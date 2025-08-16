SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska (surse Reuters)
G4Media, 16 august 2025 17:30
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska,... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:40
O echipă de cercetători creează „discuri solare autonome” capabile să plutească în mezosferă, deschizând multiple posibilități de explorare # G4Media
O echipă de cercetători de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard, a realizat un dispozitiv inovator, de forma unui disc... G4Media.ro.
17:40
Marc Márquez, pilotul Ducati, și-a spulberat blestemul de la Marele Premiu al Austriei într-un stil spectaculos, reușind să urce de pe locul patru pe grilă... G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:30
De secole, zeci de comunități grecești construite din piatră au fost legate între ele printr-o rețea de poteci pavate cu piatră de râu și poduri... G4Media.ro.
17:30
SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska (surse Reuters) # G4Media
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska,... G4Media.ro.
17:30
„Respingem falsificarea adevărului istoric”: Rakow Czestochowa cere UEFA să excludă Maccabi Haifa din toate competițiile europene, după scandalul bannerului cu mesajul „Criminalii din 1939” # G4Media
Rakow Czestochowa a anunțat, vineri seară, că va depune plângere la UEFA în urma bannerului afișat de suporterii lui Maccabi Haifa în timpul manșei retur... G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:20
Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară Sakar / Obiectele au fost expuse la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia # G4Media
O expoziţie intitulată „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”, este deschisă la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia. La vernisajul ce a avut loc marţi... G4Media.ro.
Acum o oră
17:10
Liderii Europei se întâlnesc luni cu Zelenski și Trump la Washington: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem... G4Media.ro.
17:00
Suferind de dureri de spate, campionul mondial incontestabil la categoria grea, ucraineanul Oleksandr Usyk, a cerut o amânare pentru a-și înfrunta challengerul oficial pentru titlul... G4Media.ro.
16:50
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma # G4Media
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato, citat... G4Media.ro.
16:50
Marea Britanie recomandă ștergerea emailurilor și fotografiilor vechi pentru a combate seceta / Legătura dintre stocarea datelor și consumul de apă # G4Media
Guvernul britanic le cere cetățenilor să ia o măsură neobișnuită pentru a economisi apă în timpul secetei: să șteargă emailuri, fotografii și fișiere vechi. Recomandarea... G4Media.ro.
16:50
MOTIVARE De ce Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită de fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu: Ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de imparțialitate # G4Media
Curtea de Apel București (CAB) a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită la Tribunalul Capitalei de către fostul manager al spitalului Malaxa, Florin... G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:40
Istoria gusturilor la români (Ep. 5) | Cum a ajuns cartoful a doua pâine a României / Prima dată a fost cultivat în Transilvania, iar apoi a ajuns în Moldova / Gheorghe Șincai cataloghează cartofii drept „perele cele de pământ” # G4Media
Așa după cum am văzut în episoadele anterioare, multe dintre alimentele cele mai consumate în zilele noastre, acum 200 de ani nici măcar nu erau cunoscute.... G4Media.ro.
16:40
Ghețarii arctici se confruntă cu un declin „terminal”, pe măsură ce microbii accelerează topirea gheții. # G4Media
Oamenii de știință din Svalbard (Oceanul Atlantic, Norvegia) se află într-o cursă contra cronometru pentru a studia microbii polari, în timp ce încălzirea globală amenință... G4Media.ro.
16:40
Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League # G4Media
Meciul Aberdeen – FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos,... G4Media.ro.
16:40
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat # G4Media
Poliţiştii au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul... G4Media.ro.
16:40
Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale Drumului Naţional 1, în județul Prahova / Poliţia recomandă rute alternative # G4Media
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri... G4Media.ro.
16:20
Modul în care Hamas a folosit un Mickey Mouse jihadist pentru a transforma copiii în teroriști # G4Media
În timp ce copiii din Statele Unite au crescut cu emisiuni precum Mister Rogers’ Neighborhood, care îi învățau că sunt speciali așa cum sunt, copiii... G4Media.ro.
16:20
Liderii Europei, după întâlnirea fără rezultat dintre Trump și Putin: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO / Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem... G4Media.ro.
16:00
Pădurea amazoniană la un pas de colaps / Aceasta ar putea deveni savană în mai puțin de un secol # G4Media
Pădurea amazoniană, „plămânul verde” al planetei, se apropie periculos de un punct critic care i-ar putea schimba radical ecosistemul. În cel mult 100 de ani,... G4Media.ro.
16:00
Alimentul ieftin din supermarket care prelungește viața câinelui tău. Include-l în hrana patrupedului și vezi cum se transformă: devine mai energic, sănătos și fericit # G4Media
Când vine vorba de alimentația canină, stăpânii animalelor de companie caută adesea cele mai scumpe suplimente pentru sănătatea patrupedelor. Totuși, potrivit nutriționistului Cameron Wimble, răspunsul... G4Media.ro.
15:50
Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că a făcut stop cardio-respirator # G4Media
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe... G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:40
În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska, două insule gemene legate de un pod de gheață în Strâmtoarea Bering amintesc... G4Media.ro.
15:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând... G4Media.ro.
15:10
Unul dintre cele mai magnifice castele medievale din Europa s-a redeschis publicului / Alte destinații inedite # G4Media
Printre selecția CNN de călătorii din această săptămână se numără: un castel european redeschis și orașul japonez bombardat cu incendiare de SUA cu doar câteva... G4Media.ro.
14:50
FOTO BMW anunță oprirea producției pentru Seria 8 anul viitor / Producătorul lansează un model aniversar: M850i Edition M Heritage # G4Media
Producătorul bavarez BMW intenționează să încheie producția grand tourer-ului Seria 8 anul viitor, iar anunțul a fost făcut prin lansarea unui nou model. Conform unui comunicat de... G4Media.ro.
14:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, ne-am coordonat mai... G4Media.ro.
14:30
Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime # G4Media
Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un... G4Media.ro.
14:20
Inevitabilul Ronnie O’Sullivan – „The Rocket” a realizat două break-uri de 147 într-o semifinală uimitoare la Saudi Arabia Masters / Premiul pe care îl primește pentru acest record # G4Media
Ronnie O’Sullivan a reușit două break-uri de 147 în victoria sa cu 6-3 din semifinala Saudi Arabia Masters împotriva lui Chris Wakelin, încasând un bonus... G4Media.ro.
14:20
Declarație comună a liderilor Merz, Marcon, Starmer și Meloni, după discuţiile Trump–Putin în care cer un summit trilateral cu sprijin european # G4Media
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea... G4Media.ro.
14:10
Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska # G4Media
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din... G4Media.ro.
14:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ”presiunii” asupra Rusiei atât timp cât ”nu se ajunge la o pace solidă şi de... G4Media.ro.
14:10
VIDEO | Protest în Canada: Activiștii cer închiderea unei clinici care efectua cercetări neautorizate pe câini # G4Media
În această săptămână, peste 100 de persoane s-au adunat în fața Spitalului St. Joseph din Londra, Ontario, Canada, pentru a protesta împotriva cercetărilor neautorizate pe... G4Media.ro.
14:10
Cu perdeaua sa verde de grădini suspendate, clădirea „Planeta” este unul dintre cele mai recognoscibile imobile de birouri din Barcelona. La începutul acestei veri, ea... G4Media.ro.
14:10
Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate # G4Media
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la... G4Media.ro.
13:50
Inteligența artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor # G4Media
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale... G4Media.ro.
13:50
Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și tineri conectați 6h/zi # G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit 58, ediția în care litoralul devine un furnicar, tinerii rămân lipiți de ecrane, iar o româncă doboară un... G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:40
Un grup de studenți la inginerie din Columbia Britanică, Canada, a realizat un proiect inedit: un model Harley-Davidson Softail echipat cu un motor diesel provenit... G4Media.ro.
13:40
Grace Chambers, în vârstă de 97 de ani, a devenit cea mai în vârstă Parkrunner din Europa care a atins pragul de 250 de alergări.... G4Media.ro.
13:40
Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace # G4Media
Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin – Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina... G4Media.ro.
13:30
Studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT), împreună cu ANOSR, transformă arta în protest. În 18 august, în cadrul campaniei EDU-CUT, ei organizează două manifeste... G4Media.ro.
13:30
Marco Bezzecchi, pole position pentru Marele Premiu al Austriei / Este primul pole pentru italian din 2023 / Marc Marquez a căzut # G4Media
În timp ce Marc Márquez (Ducati) a căzut în calificări, Marco Bezzecchi (Aprilia) a trecut prin Q1 pentru a obține pole position-ul GP-ului Austriei, sâmbătă.... G4Media.ro.
13:10
Peste 300 de persoane au murit în nord-vestul Pakistanului după două zile de ploi torențiale și inundații, au declarat sâmbătă oficialii locali, potrivit Reuters. Aceștia... G4Media.ro.
13:10
VIDEO Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4, depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale / A rămas fără permis de conducere 120 de zile # G4Media
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele... G4Media.ro.
13:00
Secretarul Trezoreriei SUA, declarație tulburătoare: Vom direcționa aliații să-și investească fondurile în companii și industrii americane / Operațiunea, „în cea mai mare parte la discreția președintelui” Trump # G4Media
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat la Fox Business că Statele Unite vor trata acum fondurile aliaților săi ca pe un fel de fond... G4Media.ro.
12:50
YouTube folosește inteligența artificială pentru a depista copiii care se dau drept adulți # G4Media
YouTube a început să folosească inteligența artificială pentru a identifica utilizatorii minori care se prezintă drept adulți pe platforma de partajare video, ca răspuns la... G4Media.ro.
12:50
Joan Garcia și Marcus Rashford, înregistrați chiar înainte de deplasarea Barcelonei la Mallorca din prima etapă a LaLiga # G4Media
Conducerea celor de la FC Barcelona a reușit să-i înregistreze pe portarul Joan Garcia și pe atacantul Marcus Rashford, reușită confirmată de prezența celor doi... G4Media.ro.
12:50
Reabilitare infrastructură de termoficare din București: 500 m sunt dați în exploatare în zona Bucur Obor / S-au înlocuit 3 din 9 km pe Magistrala II Sud # G4Media
Un nou tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare este dat în exploatare în Bucureşti, în zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor... G4Media.ro.
12:40
De ce tulburările de somn se înrăutățesc în weekend: specialiștii vorbesc despre „apneea socială” # G4Media
Să te distrezi în weekend poate fi o cauză binecunoscută a mahmurelii, dar cercetătorii spun că poate agrava și o tulburare de somn frecventă, notează... G4Media.ro.
12:30
Politician român: Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui Trump de a restabili pacea în Ucraina, dar pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari / Extremistul George Simion îl felicită pe Trump, în pofida lipsei acordului de încheiere a războiului # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea... G4Media.ro.
12:20
VIDEO Arne Slot, după Liverpool vs. Bournemouth, scor 4-2: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota # G4Media
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.