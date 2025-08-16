Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă

Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte... G4Media.ro.

