Putin, întors în Rusia de la întâlnirea cu Trump: ”Vizita a fost oportună și foarte utilă / Conversația a fost foarte sinceră și substanțială, ne apropie de deciziile necesare”
G4Media, 16 august 2025 19:10
Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă", marcând primele...
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
19:10
Acum 30 minute
18:50
Președintele Nicușor Dan, despre întâlnire Trump-Putin privind Ucraina: ”O primă etapă pentru a începe negocierile de pace / Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a reacționat, sâmbătă, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska, privind încheierea războiului din Ucraina, și a transmis pe X că întrevederea din Alaska...
Acum o oră
18:40
Astronauții duc agricultura în spațiu: „pernele de semințe” deschid un nou capitol al misiunilor ISS # G4Media
Pe 1 august 2025, echipajul misiunii Crew-11 a decolat spre Stația Spațială Internațională, aducând cu ei un experiment revoluționar în agricultura spațială: VEG-03, dotat cu...
18:30
Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk (surse Financial Times) # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis preşedintelui american Donald Trump că ar putea renunţa la unele pretenţii teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Doneţk,...
Acum 2 ore
18:10
Luxul în lumea animalelor de companie: De la spa-uri pentru câini la terapeuți pentru pisici – un boom în căutările online din SUA # G4Media
Industria animalelor de companie din SUA, evaluată la peste 136 de miliarde de dolari, trece printr-o perioadă de lux absolut. Între iulie 2024 și iunie...
18:10
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya # G4Media
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va efectua o vizită în India de luni până miercuri, pentru convorbiri legate de frontiera disputată din Himalaya, a...
18:10
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, transmite Ministrul Sănătății # G4Media
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces...
18:00
Primul uragan din Atlantic în acest sezon se intensifică rapid, spun specialiștii / De categoria 4, Erin are rafale de 233 km pe oră și va lovi Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA # G4Media
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 şi se intensifică cu...
17:50
VIDEO Cristian Pistol, șeful CNAIR: Se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești / Când trebuie finalizat tronsonul finanțat prin Programul Transport? # G4Media
Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță sâmbătă că se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe...
17:50
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat după ce a salvat doi copii din mare, în stațiunea Jupiter # G4Media
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce...
17:40
O echipă de cercetători creează „discuri solare autonome” capabile să plutească în mezosferă, deschizând multiple posibilități de explorare # G4Media
O echipă de cercetători de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard, a realizat un dispozitiv inovator, de forma unui disc...
17:40
Marc Márquez, pilotul Ducati, și-a spulberat blestemul de la Marele Premiu al Austriei într-un stil spectaculos, reușind să urce de pe locul patru pe grilă...
17:30
De secole, zeci de comunități grecești construite din piatră au fost legate între ele printr-o rețea de poteci pavate cu piatră de râu și poduri...
17:30
SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska (surse Reuters) # G4Media
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska,...
17:30
„Respingem falsificarea adevărului istoric”: Rakow Czestochowa cere UEFA să excludă Maccabi Haifa din toate competițiile europene, după scandalul bannerului cu mesajul „Criminalii din 1939” # G4Media
Rakow Czestochowa a anunțat, vineri seară, că va depune plângere la UEFA în urma bannerului afișat de suporterii lui Maccabi Haifa în timpul manșei retur...
17:20
Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară Sakar / Obiectele au fost expuse la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia # G4Media
O expoziţie intitulată „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar", este deschisă la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia. La vernisajul ce a avut loc marţi...
Acum 4 ore
17:10
Liderii Europei se întâlnesc luni cu Zelenski și Trump la Washington: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: "Suntem gata să menținem...
17:00
Suferind de dureri de spate, campionul mondial incontestabil la categoria grea, ucraineanul Oleksandr Usyk, a cerut o amânare pentru a-și înfrunta challengerul oficial pentru titlul...
16:50
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma # G4Media
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato, citat...
16:50
Marea Britanie recomandă ștergerea emailurilor și fotografiilor vechi pentru a combate seceta / Legătura dintre stocarea datelor și consumul de apă # G4Media
Guvernul britanic le cere cetățenilor să ia o măsură neobișnuită pentru a economisi apă în timpul secetei: să șteargă emailuri, fotografii și fișiere vechi. Recomandarea...
16:50
MOTIVARE De ce Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită de fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu: Ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de imparțialitate # G4Media
Curtea de Apel București (CAB) a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită la Tribunalul Capitalei de către fostul manager al spitalului Malaxa, Florin...
16:40
Istoria gusturilor la români (Ep. 5) | Cum a ajuns cartoful a doua pâine a României / Prima dată a fost cultivat în Transilvania, iar apoi a ajuns în Moldova / Gheorghe Șincai cataloghează cartofii drept „perele cele de pământ” # G4Media
Așa după cum am văzut în episoadele anterioare, multe dintre alimentele cele mai consumate în zilele noastre, acum 200 de ani nici măcar nu erau cunoscute....
16:40
Ghețarii arctici se confruntă cu un declin „terminal”, pe măsură ce microbii accelerează topirea gheții. # G4Media
Oamenii de știință din Svalbard (Oceanul Atlantic, Norvegia) se află într-o cursă contra cronometru pentru a studia microbii polari, în timp ce încălzirea globală amenință...
16:40
Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League # G4Media
Meciul Aberdeen – FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos,...
16:40
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat # G4Media
Poliţiştii au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul...
16:40
Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale Drumului Naţional 1, în județul Prahova / Poliţia recomandă rute alternative # G4Media
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri...
16:20
Modul în care Hamas a folosit un Mickey Mouse jihadist pentru a transforma copiii în teroriști # G4Media
În timp ce copiii din Statele Unite au crescut cu emisiuni precum Mister Rogers' Neighborhood, care îi învățau că sunt speciali așa cum sunt, copiii...
16:20
Liderii Europei, după întâlnirea fără rezultat dintre Trump și Putin: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO / Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: "Suntem gata să menținem...
16:00
Pădurea amazoniană la un pas de colaps / Aceasta ar putea deveni savană în mai puțin de un secol # G4Media
Pădurea amazoniană, „plămânul verde" al planetei, se apropie periculos de un punct critic care i-ar putea schimba radical ecosistemul. În cel mult 100 de ani,...
16:00
Alimentul ieftin din supermarket care prelungește viața câinelui tău. Include-l în hrana patrupedului și vezi cum se transformă: devine mai energic, sănătos și fericit # G4Media
Când vine vorba de alimentația canină, stăpânii animalelor de companie caută adesea cele mai scumpe suplimente pentru sănătatea patrupedelor. Totuși, potrivit nutriționistului Cameron Wimble, răspunsul...
15:50
Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că a făcut stop cardio-respirator # G4Media
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe...
15:40
În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska, două insule gemene legate de un pod de gheață în Strâmtoarea Bering amintesc...
15:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând...
Acum 6 ore
15:10
Unul dintre cele mai magnifice castele medievale din Europa s-a redeschis publicului / Alte destinații inedite # G4Media
Printre selecția CNN de călătorii din această săptămână se numără: un castel european redeschis și orașul japonez bombardat cu incendiare de SUA cu doar câteva...
14:50
FOTO BMW anunță oprirea producției pentru Seria 8 anul viitor / Producătorul lansează un model aniversar: M850i Edition M Heritage # G4Media
Producătorul bavarez BMW intenționează să încheie producția grand tourer-ului Seria 8 anul viitor, iar anunțul a fost făcut prin lansarea unui nou model. Conform unui comunicat de...
14:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, ne-am coordonat mai...
14:30
Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime # G4Media
Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un...
14:20
Inevitabilul Ronnie O’Sullivan – „The Rocket” a realizat două break-uri de 147 într-o semifinală uimitoare la Saudi Arabia Masters / Premiul pe care îl primește pentru acest record # G4Media
Ronnie O'Sullivan a reușit două break-uri de 147 în victoria sa cu 6-3 din semifinala Saudi Arabia Masters împotriva lui Chris Wakelin, încasând un bonus...
14:20
Declarație comună a liderilor Merz, Marcon, Starmer și Meloni, după discuţiile Trump–Putin în care cer un summit trilateral cu sprijin european # G4Media
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea...
14:10
Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska # G4Media
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din...
14:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea "presiunii" asupra Rusiei atât timp cât "nu se ajunge la o pace solidă şi de...
14:10
VIDEO | Protest în Canada: Activiștii cer închiderea unei clinici care efectua cercetări neautorizate pe câini # G4Media
În această săptămână, peste 100 de persoane s-au adunat în fața Spitalului St. Joseph din Londra, Ontario, Canada, pentru a protesta împotriva cercetărilor neautorizate pe...
14:10
Cu perdeaua sa verde de grădini suspendate, clădirea „Planeta" este unul dintre cele mai recognoscibile imobile de birouri din Barcelona. La începutul acestei veri, ea...
14:10
Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate # G4Media
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la...
13:50
Inteligența artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor # G4Media
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale...
13:50
Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și tineri conectați 6h/zi # G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit 58, ediția în care litoralul devine un furnicar, tinerii rămân lipiți de ecrane, iar o româncă doboară un...
13:40
Un grup de studenți la inginerie din Columbia Britanică, Canada, a realizat un proiect inedit: un model Harley-Davidson Softail echipat cu un motor diesel provenit...
13:40
Grace Chambers, în vârstă de 97 de ani, a devenit cea mai în vârstă Parkrunner din Europa care a atins pragul de 250 de alergări....
13:40
Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace # G4Media
Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin – Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina...
13:30
Studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT), împreună cu ANOSR, transformă arta în protest. În 18 august, în cadrul campaniei EDU-CUT, ei organizează două manifeste...
