The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă

08:10

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că, în contextul în care românii au în continuare nevoie de vize […] The post Ministrul de Externe afirmă că efortul diplomatic al autorităţilor de la Bucureşti este ca Washingtonul să primească informaţiile corecte despre ce se întâmplă în România appeared first on Financial Intelligence.