Primul uragan din Atlantic în acest sezon se intensifică rapid, spun specialiștii / De categoria 4, Erin are rafale de 233 km pe oră și va lovi Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA
G4Media, 16 august 2025 18:00
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 şi se intensifică cu... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
18:00
Primul uragan din Atlantic în acest sezon se intensifică rapid, spun specialiștii / De categoria 4, Erin are rafale de 233 km pe oră și va lovi Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA # G4Media
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 şi se intensifică cu... G4Media.ro.
Acum 10 minute
18:10
Luxul în lumea animalelor de companie: De la spa-uri pentru câini la terapeuți pentru pisici – un boom în căutările online din SUA # G4Media
Industria animalelor de companie din SUA, evaluată la peste 136 de miliarde de dolari, trece printr-o perioadă de lux absolut. Între iulie 2024 și iunie... G4Media.ro.
18:10
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya # G4Media
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va efectua o vizită în India de luni până miercuri, pentru convorbiri legate de frontiera disputată din Himalaya, a... G4Media.ro.
18:10
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, transmite Ministrul Sănătății # G4Media
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces... G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:50
VIDEO Cristian Pistol, șeful CNAIR: Se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești / Când trebuie finalizat tronsonul finanțat prin Programul Transport? # G4Media
Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță sâmbătă că se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe... G4Media.ro.
17:50
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat după ce a salvat doi copii din mare, în stațiunea Jupiter # G4Media
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce... G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:40
O echipă de cercetători creează „discuri solare autonome” capabile să plutească în mezosferă, deschizând multiple posibilități de explorare # G4Media
O echipă de cercetători de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard, a realizat un dispozitiv inovator, de forma unui disc... G4Media.ro.
17:40
Marc Márquez, pilotul Ducati, și-a spulberat blestemul de la Marele Premiu al Austriei într-un stil spectaculos, reușind să urce de pe locul patru pe grilă... G4Media.ro.
Acum o oră
17:30
De secole, zeci de comunități grecești construite din piatră au fost legate între ele printr-o rețea de poteci pavate cu piatră de râu și poduri... G4Media.ro.
17:30
SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska (surse Reuters) # G4Media
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska,... G4Media.ro.
17:30
„Respingem falsificarea adevărului istoric”: Rakow Czestochowa cere UEFA să excludă Maccabi Haifa din toate competițiile europene, după scandalul bannerului cu mesajul „Criminalii din 1939” # G4Media
Rakow Czestochowa a anunțat, vineri seară, că va depune plângere la UEFA în urma bannerului afișat de suporterii lui Maccabi Haifa în timpul manșei retur... G4Media.ro.
17:20
Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară Sakar / Obiectele au fost expuse la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia # G4Media
O expoziţie intitulată „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”, este deschisă la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia. La vernisajul ce a avut loc marţi... G4Media.ro.
17:10
Liderii Europei se întâlnesc luni cu Zelenski și Trump la Washington: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem... G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:00
Suferind de dureri de spate, campionul mondial incontestabil la categoria grea, ucraineanul Oleksandr Usyk, a cerut o amânare pentru a-și înfrunta challengerul oficial pentru titlul... G4Media.ro.
16:50
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma # G4Media
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato, citat... G4Media.ro.
16:50
Marea Britanie recomandă ștergerea emailurilor și fotografiilor vechi pentru a combate seceta / Legătura dintre stocarea datelor și consumul de apă # G4Media
Guvernul britanic le cere cetățenilor să ia o măsură neobișnuită pentru a economisi apă în timpul secetei: să șteargă emailuri, fotografii și fișiere vechi. Recomandarea... G4Media.ro.
16:50
MOTIVARE De ce Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită de fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu: Ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de imparțialitate # G4Media
Curtea de Apel București (CAB) a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită la Tribunalul Capitalei de către fostul manager al spitalului Malaxa, Florin... G4Media.ro.
16:40
Istoria gusturilor la români (Ep. 5) | Cum a ajuns cartoful a doua pâine a României / Prima dată a fost cultivat în Transilvania, iar apoi a ajuns în Moldova / Gheorghe Șincai cataloghează cartofii drept „perele cele de pământ” # G4Media
Așa după cum am văzut în episoadele anterioare, multe dintre alimentele cele mai consumate în zilele noastre, acum 200 de ani nici măcar nu erau cunoscute.... G4Media.ro.
16:40
Ghețarii arctici se confruntă cu un declin „terminal”, pe măsură ce microbii accelerează topirea gheții. # G4Media
Oamenii de știință din Svalbard (Oceanul Atlantic, Norvegia) se află într-o cursă contra cronometru pentru a studia microbii polari, în timp ce încălzirea globală amenință... G4Media.ro.
16:40
Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League # G4Media
Meciul Aberdeen – FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos,... G4Media.ro.
16:40
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat # G4Media
Poliţiştii au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul... G4Media.ro.
16:40
Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale Drumului Naţional 1, în județul Prahova / Poliţia recomandă rute alternative # G4Media
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri... G4Media.ro.
16:20
Modul în care Hamas a folosit un Mickey Mouse jihadist pentru a transforma copiii în teroriști # G4Media
În timp ce copiii din Statele Unite au crescut cu emisiuni precum Mister Rogers’ Neighborhood, care îi învățau că sunt speciali așa cum sunt, copiii... G4Media.ro.
16:20
Liderii Europei, după întâlnirea fără rezultat dintre Trump și Putin: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO / Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem... G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:00
Pădurea amazoniană la un pas de colaps / Aceasta ar putea deveni savană în mai puțin de un secol # G4Media
Pădurea amazoniană, „plămânul verde” al planetei, se apropie periculos de un punct critic care i-ar putea schimba radical ecosistemul. În cel mult 100 de ani,... G4Media.ro.
16:00
Alimentul ieftin din supermarket care prelungește viața câinelui tău. Include-l în hrana patrupedului și vezi cum se transformă: devine mai energic, sănătos și fericit # G4Media
Când vine vorba de alimentația canină, stăpânii animalelor de companie caută adesea cele mai scumpe suplimente pentru sănătatea patrupedelor. Totuși, potrivit nutriționistului Cameron Wimble, răspunsul... G4Media.ro.
15:50
Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că a făcut stop cardio-respirator # G4Media
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe... G4Media.ro.
15:40
În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska, două insule gemene legate de un pod de gheață în Strâmtoarea Bering amintesc... G4Media.ro.
15:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând... G4Media.ro.
15:10
Unul dintre cele mai magnifice castele medievale din Europa s-a redeschis publicului / Alte destinații inedite # G4Media
Printre selecția CNN de călătorii din această săptămână se numără: un castel european redeschis și orașul japonez bombardat cu incendiare de SUA cu doar câteva... G4Media.ro.
14:50
FOTO BMW anunță oprirea producției pentru Seria 8 anul viitor / Producătorul lansează un model aniversar: M850i Edition M Heritage # G4Media
Producătorul bavarez BMW intenționează să încheie producția grand tourer-ului Seria 8 anul viitor, iar anunțul a fost făcut prin lansarea unui nou model. Conform unui comunicat de... G4Media.ro.
14:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, ne-am coordonat mai... G4Media.ro.
14:30
Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime # G4Media
Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un... G4Media.ro.
14:20
Inevitabilul Ronnie O’Sullivan – „The Rocket” a realizat două break-uri de 147 într-o semifinală uimitoare la Saudi Arabia Masters / Premiul pe care îl primește pentru acest record # G4Media
Ronnie O’Sullivan a reușit două break-uri de 147 în victoria sa cu 6-3 din semifinala Saudi Arabia Masters împotriva lui Chris Wakelin, încasând un bonus... G4Media.ro.
14:20
Declarație comună a liderilor Merz, Marcon, Starmer și Meloni, după discuţiile Trump–Putin în care cer un summit trilateral cu sprijin european # G4Media
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea... G4Media.ro.
14:10
Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska # G4Media
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din... G4Media.ro.
14:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ”presiunii” asupra Rusiei atât timp cât ”nu se ajunge la o pace solidă şi de... G4Media.ro.
14:10
VIDEO | Protest în Canada: Activiștii cer închiderea unei clinici care efectua cercetări neautorizate pe câini # G4Media
În această săptămână, peste 100 de persoane s-au adunat în fața Spitalului St. Joseph din Londra, Ontario, Canada, pentru a protesta împotriva cercetărilor neautorizate pe... G4Media.ro.
14:10
Cu perdeaua sa verde de grădini suspendate, clădirea „Planeta” este unul dintre cele mai recognoscibile imobile de birouri din Barcelona. La începutul acestei veri, ea... G4Media.ro.
14:10
Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate # G4Media
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la... G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:50
Inteligența artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor # G4Media
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale... G4Media.ro.
13:50
Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și tineri conectați 6h/zi # G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit 58, ediția în care litoralul devine un furnicar, tinerii rămân lipiți de ecrane, iar o româncă doboară un... G4Media.ro.
13:40
Un grup de studenți la inginerie din Columbia Britanică, Canada, a realizat un proiect inedit: un model Harley-Davidson Softail echipat cu un motor diesel provenit... G4Media.ro.
13:40
Grace Chambers, în vârstă de 97 de ani, a devenit cea mai în vârstă Parkrunner din Europa care a atins pragul de 250 de alergări.... G4Media.ro.
13:40
Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace # G4Media
Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin – Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina... G4Media.ro.
13:30
Studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT), împreună cu ANOSR, transformă arta în protest. În 18 august, în cadrul campaniei EDU-CUT, ei organizează două manifeste... G4Media.ro.
13:30
Marco Bezzecchi, pole position pentru Marele Premiu al Austriei / Este primul pole pentru italian din 2023 / Marc Marquez a căzut # G4Media
În timp ce Marc Márquez (Ducati) a căzut în calificări, Marco Bezzecchi (Aprilia) a trecut prin Q1 pentru a obține pole position-ul GP-ului Austriei, sâmbătă.... G4Media.ro.
13:10
Peste 300 de persoane au murit în nord-vestul Pakistanului după două zile de ploi torențiale și inundații, au declarat sâmbătă oficialii locali, potrivit Reuters. Aceștia... G4Media.ro.
13:10
VIDEO Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4, depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale / A rămas fără permis de conducere 120 de zile # G4Media
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele... G4Media.ro.
13:00
Secretarul Trezoreriei SUA, declarație tulburătoare: Vom direcționa aliații să-și investească fondurile în companii și industrii americane / Operațiunea, „în cea mai mare parte la discreția președintelui” Trump # G4Media
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat la Fox Business că Statele Unite vor trata acum fondurile aliaților săi ca pe un fel de fond... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.