. Donald Trump călătorise în Alaska în speranța că va reuși să transforme în realitate un armistițiu în războiul ruso-ucrainean. Acest […]
13:20
Plimbare ieftină cu gondola, cea mai nouă atracție pentru turiștii din Veneția. Poate COSTA doar 2 euro, în loc să plătești între 80 și 120 de euro # Gândul
O plimbare cu gondola în Veneția costă, în general, între 80 și 120 de euro pentru o cursă de 25-30 de minute, în funcție de momentul zilei. Prețul este pentru întreaga gondolă, nu pentru o persoană, și poate varia în funcție de negociere sau de tarifele stabilite de operatorii gondolelor. Însă, mai nou, o plimbare […]
13:00
Muzica românească, în DOLIU! A murit o îndrăgită artistă, printre cele mai bune voci din țară # Gândul
Muzica românească este în doliu după dispariția uneia dintre cele mai apreciate voci. Emilia Istvan, cunoscută publicului sub numele de scenă „Mili de la Timișoara”, a încetat din viață joi, 14 august 2025, răpusă de o boală necruțătoare. Vestea tristă a fost un șoc pentru fani, dar și pentru prietenii îndrăgitei cântărețe. Reacții emoționante din […]
12:50
Până la un acord de pace complet, cum ar arăta un armistițiu în Ucraina? „Trebuie rezolvate LACUNELE exploatate de Rusia de-a lungul timpului” # Gândul
După întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ideea unui armistițiu pare a nu fi pe placul liderului de la Kremlin. Numai că până la un acord de încetare definitivă a focului mai este multă vreme, consideră analiștii și strategii militari, iar scenariul este unul foarte complicat. Vladimir Putin a declarat că a avut […]
12:20
Iluzie optică virală | Privește această imagine și spune ce animal se ascunde. Geniile își dau seama imediat # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune azi, 16 august 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Chiar ești cu totul special dacă ne poți spune ce animal se ascunde în această imagine! Doar cei mai inteligenți oameni îl descoperă. Geniile își dau […]
12:00
La acest sfârșit de săptămână, Gândul îți prezintă un nou test IQ, destul de ușor! Cel puțin, la prima vedere. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit, pentru a corecta ecuația… 3+1 = 8. Atenție, pentru asta, aveți la dispoziție doar 20 de secunde! Deși poate părea simplu, […]
12:00
Mircea Geoană, 5 concluzii după întâlnirea Trump-Putin: „Deschide drumul către un acord de încetare a focului, pacea e încă departe” # Gândul
Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României și fost secretar general adjunct al NATO, a formulat 5 concluzii după întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. Întâlnirea s-a încheiat „fără rezultate concrete”, notează Mircea Geoană pe pagina sa de Facebook, însă „deschide drumul către un acord de încetare […]
Acum 8 ore
11:40
Bulă are probleme în căsnicie și discută acest aspect chiar cu bunul său prieten, Ștrulă. Citește acest banc și află despre ce este vorba… – Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria. Nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva? – Ne-am despărțit, Ștrulă. – De ce? – Am agățat o gagicuță în oraș, […]
11:20
Mihai Rotaru a dezvăluit DISCUȚIA avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează” # Gândul
Fotbalul românesc are trei formații în Europa, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Dar, Gigi Becali le-a transmis rivalilor din Superliga că nu vrea ca echipele lor să se califice în competițiile europene. Universitatea Craiova și CFR Cluj trebuie să mai treacă de un tur pentru a ajunge în Conference League, iar FCSB luptă pentru […]
11:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 680. Israelul ar avea nevoie de 100.000 de rezerviști pentru a cuceri orașul Gaza # Gândul
Israelul ar trebui să mobilizeze până la 100.000 de rezerviști pentru campania sa militară extinsă în Fâșia Gaza, potrivit cotidianului israelian Yedioth Ahronoth. Publicația a citat informații din planurile aprobate de șeful Statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir. Ținta israelienilor: orașul Gaza Ofensiva planificată are în vedere capturarea orașului Gaza, din nordul enclavei palestiniene, […]
11:00
Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale” # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut sâmbătă dimineață o primă reacție după întâlnirea dintre Donald Trump, președintele SUA, și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Acesta a transmis, într-o postare pe X, că a vorbit aproximativ o oră cu liderul de la Casa Albă și că luni va merge la Washington pentru a discuta față în față […]
10:40
Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, l-a sunat pe Volodimir Zelenski în timpul zborului său din Alaska înapoi în Washington DC, a anunțat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Aceasta a precizat că cei doi au avut o conversație „lungă”. La rândul său, Kiev-ul a confirmat convorbirea dintre cei doi președinți. Pe lângă discuția pe […]
10:30
Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control? # Gândul
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-/F3, dar păstrează perspectiva negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și creșterea rapidă a datoriei. Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă. Finanțele publice, marea îngrijorare Agenția își […]
10:30
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu a tras concluzia, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 10.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin. Astfel, potrivit acestuia, acordul de la Alaska este gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar […]
10:20
Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord” # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, a acordat un interviu pentru Fox News, după întâlnirea pe care a avut-o în Alaska cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Liderul american a declarat că evaluează summitul „cu nota 10 din 10”. Acesta a mai adăugat că a vorbit cu omologul său rus inclusiv despre schimburi de teritorii, dar și despre […]
09:50
Continuă să zâmbești și să te bucuri de această zi de sâmbătă! Se zice că unii băieți au replici de agățat pregătite pentru orice situație. Dar alții își fac upgrade la replici din mers. Uite un exemplu: – Bună! Numele meu este Mihai şi vreau să îți spun că eşti incredibil de frumoasă. Mi-ar plăcea […]
09:50
„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump # Gândul
După întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Peter Collett, psiholog și expert în limbaj non-verbal, a declarat pentru Sky News că președintele SUA era dezamăgit la conferința de presă de după summit. El a mai adăugat că între întâlnirea de pe pistă, atunci când Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin, și conferința […]
Acum 12 ore
09:40
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a spus cum l-a adus pe Hakim Abdallah la UTA. Atacantul care a jucat la Dinamo a fost dorit la formația din Arad din iarnă, când era încă jucătorul „câinilor”. Cum a fost Dinamo – UTA 1-1, meciul în care Hakim Abdallah a marcat primul său gol pentru arădeni. […]
09:20
În prima zi de weekend, GÂNDUL vă oferă un banc care să vă însenineze dimineața. Mersul la pește nu este întotdeauna ce pare a fi, mai ales că nu știi niciodată ce se poate prinde. – Bulă, mai știi ştiucile alea pe care le-ai prins asta vară, când ai fost la pescuit cu prietenul tău, Ștrulă? – […]
09:00
Dinamo – UTA, 1-1. Gazdele au terminat meciul în nouă jucători. Zeljko Kopic cere transferuri # Gândul
UTA a terminat la egalitate, 1-1, meciul cu Dinamo din etapa a şasea din Superliga. Gazdele au avut doi jucători eliminaţi, pe Georgi Milanov – minutul 84 și Cristian Mihai – minutul 90+1. Au marcat Mamoudou Karamoko (59), respectiv Hakim Abdallah (33). UTA e pe locul doi, cu 12 puncte, iar Dinamo e pe 6, […]
08:50
Scrisoarea misterioasă pe care Melania Trump i-a trimis-o lui PUTIN. Ce mesaj a avut Prima Doamnă a Americii # Gândul
Melania Trump, soția președintelui SUA, a transmis o scrisoare personală liderului rus Vladimir Putin, în care a abordat problema copiilor ucraineni ajunși în Rusia sau în regiunile ocupate din estul Ucrainei, informează Reuters. Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin scrisoarea soției sale în timpul summit-ului de la Anchorage, Alaska, au precizat doi oficiali ai Casei […]
08:40
Reacțiile liderilor EUROPENI după întâlnirea Trump-Putin: Discuțiile nu au pus în valoare interesele Ucrainei # Gândul
Aliații europeni ai Ucrainei și Statelor Unite au reacționat mixt în urma discuțiilor purtate de președinții Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, pe tema războiului ruso-ucrainean. Președintele american Donald Trump a ținut să susțină în fața presei, la finalul întâlnirii cu omologul său rus, Vladimir Putin, că discuțiile au fost productive și reprezintă un […]
08:20
„Doamna GINA de la Primărie” nu face pușcărie, deși a fost dovedită că a primit mită. Cum a scăpat funcționara # Gândul
O funcționară de la primărie nu va face închisoare, deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au încheiat cu femeia un acord de recunoaștere a vinovăției, care i-a adus doar o pedeapsă cu suspendare. Funcționara lua mită pentru autorizații de construire sau pentru racorduri la electricitate, indiferent dacă solicitanții aveau sau nu dreptul […]
08:10
Balansul MORTAL al rulotei: Cum putea fi evitată tragedia de la Târgu Frumos / „Șoferița trebuia să fie foarte atentă!” # Gândul
Tragedia de la Târgu Frumos, care a îndoliat o familie, a fost provocată de balansul unei rulote, atașată la un SUV. Cum eviți asemenea situații periculoase? Iată sfaturile unui instructor auto din Iași. O clipă de neatenție sau viteza prea mare transformă o călătorie în tragedie, scrie Ziarul de Iași. Un instructor auto avertizează după […]
08:00
Vladimir Putin a depus o coroană de flori la un cimitir din ALASKA unde se află rămășițele unor piloți sovietici # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a depus o coroană de flori la un cimitir din Alaska unde se află rămășițele unor piloți sovietici care au murit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Liderul de la Kremlin a vizitat cimitirul imediat după summitul cu omologul său american, Donald Trump, care a avut loc la baza militară […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.